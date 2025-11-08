Athens 250 | Hard | 766715 livescore | sito ufficiale | notizie relative
WTA 125 Tucuman e Austin: I risultati completi con il dettaglio delle Semifinali (LIVE)
08/11/2025 09:36 Nessun commento
WTA 125 Austin (🇺🇸) – Semifinali – cemento
Center Court – ore 18:00
Carmen Corley / Ivana Corley vs Louisa Chirico / Claire Liu Inizio 18:00
Il match deve ancora iniziare
(1) Iva Jovic vs Marina Stakusic
Il match deve ancora iniziare
(3) Renata Zarazua vs Carmen Andreea Herea
Il match deve ancora iniziare
WTA 125 Tucumán (🇦🇷) – Semifinali – terra battuta
Cancha Central – ore 22:00
(7) Oleksandra Oliynykova vs Despina Papamichail Inizio 22:00
Il match deve ancora iniziare
(3) Mayar Sherif vs (2) Simona Waltert
Il match deve ancora iniziare
