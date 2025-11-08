Athens 250 | Hard | 766715 livescore | sito ufficiale | notizie relative
ATP 250 Metz e Atene: I risultati completi con il dettaglio delle Finali. Lorenzo Musetti vs Novak Djokovic sfida che vale titolo e Finals per Musetti (LIVE)
08/11/2025 08:55 19 commenti
ATP 250 Athens (🇬🇷 Grecia) – Finali, cemento (al coperto)
Center Court – ore 12:30
Santiago Gonzalez / David Pel vs Francisco Cabral / Lucas Miedler
Il match deve ancora iniziare
Novak Djokovic vs Lorenzo Musetti (Non prima 16:00)
Il match deve ancora iniziare
ATP 250 Metz (🇫🇷 Francia) – Finali, cemento (al coperto)
Court Central – ore 14:00
Guido Andreozzi / Manuel Guinard vs Quentin Halys / Pierre-Hugues Herbert
Il match deve ancora iniziare
Cameron Norrie vs Learner Tien (Non prima 16:30)
Il match deve ancora iniziare
Come farebbe ad andare al 5° posto della Race?? Se vincesse oggi sarebbe 8° e basta.
@ Nena (#4517620)
Dai risultati ottenuti mi pare che la scelta di Atene da parte di Musetti, sia stata più che giusta.
Certo che se dovesse perdere le finals per soli 5 punti sarebbe proprio una beffa atroce per Musetti. Se vincesse oggi andrebbe addirittura al 5° posto nella race, a dimostrazione di quanto questa qualificazione sia meritata a prescindere dalla partita di oggi.
Qualsiasi illazione su possibili combine lascia il tempo che trova. E i motivi sono molteplici. Intanto per il Djoker si tratterebbe, in caso di vittoria, del suo 101mo titolo della carriera, senza contare che lo farebbe praticamente in casa, dato che si è trasferito in Grecia con tutta la famiglia organizzando di fatto questo torneo, inoltre uno sportivo come lui, quale vantaggio trarrebbe visto che parte comunque favorito? E gli scommettitori? Mica si scherza su queste faccende, vi sarebbero indagini con il rischio di sporcare un’intera carriera. E parlo di entrambi. Quindi, sarà partita vera, a prescindere di cosa deciderà Djokovic successivamente, sia che perda sia che vinca. Piuttosto, fossi stato in Musetti avrei scelto di giocarmi la qualificazione a Metz e non ad Atene
Io penso che Lorenzo giochi comunque e meritatamente le Finals. Se vince per punteggio se perde come prima riserva al posto di Djokovic, che trionfando ad Atene, e le sue parole lo fanno capire, non sarà a Torino e secondo me neppure se perde. Io penso che Musetti o contro Jannik o contro Fritz sarà in campo
Ci sono 2 finali ATP 250, sono gli ultimi tornei della stagione, (escludendo ovviamente le “finals”)….. GLI ORGANIZZATORI LE PROPONGONO PRATICAMENTE IN CONTEMPORANEA………
Noto una mancanza di rispetto per i tifosi di questo sport………
i biscotti lasciamoli per la colazione 🙂
Djokovic vincerà e subito dopo rinuncerà alle Finals
e vissero tutti felici e contenti
Torna a seguire il calcio.
Ma poi che logica sarebbe? Si fa un accordo sottobanco se porta vantaggi ad entrambi. Teoria dei giochi
Se Musetti vince, arricchisce il palmares e va alle finals. Se fa un biscotto, non arricchisce il palmares e va alle finals. Se perde rifiutando il biscotto, non arricchisce il palmares ma puó essere che Djokovic rinunci alle finals e ci vada comunque Musetti.
Neanche la sceneggiatura più lozza di un b-movie proporrebbe un Musetti che accetta un biscotto a queste condizioni.
Per non parlare di Djokovic, che se fosse beccato a proporre un biscotto, rovinerebbe la sua immagine, tutto questo per arricchire il suo palmares con… Atene. “Ma l’ha organizzato lui!” Stica. “Ma si vuole trasferire in Grecia”. Stica al quadrato
Ma seriamente pensate che due top 10 facciano un biscotto così insensato? Non è il calcio questo….
Non so cosa conti di più per Lorenzo,se le Finals o il titolo,ma come sempre esiste una programmazione prima e un passo alla volta da fare ora.
Si affronta Djokovic, ovvero uno di quei giocatori contro cui già nello spogliatoio non parti alla pari neppure se si fosse dimenticato le racchette. E se poi sei un ragazzo un po’ fragile,anche per il tipo di tennis espresso,allora è dura.
Mettiamoci anche che la superficie non è la tua e capiamo le difficoltà che ci saranno. E le opportunità.
Oggi Lorenzo può fare un altro step,il risultato conterà ma di più l’atteggiamento,il mostrarsi in certi momenti padrone del campo,a proprio agio sul duro contro un fenomeno che ha fatto della testa e dei miglioramenti tecnici l’arma in più.
Non si tratta,se fosse,di imparare dalle sconfitte, ma di fornire una prestazione che per uno che la top 100 su hard non dovrebbe neppure averla vicino è fondamentale.
Vediamo soprattutto la posizione in campo, l’uscita dal servizio (subirà risposte sui piedi) ed il dritto che dovrà essere insidioso e propositivo.
Ossia: gran sotomayor al canadese 😆
Lollo oserà dove volano le aquile e planerà su Torino.
Vedo favorito il serbo-greco, comunque sarebbe cosa gradita che Lorenzo vincesse questo torneo e che tutti due partecipassero alle Finals. 😉
@ tinapica (#4517557)
Io no… Mi aspetto più una esibizione con io vinco titolo di casa e tu vai a torino
FORZA MUSO
SEMPRE
DAVAI Lorenzo!!!!
Il nuovo che avanza non si può fermare.
Mi aspetto una bella battaglia, un emozionante testa-coda generazionale.
Forza Lorenzo!