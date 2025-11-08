Circuito ATP ATP, Copertina

ATP 250 Metz e Atene: I risultati completi con il dettaglio delle Finali. Lorenzo Musetti vs Novak Djokovic sfida che vale titolo e Finals per Musetti (LIVE)

08/11/2025 08:55 19 commenti
Lorenzo Musetti nella foto - Foto Getty Images
Lorenzo Musetti nella foto - Foto Getty Images

ATP 250 Athens (🇬🇷 Grecia) – Finali, cemento (al coperto)

Center Court – ore 12:30
Santiago Gonzalez MEX / David Pel NED vs Francisco Cabral POR / Lucas Miedler AUT
Il match deve ancora iniziare

Novak Djokovic SRB vs Lorenzo Musetti ITA (Non prima 16:00)

Il match deve ancora iniziare





ATP 250 Metz (🇫🇷 Francia) – Finali, cemento (al coperto)

Court Central – ore 14:00
Guido Andreozzi ARG / Manuel Guinard FRA vs Quentin Halys FRA / Pierre-Hugues Herbert FRA
Il match deve ancora iniziare

Cameron Norrie GBR vs Learner Tien USA (Non prima 16:30)

Il match deve ancora iniziare

TAG: , , , ,

19 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

tacchino freddo 08-11-2025 11:59

Scritto da Tony_65
Certo che se dovesse perdere le finals per soli 5 punti sarebbe proprio una beffa atroce per Musetti. Se vincesse oggi andrebbe addirittura al 5° posto nella race, a dimostrazione di quanto questa qualificazione sia meritata a prescindere dalla partita di oggi.

Come farebbe ad andare al 5° posto della Race?? Se vincesse oggi sarebbe 8° e basta.

 19
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Tony_65 (Guest) 08-11-2025 11:52

@ Nena (#4517620)

Dai risultati ottenuti mi pare che la scelta di Atene da parte di Musetti, sia stata più che giusta.

 18
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Tony_65 (Guest) 08-11-2025 11:50

Certo che se dovesse perdere le finals per soli 5 punti sarebbe proprio una beffa atroce per Musetti. Se vincesse oggi andrebbe addirittura al 5° posto nella race, a dimostrazione di quanto questa qualificazione sia meritata a prescindere dalla partita di oggi.

 17
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Nena 08-11-2025 11:37

Qualsiasi illazione su possibili combine lascia il tempo che trova. E i motivi sono molteplici. Intanto per il Djoker si tratterebbe, in caso di vittoria, del suo 101mo titolo della carriera, senza contare che lo farebbe praticamente in casa, dato che si è trasferito in Grecia con tutta la famiglia organizzando di fatto questo torneo, inoltre uno sportivo come lui, quale vantaggio trarrebbe visto che parte comunque favorito? E gli scommettitori? Mica si scherza su queste faccende, vi sarebbero indagini con il rischio di sporcare un’intera carriera. E parlo di entrambi. Quindi, sarà partita vera, a prescindere di cosa deciderà Djokovic successivamente, sia che perda sia che vinca. Piuttosto, fossi stato in Musetti avrei scelto di giocarmi la qualificazione a Metz e non ad Atene

 16
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
nastase (Guest) 08-11-2025 11:32

Io penso che Lorenzo giochi comunque e meritatamente le Finals. Se vince per punteggio se perde come prima riserva al posto di Djokovic, che trionfando ad Atene, e le sue parole lo fanno capire, non sarà a Torino e secondo me neppure se perde. Io penso che Musetti o contro Jannik o contro Fritz sarà in campo

 15
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Giuliano da Viareggio (Guest) 08-11-2025 11:12

Ci sono 2 finali ATP 250, sono gli ultimi tornei della stagione, (escludendo ovviamente le “finals”)….. GLI ORGANIZZATORI LE PROPONGONO PRATICAMENTE IN CONTEMPORANEA………
Noto una mancanza di rispetto per i tifosi di questo sport………

 14
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
sayan (Guest) 08-11-2025 10:55

i biscotti lasciamoli per la colazione 🙂
Djokovic vincerà e subito dopo rinuncerà alle Finals
e vissero tutti felici e contenti

 13
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Barabba (Guest) 08-11-2025 10:46

Scritto da Tomax
@ tinapica (#4517557)
Io no… Mi aspetto più una esibizione con io vinco titolo di casa e tu vai a torino

Torna a seguire il calcio.

 12
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Bagel 08-11-2025 10:34

Scritto da Detuqueridapresencia

Scritto da Tomax
@ tinapica (#4517557)
Io no… Mi aspetto più una esibizione con io vinco titolo di casa e tu vai a torino

Ma seriamente pensate che due top 10 facciano un biscotto così insensato? Non è il calcio questo….

Ma poi che logica sarebbe? Si fa un accordo sottobanco se porta vantaggi ad entrambi. Teoria dei giochi
Se Musetti vince, arricchisce il palmares e va alle finals. Se fa un biscotto, non arricchisce il palmares e va alle finals. Se perde rifiutando il biscotto, non arricchisce il palmares ma puó essere che Djokovic rinunci alle finals e ci vada comunque Musetti.
Neanche la sceneggiatura più lozza di un b-movie proporrebbe un Musetti che accetta un biscotto a queste condizioni.
Per non parlare di Djokovic, che se fosse beccato a proporre un biscotto, rovinerebbe la sua immagine, tutto questo per arricchire il suo palmares con… Atene. “Ma l’ha organizzato lui!” Stica. “Ma si vuole trasferire in Grecia”. Stica al quadrato

 11
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Detuqueridapresencia 08-11-2025 10:01

Scritto da Tomax
@ tinapica (#4517557)
Io no… Mi aspetto più una esibizione con io vinco titolo di casa e tu vai a torino

Ma seriamente pensate che due top 10 facciano un biscotto così insensato? Non è il calcio questo….

 10
Replica | Quota | 4
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Maurantonio, omerjno, Bagel, il capitano
Pier no guest 08-11-2025 10:00

Non so cosa conti di più per Lorenzo,se le Finals o il titolo,ma come sempre esiste una programmazione prima e un passo alla volta da fare ora.
Si affronta Djokovic, ovvero uno di quei giocatori contro cui già nello spogliatoio non parti alla pari neppure se si fosse dimenticato le racchette. E se poi sei un ragazzo un po’ fragile,anche per il tipo di tennis espresso,allora è dura.
Mettiamoci anche che la superficie non è la tua e capiamo le difficoltà che ci saranno. E le opportunità.
Oggi Lorenzo può fare un altro step,il risultato conterà ma di più l’atteggiamento,il mostrarsi in certi momenti padrone del campo,a proprio agio sul duro contro un fenomeno che ha fatto della testa e dei miglioramenti tecnici l’arma in più.
Non si tratta,se fosse,di imparare dalle sconfitte, ma di fornire una prestazione che per uno che la top 100 su hard non dovrebbe neppure averla vicino è fondamentale.
Vediamo soprattutto la posizione in campo, l’uscita dal servizio (subirà risposte sui piedi) ed il dritto che dovrà essere insidioso e propositivo.

 9
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia
Detuqueridapresencia 08-11-2025 09:59

Scritto da il capitano

Scritto da Tomax
@ tinapica (#4517557)
Io no… Mi aspetto più una esibizione con io vinco titolo di casa e tu vai a torino

Vedo favorito il serbo-greco, comunque sarebbe cosa gradita che Lorenzo vincesse questo torneo e che tutti due partecipassero alle Finals.

Ossia: gran sotomayor al canadese 😆

 8
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: il capitano
murbi (Guest) 08-11-2025 09:54

Lollo oserà dove volano le aquile e planerà su Torino.

 7
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
il capitano 08-11-2025 09:50

Scritto da Tomax
@ tinapica (#4517557)
Io no… Mi aspetto più una esibizione con io vinco titolo di casa e tu vai a torino

Vedo favorito il serbo-greco, comunque sarebbe cosa gradita che Lorenzo vincesse questo torneo e che tutti due partecipassero alle Finals. 😉

 6
Replica | Quota | 3
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia, tinapica, Giampi
Tomax (Guest) 08-11-2025 09:39

@ tinapica (#4517557)

Io no… Mi aspetto più una esibizione con io vinco titolo di casa e tu vai a torino

 5
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Harlan (Guest) 08-11-2025 09:39

FORZA MUSO
SEMPRE

 4
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: il capitano, Detuqueridapresencia
Detuqueridapresencia 08-11-2025 09:29

DAVAI Lorenzo!!!!

 3
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
murbi (Guest) 08-11-2025 09:24

Il nuovo che avanza non si può fermare.

 2
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
tinapica 08-11-2025 09:07

Mi aspetto una bella battaglia, un emozionante testa-coda generazionale.
Forza Lorenzo!

 1
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia, Oldcot@66