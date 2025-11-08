Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi di Sabato 08 Novembre 2025

08/11/2025 08:40 6 commenti
Stefano Travaglia nella foto
Stefano Travaglia nella foto

GRE ATP 250 Athens – indoor hard
F Djokovic SRB – Musetti ITA Non prima 16:00

Il match deve ancora iniziare



FIN CH Helsinki – indoor hard
SF Kypson USA – Travaglia ITA Inizio 12:30

Il match deve ancora iniziare

6 commenti

MAURO (Guest) 08-11-2025 11:14

Stefano si merita il titolo! Da ascolano a ti auguro di arrivare fino in fondo.
Lorenzo spero abbia la forza fisica e mentale di superare il vecchio leone

Perché lui se lo meriterebbe, mentre gli altri 3 semifinalisti no?

 6
mattia saracino 08-11-2025 11:08

Forza travaglia.

 5
libbio78 08-11-2025 10:52

 4
libbio78 08-11-2025 10:52

 3
ProVax (Guest) 08-11-2025 10:50

Intanto Steto ha la possibilità di beccarsi almeno 11 k, buttali via..

 2
tinapica 08-11-2025 09:10

Forza Lorenzo!
Forza Stetone!

 1
