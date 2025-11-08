Athens 250 | Hard | 766715 livescore | sito ufficiale | notizie relative
Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA
Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi di Sabato 08 Novembre 2025
08/11/2025 08:40 6 commenti
ATP 250 Athens – indoor hard
F Djokovic – Musetti Non prima 16:00
Il match deve ancora iniziare
CH Helsinki – indoor hard
SF Kypson – Travaglia Inizio 12:30
Il match deve ancora iniziare
TAG: Italiani in campo
6 commenti
Perché lui se lo meriterebbe, mentre gli altri 3 semifinalisti no?
Forza travaglia.
Stefano si merita il titolo! Da ascolano a ti auguro di arrivare fino in fondo.
Lorenzo spero abbia la forza fisica e mentale di superare il vecchio leone
Stefano si merita il titolo! Da ascolano a ti auguro di arrivare fino in fondo.
Lorenzo spero abbia la forza fisica e mentale di superare il vecchio leone
Intanto Steto ha la possibilità di beccarsi almeno 11 k, buttali via..
Forza Lorenzo!
Forza Stetone!