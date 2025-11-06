Berrettini fuori a Metz: nel terzo set Tien completa la rimonta e il romano chiude la stagione tra incertezze

Si conclude nel peggiore dei modi l’avventura di Matteo Berrettini all’ATP 250 di Metz. Dopo aver vinto il primo set, il romano si è spento progressivamente, fino a cedere nel terzo parziale contro il giovane statunitense Learner Tien, che trionfa 5-7, 6-2, 6-3 al termine di una prova di grande solidità mentale. Per Berrettini arriva così l’eliminazione dal torneo e, di fatto, la chiusura della propria stagione regolare: lo rivedremo direttamente a Bologna per la Final 8 di Coppa Davis, con molti interrogativi sulle sue condizioni.

Berrettini conquista un primo set combattuto: 7-5 a Tien

L’inizio del set scorre via senza scossoni: Berrettini trova ritmo al servizio con ace, seconde incisive e un dritto nuovamente protagonista; Tien risponde con turni di battuta molto rapidi, alternando accelerazioni di rovescio e una buona gestione dei primi scambi.

Sul 5-5, arriva la svolta: Berrettini spinge con lo slice per preparare l’attacco di dritto, costringendo Tien all’errore e ottenendo il break decisivo. Nel game successivo, il romano sale di livello al servizio: prima vincente, ace e gestione impeccabile dei punti importanti.

A suggellare il parziale, una botta centrale a 215 km/h, imprendibile per Tien. È l’ace numero 5 del set e vale il 7-5 Berrettini, che chiude con sicurezza un primo parziale equilibrato, mostrando ottime sensazioni al servizio e solidità mentale nei momenti chiave.

Berrettini crolla nel secondo set: Tien domina 6-2 e porta il match al terzo

Matteo Berrettini subisce un brusco calo nel secondo parziale contro il giovane statunitense Learner Tien, che approfitta dei tanti errori del romano e rimette completamente in discussione il match. Il set si chiude 6-2 per l’americano, che inizierà a servire nel decisivo terzo set.

Il secondo set si apre nel peggiore dei modi per Berrettini. Un errore con lo smash (0-15) e un dritto lungo (0-30) spianano la strada a Tien, che si procura due palle break sul 15-40 grazie a un altro gratuito del romano. L’americano sfrutta l’occasione e sale 2-0.

Tien consolida il break senza problemi: ace, prime vincenti e grande aggressività. In un attimo vola 3-0, mentre Berrettini fatica a entrare nello scambio.

Sullo 0-3, Berrettini trova finalmente un buon turno di servizio: ace numero 6 del match e schema “servizio-dritto” che funziona. L’azzurro accorcia sul 1-3. Ma Tien non cala e continua a martellare: ace e precisione chirurgica portano lo statunitense sul 4-1, confermando una solidità impressionante per i suoi 19 anni.

Berrettini combina qualcosa di meglio nel game successivo, tenendo la battuta con autorità (2-4), ma l’inerzia resta chiaramente nelle mani dell’americano.

Sul 4-2, Tien continua a servire in modo impeccabile: slice, prime centrali e un altro ace. Berrettini non riesce mai a entrare negli scambi e Tien sale rapidamente sul 5-2.

Sul 2-5, Berrettini affonda definitivamente: 0-15 errore con lo smash, 0-30 dritto out, 15-40 altre due palle set con il romano in grande difficoltà

Matteo prova a salvarsi con un servizio vincente, ma un ulteriore gratuito di dritto regala il set all’americano. È proprio questo errore a “completare la frittata”, come direbbero in telecronaca. Tien chiude il secondo parziale 6-2.

Il terzo set: Tien cambia marcia, Matteo non riesce a reagire

Berrettini ottiene una palla break sul 30-40 sull’1 pari, ma la spreca con un dritto in rete, mentre Tien rimette ordine con coraggio e prime pesanti. L’americano brekka l’azzurro nel gioco successivo (con doppio fallo sulla palla break) e poi tiene il servizio e vola 4-1.

L’azzurro si affida alla battuta per rimanere aggrappato al match (ace n.8, servizio-dritto), ma Tien continua a mostrare una maturità sorprendente per un diciannovenne, confermando l’allungo fino al 5-2.

Sul 2-5, Berrettini mette in campo orgoglio e qualità: tiene il servizio e accorcia 3-5. Ma lo sforzo è tardivo: Tien va a servire per il match e chiude con autorità.

La risposta in rete sulla seconda palla di servizio avversaria (40-15) è l’ultimo atto: 6-3 e rimonta completata.

Il terzo set ha evidenziato lo stato attuale di Berrettini: lampi di classe alternati a troppi errori e a un evidente calo fisico. Pur lottando, il romano non è riuscito a invertire l’inerzia, mentre Tien ha dato prova di notevole freddezza nei momenti caldi.

Ora Berrettini si prepara alla Final 8 di Coppa Davis a Bologna, ma resta da capire in quali condizioni potrà davvero contribuire alla causa azzurra.

ATP Metz Matteo Berrettini Matteo Berrettini 7 2 3 Learner Tien Learner Tien 5 6 6 Vincitore: Tien Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 L. Tien 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 M. Berrettini 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 2-5 → 3-5 L. Tien 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 2-4 → 2-5 M. Berrettini 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 ace 1-4 → 2-4 L. Tien 0-15 df 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 M. Berrettini 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 df 1-2 → 1-3 L. Tien 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 0-1 → 1-1 L. Tien 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 M. Berrettini 0-15 0-30 15-30 15-40 2-5 → 2-6 L. Tien 15-0 ace 40-0 40-15 40-30 df 2-4 → 2-5 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-4 → 2-4 L. Tien 15-0 ace 30-0 40-0 1-3 → 1-4 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 0-3 → 1-3 L. Tien 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 0-2 → 0-3 M. Berrettini 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 L. Tien 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 6-5 → 7-5 L. Tien 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 5-5 → 6-5 M. Berrettini 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 L. Tien 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 M. Berrettini 15-0 30-0 30-15 df 40-15 3-4 → 4-4 L. Tien 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 M. Berrettini 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 L. Tien 15-0 30-0 ace 40-0 2-2 → 2-3 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 L. Tien 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 M. Berrettini 15-0 30-0 ace 40-0 0-1 → 1-1 L. Tien 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1





