ATP 250 Atene – Djokovic firma la 200ª vittoria indoor della carriera: battuto Borges 7-6(1) 6-4, è semifinale (Video)

Novak Djokovic continua a macinare record e vittorie nella sua nuova “casa” sportiva. Al Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship di Atene, il serbo ha superato Nuno Borges con il punteggio di 7-6(1) 6-4, centrando la 200ª vittoria indoor della carriera e qualificandosi per la semifinale del torneo.

Una prestazione solida, carica di intensità e leadership, che conferma lo stato di forma dell’ex numero 1 del mondo in vista delle imminenti ATP Finals di Torino.

Primo set – Opportunità mancate, ma un tie-break magistrale

Djokovic inizia il match con buone sensazioni, ma spreca tre palle break nel corso del primo set, trovandosi intrappolato nella solidità di un Borges sorprendentemente incisivo. Il portoghese serve con continuità e tiene testa allo scambio, mettendo in difficoltà il serbo più di quanto previsto.

Ma quando inevitabilmente si arriva al tie-break, Djokovic accende il motore: domina da campione, vola rapidamente sul 6-1, fa esplodere il pubblico correndo a bordo campo per dare il cinque ai tifosi e chiude il set con autorità. Una dimostrazione della sua capacità unica di alzare il livello nei momenti chiave.

Secondo set – Controllo totale e break decisivo

Sulle ali dell’entusiasmo, Djokovic parte forte anche nel secondo set, gestendo ritmo e geometrie con precisione chirurgica. Pur senza creare un numero elevato di occasioni, il serbo sfrutta quello che definisce “l’unico game in cui sono riuscito a breakkare” e si costruisce il vantaggio che manterrà fino alla fine.

Il match si chiude dopo un’ora e 44 minuti, con Djokovic solido nei turni di servizio e Borges costretto a inseguire senza mai trovare la chiave per rientrare davvero.

Le parole di Djokovic: “Borges ha giocato meglio di quanto pensassi”

Al termine del match, il campione serbo ha elogiato la prestazione del suo avversario:

“È stata una battaglia molto fisica. Nuno ha giocato a un livello alto, sono rimasto un po’ sorpreso. Abbiamo giocato punto a punto per gran parte della partita. Solo pochi punti hanno deciso il vincitore. Merita un applauso per la sua prestazione.”

Djokovic ha poi analizzato la sua prova:

“Ho giocato un grande tie-break nel primo set. Non ci sono state tante opportunità per breakkare. Quel game è stato l’unico in cui ci sono riuscito.”

Djokovic insegue il titolo n.101

A 38 anni, il serbo è ancora affamato di trionfi: sta inseguendo il 101° titolo della carriera, dopo essere diventato a Ginevra il terzo uomo della storia a raggiungere quota 100, insieme a Connors (109) e Federer (103).

Con la vittoria su Borges, Djokovic mantiene anche uno straordinario dato stagionale: 29-0 nel 2025 dopo aver vinto il primo set.

Verso le ATP Finals… ma prima la semifinale n.199

Djokovic ha già battuto Alejandro Tabilo al debutto ad Atene, vendicando due sconfitte precedenti, e ora attende in semifinale Marcos Giron o Yannick Hanfmann. Sarà la 199ª semifinale a livello ATP della sua carriera.

Poi i riflettori si sposteranno su Torino, dove Djokovic è stato sorteggiato nel Gruppo Jimmy Connors insieme a Carlos Alcaraz, Taylor Fritz e Alex de Minaur.

Ma per il momento, il serbo resta concentrato su Atene, con la consueta determinazione di chi vuole chiudere l’anno lasciando ancora un segno indelebile.





Marco Rossi