Lucia Bronzetti incontra i giovani tennisti della Scuola Federale Tennis di San Marino

Incontrare da vicino una campionessa del mondo, ascoltarne la storia e poterne trarre preziosi consigli: è un’esperienza che non capita tutti i giorni quella che hanno potuto vivere, nel tardo pomeriggio di ieri, i giovani allievi della Scuola Federale Tennis di San Marino. A fare visita al Centro Tennis Cassa di Risparmio di Montecchio e alla sede federale è stata Lucia Bronzetti, la tennista di Verucchio che a settembre, per il secondo anno consecutivo, ha conquistato la Billie Jean King Cup con la nazionale italiana.

Un incontro nato su iniziativa dello staff tecnico federale, con il fattivo supporto dell’attuale Consiglio Federale, ed esteso anche alle famiglie degli atleti.

Nell’incontro, moderato dal giornalista Alessandro Giuliani, Lucia Bronzetti ha raccontato alcuni aneddoti della sua carriera, la sua routine quotidiana, ha sottolineato l’importanza del supporto della sua famiglia e, incalzata dalle domande del giovane pubblico, ha dispensato preziosi consigli a quanti si stanno affacciando a questo sport.

“La chiave e divertirsi e farlo con passione – ha spiegato -. Non tutti arrivano ad una carriera professionistica, l’importante è cercare di raggiungere il proprio massimo. Se si è consapevoli di aver dato tutto, allora si può dire di aver ottenuto il proprio miglior risultato. Il mio consiglio è quello di porsi obiettivi raggiungibili e di alzare progressivamente l’asticella”.

“Ringraziamo di cuore Lucia per il tempo che ha dedicato al nostro movimento sportivo e ringraziamo i tecnici che hanno favorito questo appuntamento – le parole del presidente federale Elia Santi -. Incontri come questo rappresentano un’occasione di formazione importante per i nostri giovani e per i genitori, un allenamento mentale che si aggiunge a quello sul campo. Ci auguriamo che in futuro potranno esserci sempre più occasioni come questa”.