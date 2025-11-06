Khachanov si separa da coach Clavet

“Dopo quasi 6 anni insieme, la nostra collaborazione professionale si conclude. Che grande avventura è stata”. Così inizia un messaggio social scritto da Karen Khachanov che annuncia la fine del lavoro insieme a Jose “Pepo” Clavet, coach spagnolo in passato nel box di Corretja, Verdasco e Lopez. “Sono davvero grato a Pepo per esser stato una parte importante del mio team e per tutti i risultati che abbiamo raggiunto insieme”.

“È una delle persone più positive e di buon cuore che abbia mai conosciuto” continua il russo, “Sei più di un buon coach, sei diventato un mio vero amico e parte importante della mia famiglia allargata. Continueremo sicuramente a sentirci e aiutarci nelle nostre strade sul tour”.

Insieme a Clavet, Khachanov ha vinto tre titoli ed entrato in più occasioni nella top 10, anche se il successo più importante nella carriera del russo, la vittoria al Masters 1000 di Parigi Bercy, arrivò prima della collaborazione con Jose, nell’autunno del 2018. Attualmente n. 18 ATP, Khachanov quest’anno ha ottenuto come miglior risultato la finale al Masters 1000 canadese, dove è stato sconfitto da Shelton al termine di una battaglia feroce di quasi tre ore, terminata al tiebreak decisivo del terzo set. Grazie a quello splendido risultato, Karen tornò in top 10, piazzandosi al nono posto per due settimane e mantenendosi tra i primi dieci fino al 19 ottobre scorso.

Mario Cecchi