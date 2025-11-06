Circuito ATP ATP, Copertina

ATP 250 Metz e Atene: I risultati completi con il dettaglio dei Quarti di Finale. In campo Musetti, Sonego e Berrettini (LIVE)

Lorenzo Musetti nella foto - Foto Patrick Boren
ATP 250 Athens (🇬🇷 Grecia) – Quarti di Finale, cemento (al coperto)

Center Court – ore 12:00
Sebastian Korda USA vs Miomir Kecmanovic SRB
Il match deve ancora iniziare

Alexandre Muller FRA vs Lorenzo Musetti ITA (Non prima 14:00)

Il match deve ancora iniziare

Novak Djokovic SRB vs Nuno Borges POR (Non prima 17:00)

Il match deve ancora iniziare

Marcos Giron USA vs Yannick Hanfmann GER

Il match deve ancora iniziare



Grandstand – ore 14:00
Sadio Doumbia FRA / Fabien Reboul FRA vs Vasil Kirkov USA / Bart Stevens NED

Il match deve ancora iniziare

Sander Gille BEL / Sem Verbeek NED vs John Peers AUS / JJ Tracy USA

Il match deve ancora iniziare

Alexander Erler AUT / Robert Galloway USA vs Francisco Cabral POR / Lucas Miedler AUT

Il match deve ancora iniziare





ATP 250 Metz (🇫🇷 Francia) – Quarti di Finale, cemento (al coperto)

Court Central – ore 12:00
Rafael Matos BRA / Marcelo Melo BRA vs Sander Arends NED / Luke Johnson GBR
Il match deve ancora iniziare

Kyrian Jacquet FRA vs Cameron Norrie GBR (Non prima 14:00)

Il match deve ancora iniziare

Lorenzo Sonego ITA vs Daniel Altmaier GER

Il match deve ancora iniziare

Matteo Berrettini ITA vs Learner Tien USA (Non prima 18:00)

Il match deve ancora iniziare

Clement Tabur FRA vs Vitaliy Sachko UKR

Il match deve ancora iniziare

