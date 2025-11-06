ATP 250 Metz e Atene: I risultati completi con il dettaglio dei Quarti di Finale. In campo Musetti, Sonego e Berrettini (LIVE)
ATP 250 Athens (🇬🇷 Grecia) – Quarti di Finale, cemento (al coperto)
Center Court – ore 12:00
Sebastian Korda vs Miomir Kecmanovic
Alexandre Muller vs Lorenzo Musetti (Non prima 14:00)
Novak Djokovic vs Nuno Borges (Non prima 17:00)
Marcos Giron vs Yannick Hanfmann
Grandstand – ore 14:00
Sadio Doumbia / Fabien Reboul vs Vasil Kirkov / Bart Stevens
Sander Gille / Sem Verbeek vs John Peers / JJ Tracy
Alexander Erler / Robert Galloway vs Francisco Cabral / Lucas Miedler
ATP 250 Metz (🇫🇷 Francia) – Quarti di Finale, cemento (al coperto)
Court Central – ore 12:00
Rafael Matos / Marcelo Melo vs Sander Arends / Luke Johnson
Kyrian Jacquet vs Cameron Norrie (Non prima 14:00)
Lorenzo Sonego vs Daniel Altmaier
Matteo Berrettini vs Learner Tien (Non prima 18:00)
Clement Tabur vs Vitaliy Sachko
TAG: ATP 250 Atene, ATP 250 Atene 2025, ATP 250 Metz, ATP 250 Metz 2025
Segui LiveTennis.it su..Facebook Twitter RSS Youtube Follow @livetennisit