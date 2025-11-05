Errani e Paolini si fermano alle WTA Finals 2025: Mertens e Kudermetova vincono in due set

Finisce qui l’avventura di Sara Errani e Jasmine Paolini alle WTA Finals, in corso a Riad (Arabia Saudita). Le azzurre, prime teste di serie e campionesse olimpiche in carica, salutano il torneo dopo la sconfitta nel terzo e ultimo incontro del Gruppo Martina Navratilova contro la coppia formata dalla belga Elise Mertens e dalla russa Veronika Kudermetova, che si impongono con un duplice 6-3 in un’ora e ventuno minuti di gioco.

Con questo successo, Mertens e Kudermetova conquistano il secondo posto nel girone e accedono così alle semifinali, dove venerdì affronteranno la coppia numero 2 del seeding, formata dalla ceca Katerina Siniakova e dalla statunitense Taylor Townsend, già qualificate con un turno d’anticipo come vincitrici del Gruppo Liezel Huber.

Primo set: equilibrio fino al primo break

Il match parte con un buon ritmo da entrambe le parti, ma l’equilibrio si spezza nel terzo game, quando Errani perde il servizio a quindici. Le avversarie allungano sul 3-1, capitalizzando il break iniziale, mentre le azzurre non riescono mai a creare occasioni per rientrare nel parziale. Nel settimo game, ancora Errani cede la battuta al deciding point, consegnando di fatto la frazione a Mertens e Kudermetova.

Le italiane provano a reagire nell’ottavo gioco, annullando tre set point e recuperando uno dei due break, ma nel nono game Paolini perde il servizio al punto decisivo: il set si chiude così 6-3 in 39 minuti a favore della coppia russo-belga.

Secondo set: stesso copione, con più equilibrio

Nel secondo parziale, Errani e Paolini partono meglio e ottengono subito il break a quindici, ma Paolini subisce l’immediato controbreak nel game successivo. La fase centrale del set è molto combattuta: in quattro game consecutivi si arriva al deciding point, ma a spuntarla sono quasi sempre le giocatrici al servizio.

Sul 3-2, Mertens e Kudermetova strappano ancora una volta la battuta a Paolini, consolidando il vantaggio e gestendo con esperienza gli ultimi scambi. Le azzurre annullano due match point nell’ottavo game, ma nel nono la russa e la belga chiudono i conti tenendo il servizio a quindici: ancora 6-3, stavolta in 42 minuti.

Le statistiche del match

I numeri raccontano bene l’andamento della partita: Mertens e Kudermetova vincono 62 punti contro i 46 delle azzurre, realizzano 28 vincenti (a fronte dei soli 7 di Errani e Paolini) e commettono 28 errori non forzati, contro i 25 delle italiane.

Più efficace anche la gestione dei punti chiave: le vincitrici sfruttano 5 delle 11 palle break avute a disposizione, mentre Errani e Paolini ne concretizzano soltanto 2 su 6.

WTA Riyadh Sara Errani / Jasmine Paolini [1] Sara Errani / Jasmine Paolini [1] 0 3 3 0 Veronika Kudermetova / Elise Mertens [4] • Veronika Kudermetova / Elise Mertens [4] 0 6 6 0 Vincitore: Kudermetova / Mertens Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Veronika Kudermetova / Elise Mertens 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Veronika Kudermetova / Elise Mertens 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 Sara Errani / Jasmine Paolini 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 2-5 → 3-5 Veronika Kudermetova / Elise Mertens 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 2-4 → 2-5 Sara Errani / Jasmine Paolini 15-0 15-15 15-30 15-40 2-3 → 2-4 Veronika Kudermetova / Elise Mertens 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Sara Errani / Jasmine Paolini 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 1-2 → 2-2 Veronika Kudermetova / Elise Mertens 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 1-1 → 1-2 Sara Errani / Jasmine Paolini 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 1-0 → 1-1 Veronika Kudermetova / Elise Mertens 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Sara Errani / Jasmine Paolini 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 3-5 → 3-6 Veronika Kudermetova / Elise Mertens 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 2-5 → 3-5 Sara Errani / Jasmine Paolini 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 2-4 → 2-5 Veronika Kudermetova / Elise Mertens 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Sara Errani / Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-3 → 2-3 Veronika Kudermetova / Elise Mertens 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 Sara Errani / Jasmine Paolini 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 1-2 Veronika Kudermetova / Elise Mertens 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Sara Errani / Jasmine Paolini 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0





Marco Rossi