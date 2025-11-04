ITIA: sanzionati Marrero e Jaziri per violazioni sulle wild card

L’ International Tennis Integrity Agency (ITIA) ha annunciato di aver sanzionato lo spagnolo David Marrero (oggi 45enne, ex n.5 al mondo in doppio nel 2013) e il tunisino Malek Jaziri (41enne, oggi capitano della squadra di Coppa Davis della Tunisia ed ex n.42 ATP in singolare nel 2019) per violazioni in merito alla assegnazione di wild in doppio. Marrero è stato condannato per aver contrattato a pagamento una wild card per accedere a un torneo in quattro occasioni tra il 2022 e il 2023, e Jaziri per aver concorso in una queste insieme allo spagnolo. Questo il comunicato di ITIA, pubblicato sul portale ufficiale dell’Agenzia, in merito alle sanzioni.

“I due tesserati hanno accettato delle sanzioni per aver violato le norme del Tennis Anti-Corruption Program (TACP) relative all’assegnazione delle wild card. Il tennista spagnolo David Marrero ha ammesso di aver pagato o offerto denaro in cambio di wild card per sé e/o per il proprio compagno di doppio in quattro diverse occasioni tra il 2022 e il 2023. Marrero è stato squalificato per due anni e sette mesi e multato di 15.000 dollari, dei quali 10.000 con pena sospesa. Il periodo di ineleggibilità è iniziato il 21 ottobre 2025 e terminerà il 20 maggio 2028”.

“Il tunisino Malek Jaziri invece è stato sospeso per nove mesi e multato di 5.000 dollari (2.500 con pena sospesa) dopo aver ammesso il proprio coinvolgimento in una violazione delle regole sulle wild card in collaborazione con Marrero. La sua squalifica decorre dal 28 ottobre 2025 e si concluderà il 27 luglio 2026”.

“Durante i rispettivi periodi di ineleggibilità, Marrero e Jaziri non potranno giocare, allenare o partecipare — in qualsiasi veste — a tornei o eventi di tennis autorizzati o sanzionati dai membri dell’ITIA (ATP, ITF, WTA, Tennis Australia, Fédération Française de Tennis, Wimbledon e USTA) o da qualsiasi federazione nazionale affiliata”.

Marco Mazzoni