WTA Finals – Riyadh: I risultati completi con il dettaglio della Terza giornata. Giornata no per Errani e Paolini, battute in due set da Hsieh/Ostapenko

Diventa più difficile l’avventura di Sara Errani e Jasmine Paolini alle WTA Finals 2025. La coppia azzurra ha ceduto con il punteggio di 6-3 6-4 al duo formato da Su-Wei Hsieh e Jelena Ostapenko, in un match durato poco più di un’ora. Prestazione sottotono per le italiane, mai davvero in grado di imporre il proprio ritmo, complice anche una giornata complicata al servizio e una Paolini non al meglio della condizione fisica sotto il caldo di Riad.

Primo set: partenza shock e troppe chance sprecate

L’inizio è stato da incubo per le azzurre. Paolini ha perso a zero il primo turno di battuta, e subito dopo anche Errani ha ceduto il servizio con un doppio fallo sul punto decisivo. Il controbreak immediato ha riacceso per un attimo le speranze, ma nel sesto game — sul 3-2 per le avversarie — due palle del 3-3 non sono bastate per completare la rimonta: Hsieh e Ostapenko hanno trovato colpi di classe nei momenti più delicati e si sono portate avanti 5-2. Nonostante un nuovo break recuperato, le italiane hanno ceduto nuovamente il servizio nel nono gioco, permettendo alla coppia asiatica-lettone di chiudere 6-3.

Secondo set: equilibrio, poi il crollo finale

Nel secondo parziale, Errani e Paolini hanno tenuto testa alle avversarie per buona parte del set, riuscendo a salvarsi in più occasioni ai vantaggi. Tuttavia, la loro seconda di servizio è rimasta un punto debole — appena il 20% di punti vinti — e la pressione costante di Hsieh e Ostapenko ha finito per fare la differenza. Sul 5-4, con Paolini al servizio, le azzurre sono andate 40-15 ma si sono fatte rimontare: una risposta potente di Ostapenko ha creato l’occasione, e Hsieh ha chiuso a rete per il 6-4 definitivo.

Ultima chance contro Mertens e Kudermetova

Con questa sconfitta, Errani e Paolini complicano la loro corsa verso le semifinali e saranno obbligate a vincere la prossima sfida contro Elise Mertens e Veronika Kudermetova per mantenere vive le speranze di qualificazione.

WTA Riyadh Sara Errani / Jasmine Paolini [1] Sara Errani / Jasmine Paolini [1] 0 3 4 0 Su-Wei Hsieh / Jelena Ostapenko [6] Su-Wei Hsieh / Jelena Ostapenko [6] 0 6 6 0 Vincitore: Hsieh / Ostapenko Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Sara Errani / Jasmine Paolini 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 4-5 → 4-6 Su-Wei Hsieh / Jelena Ostapenko 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Sara Errani / Jasmine Paolini 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 3-4 → 4-4 Su-Wei Hsieh / Jelena Ostapenko 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 Sara Errani / Jasmine Paolini 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 Su-Wei Hsieh / Jelena Ostapenko 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Sara Errani / Jasmine Paolini 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 1-2 → 2-2 Su-Wei Hsieh / Jelena Ostapenko 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Sara Errani / Jasmine Paolini 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 0-1 → 1-1 Su-Wei Hsieh / Jelena Ostapenko 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Sara Errani / Jasmine Paolini 0-15 0-30 0-40 15-40 3-5 → 3-6 Su-Wei Hsieh / Jelena Ostapenko 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-5 → 3-5 Sara Errani / Jasmine Paolini 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 2-4 → 2-5 Su-Wei Hsieh / Jelena Ostapenko 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 2-3 → 2-4 Sara Errani / Jasmine Paolini 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 2-3 Su-Wei Hsieh / Jelena Ostapenko 15-0 15-15 15-30 15-40 0-3 → 1-3 Sara Errani / Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 0-2 → 0-3 Su-Wei Hsieh / Jelena Ostapenko 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Sara Errani / Jasmine Paolini 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1

(1) Sara Errani/ (1) Jasmine Paolinivs (6) Su-Wei Hsieh/ (6) Jelena Ostapenko

(2) Iga Swiatek vs (6) Elena Rybakina Non prima 15:00



WTA Riyadh Iga Swiatek [2] Iga Swiatek [2] 6 1 0 Elena Rybakina [6] Elena Rybakina [6] 3 6 6 Vincitore: Rybakina Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 0-6 Elena Rybakina 15-0 30-0 40-0 0-5 → 0-6 Iga Swiatek 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-4 → 0-5 Elena Rybakina 15-0 30-0 40-0 40-15 0-3 → 0-4 Iga Swiatek 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-2 → 0-3 Elena Rybakina 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 Iga Swiatek 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Elena Rybakina 15-0 30-0 40-0 40-15 1-5 → 1-6 Iga Swiatek 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-4 → 1-5 Elena Rybakina 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-3 → 1-4 Iga Swiatek 15-0 30-0 40-0 40-15 0-3 → 1-3 Elena Rybakina 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 Iga Swiatek 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Elena Rybakina 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Iga Swiatek 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 6-3 Elena Rybakina 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 → 5-3 Iga Swiatek 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 5-2 Elena Rybakina 15-0 30-0 30-15 40-15 4-1 → 4-2 Iga Swiatek 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 Elena Rybakina 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-0 → 3-1 Iga Swiatek 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 Elena Rybakina 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Iga Swiatek 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

(4) Amanda Anisimova vs (7) Madison Keys Non prima 16:30



WTA Riyadh Amanda Anisimova [4] • Amanda Anisimova [4] 15 4 0 Madison Keys [7] Madison Keys [7] 15 6 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Amanda Anisimova 0-15 15-15 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Madison Keys 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 4-6 Amanda Anisimova 15-0 15-15 15-30 15-40 4-4 → 4-5 Madison Keys 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Amanda Anisimova 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 Madison Keys 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Amanda Anisimova 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 Madison Keys 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 2-2 Amanda Anisimova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Madison Keys 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 1-1 Amanda Anisimova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1

(4) Veronika Kudermetova / (4) Elise Mertens vs (8) Asia Muhammad / (8) Demi Schuurs



Il match deve ancora iniziare

🇧🇾 Aryna Sabalenka 1v 0s🇺🇸 Cori Gauff 0v 1s🇺🇸 Jessica Pegula 1v 0s🇮🇹 Jasmine Paolini 0v 1s

Gruppo Serena Williams 🇺🇸

🇵🇱 Iga Swiatek 1v 0s

🇺🇸 Amanda Anisimova 0v 1s

🇰🇿 Elena Rybakina 1v 0s

🇺🇸 Madison Keys 0v 1s

1v 1sVeronika Kudermetova 🇷🇺 / Elise Mertens 🇧🇪 0v 1sHsieh Su-Wei 🇹🇼 / Jelena Ostapenko 🇱🇻 2v 0sAsia Muhammad 🇺🇸 / Demi Schuurs 🇳🇱 0v 1s

🏆 Gruppo Liezel Huber

Katerina Siniakova 🇨🇿 / Taylor Townsend 🇺🇸 1v 0s

Gabriela Dabrowski 🇨🇦 / Erin Routliffe 🇳🇿 1v 0s

Mirra Andreeva 🇷🇺 / Diana Shnaider 🇷🇺 0v 1s

Timea Babos 🇭🇺 / Luisa Stefani 🇧🇷 0v 1s