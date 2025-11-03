WTA Finals – Riyadh: I risultati completi con il dettaglio della Terza giornata. Giornata no per Errani e Paolini, battute in due set da Hsieh/Ostapenko
Diventa più difficile l’avventura di Sara Errani e Jasmine Paolini alle WTA Finals 2025. La coppia azzurra ha ceduto con il punteggio di 6-3 6-4 al duo formato da Su-Wei Hsieh e Jelena Ostapenko, in un match durato poco più di un’ora. Prestazione sottotono per le italiane, mai davvero in grado di imporre il proprio ritmo, complice anche una giornata complicata al servizio e una Paolini non al meglio della condizione fisica sotto il caldo di Riad.
Primo set: partenza shock e troppe chance sprecate
L’inizio è stato da incubo per le azzurre. Paolini ha perso a zero il primo turno di battuta, e subito dopo anche Errani ha ceduto il servizio con un doppio fallo sul punto decisivo. Il controbreak immediato ha riacceso per un attimo le speranze, ma nel sesto game — sul 3-2 per le avversarie — due palle del 3-3 non sono bastate per completare la rimonta: Hsieh e Ostapenko hanno trovato colpi di classe nei momenti più delicati e si sono portate avanti 5-2. Nonostante un nuovo break recuperato, le italiane hanno ceduto nuovamente il servizio nel nono gioco, permettendo alla coppia asiatica-lettone di chiudere 6-3.
Secondo set: equilibrio, poi il crollo finale
Nel secondo parziale, Errani e Paolini hanno tenuto testa alle avversarie per buona parte del set, riuscendo a salvarsi in più occasioni ai vantaggi. Tuttavia, la loro seconda di servizio è rimasta un punto debole — appena il 20% di punti vinti — e la pressione costante di Hsieh e Ostapenko ha finito per fare la differenza. Sul 5-4, con Paolini al servizio, le azzurre sono andate 40-15 ma si sono fatte rimontare: una risposta potente di Ostapenko ha creato l’occasione, e Hsieh ha chiuso a rete per il 6-4 definitivo.
Ultima chance contro Mertens e Kudermetova
Con questa sconfitta, Errani e Paolini complicano la loro corsa verso le semifinali e saranno obbligate a vincere la prossima sfida contro Elise Mertens e Veronika Kudermetova per mantenere vive le speranze di qualificazione.
WTA Finals – Riyadh (🇸🇦 Arabia Saudita) – 3° Giornata, cemento (al coperto)
Center Court – ore 13:00
(1) Sara Errani / (1) Jasmine Paolini vs (6) Su-Wei Hsieh / (6) Jelena Ostapenko Inizio 13:00
(2) Iga Swiatek vs (6) Elena Rybakina Non prima 15:00
(4) Amanda Anisimova vs (7) Madison Keys Non prima 16:30
(4) Veronika Kudermetova / (4) Elise Mertens vs (8) Asia Muhammad / (8) Demi Schuurs
Gruppo Steffi Graf 🇩🇪
🇧🇾 Aryna Sabalenka 1v 0s
🇺🇸 Cori Gauff 0v 1s
🇺🇸 Jessica Pegula 1v 0s
🇮🇹 Jasmine Paolini 0v 1s
Gruppo Serena Williams 🇺🇸
🇵🇱 Iga Swiatek 1v 0s
🇺🇸 Amanda Anisimova 0v 1s
🇰🇿 Elena Rybakina 1v 0s
🇺🇸 Madison Keys 0v 1s
🏆 Gruppo Martina Navratilova
Sara Errani 🇮🇹 / Jasmine Paolini 🇮🇹 1v 1s
Veronika Kudermetova 🇷🇺 / Elise Mertens 🇧🇪 0v 1s
Hsieh Su-Wei 🇹🇼 / Jelena Ostapenko 🇱🇻 2v 0s
Asia Muhammad 🇺🇸 / Demi Schuurs 🇳🇱 0v 1s
🏆 Gruppo Liezel Huber
Katerina Siniakova 🇨🇿 / Taylor Townsend 🇺🇸 1v 0s
Gabriela Dabrowski 🇨🇦 / Erin Routliffe 🇳🇿 1v 0s
Mirra Andreeva 🇷🇺 / Diana Shnaider 🇷🇺 0v 1s
Timea Babos 🇭🇺 / Luisa Stefani 🇧🇷 0v 1s
