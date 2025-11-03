Athens 250 | Hard | 766715 livescore | sito ufficiale | notizie relative
Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi di Lunedì 03 Novembre 2025
03/11/2025 08:34 8 commenti
ATP 250 Metz – Indoor hard
R32 Choinski – Sonego Non prima 14:00
Il match deve ancora iniziare
R32 M. Berrettini – Halys 2° inc. ore 18
Il match deve ancora iniziare
🇸🇦 Wta Finals – Indoor Hard
2G Errani /Paolini vs Hsieh / Ostapenko Inizio 13:00
WTA Riyadh
Sara Errani / Jasmine Paolini [1]
0
0
Su-Wei Hsieh / Jelena Ostapenko [6]•
30
1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Su-Wei Hsieh / Jelena Ostapenko
15-0
30-0
0-1
Sara Errani / Jasmine Paolini
0-15
0-30
0-40
0-0 → 0-1
CH Helsinki – Indoor hard
R32 Paldanius – Zeppieri Non prima 16:30
Il match deve ancora iniziare
R32 Napolitano – Galarneau Non prima 15:30
Il match deve ancora iniziare
8 commenti
Non a tutti interessa. Per fortuna
Comunque, anche solo per solidarietà per un campione che ha fatto semi al RG, un articolo potevate anche dedicarlo a Cecchinato, che stanotte ha perso in Perù un challenger in finale, forse l’ultimo della sua comunque eccelsa carriera
@ LiveTennis.it Staff (#4514113)
Di fatto non ci va….
@ Henry (#4514105)
Si ma lo deve fare ancora, al momento non è cancellato lo farà oggi sicuramente per questo rimane in tabellone.
@ MarcoP (#4514095)
Lo ha annunciato appena dopo la finale di ieri ed e’ su tutti i siti sportivi e non
Zeppieri ottimo sorteggio
@ Henry (#4514064)
il ritiro di FAA non è ancora confermato.
Situazione ritiri e cancellazioni tra Aliassime,Nole,Zverev:
-FAA si cancella da Metz
-Nole valutera’ la sua condizione ad Atene(per me non va alle Finals)
-Zverev malconcio ma per ora ci sara’ a Torino