Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi di Lunedì 03 Novembre 2025

03/11/2025 08:34 8 commenti
Lorenzo Sonego nella foto - Foto Patrick Boren
Lorenzo Sonego nella foto - Foto Patrick Boren

FRA ATP 250 Metz – Indoor hard
R32 Choinski GBR – Sonego ITA Non prima 14:00

Il match deve ancora iniziare

R32 M. Berrettini ITA – Halys FRA 2° inc. ore 18

Il match deve ancora iniziare



🇸🇦 Wta Finals – Indoor Hard
2G Errani ITA /Paolini ITA vs Hsieh TPE / Ostapenko LAT Inizio 13:00

WTA Riyadh
Sara Errani / Jasmine Paolini [1]
0
0
Su-Wei Hsieh / Jelena Ostapenko [6]
30
1
Mostra dettagli



FIN CH Helsinki – Indoor hard
R32 Paldanius FIN – Zeppieri ITA Non prima 16:30

Il match deve ancora iniziare

R32 Napolitano ITA – Galarneau CAN Non prima 15:30

Il match deve ancora iniziare

Scritto da Alberto Rossi

Scritto da Alberto Rossi
Comunque, anche solo per solidarietà per un campione che ha fatto semi al RG, un articolo potevate anche dedicarlo a Cecchinato, che stanotte ha perso in Perù un challenger in finale, forse l'ultimo della sua comunque eccelsa carriera

Non a tutti interessa. Per fortuna

 8
Alberto Rossi 03-11-2025 12:37

Comunque, anche solo per solidarietà per un campione che ha fatto semi al RG, un articolo potevate anche dedicarlo a Cecchinato, che stanotte ha perso in Perù un challenger in finale, forse l’ultimo della sua comunque eccelsa carriera

 7
Henry (Guest) 03-11-2025 11:13

@ LiveTennis.it Staff (#4514113)

Di fatto non ci va….

 6
LiveTennis.it Staff 03-11-2025 10:35

@ Henry (#4514105)

Si ma lo deve fare ancora, al momento non è cancellato lo farà oggi sicuramente per questo rimane in tabellone.

 5
Henry (Guest) 03-11-2025 10:26

@ MarcoP (#4514095)

Lo ha annunciato appena dopo la finale di ieri ed e' su tutti i siti sportivi e non

4
ospite1 (Guest) 03-11-2025 10:13

Zeppieri ottimo sorteggio

 3
MarcoP 03-11-2025 10:12

@ Henry (#4514064)

il ritiro di FAA non è ancora confermato.

 2
Henry (Guest) 03-11-2025 09:25

Situazione ritiri e cancellazioni tra Aliassime,Nole,Zverev:
-FAA si cancella da Metz
-Nole valutera’ la sua condizione ad Atene(per me non va alle Finals)
-Zverev malconcio ma per ora ci sara’ a Torino

 1
