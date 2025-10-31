WTA Finals Riyadh 2025: Il programma completo di Sabato 01 e Domenica 02 Novembre. Jasmine Paolini e Sara Errani in doppio ed il giorno dopo Jasmine in singolare
Il programma di Sabato 01 Novembre 2025
Center Court – ore 13:30
(1) Sara Errani / (1) Jasmine Paolini vs (8) Asia Muhammad / (8) Demi Schuurs
(2) Iga Swiatek vs (7) Madison Keys Non prima 16:00
(4) Amanda Anisimova vs (6) Elena Rybakina
(4) Veronika Kudermetova / (4) Elise Mertens vs (6) Su-Wei Hsieh / (6) Jelena Ostapenko
Il programma di Domenica 02 Novembre 2025
Center Court – ore 13:00
(3) Gabriela Dabrowski / (3) Erin Routliffe vs (5) Mirra Andreeva / (5) Diana Shnaider
(1) Aryna Sabalenka vs (8) Jasmine Paolini Non prima 15:00
(3) Coco Gauff vs (5) Jessica Pegula Non prima 16:30
(2) Katerina Siniakova / (2) Taylor Townsend vs (7) Timea Babos / (7) Luisa Stefani
Gruppo Steffi Graf 🇩🇪
🇧🇾 Aryna Sabalenka
🇺🇸 Cori Gauff
🇺🇸 Jessica Pegula
🇮🇹 Jasmine Paolini
Gruppo Serena Williams 🇺🇸
🇵🇱 Iga Swiatek
🇺🇸 Amanda Anisimova
🇰🇿 Elena Rybakina
🇺🇸 Madison Keys
🏆 Gruppo Martina Navratilova
Sara Errani 🇮🇹 / Jasmine Paolini 🇮🇹
Veronika Kudermetova 🇷🇺 / Elise Mertens 🇧🇪
Hsieh Su-Wei 🇹🇼 / Jelena Ostapenko 🇱🇻
Asia Muhammad 🇺🇸 / Demi Schuurs 🇳🇱
🏆 Gruppo Liezel Huber
Katerina Siniakova 🇨🇿 / Taylor Townsend 🇺🇸
Gabriela Dabrowski 🇨🇦 / Erin Routliffe 🇳🇿
Mirra Andreeva 🇷🇺 / Diana Shnaider 🇷🇺
Timea Babos 🇭🇺 / Luisa Stefani 🇧🇷
TAG: WTA Finals, WTA Finals 2025, WTA Finals Riyadh, WTA Finals Riyadh 2025
Segui LiveTennis.it su..Facebook Twitter RSS Youtube Follow @livetennisit