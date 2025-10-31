WTA Finals 2025 - Riad Copertina, WTA

WTA Finals Riyadh 2025: Il programma completo di Sabato 01 e Domenica 02 Novembre. Jasmine Paolini e Sara Errani in doppio ed il giorno dopo Jasmine in singolare

31/10/2025 09:29 Nessun commento
Jasmine Paolini nella foto - Foto Getty Images
Jasmine Paolini nella foto - Foto Getty Images

Il programma di Sabato 01 Novembre 2025
Center Court – ore 13:30
(1) Sara Errani ITA / (1) Jasmine Paolini ITA vs (8) Asia Muhammad USA / (8) Demi Schuurs NED
(2) Iga Swiatek POL vs (7) Madison Keys USA Non prima 16:00
(4) Amanda Anisimova USA vs (6) Elena Rybakina KAZ
(4) Veronika Kudermetova RUS / (4) Elise Mertens BEL vs (6) Su-Wei Hsieh TPE / (6) Jelena Ostapenko LAT

Il programma di Domenica 02 Novembre 2025
Center Court – ore 13:00
(3) Gabriela Dabrowski CAN / (3) Erin Routliffe NZL vs (5) Mirra Andreeva RUS / (5) Diana Shnaider RUS
(1) Aryna Sabalenka BLR vs (8) Jasmine Paolini ITA Non prima 15:00
(3) Coco Gauff USA vs (5) Jessica Pegula USA Non prima 16:30
(2) Katerina Siniakova CZE / (2) Taylor Townsend USA vs (7) Timea Babos HUN / (7) Luisa Stefani BRA

Gruppo Steffi Graf 🇩🇪
🇧🇾 Aryna Sabalenka
🇺🇸 Cori Gauff
🇺🇸 Jessica Pegula
🇮🇹 Jasmine Paolini

Gruppo Serena Williams 🇺🇸
🇵🇱 Iga Swiatek
🇺🇸 Amanda Anisimova
🇰🇿 Elena Rybakina
🇺🇸 Madison Keys

🏆 Gruppo Martina Navratilova
Sara Errani 🇮🇹 / Jasmine Paolini 🇮🇹
Veronika Kudermetova 🇷🇺 / Elise Mertens 🇧🇪
Hsieh Su-Wei 🇹🇼 / Jelena Ostapenko 🇱🇻
Asia Muhammad 🇺🇸 / Demi Schuurs 🇳🇱

🏆 Gruppo Liezel Huber
Katerina Siniakova 🇨🇿 / Taylor Townsend 🇺🇸
Gabriela Dabrowski 🇨🇦 / Erin Routliffe 🇳🇿
Mirra Andreeva 🇷🇺 / Diana Shnaider 🇷🇺
Timea Babos 🇭🇺 / Luisa Stefani 🇧🇷

TAG: , , ,