Alcaraz in conferenza stampa deluso dopo la sconfitta con Norrie: “Non sentivo la palla, non so cosa sia successo” (Video della partita)

Un Carlos Alcaraz visibilmente deluso si è presentato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro Cameron Norrie al secondo turno del Rolex Paris Masters 2025. Lo spagnolo, battuto per 4-6, 6-3, 6-4, ha ammesso di non aver mai trovato buone sensazioni in campo, parlando apertamente di una giornata storta e di un feeling inesistente con la palla.
“Oggi non mi sentivo bene. Ho commesso molti errori, non avevo nessuna sensazione. È difficile spiegare cosa sia successo, perché mi ero allenato bene in questi giorni e mi sentivo in forma. Norrie ha giocato un gran match, molto solido. Penso che questa sia stata la chiave.”
“Mi sono allenato bene, ma oggi nulla ha funzionato”
Alcaraz ha spiegato di aver avuto ottime sensazioni durante gli allenamenti a Parigi, rendendo ancora più inspiegabile la prestazione negativa:
“Negli allenamenti mi sentivo benissimo, colpivo bene la palla e avevo le idee chiare. Anche nel primo set, che ho vinto, ho avuto la sensazione di poter fare molto di più. Nel secondo invece è andata al contrario, mi sono sentito ancora peggio. Ho avuto alcune chance per rientrare nel match, ma le ho sprecate con errori banali. Sono molto deluso dal mio livello di oggi, ma è andata così.”
“Ora voglio tornare a casa e prepararmi per Torino”
Interrogato sul suo stato fisico e sulle prospettive per la fine della stagione, il murciano ha confermato di voler ricaricare le energie in vista delle ATP Finals di Torino e della Coppa Davis:
“Non so come mi preparerò, ma proverò a farlo nel miglior modo possibile. Voglio tornare a casa, staccare un po’ e poi allenarmi per arrivare pronto a Torino e alla Davis. Sono tornei molto importanti per me e voglio evitare che una cosa del genere si ripeta.”
“Non so perché qui a Parigi non riesco a esprimermi”
Alcaraz ha poi riconosciuto di avere un rapporto complicato con il torneo parigino, dove non è mai riuscito a esprimere il suo miglior tennis:
“Sono arrivato con energia e fiducia, convinto di poter fare bene. Quest’anno è stato il migliore per me in termini di forma a fine stagione. Ho saltato Shanghai, ho potuto riposare e arrivare fresco. Ma per qualche motivo, questo torneo continua a essere difficile per me. Prima o poi riuscirò a giocare bene anche qui.”
Infine, lo spagnolo ha ammesso che raramente gli era capitato di non sentire completamente la palla, come successo contro Norrie:
“Non ricordo un match recente in cui non sentissi niente. Forse uno lo scorso anno, ma non come questo. È una sensazione terribile.”
Alcaraz lascia dunque Parigi con molti interrogativi e la consapevolezza di dover ritrovare fiducia e ritmo in vista dell’appuntamento di Torino, dove sarà chiamato a difendere il suo status di numero 1 del mondo — sempre più insidiato da Jannik Sinner.
