Alcaraz in conferenza stampa deluso dopo la sconfitta con Norrie: “Non sentivo la palla, non so cosa sia successo” (Video della partita)

28/10/2025 22:12 15 commenti
Carlos Alcaraz nella foto - Foto Patrick Boren
Carlos Alcaraz nella foto - Foto Patrick Boren

Un Carlos Alcaraz visibilmente deluso si è presentato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro Cameron Norrie al secondo turno del Rolex Paris Masters 2025. Lo spagnolo, battuto per 4-6, 6-3, 6-4, ha ammesso di non aver mai trovato buone sensazioni in campo, parlando apertamente di una giornata storta e di un feeling inesistente con la palla.
“Oggi non mi sentivo bene. Ho commesso molti errori, non avevo nessuna sensazione. È difficile spiegare cosa sia successo, perché mi ero allenato bene in questi giorni e mi sentivo in forma. Norrie ha giocato un gran match, molto solido. Penso che questa sia stata la chiave.”

“Mi sono allenato bene, ma oggi nulla ha funzionato”
Alcaraz ha spiegato di aver avuto ottime sensazioni durante gli allenamenti a Parigi, rendendo ancora più inspiegabile la prestazione negativa:
“Negli allenamenti mi sentivo benissimo, colpivo bene la palla e avevo le idee chiare. Anche nel primo set, che ho vinto, ho avuto la sensazione di poter fare molto di più. Nel secondo invece è andata al contrario, mi sono sentito ancora peggio. Ho avuto alcune chance per rientrare nel match, ma le ho sprecate con errori banali. Sono molto deluso dal mio livello di oggi, ma è andata così.”

“Ora voglio tornare a casa e prepararmi per Torino”
Interrogato sul suo stato fisico e sulle prospettive per la fine della stagione, il murciano ha confermato di voler ricaricare le energie in vista delle ATP Finals di Torino e della Coppa Davis:
“Non so come mi preparerò, ma proverò a farlo nel miglior modo possibile. Voglio tornare a casa, staccare un po’ e poi allenarmi per arrivare pronto a Torino e alla Davis. Sono tornei molto importanti per me e voglio evitare che una cosa del genere si ripeta.”

“Non so perché qui a Parigi non riesco a esprimermi”
Alcaraz ha poi riconosciuto di avere un rapporto complicato con il torneo parigino, dove non è mai riuscito a esprimere il suo miglior tennis:
“Sono arrivato con energia e fiducia, convinto di poter fare bene. Quest’anno è stato il migliore per me in termini di forma a fine stagione. Ho saltato Shanghai, ho potuto riposare e arrivare fresco. Ma per qualche motivo, questo torneo continua a essere difficile per me. Prima o poi riuscirò a giocare bene anche qui.”

Infine, lo spagnolo ha ammesso che raramente gli era capitato di non sentire completamente la palla, come successo contro Norrie:
“Non ricordo un match recente in cui non sentissi niente. Forse uno lo scorso anno, ma non come questo. È una sensazione terribile.”
Alcaraz lascia dunque Parigi con molti interrogativi e la consapevolezza di dover ritrovare fiducia e ritmo in vista dell’appuntamento di Torino, dove sarà chiamato a difendere il suo status di numero 1 del mondo — sempre più insidiato da Jannik Sinner.



Da Parigi il nostro inviato Enrico Milani

15 commenti.

Supporter dei poeti estinti (Guest) 28-10-2025 23:27

Scritto da zedarioz
Non dico che non aveva voglia ma è entrato completamente senza testa, anche se non sentiva la palla, 54 errori vuol dire che non c’era proprio….

Pensava agli AO di gennaio.. così qualcuno ha commentato!!

 15
Tommaso (Guest) 28-10-2025 22:56

Scritto da MAURO
Tranquillo, i tuoi veri tifosi, come me, ti aspettano in Australia.
Questi tornei di fine stagione giusto lasciarli agli altri.

Ma oggi ha giocato Alvarez. Carlitos è rimasto a Murcia per preparare nil Roland Garros

 14
+1: Mando
cataflic 28-10-2025 22:52

Ma che angolo di ripresa hanno fatto del campo???Una roba inguardabile, non si riesce neanche a vedere l’altezza dei colpi da quanto è schiacciata l’inquadratura…

 13
zedarioz 28-10-2025 22:52

Non dico che non aveva voglia ma è entrato completamente senza testa, anche se non sentiva la palla, 54 errori vuol dire che non c’era proprio….

 12
+1: Mando
Calvin (Guest) 28-10-2025 22:50

A me quando uno di questi livelli accampa scuse non mi piace mai

Strapazza quasi sempre gli avversari, quando perde deve solo fare i complimenti.

Detto questo se Jannik torna numero uno prima del sunshine e dei mille su terra fa una impresa e gli da una bella botta psicologico

 11
Tuki (Guest) 28-10-2025 22:50

@ MAURO (#4509465)

In Australia dove effettivamente gli ultimi due anni ha vinto lui.

 10
Carota Senior 28-10-2025 22:40

Premesso che una sconfitta, dopo una stagione incredibile come quella giocata fino ad ora ci sta.
Quello che mi lascia perplesso è che dopo i primi allenamenti si dichiarava entusiasta del campo centrale che avrebbe permesso gli scambi, oggi dice che + più lenta di Montecarlo (che lui poi ha pure vinto), diciamo che un dato è incontestabile, Jannik domenica si è inventato un piano B, lui oggi non è stato in grado di reagire.

 9
+1: Don Budge fathers, Mando
Betafasan 28-10-2025 22:40

Troppe tinte di capelli lo hanno confuso! Ed è molto impegnato col full immersion di inglese !

 8
Gianluigi74 (Guest) 28-10-2025 22:36

Finalmente si gioca il vero tennis!!! Cit Alvarez! Il vero numero 2 tornerà presto nella posizione che gli compete, il numero uno è giusto che torni ad essere indossato dal suo unico e vero titolare. Forza Jannik.

 7
+1: gimaxx75
-1: TKT
Carota Senior 28-10-2025 22:33

Scritto da MAURO
Tranquillo, i tuoi veri tifosi, come me, ti aspettano in Australia.
Questi tornei di fine stagione giusto lasciarli agli altri.

Avevi scritto la stessa cosa l’anno scorso dopo la veemente prestazione di Carlos alle finals.
Come è poi andata in Australia lo sappiamo, non portargli sfiga!

 6
Emma_Woodhouse 28-10-2025 22:26

Il punto è che di solito non riesce a esprimersi nemmeno a Torino (qui troppo lento, lì troppo veloce…). Alvarez mai contento. (E nulla, oggi non mi trattengo. 😆 ).

 5
+1: Don Budge fathers, walden, Caronte, Giampi
Tutto Dritto 28-10-2025 22:25

In realtà storicamente Parigi Bercy è sempre stato il 1000 più snobbato ( o almeno, non preparato benissimo !) dai big… Non mi stupirei se anche Jannik facesse poca strada, il vero obiettivo di fine stagione per loro sono le Atp Finals.
Oh, se poi vince anche qua tanto meglio, l importante non arrivi scotto a Tirino 🙂

 4
Alex77 (Guest) 28-10-2025 22:23

Per carità, è stato eccezionale quest’anno per lui, ma una prestazione così dopo, in pratica, 3 settimane di preparazione, esibizione in Arabia a parte, è difficile da difendere.. dichiarare che non sa nemmeno lui cosa puó esser successo è sorprendente e mi sembra grave, al di là che una serata storta può capitare a tutti

 3
+1: Emma_Woodhouse
Di Passaggio 28-10-2025 22:18

Mi ha smentito: ci credeva, si è allenato. Allora è il classico incidente di percorso. In bocca al lupo Carlos, non sarò certo io ad augurarti le sfighe. Jannik è forte di suo e adesso son cavoli tuoi, cioè vostri. Noi stiamo qui, bene, sul nostro divanetto.

 2
+1: omerjno
MAURO (Guest) 28-10-2025 22:18

Tranquillo, i tuoi veri tifosi, come me, ti aspettano in Australia.
Questi tornei di fine stagione giusto lasciarli agli altri.

 1
-1: omerjno