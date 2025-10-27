Tornei ITF Copertina, WTA

ITF Irapuato e Glasgow: I Main Draw

27/10/2025 19:35 1 commento
Camilla Rosatello nella foto
ITF IRAPUATO(Mex 100k cemento outdoor)
[1] Arantxa Rus NED vs TBD
Lucciana Perez alarcon PER vs Angeles Rodriguez-rizo MEX
Elina Nepliy RUS vs Victoria Rodriguez MEX
[7] Elvina Kalieva USA vs TBD

[4] Ana Sofia Sanchez MEX vs Lian Tran NED
Diletta Cherubini ITA vs TBD
Sachia Vickery USA vs TBD
Maria Kozyreva RUS vs [5] Elizabeth Mandlik USA

[8] Lia Karatancheva BUL vs Yuki Naito JPN
TBD vs TBD
Abril Cardenas olivares MEX vs TBD
Alana Smith USA vs [3] Marina Stakusic CAN

[6] Miriam Bianca Bulgaru ROU vs Claudia Sofia Martinez solis MEX
Usue Maitane Arconada USA vs TBD
Ena Koike JPN vs Marianne Angel MEX
Victoria Hu USA vs [2] Hanne Vandewinkel BEL

ITF GLASGOW(Sco 75k cemento indoor)
[1] Kaitlin Quevedo ESP vs Jana Otzipka BEL
Ella Mcdonald GBR vs Amarni Banks GBR
Weronika Ewald POL vs Anna Petkovic GER
Francesca Curmi MLT vs [7] Mona Barthel GER

[3] Daria Snigur UKR vs Mayuka Aikawa JPN
Raluca Georgiana Serban CYP vs Ruby Cooling GBR
Elena Malygina EST vs Romane Longueville BEL
Alicia Dudeney GBR vs [8] Camilla Rosatello ITA

[5] Celine Naef SUI vs Susan Bandecchi SUI
Kathinka Von deichmann LIE vs Indianna Spink GBR
Valentina Ryser SUI vs Ranah Akua Stoiber GBR
Mimi Xu GBR vs [4] Clervie Ngounoue USA

[6] Gabriela Knutson CZE vs Gina Marie Dittmann GER
Kajsa Rinaldo persson SWE vs Yuriko Lily Miyazaki GBR
Adrienn Nagy HUN vs Julia Avdeeva RUS
Matilde Jorge POR vs [2] Sofia Costoulas BEL

