ITF Irapuato e Glasgow: I Main Draw
ITF IRAPUATO(Mex 100k cemento outdoor)
[1] Arantxa Rus vs TBD
Lucciana Perez alarcon vs Angeles Rodriguez-rizo
Elina Nepliy vs Victoria Rodriguez
[7] Elvina Kalieva vs TBD
[4] Ana Sofia Sanchez vs Lian Tran
Diletta Cherubini vs TBD
Sachia Vickery vs TBD
Maria Kozyreva vs [5] Elizabeth Mandlik
[8] Lia Karatancheva vs Yuki Naito
TBD vs TBD
Abril Cardenas olivares vs TBD
Alana Smith vs [3] Marina Stakusic
[6] Miriam Bianca Bulgaru vs Claudia Sofia Martinez solis
Usue Maitane Arconada vs TBD
Ena Koike vs Marianne Angel
Victoria Hu vs [2] Hanne Vandewinkel
ITF GLASGOW(Sco 75k cemento indoor)
[1] Kaitlin Quevedo vs Jana Otzipka
Ella Mcdonald vs Amarni Banks
Weronika Ewald vs Anna Petkovic
Francesca Curmi vs [7] Mona Barthel
[3] Daria Snigur vs Mayuka Aikawa
Raluca Georgiana Serban vs Ruby Cooling
Elena Malygina vs Romane Longueville
Alicia Dudeney vs [8] Camilla Rosatello
[5] Celine Naef vs Susan Bandecchi
Kathinka Von deichmann vs Indianna Spink
Valentina Ryser vs Ranah Akua Stoiber
Mimi Xu vs [4] Clervie Ngounoue
[6] Gabriela Knutson vs Gina Marie Dittmann
Kajsa Rinaldo persson vs Yuriko Lily Miyazaki
Adrienn Nagy vs Julia Avdeeva
Matilde Jorge vs [2] Sofia Costoulas
