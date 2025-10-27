Sonego travolge Korda e prenota il derby azzurro con Musetti: vittoria netta per il torinese a Parigi

Lorenzo Sonego conquista una vittoria convincente all’esordio nel Masters 1000 di Parigi 2025, superando lo statunitense Sebastian Korda con un netto 6-2, 6-3 in poco più di un’ora di gioco. Un successo che conferma l’ottimo stato di forma del torinese e che lo proietta al derby italiano contro Lorenzo Musetti, in programma mercoledì.

Primo set: dominio totale di Sonego

L’inizio del match è subito equilibrato, ma dopo i primi giochi di studio è Sonego a prendere in mano il ritmo degli scambi. Il torinese si mostra aggressivo, spingendo con il dritto e servendo con grande efficacia (58% di prime in campo, 82% di punti vinti).

Korda, al contrario, evidenzia da subito i limiti fisici che lo accompagnano da settimane: poca mobilità e tanti errori gratuiti, soprattutto con il rovescio. Dopo aver annullato qualche palla break in apertura, lo statunitense cede il servizio sul 3-2, e Sonego non si fa pregare: conferma il vantaggio e trova anche il doppio break nel settimo game, chiudendo 6-2 con sicurezza e autorità.

Il primo parziale si chiude in poco più di mezz’ora, con un Sonego in pieno controllo e un Korda incapace di tenere il ritmo, colpendo spesso due passi indietro rispetto al punto d’impatto ideale.

Secondo set: Korda prova a resistere, ma Sonego non sbaglia

Dopo un breve toilet break, Korda torna in campo determinato ma ancora visibilmente condizionato. L’americano conquista il primo gioco ma subisce immediatamente la pressione dell’azzurro, che continua a comandare con solidità da fondo e precisione al servizio.

Il break arriva nel sesto game (3-2 Sonego), approfittando di tre errori consecutivi di Korda. L’azzurro, lucido e aggressivo, tiene il servizio senza difficoltà, nonostante un breve passaggio a vuoto che concede il controbreak del 3-3. Ma la reazione è immediata: nuovo break e fuga decisiva sul 5-3, fino al 6-3 finale con un nuovo break (il terzo nel set).

Derby italiano in arrivo

Mercoledì andrà in scena un attesissimo derby azzurro tra Sonego e Musetti, con in palio un posto agli ottavi di finale del Rolex Paris Masters. L’orario del match è ancora da definire, ma si preannuncia una sfida spettacolare tra due giocatori in grande fiducia.

Per Sonego, oltre al risultato, arrivano segnali estremamente positivi sul piano fisico e mentale: la tenuta atletica è stata impeccabile, mentre Korda ha confermato di non essere ancora al top dopo i recenti infortuni.

Una serata perfetta per il torinese, che chiude col sorriso e guarda già al prossimo capitolo tutto italiano del suo torneo.

ATP Paris Lorenzo Sonego Lorenzo Sonego 6 6 Sebastian Korda Sebastian Korda 2 3 Vincitore: Sonego Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 S. Korda 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-3 → 6-3 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 5-3 S. Korda 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 3-3 → 4-3 L. Sonego 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-2 → 3-3 S. Korda 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 L. Sonego 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 S. Korda 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 S. Korda 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 5-2 → 6-2 S. Korda 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 4-2 → 5-2 L. Sonego 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 3-2 → 4-2 S. Korda 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 2-2 → 3-2 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-2 → 2-2 S. Korda 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 L. Sonego 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 S. Korda 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 0-0 → 0-1

Statistiche Tennis: Sonego vs Korda





Statistica Sonego 🇮🇹 Korda 🇺🇸 STATISTICHE DI SERVIZIO Rating del servizio 301 231 Ace 2 0 Doppi falli 1 4 Prima di servizio 16/28 (57%) 21/40 (53%) Punti vinti sulla prima 15/16 (94%) 15/21 (71%) Punti vinti sulla seconda 6/12 (50%) 8/19 (42%) Palle break salvate 0/0 (0%) 1/3 (33%) Giochi di servizio giocati 5 6 VELOCITÀ DI SERVIZIO Velocità massima 217km/h (134 mph) 216km/h (134 mph) Velocità media prima 200km/h (124 mph) 218km/h (135 mph) Velocità media seconda 161km/h (100 mph) 163km/h (101 mph) STATISTICHE DI RISPOSTA Rating della risposta 186 56 Punti vinti su prima di servizio 6/21 (29%) 1/16 (6%) Punti vinti su seconda di servizio 11/19 (58%) 6/12 (50%) Palle break convertite 2/3 (67%) 0/0 (0%) Giochi di risposta giocati 6 5 STATISTICHE DEI PUNTI Punti vinti a rete 0/0 (0%) 0/0 (0%) Vincenti 0 0 Errori non forzati 0 0 Punti vinti al servizio 21/28 (75%) 23/40 (57%) Punti vinti in risposta 17/40 (43%) 7/28 (25%) Totale punti vinti 38/68 (56%) 30/68 (44%)









Francesco Paolo Villarico