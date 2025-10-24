Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi di Sabato 25 Ottobre 2025

24/10/2025 22:54 1 commento
Mattia Bellucci nella foto - Foto Getty Images

AUT ATP 500 Vienna – Indoor Hard
SF Sinner ITA – de Minaur AUS Non prima 15:00

Il match deve ancora iniziare

SF Musetti ITA – Zverev GER Non prima 16:30

Il match deve ancora iniziare



FRA Masters 1000 Paris – Indoor hard
Q1 Fearnley GBR – Arnaldi ITA 4° inc. ore 10:30

Il match deve ancora iniziare

Q1 Opelka USA – Bellucci ITA Non prima 17:00

Il match deve ancora iniziare



GER CH Hamburg – Indoor Hard
SF Loffhagen GBR – Cina ITA 3° inc. ore 12

Il match deve ancora iniziare



ITA Rovereto 125 – Indoor Hard
F Maleckova CZE/Skoch CZE – Ambrosio ITA/Zantedeschi ITA ore 16:00

Il match deve ancora iniziare

SF Stefanini ITA vs Costoulas BEL 2° inc. ore 17

Il match deve ancora iniziare

Marco Tullio Cicerone 25-10-2025 00:27

Giornata interessante a tutti i livelli. Sinner è favorito alla grande senza se e senza ma. Musetti dovrà giocare contro il n° 3 del mondo che è più riposato di lui, ha il vantaggio che il suo gioco si accoppia bene con quello di Zverev e infatti nei precedenti è avanti 3-1 ma già a darlo alla pari faccio uno sforzo di ottimismo. Comunque oltre a Sinner c’è in semifinale anche Musetti: chi parlava a vanvera di italiani mercoledini?

Arnaldi è in ripresa, anche lui però non avrà un avversario comodo, Fearnley l’ho visto giocare benissimo di recente ma non è detto che ripeta quel livello. Bellucci avrà un compito difficile, vediamo quale Opelka si troverà di fronte. Non conosco l’avversario di Cinà, posso solo dirgli forza Federico!

