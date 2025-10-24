Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi di Sabato 25 Ottobre 2025
ATP 500 Vienna – Indoor Hard
SF Sinner – de Minaur Non prima 15:00
SF Musetti – Zverev Non prima 16:30
Masters 1000 Paris – Indoor hard
Q1 Fearnley – Arnaldi 4° inc. ore 10:30
Q1 Opelka – Bellucci Non prima 17:00
CH Hamburg – Indoor Hard
SF Loffhagen – Cina 3° inc. ore 12
Rovereto 125 – Indoor Hard
F Maleckova /Skoch – Ambrosio /Zantedeschi ore 16:00
SF Stefanini vs Costoulas 2° inc. ore 17
Giornata interessante a tutti i livelli. Sinner è favorito alla grande senza se e senza ma. Musetti dovrà giocare contro il n° 3 del mondo che è più riposato di lui, ha il vantaggio che il suo gioco si accoppia bene con quello di Zverev e infatti nei precedenti è avanti 3-1 ma già a darlo alla pari faccio uno sforzo di ottimismo. Comunque oltre a Sinner c’è in semifinale anche Musetti: chi parlava a vanvera di italiani mercoledini?
Arnaldi è in ripresa, anche lui però non avrà un avversario comodo, Fearnley l’ho visto giocare benissimo di recente ma non è detto che ripeta quel livello. Bellucci avrà un compito difficile, vediamo quale Opelka si troverà di fronte. Non conosco l’avversario di Cinà, posso solo dirgli forza Federico!