Challenger Costa do Sauipe, Brest, Sioux Falls, Hamburg e Suzhou: I risultati completi con il dettaglio dei Quarti di Finale (LIVE)

24/10/2025 08:51 Nessun commento
FRA Challenger Brest – Quarti di Finale – Cemento (al coperto)

Center Court – ore 12:30
Joshua Paris GBR / Jackson Withrow USA vs Theo Arribage FRA / Albano Olivetti FRA
Giulio Zeppieri ITA vs Eliot Spizzirri USA

Dan Added FRA vs Francesco Passaro ITA (Non prima 16:30)

Arthur Fery GBR vs Hugo Gaston FRA (Non prima 18:00)

Clement Tabur FRA vs Alexis Galarneau CAN

GER Challenger Hamburg – Quarti di Finale – Cemento (al coperto)

🕚 11:00 – Cina 🇮🇹 vs Gentzsch 🇩🇪
🕑 14:00 – Loffhagen 🇬🇧 vs Squire 🇩🇪

🕞 15:30 – Engel 🇩🇪 vs Dodig 🇭🇷

🕞 15:30 – Gadamauri 🇧🇪 vs Moro Canas 🇪🇸

BRA Challenger Costa do Sauípe – 2° Turno – Quarti di Finale – Terra battuta

USA Challenger Sioux Falls – Quarti di Finale – Cemento (al coperto)

Sioux Falls Ford Lincoln Stadium – ore 19:00
Andres Martin USA vs Johannus Monday GBR
Jordan Thompson AUS vs Mats Rosenkranz GER (Non prima 20:30)

Patrick Kypson USA vs Rinky Hijikata AUS (Non prima 22:00)

Antoine Ghibaudo FRA vs Martin Damm USA

Stadium 2 – ore 21:00
Justin Boulais CAN / Mitchell Krueger USA vs Juan Jose Bianchi VEN / Andrew Fenty USA

Rinky Hijikata AUS / Mac Kiger USA vs Patrick Harper AUS / Johannus Monday GBR

CHN Challenger Suzhou – Quarti di Finale – Cemento

Center Court – ore 05:00
Yu Hsiou Hsu TPE vs James McCabe AUS
ATP Suzhou
James McCabe [7]
4
0
Yu Hsiou Hsu
6
6
Vincitore: Hsu
Yoshihito Nishioka JPN vs Frederico Ferreira Silva POR

ATP Suzhou
Yoshihito Nishioka [1]
7
6
Frederico Ferreira Silva
6
3
Vincitore: Nishioka
Nathaniel Lammons USA / Jean-Julien Rojer NED vs S D Prajwal Dev IND / Nitin Kumar Sinha IND

ATP Suzhou
Nathaniel Lammons / Jean-Julien Rojer [3]
3
4
6
0
S D Prajwal Dev / Nitin Kumar Sinha
3
6
2
0
Court 1 – ore 05:00
Duje Ajdukovic CRO vs Lloyd Harris RSA

ATP Suzhou
Duje Ajdukovic
3
6
6
Lloyd Harris
6
4
4
Vincitore: Ajdukovic
Harold Mayot FRA vs Yuta Shimizu JPN

ATP Suzhou
Harold Mayot [5]
6
6
Yuta Shimizu [9]
4
2
Vincitore: Mayot
Blake Bayldon AUS / Ray Ho TPE vs Yuta Shimizu JPN / Naoki Tajima JPN

ATP Suzhou
Blake Bayldon / Ray Ho [1]
30
0
Yuta Shimizu / Naoki Tajima
0
1
