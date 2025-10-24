Challenger Costa do Sauipe, Brest, Sioux Falls, Hamburg e Suzhou: I risultati completi con il dettaglio dei Quarti di Finale (LIVE)

Giulio Zeppieri nella foto - Foto getty
Challenger Brest – Quarti di Finale – Cemento (al coperto)
Center Court – ore 12:30
Joshua Paris
/ Jackson Withrow
vs Theo Arribage
/ Albano Olivetti
Il match deve ancora iniziare
Giulio Zeppieri vs Eliot Spizzirri
Il match deve ancora iniziare
Dan Added vs Francesco Passaro (Non prima 16:30)
Il match deve ancora iniziare
Arthur Fery vs Hugo Gaston (Non prima 18:00)
Il match deve ancora iniziare
Clement Tabur vs Alexis Galarneau
Il match deve ancora iniziare
Challenger Hamburg – Quarti di Finale – Cemento (al coperto)
🕚 11:00 – Cina 🇮🇹 vs Gentzsch 🇩🇪
Il match deve ancora iniziare
🕑 14:00 – Loffhagen 🇬🇧 vs Squire 🇩🇪
Il match deve ancora iniziare
🕞 15:30 – Engel 🇩🇪 vs Dodig 🇭🇷
Il match deve ancora iniziare
🕞 15:30 – Gadamauri 🇧🇪 vs Moro Canas 🇪🇸
Il match deve ancora iniziare
Challenger Costa do Sauípe – 2° Turno – Quarti di Finale – Terra battuta
In attesa…
Challenger Sioux Falls – Quarti di Finale – Cemento (al coperto)
Sioux Falls Ford Lincoln Stadium – ore 19:00
Andres Martin
vs Johannus Monday
Il match deve ancora iniziare
Jordan Thompson vs Mats Rosenkranz (Non prima 20:30)
Il match deve ancora iniziare
Patrick Kypson vs Rinky Hijikata (Non prima 22:00)
Il match deve ancora iniziare
Antoine Ghibaudo vs Martin Damm
Il match deve ancora iniziare
Stadium 2 – ore 21:00
Justin Boulais / Mitchell Krueger vs Juan Jose Bianchi / Andrew Fenty
Il match deve ancora iniziare
Rinky Hijikata / Mac Kiger vs Patrick Harper / Johannus Monday
Il match deve ancora iniziare
Challenger Suzhou – Quarti di Finale – Cemento
Center Court – ore 05:00
Yu Hsiou Hsu
vs James McCabe
ATP Suzhou
James McCabe [7]
4
0
Yu Hsiou Hsu
6
6
Vincitore: Hsu
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. McCabe
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
df
40-A
0-4 → 0-5
Y. Hsiou Hsu
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-3 → 0-4
Y. Hsiou Hsu
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
df
0-1 → 0-2
J. McCabe
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. McCabe
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
ace
2-4 → 3-4
Y. Hsiou Hsu
15-0
15-15
df
30-15
30-30
40-30
1-2 → 1-3
J. McCabe
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
0-2 → 1-2
Y. Hsiou Hsu
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-1 → 0-2
J. McCabe
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Yoshihito Nishioka vs Frederico Ferreira Silva
ATP Suzhou
Yoshihito Nishioka [1]
7
6
Frederico Ferreira Silva
6
3
Vincitore: Nishioka
Servizio
Svolgimento
Set 2
F. Ferreira Silva
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
5-2 → 5-3
F. Ferreira Silva
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
3-2 → 4-2
F. Ferreira Silva
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
1-2 → 2-2
Y. Nishioka
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
40-30
40-40
df
40-A
1-1 → 1-2
F. Ferreira Silva
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
1-0 → 1-1
Y. Nishioka
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
2-1*
2-2*
3*-2
3*-3
4-3*
4-4*
5*-4
5*-5
6-5*
6-6*
6*-7
7*-7
8-7*
8-8*
9*-8
6-6 → 7-6
Y. Nishioka
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
6-5 → 6-6
F. Ferreira Silva
5-5 → 6-5
Y. Nishioka
15-0
30-0
30-15
df
30-30
40-30
4-5 → 5-5
F. Ferreira Silva
4-4 → 4-5
Y. Nishioka
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
3-4 → 4-4
F. Ferreira Silva
3-3 → 3-4
Y. Nishioka
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
ace
2-3 → 3-3
F. Ferreira Silva
2-2 → 2-3
F. Ferreira Silva
1-1 → 1-2
F. Ferreira Silva
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Nathaniel Lammons / Jean-Julien Rojer vs S D Prajwal Dev / Nitin Kumar Sinha
ATP Suzhou
Nathaniel Lammons / Jean-Julien Rojer [3]
3
4
6
0
S D Prajwal Dev / Nitin Kumar Sinha•
3
6
2
0
Servizio
Svolgimento
Set 3
S. D Prajwal Dev / Kumar Sinha
0-1
1-1
1-2
df
1-3
2-3
3-3
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. D Prajwal Dev / Kumar Sinha
15-0
15-15
df
30-15
30-30
40-30
40-40
5-2 → 6-2
N. Lammons / Rojer
0-15
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
4-2 → 5-2
S. D Prajwal Dev / Kumar Sinha
4-1 → 4-2
N. Lammons / Rojer
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
3-1 → 4-1
S. D Prajwal Dev / Kumar Sinha
2-1 → 3-1
N. Lammons / Rojer
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
1-1 → 2-1
S. D Prajwal Dev / Kumar Sinha
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
N. Lammons / Rojer
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. D Prajwal Dev / Kumar Sinha
4-5 → 4-6
N. Lammons / Rojer
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
30-40
df
40-40
4-4 → 4-5
S. D Prajwal Dev / Kumar Sinha
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-3 → 4-4
N. Lammons / Rojer
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-3 → 4-3
S. D Prajwal Dev / Kumar Sinha
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
2-3 → 3-3
N. Lammons / Rojer
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
df
2-2 → 2-3
S. D Prajwal Dev / Kumar Sinha
2-1 → 2-2
N. Lammons / Rojer
1-1 → 2-1
S. D Prajwal Dev / Kumar Sinha
1-0 → 1-1
N. Lammons / Rojer
0-0 → 1-0
Court 1 – ore 05:00
Duje Ajdukovic vs Lloyd Harris
ATP Suzhou
Duje Ajdukovic
3
6
6
Lloyd Harris
6
4
4
Vincitore: Ajdukovic
Servizio
Svolgimento
Set 3
L. Harris
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
ace
40-30
ace
3-3 → 3-4
D. Ajdukovic
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-3 → 3-3
L. Harris
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
2-2 → 2-3
D. Ajdukovic
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Ajdukovic
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
5-4 → 6-4
L. Harris
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-3 → 5-4
D. Ajdukovic
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
5-2 → 5-3
L. Harris
15-0
30-15
30-30
30-40
df
3-1 → 4-1
D. Ajdukovic
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-1 → 3-1
L. Harris
15-0
ace
15-15
30-15
ace
30-30
30-40
1-1 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Harris
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
40-30
3-4 → 3-5
D. Ajdukovic
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
df
40-40
40-A
3-3 → 3-4
L. Harris
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
3-2 → 3-3
D. Ajdukovic
0-15
15-15
ace
15-30
30-30
40-30
2-2 → 3-2
L. Harris
0-15
15-15
ace
15-30
30-30
40-30
2-1 → 2-2
D. Ajdukovic
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
40-30
40-40
A-40
ace
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 2-1
D. Ajdukovic
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Harold Mayot vs Yuta Shimizu
ATP Suzhou
Harold Mayot [5]
6
6
Yuta Shimizu [9]
4
2
Vincitore: Mayot
Servizio
Svolgimento
Set 2
Y. Shimizu
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
5-2 → 6-2
H. Mayot
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
1-1 → 2-1
Y. Shimizu
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
df
A-40
1-0 → 1-1
H. Mayot
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Y. Shimizu
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
5-4 → 6-4
H. Mayot
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-4 → 5-4
Y. Shimizu
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-3 → 4-4
H. Mayot
0-15
15-15
ace
30-15
30-30
40-30
0-2 → 1-2
Y. Shimizu
15-0
15-15
df
15-30
30-30
40-30
0-1 → 0-2
H. Mayot
15-0
ace
15-15
df
15-30
15-40
30-40
df
0-0 → 0-1
Blake Bayldon / Ray Ho vs Yuta Shimizu / Naoki Tajima
ATP Suzhou
Blake Bayldon / Ray Ho [1]•
30
0
Yuta Shimizu / Naoki Tajima
0
1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Y. Shimizu / Tajima
0-0 → 0-1
