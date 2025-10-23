Cocciaretto vola ai quarti di finale a Guangzhou: rimonta e vittoria su Wang Xiyu

Prosegue il buon momento in questo torneo di Elisabetta Cocciaretto, che conquista un posto nei quarti di finale del “Guangzhou Open”, torneo WTA 250 in corso sui campi in cemento della metropoli cinese. La 24enne marchigiana, attualmente n.95 del ranking mondiale, ha superato la padrona di casa Wang Xiyu (n.163 WTA, in tabellone grazie a una wild card) con il punteggio di 6-3 2-6 6-3, al termine di un incontro combattuto e ricco di cambi di ritmo.

Dopo un primo set giocato con solidità e aggressività, l’azzurra ha subito la reazione dell’avversaria nella seconda frazione, perdendo lucidità nei momenti chiave. Ma nel set decisivo Cocciaretto ha ritrovato brillantezza e determinazione: sotto 1-3, ha messo a segno un parziale di cinque giochi consecutivi, chiudendo il match con autorevolezza per 6-3 e staccando così il pass per i quarti.

Nei quarti di finale, Cocciaretto affronterà la statunitense Ann Li, attuale numero 44 del mondo, in un confronto che promette equilibrio e intensità. Un successo che rilancia le ambizioni dell’azzurra, decisa a chiudere il finale di stagione nel migliore dei modi.

WTA Guangzhou Xiyu Wang Xiyu Wang 3 6 3 Elisabetta Cocciaretto Elisabetta Cocciaretto 6 2 6 Vincitore: Cocciaretto Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 Xiyu Wang 0-15 15-15 15-30 15-40 3-5 → 3-6 Elisabetta Cocciaretto 15-0 15-15 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Xiyu Wang 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 Elisabetta Cocciaretto 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Xiyu Wang 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-1 → 3-2 Elisabetta Cocciaretto 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-1 → 3-1 Xiyu Wang 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-1 → 1-1 Xiyu Wang 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Elisabetta Cocciaretto 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 5-2 → 6-2 Xiyu Wang 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 5-2 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 Xiyu Wang 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 Elisabetta Cocciaretto 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-0 → 3-1 Xiyu Wang 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 Elisabetta Cocciaretto 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Xiyu Wang 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 Xiyu Wang 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-4 → 3-5 Elisabetta Cocciaretto 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 Xiyu Wang 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 Elisabetta Cocciaretto 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Xiyu Wang 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Xiyu Wang 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Elisabetta Cocciaretto 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1





