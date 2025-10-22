ATP 500 Vienna: Berrettini avanza, più solido e lucido di Popyrin nei momenti chiave
Il tennis è una disciplina complessa, è necessario coordinare movimenti, colpi, geometrie, ma niente può funzionare se non riesci gestire tutti questi elementi sotto pressione, restando lucido e solido nelle scelte. Proprio una maggior compattezza e tenuta mentale dei momenti chiave della partita ha consentito a Matteo Berrettini di superare il primo turno all’ATP 500 di Vienna contro Alexei Popyrin, 7-6(5) 6-3 lo score conclusivo a favore del romano che agli ottavi trova Cameron Norrie. Una buona prestazione per l’azzurro, come dimostra il tabellino di fine match con 20 vincenti a fronte di 17 errori, mentre l’australiano ha terminato con un bilancio negativo (26-28). Più positivo il bilancio di Berrettini anche nella trasformazione del servizio ma oltre ogni numero il campo ha parlato chiaro: l’azzurro è stato più centrato, ha giocato un tennis efficace e più solido, regalando assai di meno e facendo scelte di gioco più corrette. Al contrario Popyrin è stato incerto in vari passaggi chiave della partita, come il tiebreak del primo set quando dopo aver rimontato Matteo è incappato in un terribile doppio fallo e non solo. In generale l’australiano ha giocato i suoi momenti migliori nell’incontro quando la potenza del servizio gli ha tolto le castagne dal fuoco, mentre quando c’è stato da colpire più palle in scambio e affrontare le variazioni di Berrettini col back di rovescio o con diritti più carichi di spin, è venuta fuori la cattiva gestione, lettura ed esecuzione. Una vittoria importante per Matteo, apparso in buona condizione fisica negli spostamenti e discretamente “centrato”. Ha risposto a tratti Berrettini, non sempre ha trovato la misura ideale tra colpo bloccato e colpo in spinta, ma proprio aver risposto bene in alcuni passaggi chiave è stato fondamentale per iniziare scambi nei quali ha portato l’altro a forzare errori sotto pressione.
Berrettini inizia la partita a spron battuto, forte di un diritto molto pesante e preciso che compensa una prima di servizio non ancora in ritmo. Anche Popyrin gestisce bene i suoi primi turni di battuta, pronto a spostarsi per ricavare il massimo dal diritto, il colpo con il quale costruisce le sue prestazioni, e un servizio “caldissimo”. Si gioca poco e niente quando l’australiano è alla battuta, talmente è preciso ed efficace. Qualche colpo in più quando serve il romano, con Alexei molto dietro la riga di fondo sulla risposta e in difesa. Lo score è già sul 4-3 Berrettini dopo appena 21 minuti, con appena 4 punti vinti complessivamente in risposta. Sul 30-0 dell’ottavo game un buon passante di Matteo, rarità in ribattuta nel set. Con l’ottavo Ace, Popyrin impatta lo score 4 pari. Nel nono game Berrettini sbaglia un diritto dall’angolo sinistro, poi sotto rete gioca una volée smorzata di scarsa qualità (forse ha perso di vista la palla), e i due errori gli costano il 15-30. Un bel servizio lo riporta a galla ma poi sbaglia malamente un back di rovescio, senza cercare adeguatamente la palla. 30-40, palla break delicatissima visto lo score e come serve l’altro. Una seconda di battuta molto carica di spin provoca l’errore di Popyrin in risposta. 5-4. Il dominio del servizio si è interrotto. Anche Alexei non è più ingiocabile con la prima palla, Matteo risponde ed è l’australiano a sbagliare una volée non difficile (15-30) e quindi un diritto in contro piede. C’è un Set Point per Berrettini sul 30-40 (prima palla break a favore). Popyrin rischia il serve and volley e gli va bene, la risposta di rovescio è out. 5 pari. Si arriva al tiebreak. Berrettini si prende il primo punto in risposta con un solido passante di diritto (non granché l’approccio di Popyrin), 2-0. Falloso l’australiano, sente la pressione più dell’italiano, un diritto largo gli costa il 4-1. Alexei resta a contatto prendendosi un punto non facile sulla rete, 4-3. Matteo è costretto ad un attacco non facile si di una palla un po’ corta e storta, e sul net sbaglia il tocco di volo 4 punti pari, errore grave anche perché nel punto successivo va in difesa e l’australiano attacca sul rovescio l’italiano, per il sorpasso sul 5-4. Bagarre: ora è Popyrin a sbagliare malamente col diritto su di una palla con poco peso. 5 pari. Un doppio Popyrin gli costa il 6-5, Set Point al servizio per Berrettini. Col brivido sotto rete dopo non aver chiuso lo smash, Matteo chiude 7 punti 5. Tanti errori nel tiebreak, ma l’azzurro più solido mentalmente.
Berrettini nel suo primo turno del secondo set risale da 15-30 con un Ace a 216 km/h, 1 pari. Nel terzo game l’australiano commette due errori di troppo ed è bravo Matteo a tirare una “fiammata” col diritto lungo linea che fulmina Popyrin, c’è una palla break sul 30-40. Carica la seconda palla con tutto lo spin possibile, salta alta e la risposta di rovescio di Berrettini non passa la rete. Il set poi scorre senza sussulti, comanda chi è al servizio. Sul 3 pari arrivano all’improvviso due errori gratuiti dell’australiano, un diritto e un rovescio, 0-30. Sul 15-30 Matteo tira un gran bel contro piede di diritto, ci sono due palle break sul 15-40. Disastro di Popyrin: seconda palla e poi un diritto senza senso che vola via mezzo metro. È il primo break dell’incontro, Berrettini serve avanti sul 4-3. Popyrin cerca una ultima reazione (e si prende un gran bel punto di volo), poi sul 30 pari il sistema di chiamata elettronica va in tilt chiamando out una palla in campo di un metro. Mani in testa per Alexei, si rigioca il punto e Berrettini tira una mazzata di servizio utile a portarlo poi avanti 5-3. Popyrin è frustrato visivamente, sembra non crederci più e attacca male, crollando sotto 15-30. Con un bel diritto da sinistra si arriva a match point, e finisce subito con un rovescio in rete dell’australiano. Centra gli ottavi Matteo, confermando di trovarsi bene in questo torneo, e favorito contro Norrie al prossimo turno.
|Statistica
|Popyryn 🇦🇺
|Berrettini 🇮🇹
|STATISTICHE DI SERVIZIO
|Rating del servizio
|287
|326
|Ace
|12
|9
|Doppi falli
|1
|0
|Prima di servizio
|46/66 (70%)
|40/59 (68%)
|Punti vinti sulla prima
|32/46 (70%)
|32/40 (80%)
|Punti vinti sulla seconda
|12/20 (60%)
|14/19 (74%)
|Palle break salvate
|2/4 (50%)
|1/1 (100%)
|Giochi di servizio giocati
|11
|10
|VELOCITÀ DI SERVIZIO
|Velocità massima
|216km/h (134 mph)
|216km/h (134 mph)
|Velocità media prima
|194km/h (120 mph)
|202km/h (125 mph)
|Velocità media seconda
|163km/h (101 mph)
|174km/h (108 mph)
|STATISTICHE DI RISPOSTA
|Rating della risposta
|46
|139
|Punti vinti su prima di servizio
|8/40 (20%)
|14/46 (30%)
|Punti vinti su seconda di servizio
|5/19 (26%)
|8/20 (40%)
|Palle break convertite
|0/1 (0%)
|2/4 (50%)
|Giochi di risposta giocati
|10
|11
|STATISTICHE DEI PUNTI
|Punti vinti a rete
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|Vincenti
|0
|0
|Errori non forzati
|0
|0
|Punti vinti al servizio
|44/66 (67%)
|46/59 (78%)
|Punti vinti in risposta
|13/59 (22%)
|22/66 (33%)
|Totale punti vinti
|57/125 (46%)
|68/125 (54%)
È vero sono se si riprenderà.
Speriamo. Sulla carta la nostra squadra può vincere anche senza il nostro fenomeno. Senza Sinner i nostri dovranno dare il massimo. Nelle ultime due edizioni, specie in quella del 2023 per la verità, gli altri si sono adagiati su Sinner. Ora che non c’è, avranno la giusta attenzione che meritano. Incrociamo le dita!
Vogliamo un Berretto tosto e motivato, pronto per la Davis 🙂
Bella partita di Berrettini, ha mostrato buona condizione fisica. Ho visto nell’ordine: primo set di Cobolli, a seguire il primo di Berrettini, secondo di Cobolli, finale Berrettini. Non ho perso molto. enzo
Sì, oggi finalmente si e rivisto un buon Berettini. Soprattutto abbastanza rapido negli spostamenti, non una lepre ma sufficente
Ottima vittoria di Matteo. Ora anche con Norrie si può portare a casa il match, forza!
Per essere “Più solido e lucido di Popyrin nei momenti chiave”, non serve granché 🙂
Comunque bene Berrettini, per lui vale la stessa cosa che dissi di Arnaldi.
In quella zona di classifica bastano pochi incontri vinti in tornei importanti per guadagnare le tante posizioni perse negli ultimi mesi.
Un Berrettini decisamente più in palla rispetto alla settimana scorsa e, pur non avendolo visto, dal punteggio presumo che anche Cobolli abbia giocato bene… insomma sono meno pessimista in ottica Davis, anche se il doppio continua a non convincermi (ma in alternativa potrebbero giocare anche Berrettini e Musetti)
Dai, secondo me riusciamo a vincere la Davis anche senza Jannik. Abbiamo uno squadrone, e se Berrettini, torna in forma, con Musetti, Cobolli, e un grande doppio si vince a mani basse. Non c’é il vuoto dietro Sinner. Alcaraz? Di partita ne vince una. Le altre due, noi. In doppio lo spagnolo non ha speranza: Se tu potessi … Checco: potessi!
Nel suo caso la Davis è sicuramente uno stimolo ulteriore per cercare di dare il massimo in questo finale di stagione. Ha bisogno di un bel risultato contro avversari di livello. Già Popyrin non era un avversario banale. E non ce ne sono a Vienna.
@ walden (#4503752)
ben detto
proprio una bella vittoria ..
bravo Matteo a dare dubbi al ct
il berretto in tutti i sensi di cognome e di copricapo
Dai dai che piano piano, per l’ennesima volta, sta tornando… Vediamo se prima del prossimo inevitabile stop riesce a regalarci qualche vera gioia 😉
Spero che l’indisponibilità di Sinner sia uno stimolo per gli altri, che, peraltro, sono tutt’altro che dei rincalzi, qualsiasi altro paese li schiererebbe come titolari. E spero che vincano, così si chiuderebbe la bocca ai soliti muridi che sostengono che oltre Sinner non c’è nessuno. Ed il primo a rallegrarsene sarebbe lo stesso Jannik.
Berrettini condurrà l Italia alla conquista della Davis a Bologna . Vai Matteo