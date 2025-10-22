ATP 500 Vienna: Berrettini avanza, più solido e lucido di Popyrin nei momenti chiave

Il tennis è una disciplina complessa, è necessario coordinare movimenti, colpi, geometrie, ma niente può funzionare se non riesci gestire tutti questi elementi sotto pressione, restando lucido e solido nelle scelte. Proprio una maggior compattezza e tenuta mentale dei momenti chiave della partita ha consentito a Matteo Berrettini di superare il primo turno all’ATP 500 di Vienna contro Alexei Popyrin, 7-6(5) 6-3 lo score conclusivo a favore del romano che agli ottavi trova Cameron Norrie. Una buona prestazione per l’azzurro, come dimostra il tabellino di fine match con 20 vincenti a fronte di 17 errori, mentre l’australiano ha terminato con un bilancio negativo (26-28). Più positivo il bilancio di Berrettini anche nella trasformazione del servizio ma oltre ogni numero il campo ha parlato chiaro: l’azzurro è stato più centrato, ha giocato un tennis efficace e più solido, regalando assai di meno e facendo scelte di gioco più corrette. Al contrario Popyrin è stato incerto in vari passaggi chiave della partita, come il tiebreak del primo set quando dopo aver rimontato Matteo è incappato in un terribile doppio fallo e non solo. In generale l’australiano ha giocato i suoi momenti migliori nell’incontro quando la potenza del servizio gli ha tolto le castagne dal fuoco, mentre quando c’è stato da colpire più palle in scambio e affrontare le variazioni di Berrettini col back di rovescio o con diritti più carichi di spin, è venuta fuori la cattiva gestione, lettura ed esecuzione. Una vittoria importante per Matteo, apparso in buona condizione fisica negli spostamenti e discretamente “centrato”. Ha risposto a tratti Berrettini, non sempre ha trovato la misura ideale tra colpo bloccato e colpo in spinta, ma proprio aver risposto bene in alcuni passaggi chiave è stato fondamentale per iniziare scambi nei quali ha portato l’altro a forzare errori sotto pressione.

Big Time Tennis 🔨 Matteo Berrettini delivers a wonderful performance, defeating Popyrin 7-6 6-3 to get underway in Vienna!#ErsteBankOpen pic.twitter.com/InjgDgt7V9 — Tennis TV (@TennisTV) October 22, 2025





Berrettini inizia la partita a spron battuto, forte di un diritto molto pesante e preciso che compensa una prima di servizio non ancora in ritmo. Anche Popyrin gestisce bene i suoi primi turni di battuta, pronto a spostarsi per ricavare il massimo dal diritto, il colpo con il quale costruisce le sue prestazioni, e un servizio “caldissimo”. Si gioca poco e niente quando l’australiano è alla battuta, talmente è preciso ed efficace. Qualche colpo in più quando serve il romano, con Alexei molto dietro la riga di fondo sulla risposta e in difesa. Lo score è già sul 4-3 Berrettini dopo appena 21 minuti, con appena 4 punti vinti complessivamente in risposta. Sul 30-0 dell’ottavo game un buon passante di Matteo, rarità in ribattuta nel set. Con l’ottavo Ace, Popyrin impatta lo score 4 pari. Nel nono game Berrettini sbaglia un diritto dall’angolo sinistro, poi sotto rete gioca una volée smorzata di scarsa qualità (forse ha perso di vista la palla), e i due errori gli costano il 15-30. Un bel servizio lo riporta a galla ma poi sbaglia malamente un back di rovescio, senza cercare adeguatamente la palla. 30-40, palla break delicatissima visto lo score e come serve l’altro. Una seconda di battuta molto carica di spin provoca l’errore di Popyrin in risposta. 5-4. Il dominio del servizio si è interrotto. Anche Alexei non è più ingiocabile con la prima palla, Matteo risponde ed è l’australiano a sbagliare una volée non difficile (15-30) e quindi un diritto in contro piede. C’è un Set Point per Berrettini sul 30-40 (prima palla break a favore). Popyrin rischia il serve and volley e gli va bene, la risposta di rovescio è out. 5 pari. Si arriva al tiebreak. Berrettini si prende il primo punto in risposta con un solido passante di diritto (non granché l’approccio di Popyrin), 2-0. Falloso l’australiano, sente la pressione più dell’italiano, un diritto largo gli costa il 4-1. Alexei resta a contatto prendendosi un punto non facile sulla rete, 4-3. Matteo è costretto ad un attacco non facile si di una palla un po’ corta e storta, e sul net sbaglia il tocco di volo 4 punti pari, errore grave anche perché nel punto successivo va in difesa e l’australiano attacca sul rovescio l’italiano, per il sorpasso sul 5-4. Bagarre: ora è Popyrin a sbagliare malamente col diritto su di una palla con poco peso. 5 pari. Un doppio Popyrin gli costa il 6-5, Set Point al servizio per Berrettini. Col brivido sotto rete dopo non aver chiuso lo smash, Matteo chiude 7 punti 5. Tanti errori nel tiebreak, ma l’azzurro più solido mentalmente.

Berrettini nel suo primo turno del secondo set risale da 15-30 con un Ace a 216 km/h, 1 pari. Nel terzo game l’australiano commette due errori di troppo ed è bravo Matteo a tirare una “fiammata” col diritto lungo linea che fulmina Popyrin, c’è una palla break sul 30-40. Carica la seconda palla con tutto lo spin possibile, salta alta e la risposta di rovescio di Berrettini non passa la rete. Il set poi scorre senza sussulti, comanda chi è al servizio. Sul 3 pari arrivano all’improvviso due errori gratuiti dell’australiano, un diritto e un rovescio, 0-30. Sul 15-30 Matteo tira un gran bel contro piede di diritto, ci sono due palle break sul 15-40. Disastro di Popyrin: seconda palla e poi un diritto senza senso che vola via mezzo metro. È il primo break dell’incontro, Berrettini serve avanti sul 4-3. Popyrin cerca una ultima reazione (e si prende un gran bel punto di volo), poi sul 30 pari il sistema di chiamata elettronica va in tilt chiamando out una palla in campo di un metro. Mani in testa per Alexei, si rigioca il punto e Berrettini tira una mazzata di servizio utile a portarlo poi avanti 5-3. Popyrin è frustrato visivamente, sembra non crederci più e attacca male, crollando sotto 15-30. Con un bel diritto da sinistra si arriva a match point, e finisce subito con un rovescio in rete dell’australiano. Centra gli ottavi Matteo, confermando di trovarsi bene in questo torneo, e favorito contro Norrie al prossimo turno.

Marco Mazzoni

Alexei Popyrin vs Matteo Berrettini



ATP Vienna Alexei Popyrin Alexei Popyrin 6 3 Matteo Berrettini Matteo Berrettini 7 6 Vincitore: Berrettini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 A. Popyrin 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 3-5 → 3-6 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 3-4 → 3-5 A. Popyrin 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 3-3 → 3-4 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 3-3 A. Popyrin 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 A. Popyrin 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 M. Berrettini 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 ace 1-0 → 1-1 A. Popyrin 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 1-3* 1*-4 2*-4 3-4* 4-4* 5*-4 5*-5 5-6* df 6-6 → 6-7 A. Popyrin 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 A. Popyrin 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 4-5 → 5-5 M. Berrettini 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 A. Popyrin 30-0 ace 30-15 40-15 ace 3-4 → 4-4 M. Berrettini 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 3-3 → 3-4 A. Popyrin 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 A. Popyrin 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 40-15 ace 1-2 → 2-2 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 A. Popyrin 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 M. Berrettini 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Statistiche Tennis: Popyryn vs Berrettini

< !DOCTYPE html>





Statistica Popyryn 🇦🇺 Berrettini 🇮🇹 STATISTICHE DI SERVIZIO Rating del servizio 287 326 Ace 12 9 Doppi falli 1 0 Prima di servizio 46/66 (70%) 40/59 (68%) Punti vinti sulla prima 32/46 (70%) 32/40 (80%) Punti vinti sulla seconda 12/20 (60%) 14/19 (74%) Palle break salvate 2/4 (50%) 1/1 (100%) Giochi di servizio giocati 11 10 VELOCITÀ DI SERVIZIO Velocità massima 216km/h (134 mph) 216km/h (134 mph) Velocità media prima 194km/h (120 mph) 202km/h (125 mph) Velocità media seconda 163km/h (101 mph) 174km/h (108 mph) STATISTICHE DI RISPOSTA Rating della risposta 46 139 Punti vinti su prima di servizio 8/40 (20%) 14/46 (30%) Punti vinti su seconda di servizio 5/19 (26%) 8/20 (40%) Palle break convertite 0/1 (0%) 2/4 (50%) Giochi di risposta giocati 10 11 STATISTICHE DEI PUNTI Punti vinti a rete 0/0 (0%) 0/0 (0%) Vincenti 0 0 Errori non forzati 0 0 Punti vinti al servizio 44/66 (67%) 46/59 (78%) Punti vinti in risposta 13/59 (22%) 22/66 (33%) Totale punti vinti 57/125 (46%) 68/125 (54%)



