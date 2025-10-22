ATP 500 Vienna – Flavio Cobolli vola agli ottavi: battuto Machac in due set. Ora attende Jannik Sinner?

Prestazione di carattere per Flavio Cobolli, che supera il primo turno dell’ATP 500 di Vienna con una vittoria di grande solidità e intensità contro il ceco Tomas Machac, imponendosi 7-6(6), 6-2 in poco meno di un’ora e mezza di gioco. Il romano, dopo la deludente sconfitta di Almaty contro Duckworth, si riscatta immediatamente mostrando un tennis maturo e incisivo nei momenti chiave.

Nel primo set, l’equilibrio ha dominato fino al tie-break, con entrambi i giocatori abili a difendere i propri turni di servizio. Cobolli, bravo a gestire le fasi più delicate, ha avuto diverse occasioni per chiudere prima la frazione ma ha dovuto attendere il tie-break per trovare la chiave giusta. Sotto pressione, l’azzurro ha mantenuto la calma, piazzando colpi profondi e variando il gioco con intelligenza, fino a chiudere per 8-6, dopo aver mancato un vantaggio di 6 a 3.

Nel secondo parziale, il copione è cambiato: Cobolli ha aumentato il ritmo, dominando gli scambi da fondo e approfittando dei numerosi errori gratuiti di Machac, visibilmente in calo fisico e mentale. Il romano ha trovato subito il break d’apertura, consolidandolo con un tennis aggressivo e un servizio molto più incisivo, chiudendo la partita con autorità per 6-2.

Un successo significativo per Cobolli, che centra la prima vittoria in carriera contro Machac dopo tre precedenti sconfitte, tutte arrivate sul cemento. L’azzurro, apparso più convinto e costante rispetto alle ultime uscite, ha messo in mostra un gioco pulito e una gestione mentale impeccabile nei momenti decisivi.

Con questo successo, Cobolli accede agli ottavi di finale del torneo austriaco, dove affronterà Sinner o Altmaier.

ATP Vienna Tomas Machac Tomas Machac 6 2 Flavio Cobolli Flavio Cobolli 7 6 Vincitore: Cobolli Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 F. Cobolli 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 2-5 → 2-6 T. Machac 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 2-4 → 2-5 F. Cobolli 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 T. Machac 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace ace 1-3 → 2-3 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 T. Machac 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 F. Cobolli 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 T. Machac 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 1-3* 1*-4 2*-4 ace 3-4* 3-5* ace 3*-6 4*-6 5-6* 6-6* 6*-7 ace 6-6 → 6-7 T. Machac 15-0 30-0 40-0 ace 5-6 → 6-6 F. Cobolli 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 5-5 → 5-6 T. Machac 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 5-5 F. Cobolli 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 4-4 → 4-5 T. Machac 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 4-4 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 T. Machac 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 3-3 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 T. Machac 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 df 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 F. Cobolli 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 1-1 → 1-2 T. Machac 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Statistiche Tennis: Machac vs Cobolli

Statistica Machac 🇨🇿 Cobolli 🇮🇹 STATISTICHE DI SERVIZIO Rating del servizio 268 323 Ace 10 7 Doppi falli 3 1 Prima di servizio 55/81 (68%) 38/60 (63%) Punti vinti sulla prima 41/55 (75%) 32/38 (84%) Punti vinti sulla seconda 11/26 (42%) 16/22 (73%) Palle break salvate 6/8 (75%) 0/0 (0%) Giochi di servizio giocati 10 10 VELOCITÀ DI SERVIZIO Velocità massima 210km/h (130 mph) 218km/h (135 mph) Velocità media prima 193km/h (119 mph) 197km/h (122 mph) Velocità media seconda 156km/h (96 mph) 162km/h (100 mph) STATISTICHE DI RISPOSTA Rating della risposta 43 128 Punti vinti su prima di servizio 6/38 (16%) 14/55 (25%) Punti vinti su seconda di servizio 6/22 (27%) 15/26 (58%) Palle break convertite 0/0 (0%) 2/8 (25%) Giochi di risposta giocati 10 10 STATISTICHE DEI PUNTI Punti vinti a rete 0/0 (0%) 0/0 (0%) Vincenti 0 0 Errori non forzati 0 0 Punti vinti al servizio 52/81 (64%) 48/60 (80%) Punti vinti in risposta 12/60 (20%) 29/81 (36%) Totale punti vinti 64/141 (45%) 77/141 (55%)









Marco Rossi