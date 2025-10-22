ATP 500 Vienna – Flavio Cobolli vola agli ottavi: battuto Machac in due set. Ora attende Jannik Sinner?
Prestazione di carattere per Flavio Cobolli, che supera il primo turno dell’ATP 500 di Vienna con una vittoria di grande solidità e intensità contro il ceco Tomas Machac, imponendosi 7-6(6), 6-2 in poco meno di un’ora e mezza di gioco. Il romano, dopo la deludente sconfitta di Almaty contro Duckworth, si riscatta immediatamente mostrando un tennis maturo e incisivo nei momenti chiave.
Nel primo set, l’equilibrio ha dominato fino al tie-break, con entrambi i giocatori abili a difendere i propri turni di servizio. Cobolli, bravo a gestire le fasi più delicate, ha avuto diverse occasioni per chiudere prima la frazione ma ha dovuto attendere il tie-break per trovare la chiave giusta. Sotto pressione, l’azzurro ha mantenuto la calma, piazzando colpi profondi e variando il gioco con intelligenza, fino a chiudere per 8-6, dopo aver mancato un vantaggio di 6 a 3.
Nel secondo parziale, il copione è cambiato: Cobolli ha aumentato il ritmo, dominando gli scambi da fondo e approfittando dei numerosi errori gratuiti di Machac, visibilmente in calo fisico e mentale. Il romano ha trovato subito il break d’apertura, consolidandolo con un tennis aggressivo e un servizio molto più incisivo, chiudendo la partita con autorità per 6-2.
Un successo significativo per Cobolli, che centra la prima vittoria in carriera contro Machac dopo tre precedenti sconfitte, tutte arrivate sul cemento. L’azzurro, apparso più convinto e costante rispetto alle ultime uscite, ha messo in mostra un gioco pulito e una gestione mentale impeccabile nei momenti decisivi.
Con questo successo, Cobolli accede agli ottavi di finale del torneo austriaco, dove affronterà Sinner o Altmaier.
< !DOCTYPE html>
|Statistica
|Machac 🇨🇿
|Cobolli 🇮🇹
|STATISTICHE DI SERVIZIO
|Rating del servizio
|268
|323
|Ace
|10
|7
|Doppi falli
|3
|1
|Prima di servizio
|55/81 (68%)
|38/60 (63%)
|Punti vinti sulla prima
|41/55 (75%)
|32/38 (84%)
|Punti vinti sulla seconda
|11/26 (42%)
|16/22 (73%)
|Palle break salvate
|6/8 (75%)
|0/0 (0%)
|Giochi di servizio giocati
|10
|10
|VELOCITÀ DI SERVIZIO
|Velocità massima
|210km/h (130 mph)
|218km/h (135 mph)
|Velocità media prima
|193km/h (119 mph)
|197km/h (122 mph)
|Velocità media seconda
|156km/h (96 mph)
|162km/h (100 mph)
|STATISTICHE DI RISPOSTA
|Rating della risposta
|43
|128
|Punti vinti su prima di servizio
|6/38 (16%)
|14/55 (25%)
|Punti vinti su seconda di servizio
|6/22 (27%)
|15/26 (58%)
|Palle break convertite
|0/0 (0%)
|2/8 (25%)
|Giochi di risposta giocati
|10
|10
|STATISTICHE DEI PUNTI
|Punti vinti a rete
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|Vincenti
|0
|0
|Errori non forzati
|0
|0
|Punti vinti al servizio
|52/81 (64%)
|48/60 (80%)
|Punti vinti in risposta
|12/60 (20%)
|29/81 (36%)
|Totale punti vinti
|64/141 (45%)
|77/141 (55%)
Marco Rossi
TAG: ATP 500 Vienna, ATP 500 Vienna 2025, Flavio Cobolli
Abbiamo bisogno di TUTTI in modo che Volandri abbia l’imbarazzo della scelta!
E Musetti?
Posso dire di aver assistito alla migliore partita di Cobolli. E sì che ne ho viste tante. Il servizio, il suo punto debole, oggi ha funzionato a meraviglia, rendendoli tutto piú facile. Ho notato subito la miglior tenuta negli scambi del nostro rispetto al ceco. Vittoria di qualità. Se si ripete, può giocarsela con Sinner. Bravo enzo
Gran bella vittoria di Flavio dopo un periodo magro di risultati. Ora ha la strada sbarrata da Jannik, ma era importante vincere questo match. Complimenti Flavio!
Non aveva tutti i torti, mi pare.
Come testimoniano ranking, scontri diretti ufficiali, Slam vinti, Masters etc.
Buona giornata.
Statistiche inusuali per Cobolli al servizio, che è stato uno dei punti deboli negli ultimi mesi. Non ho visto la partita, e non so se Machac era fuori fase o Flavio ha messo qualche correttivo. Avremo la controprova contro Jannik (mi rifiuto di pensare che Sinner perda da Altmaier)
una bella vittoria contro un pari grado .. era ora dopo flops in serie ..
brava redazione, stavolta c’è il punto interrogativo..
Anche Griekspoor ce l’ aveva!
Poi accadono tante cose che possono cambiare le carte in tavola.
Chissà…
Spero che l’indisponibilità di Sinner sia uno stimolo per gli altri, che, peraltro, sono tutt’altro che dei rincalzi, qualsiasi altro paese li schiererebbe come titolari. E spero che vincano, così si chiuderebbe la bocca ai soliti muridi che sostengono che oltre Sinner non c’è nessuno. Ed il primo a rallegrarsene sarebbe lo stesso Jannik.
jannik ultimamente non sto nutrendo molta stima per te però dagli una bella lezioncina anzi no lezionciona a questo bulletto toscano/laziale colui che disse ripreso in diretta internazionale che il più forte è Alcaraz…
Berrettini Cobolli prove tecniche di Davis senza il fenomeno.
Molto bene Flavio, peccato che adesso incontrerà Jannik
Prove tecniche di Davis senza il fenomeno.
Un Cobolli davvero in grna spolvero.
Peccato abbia la strada sbarrata…