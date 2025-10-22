Carlos Alcaraz cambia look: addio al biondo platino, bentornato al nero corvino

Carlos Alcaraz ha sorpreso tutti nella giornata di martedì 21 ottobre, apparendo in una fotografia pubblicata dal suo parrucchiere di fiducia, Víctor Barber, con un look completamente diverso. Dopo settimane con il celebre tinta platino che aveva fatto impazzire i fan e i social, il campione spagnolo ha deciso di dire addio ai capelli chiari per tornare a un tono più naturale.

Secondo quanto riportato, Alcaraz avrebbe temporaneamente abbandonato il platino per esigenze pubblicitarie: il ventiduenne murciano avrebbe infatti preso parte a un set commerciale, motivo per cui è stato immortalato con i capelli neri in uno scatto misterioso.

A rendere il tutto ancora più enigmatico è stato proprio il post del suo barbiere, che ha scritto sui social:

“Il bianco è sparito?”

Enigmatic Victor Barber post️: "White is gone?" And you can see Alcaraz with black hair, probably filming a commercial pic.twitter.com/J8p8c9y5qQ — Alcaraz Updates (@alcarazzupdates) October 21, 2025

Una frase enigmatica che ha scatenato la curiosità dei tifosi, già divisi tra chi spera in un ritorno definitivo al suo colore naturale e chi invece vorrebbe rivederlo presto con il biondo che tanto aveva fatto discutere.