Challenger Costa do Sauipe, Brest, Sioux Falls, Hamburg e Suzhou: I risultati completi con il dettaglio del Day 3 (LIVE)

Challenger Brest – 1°-2° Turno – Cemento (al coperto)

ATP Brest Daniel Cukierman / Vitaliy Sachko Daniel Cukierman / Vitaliy Sachko 4 6 6 Theo Arribage / Albano Olivetti [2] Theo Arribage / Albano Olivetti [2] 6 3 10 Vincitore: Arribage / Olivetti Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-10 T. Arribage / Olivetti 1-0 1-1 1-2 ace 2-2 3-2 4-2 4-3 5-3 6-3 7-3 7-4 7-5 df 8-5 9-5 df 9-6 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 D. Cukierman / Sachko 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 5-3 → 6-3 T. Arribage / Olivetti 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 4-3 → 5-3 D. Cukierman / Sachko 15-0 30-0 ace 40-0 3-3 → 4-3 T. Arribage / Olivetti 0-15 df 0-30 df 15-30 30-30 40-30 ace 3-2 → 3-3 D. Cukierman / Sachko 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 T. Arribage / Olivetti 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-1 → 2-2 D. Cukierman / Sachko 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 T. Arribage / Olivetti 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-0 → 1-1 D. Cukierman / Sachko 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 T. Arribage / Olivetti 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 D. Cukierman / Sachko 15-0 30-0 40-0 ace 3-5 → 4-5 T. Arribage / Olivetti 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 D. Cukierman / Sachko 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 df 40-40 2-4 → 3-4 T. Arribage / Olivetti 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 D. Cukierman / Sachko 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 1-3 → 2-3 T. Arribage / Olivetti 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 D. Cukierman / Sachko 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 1-2 T. Arribage / Olivetti 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 ace 0-1 → 0-2 D. Cukierman / Sachko 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 0-0 → 0-1

Daniel Cukierman/ Vitaliy Sachkovs Theo Arribage/ Albano Olivetti

Marco Trungelliti vs Dan Added



ATP Brest Marco Trungelliti [9] Marco Trungelliti [9] 5 3 Dan Added Dan Added 7 6 Vincitore: Added Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 M. Trungelliti 0-15 15-15 15-30 15-40 df 3-5 → 3-6 D. Added 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 M. Trungelliti 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 2-4 → 3-4 D. Added 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 M. Trungelliti 15-0 ace 40-0 ace 1-3 → 2-3 D. Added 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 M. Trungelliti 0-15 15-15 40-15 ace 0-2 → 1-2 D. Added 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 M. Trungelliti 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 D. Added 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-6 → 5-7 M. Trungelliti 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 5-5 → 5-6 D. Added 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 M. Trungelliti 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 df A-40 4-4 → 5-4 D. Added 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 M. Trungelliti 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 D. Added 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 3-2 → 3-3 M. Trungelliti 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 3-1 → 3-2 D. Added 0-15 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 M. Trungelliti 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 D. Added 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 M. Trungelliti 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0

Clement Tabur vs Mae Malige



ATP Brest Clement Tabur • Clement Tabur 30 6 2 Mae Malige Mae Malige 0 0 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 C. Tabur 15-0 ace 30-0 2-1 M. Malige 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 2-1 C. Tabur 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 M. Malige 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 C. Tabur 15-0 30-0 40-0 5-0 → 6-0 M. Malige 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 4-0 → 5-0 C. Tabur 15-0 30-0 40-0 3-0 → 4-0 M. Malige 0-15 15-15 15-30 15-40 df 2-0 → 3-0 C. Tabur 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 1-0 → 2-0 M. Malige 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A df 0-0 → 1-0

Hugo Grenier vs Lucas Poullain (Non prima 16:30)



Luca Van Assche vs Sascha Gueymard Wayenburg (Non prima 18:30)



Giulio Zeppieri vs August Holmgren



Court 1 – ore 11:00

Trey Hilderbrand / Ryan Seggerman vs Arthur Reymond / Luca Sanchez



ATP Brest Trey Hilderbrand / Ryan Seggerman Trey Hilderbrand / Ryan Seggerman 6 4 Arthur Reymond / Luca Sanchez Arthur Reymond / Luca Sanchez 7 6 Vincitore: Reymond / Sanchez Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 A. Reymond / Sanchez 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-5 → 4-6 T. Hilderbrand / Seggerman 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 A. Reymond / Sanchez 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 3-4 → 3-5 T. Hilderbrand / Seggerman 30-0 40-0 ace 2-4 → 3-4 A. Reymond / Sanchez 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-3 → 2-4 T. Hilderbrand / Seggerman 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 2-2 → 2-3 A. Reymond / Sanchez 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 T. Hilderbrand / Seggerman 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 1-1 → 2-1 A. Reymond / Sanchez 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 T. Hilderbrand / Seggerman 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 1-3* 2*-3 3*-3 3-4* 3-5* 4*-5 5*-5 5-6* 6-6 → 6-7 T. Hilderbrand / Seggerman 0-40 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 5-6 → 6-6 A. Reymond / Sanchez 15-0 30-0 ace 40-0 5-5 → 5-6 T. Hilderbrand / Seggerman 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 A. Reymond / Sanchez 15-0 30-0 ace 40-0 4-4 → 4-5 T. Hilderbrand / Seggerman 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 A. Reymond / Sanchez 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 3-3 → 3-4 T. Hilderbrand / Seggerman 15-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 A. Reymond / Sanchez 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 T. Hilderbrand / Seggerman 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 A. Reymond / Sanchez 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 1-1 → 1-2 T. Hilderbrand / Seggerman 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 A. Reymond / Sanchez 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-0 → 0-1

Francesco Maestrelli vs Harry Wendelken



ATP Brest Francesco Maestrelli Francesco Maestrelli 6 6 6 Harry Wendelken Harry Wendelken 7 4 2 Vincitore: Maestrelli Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 F. Maestrelli 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 5-2 → 6-2 H. Wendelken 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-2 → 5-2 F. Maestrelli 15-0 ace 30-0 ace 30-15 40-15 ace ace 3-2 → 4-2 H. Wendelken 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 F. Maestrelli 15-0 ace 30-0 40-0 ace 2-1 → 3-1 H. Wendelken 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 F. Maestrelli 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-0 → 2-0 H. Wendelken 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 F. Maestrelli 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 5-4 → 6-4 H. Wendelken 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 5-4 F. Maestrelli 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-3 → 5-3 H. Wendelken 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 ace 30-40 3-3 → 4-3 F. Maestrelli 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-3 → 3-3 H. Wendelken 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 F. Maestrelli 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 H. Wendelken 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 F. Maestrelli 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 H. Wendelken 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 ace 2-3* 2-4* 2*-5 3*-5 ace 3-6* 6-6 → 6-7 H. Wendelken 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 6-5 → 6-6 F. Maestrelli 15-0 30-0 40-0 ace 5-5 → 6-5 H. Wendelken 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 F. Maestrelli 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 ace ace 4-4 → 5-4 H. Wendelken 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 F. Maestrelli 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 H. Wendelken 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 F. Maestrelli 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 2-2 → 3-2 H. Wendelken 0-15 0-30 15-30 15-40 df 1-2 → 2-2 F. Maestrelli 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 1-1 → 1-2 H. Wendelken 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 F. Maestrelli 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 ace ace 0-0 → 1-0

Emil Ruusuvuori vs Francesco Passaro



ATP Brest Emil Ruusuvuori Emil Ruusuvuori 15 3 Francesco Passaro [8] • Francesco Passaro [8] 30 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 F. Passaro 0-15 15-15 ace 30-15 3-2 E. Ruusuvuori 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 F. Passaro 15-0 ace 30-0 ace 40-0 2-1 → 2-2 E. Ruusuvuori 15-0 15-15 df 15-30 df 15-40 30-40 40-40 ace 1-1 → 2-1 F. Passaro 15-0 30-0 ace 40-0 ace 1-0 → 1-1 E. Ruusuvuori 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 0-0 → 1-0

Sander Gille / Sem Verbeek vs Geoffrey Blancaneaux / Calvin Hemery



Szymon Kielan / Filip Pieczonka vs Francesco Maestrelli / Francesco Passaro



Nicolas Barrientos / Matej Vocel vs Emil Ruusuvuori / Otto Virtanen



Challenger Hamburg – 1°-2° Turno – Cemento (al coperto)

ATP Hamburg Petr Brunclik Petr Brunclik 1 2 Tom Gentzsch Tom Gentzsch 6 6 Vincitore: Gentzsch Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 T. Gentzsch 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-5 → 2-6 P. Brunclik 0-15 0-30 0-40 15-40 2-4 → 2-5 T. Gentzsch 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 2-4 P. Brunclik 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 2-3 T. Gentzsch 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 1-2 → 1-3 P. Brunclik 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 0-2 → 1-2 T. Gentzsch 0-15 15-15 ace 30-15 ace 0-1 → 0-2 P. Brunclik 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 T. Gentzsch 0-15 0-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-5 → 1-6 P. Brunclik 15-0 15-15 15-30 15-40 df 1-4 → 1-5 T. Gentzsch 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 1-3 → 1-4 P. Brunclik 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 df 40-A df 1-2 → 1-3 T. Gentzsch 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 P. Brunclik 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 0-1 → 1-1 T. Gentzsch 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 0-0 → 0-1

Petr Brunclikvs Tom Gentzsch

Justin Engel vs Sander Jong



ATP Hamburg Justin Engel [4] Justin Engel [4] 7 7 Sander Jong Sander Jong 6 6 Vincitore: Engel Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* ace 1-1* 1*-2 ace 2*-2 3-2* 4-2* 5*-2 5*-3 5-4* 5-5* ace 5*-6 ace 6*-6 7-6* 7-7* 7*-8 8*-8 9-8* 9-9* 10*-9 10*-10 11-10* 6-6 → 7-6 S. Jong 15-0 30-0 40-0 ace 6-5 → 6-6 J. Engel 30-0 40-0 40-15 5-5 → 6-5 S. Jong 15-0 ace 15-15 30-15 ace 40-15 5-4 → 5-5 J. Engel 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 S. Jong 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 J. Engel 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 df 3-3 → 4-3 S. Jong 15-0 30-0 ace 40-0 ace 3-2 → 3-3 J. Engel 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 S. Jong 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 40-40 A-40 ace 2-1 → 2-2 J. Engel 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 S. Jong 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 J. Engel 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 2-1* 2-2* 2*-3 ace 3*-3 4-3* 5-3* 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 J. Engel 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 5-6 → 6-6 S. Jong 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 J. Engel 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 S. Jong 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 ace 40-40 A-40 4-4 → 4-5 J. Engel 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 S. Jong 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 J. Engel 15-0 30-0 30-15 df 40-15 2-3 → 3-3 S. Jong 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 J. Engel 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 S. Jong 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 J. Engel 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 S. Jong 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Matteo Martineau vs Henri Squire (Non prima 17:00)



Jamie Mackenzie vs Matej Dodig



Court 2 – ore 10:30

Jamie Mackenzie vs Matej Dodig



Jannik Opitz vs Alejandro Moro Canas



ATP Hamburg Jannik Opitz Jannik Opitz 6 6 2 Alejandro Moro Canas [7] Alejandro Moro Canas [7] 4 7 6 Vincitore: Moro Canas Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 A. Moro Canas 15-0 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 J. Opitz 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 40-40 ace 40-A 2-4 → 2-5 A. Moro Canas 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 2-3 → 2-4 J. Opitz 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 df ace 1-3 → 2-3 A. Moro Canas 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 J. Opitz 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 1-2 A. Moro Canas 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 J. Opitz 0-15 0-30 df 15-30 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 3-4* df 3*-6 6-6 → 6-7 J. Opitz 15-0 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 A. Moro Canas 15-0 30-0 ace 40-0 5-5 → 5-6 J. Opitz 0-15 15-30 ace 30-30 ace 40-30 4-5 → 5-5 A. Moro Canas 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 J. Opitz 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 A. Moro Canas 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 J. Opitz 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 A. Moro Canas 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 J. Opitz 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 A. Moro Canas 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 J. Opitz 15-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 A. Moro Canas 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 J. Opitz 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 6-4 A. Moro Canas 15-0 30-0 40-0 ace 5-3 → 5-4 J. Opitz 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-3 → 5-3 A. Moro Canas 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 J. Opitz 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 3-2 → 4-2 A. Moro Canas 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-1 → 3-2 J. Opitz 30-0 ace 40-0 2-1 → 3-1 A. Moro Canas 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 J. Opitz 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 A. Moro Canas 0-15 0-30 0-40 df 0-0 → 1-0

Court 3 – ore 10:30

Maxim Mrva vs Chris Rodesch



ATP Hamburg Maxim Mrva Maxim Mrva 6 6 4 Chris Rodesch [2] Chris Rodesch [2] 4 7 6 Vincitore: Rodesch Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 C. Rodesch 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 40-40 ace A-40 4-5 → 4-6 M. Mrva 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 4-5 C. Rodesch 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 3-4 → 3-5 M. Mrva 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 3-3 → 3-4 C. Rodesch 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 3-2 → 3-3 M. Mrva 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 C. Rodesch 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 M. Mrva 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 C. Rodesch 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 M. Mrva 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 2-1* 3-1* 3*-2 3*-3 3-4* 3-5* 3*-6 6-6 → 6-7 M. Mrva 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 6-5 → 6-6 C. Rodesch 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-5 → 6-5 M. Mrva 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 C. Rodesch 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 M. Mrva 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 C. Rodesch 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 M. Mrva 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 2-3 → 3-3 C. Rodesch 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 M. Mrva 15-15 15-30 15-40 df 2-1 → 2-2 C. Rodesch 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 1-1 → 2-1 M. Mrva 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 C. Rodesch 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 M. Mrva 15-0 40-0 40-15 ace 5-4 → 6-4 C. Rodesch 15-0 15-15 30-15 ace 5-3 → 5-4 M. Mrva 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 C. Rodesch 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 M. Mrva 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 C. Rodesch 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 M. Mrva 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 C. Rodesch 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 M. Mrva 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 C. Rodesch 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Simone Agostini / Kelsey Stevenson vs Stefan Latinovic / Szymon Walkow



ATP Hamburg Simone Agostini / Kelsey Stevenson Simone Agostini / Kelsey Stevenson 2 3 Stefan Latinovic / Szymon Walkow [3] Stefan Latinovic / Szymon Walkow [3] 6 6 Vincitore: Latinovic / Walkow Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 S. Latinovic / Walkow 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 S. Agostini / Stevenson 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 2-5 → 3-5 S. Latinovic / Walkow 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-4 → 2-5 S. Agostini / Stevenson 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 2-3 → 2-4 S. Latinovic / Walkow 0-15 15-15 15-30 df 15-40 df 1-3 → 2-3 S. Agostini / Stevenson 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-3 → 1-3 S. Latinovic / Walkow 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 df 0-2 → 0-3 S. Agostini / Stevenson 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 0-1 → 0-2 S. Latinovic / Walkow 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 S. Agostini / Stevenson 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 2-5 → 2-6 S. Latinovic / Walkow 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 S. Agostini / Stevenson 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 2-4 S. Latinovic / Walkow 15-0 30-0 40-0 ace ace 1-3 → 1-4 S. Agostini / Stevenson 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 df 1-2 → 1-3 S. Latinovic / Walkow 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 S. Agostini / Stevenson 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 S. Latinovic / Walkow 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Jiri Barnat / Filip Duda vs Michael Geerts / Tim Ruehl



ATP Hamburg Jiri Barnat / Filip Duda [4] Jiri Barnat / Filip Duda [4] 2 2 Michael Geerts / Tim Ruehl Michael Geerts / Tim Ruehl 6 6 Vincitore: Geerts / Ruehl Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 M. Geerts / Ruehl 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 2-6 J. Barnat / Duda 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 2-4 → 2-5 M. Geerts / Ruehl 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 2-3 → 2-4 J. Barnat / Duda 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 M. Geerts / Ruehl 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 30-40 0-3 → 1-3 J. Barnat / Duda 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 0-2 → 0-3 M. Geerts / Ruehl 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 0-1 → 0-2 J. Barnat / Duda 0-15 df 0-30 15-30 15-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 M. Geerts / Ruehl 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-5 → 2-6 J. Barnat / Duda 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-4 → 2-5 M. Geerts / Ruehl 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 2-3 → 2-4 J. Barnat / Duda 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 2-3 M. Geerts / Ruehl 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 J. Barnat / Duda 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-2 → 1-2 M. Geerts / Ruehl 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 J. Barnat / Duda 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1

Alexander Merino / Christoph Negritu vs Ivan Marrero Curbelo / David Poljak



ATP Hamburg Alexander Merino / Christoph Negritu [1] Alexander Merino / Christoph Negritu [1] 0 0 Ivan Marrero Curbelo / David Poljak Ivan Marrero Curbelo / David Poljak 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

Marvin Moeller / Mika Petkovic vs Jan Jermar / Adil Kalyanpur



ATP Hamburg Marvin Moeller / Mika Petkovic Marvin Moeller / Mika Petkovic 0 Jan Jermar / Adil Kalyanpur Jan Jermar / Adil Kalyanpur 0 Vincitore: Jermar / Kalyanpur per walkover Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

George Loffhagen vs Daniil Glinka



ATP Hamburg George Loffhagen [5] George Loffhagen [5] 0 Daniil Glinka Daniil Glinka 0 Vincitore: Loffhagen per walkover Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

Challenger Costa do Sauípe – 1° Turno – Terra battuta

Sebastian Gimavs Juan Manuel Cerundolo

Mariano Navone vs Hady Habib



Rodrigo Pacheco Mendez vs Emilio Nava



Thiago Monteiro vs Juan Carlos Prado Angelo (Non prima 00:00)



Genaro Alberto Olivieri / Carlos Taberner vs Gonzalo Escobar / Miguel Reyes-Varela



QUADRA 1 – ore 18:00

Roman Andres Burruchaga vs Joao Eduardo Schiessl



Luis “Guto” Miguel vs Andrea Collarini



Carlos Taberner vs Gonzalo Villanueva



Marcelo Demoliner / Orlando Luz vs Tomas Barrios Vera / Juan Pablo Ficovich



Luis “Guto” Miguel / Eduardo Ribeiro vs Hady Habib / Rodrigo Pacheco Mendez



Matheus Pucinelli De Almeidavs Tomas Barrios Vera

Genaro Alberto Olivieri vs Cristian Garin



Gonzalo Bueno vs Mateus Alves



Luis Britto / Marcelo Zormann vs Cristian Rodriguez / Federico Zeballos



Mateus Alves / Pedro Boscardin Dias vs Zdenek Kolar / Piotr Matuszewski



QUADRA 3 – ore 18:00

Igor Gimenez vs Adolfo Daniel Vallejo



Pedro Boscardin Dias vs Juan Pablo Ficovich



Federico Agustin Gomez / Luis David Martinez vs Guillermo Duran / Mariano Kestelboim



Alex Barrena / Roman Andres Burruchaga vs Boris Arias / Johannes Ingildsen



Ignacio Carou / Juan Manuel Cerundolo vs Andrea Collarini / Thiago Agustin Tirante



Challenger Sioux Falls – 2° Turno – Cemento (al coperto)

Mats Rosenkranzvs Murphy Cassone

Alfredo Perez vs Johannus Monday



Liam Draxl vs Andres Martin



Jordan Thompson vs Erik Arutiunian (Non prima 00:00)



Liam Draxl / Noah Schachter vs Siddhant Banthia / Hans Hach Verdugo



Stadium 2 – ore 18:00

Justin Boulais / Mitchell Krueger vs Zachary Fuchs / Wally Thayne



Rinky Hijikata / Mac Kiger vs Jay Clarke / Jody Maginley



Murphy Cassone / Aidan McHugh vs Maxwell Exsted / Adhithya Ganesan



Mats Rosenkranz / Max Wiskandt vs Cleeve Harper / David Stevenson



Alfredo Perez / Jamie Vance vs Juan Jose Bianchi / Andrew Fenty



Anirudh Chandrasekar / Reese Stalder vs Patrick Harper / Johannus Monday



Challenger Suzhou – 2° Turno – Cemento

ATP Suzhou Aoran Wang Aoran Wang 1 4 Yu Hsiou Hsu Yu Hsiou Hsu 6 6 Vincitore: Hsu Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Y. Hsiou Hsu 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 A. Wang 0-40 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 4-4 → 4-5 Y. Hsiou Hsu 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 A. Wang 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Y. Hsiou Hsu 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 A. Wang 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Y. Hsiou Hsu 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 A. Wang 15-0 30-0 ace 1-1 → 2-1 Y. Hsiou Hsu 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 A. Wang 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Y. Hsiou Hsu 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 1-5 → 1-6 A. Wang 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 0-5 → 1-5 Y. Hsiou Hsu 15-0 30-0 40-0 40-15 0-4 → 0-5 A. Wang 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-3 → 0-4 Y. Hsiou Hsu 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 A. Wang 0-15 df 0-30 0-40 df 0-1 → 0-2 Y. Hsiou Hsu 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Yu Hsiou Hsuvs Aoran Wang

Egor Agafonov / Ilia Simakin vs Jie Cui / Rigele Te



ATP Suzhou Egor Agafonov / Ilia Simakin Egor Agafonov / Ilia Simakin 6 7 Jie Cui / Rigele Te Jie Cui / Rigele Te 1 6 Vincitore: Agafonov / Simakin Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 4-0* 5*-0 6*-0 6-1* 6-2* 6*-3 6-6 → 7-6 E. Agafonov / Simakin 15-0 30-0 30-15 40-15 5-6 → 6-6 J. Cui / Te 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 E. Agafonov / Simakin 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 J. Cui / Te 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 4-4 → 4-5 E. Agafonov / Simakin 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 3-4 → 4-4 J. Cui / Te 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 E. Agafonov / Simakin 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 J. Cui / Te 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 1-3 → 2-3 E. Agafonov / Simakin 0-15 30-15 40-15 40-30 40-40 1-2 → 1-3 J. Cui / Te 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 E. Agafonov / Simakin 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 1-1 J. Cui / Te 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 E. Agafonov / Simakin 15-0 30-0 40-15 40-30 40-40 5-1 → 6-1 J. Cui / Te 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 4-1 → 5-1 E. Agafonov / Simakin 15-15 30-15 40-15 40-30 df 3-1 → 4-1 J. Cui / Te 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 E. Agafonov / Simakin 30-0 30-15 df 30-30 40-30 2-0 → 3-0 J. Cui / Te 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 1-0 → 2-0 E. Agafonov / Simakin 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 40-40 0-0 → 1-0

Kokoro Isomura / Aoran Wang vs Finn Reynolds / James Watt



ATP Suzhou Kokoro Isomura / Aoran Wang Kokoro Isomura / Aoran Wang 4 6 Finn Reynolds / James Watt [2] Finn Reynolds / James Watt [2] 6 7 Vincitore: Reynolds / Watt Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 1-3* 1*-4 ace 1*-5 df 1-6* 6-6 → 6-7 K. Isomura / Wang 0-15 0-30 0-40 6-5 → 6-6 F. Reynolds / Watt 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 df 5-5 → 6-5 K. Isomura / Wang 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 4-5 → 5-5 F. Reynolds / Watt 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 K. Isomura / Wang 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 F. Reynolds / Watt 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 3-4 K. Isomura / Wang 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 F. Reynolds / Watt 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 1-3 → 2-3 K. Isomura / Wang 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 40-40 1-2 → 1-3 F. Reynolds / Watt 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 K. Isomura / Wang 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 F. Reynolds / Watt 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 K. Isomura / Wang 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-5 → 4-6 F. Reynolds / Watt 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 K. Isomura / Wang 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 3-4 → 4-4 F. Reynolds / Watt 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 K. Isomura / Wang 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 F. Reynolds / Watt 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 K. Isomura / Wang 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 F. Reynolds / Watt 15-0 30-0 ace 40-0 ace 1-1 → 1-2 K. Isomura / Wang 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 F. Reynolds / Watt 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Court 1 – ore 05:00

Duje Ajdukovic vs Yusuke Takahashi



ATP Suzhou Duje Ajdukovic Duje Ajdukovic 6 7 Yusuke Takahashi Yusuke Takahashi 3 5 Vincitore: Ajdukovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Y. Takahashi 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 6-5 → 7-5 D. Ajdukovic 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 Y. Takahashi 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 D. Ajdukovic 0-15 df 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 5-3 → 5-4 Y. Takahashi 15-0 30-0 40-0 ace 5-2 → 5-3 D. Ajdukovic 15-0 30-0 ace 40-0 4-2 → 5-2 Y. Takahashi 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 D. Ajdukovic 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 Y. Takahashi 15-0 30-0 30-15 40-15 3-0 → 3-1 D. Ajdukovic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Y. Takahashi 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 D. Ajdukovic 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Y. Takahashi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 df 5-3 → 6-3 D. Ajdukovic 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-3 → 5-3 Y. Takahashi 0-15 0-30 0-40 3-3 → 4-3 D. Ajdukovic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Y. Takahashi 15-0 30-0 ace 40-0 2-2 → 2-3 D. Ajdukovic 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 1-2 → 2-2 Y. Takahashi 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 D. Ajdukovic 0-15 0-30 df 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Y. Takahashi 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Yuta Shimizu / Naoki Tajima vs Kaito Uesugi / Seita Watanabe



ATP Suzhou Kaito Uesugi / Seita Watanabe [4] Kaito Uesugi / Seita Watanabe [4] 6 3 6 Yuta Shimizu / Naoki Tajima Yuta Shimizu / Naoki Tajima 4 6 10 Vincitore: Shimizu / Tajima Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-10 Y. Shimizu / Tajima 0-1 1-1 2-1 3-1 4-1 5-1 6-1 6-4 7-5 8-6 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Y. Shimizu / Tajima 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 3-6 K. Uesugi / Watanabe 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 Y. Shimizu / Tajima 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 2-5 K. Uesugi / Watanabe 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 1-4 → 2-4 Y. Shimizu / Tajima 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 1-3 → 1-4 K. Uesugi / Watanabe 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 1-2 → 1-3 Y. Shimizu / Tajima 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 K. Uesugi / Watanabe 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 0-1 → 1-1 Y. Shimizu / Tajima 15-0 15-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 K. Uesugi / Watanabe 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 6-4 Y. Shimizu / Tajima 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-4 → 5-4 K. Uesugi / Watanabe 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-4 → 4-4 Y. Shimizu / Tajima 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 K. Uesugi / Watanabe 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Y. Shimizu / Tajima 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 K. Uesugi / Watanabe 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 Y. Shimizu / Tajima 15-0 15-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 K. Uesugi / Watanabe 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Y. Shimizu / Tajima 0-15 df 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

James McCabe vs Tung-Lin Wu



ATP Suzhou James McCabe [7] James McCabe [7] 2 6 6 Tung-Lin Wu Tung-Lin Wu 6 3 2 Vincitore: McCabe Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 J. McCabe 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-2 → 6-2 T. Wu 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-1 → 5-2 J. McCabe 15-0 ace 30-0 40-0 4-1 → 5-1 T. Wu 0-15 0-30 0-40 3-1 → 4-1 J. McCabe 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 T. Wu 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 J. McCabe 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 T. Wu 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 J. McCabe 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 T. Wu 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-2 → 5-3 J. McCabe 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 T. Wu 15-0 30-0 40-0 ace 4-1 → 4-2 J. McCabe 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 3-1 → 4-1 T. Wu 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-0 → 3-1 J. McCabe 15-0 30-0 ace 40-0 ace 2-0 → 3-0 T. Wu 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 J. McCabe 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 T. Wu 0-15 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 J. McCabe 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-4 → 2-5 T. Wu 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 J. McCabe 15-0 30-0 40-0 ace 1-3 → 2-3 T. Wu 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 1-3 J. McCabe 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 T. Wu 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 J. McCabe 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

ATP Suzhou Tsung-Hao Huang Tsung-Hao Huang 6 2 3 Lloyd Harris Lloyd Harris 4 6 6 Vincitore: Harris Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 T. Huang 15-0 15-15 15-30 15-40 3-5 → 3-6 L. Harris 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 3-4 → 3-5 T. Huang 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 L. Harris 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 2-3 → 2-4 T. Huang 15-0 30-0 40-0 ace 1-3 → 2-3 L. Harris 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 1-2 → 1-3 T. Huang 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 L. Harris 0-15 0-30 0-40 0-1 → 1-1 T. Huang 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 L. Harris 15-0 15-15 40-15 ace 2-5 → 2-6 T. Huang 0-15 15-15 15-30 2-4 → 2-5 L. Harris 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 T. Huang 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-3 → 2-3 L. Harris 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-3 → 1-3 T. Huang 0-15 0-30 15-30 15-40 0-2 → 0-3 L. Harris 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 T. Huang 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 L. Harris 0-15 0-30 15-40 5-4 → 6-4 T. Huang 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-4 → 5-4 L. Harris 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 4-3 → 4-4 T. Huang 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 4-2 → 4-3 L. Harris 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 df 3-2 → 4-2 T. Huang 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 L. Harris 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-2 → 2-2 T. Huang 15-0 30-0 0-2 → 1-2 L. Harris 15-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 T. Huang 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1

Lloyd Harrisvs Tsung-Hao Huang

Nathaniel Lammons / Jean-Julien Rojer vs Frederico Ferreira Silva / Henrique Rocha



ATP Suzhou Frederico Ferreira Silva / Henrique Rocha Frederico Ferreira Silva / Henrique Rocha 1 4 Nathaniel Lammons / Jean-Julien Rojer [3] Nathaniel Lammons / Jean-Julien Rojer [3] 6 6 Vincitore: Lammons / Rojer Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 N. Lammons / Rojer 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 F. Ferreira Silva / Rocha 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-5 → 4-5 N. Lammons / Rojer 30-0 30-15 40-15 40-30 df 3-4 → 3-5 F. Ferreira Silva / Rocha 0-30 0-40 15-40 30-40 3-3 → 3-4 N. Lammons / Rojer 30-15 3-2 → 3-3 F. Ferreira Silva / Rocha 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 N. Lammons / Rojer 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 F. Ferreira Silva / Rocha 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 2-1 N. Lammons / Rojer 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 F. Ferreira Silva / Rocha 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 N. Lammons / Rojer 30-0 40-0 ace 1-5 → 1-6 F. Ferreira Silva / Rocha 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 1-4 → 1-5 N. Lammons / Rojer 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 1-3 → 1-4 F. Ferreira Silva / Rocha 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-3 → 1-3 N. Lammons / Rojer 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 ace 0-2 → 0-3 F. Ferreira Silva / Rocha 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 N. Lammons / Rojer 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

S D Prajwal Dev / Nitin Kumar Sinha vs Jason Jung / Jeevan Nedunchezhiyan



ATP Suzhou S D Prajwal Dev / Nitin Kumar Sinha S D Prajwal Dev / Nitin Kumar Sinha 4 7 10 Jason Jung / Jeevan Nedunchezhiyan Jason Jung / Jeevan Nedunchezhiyan 6 6 8 Vincitore: Dev / Sinha Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-8 S. D Prajwal Dev / Kumar Sinha 0-1 0-2 0-3 df 0-4 1-4 2-4 3-4 4-4 4-5 5-5 5-6 5-7 6-7 7-7 8-7 8-8 9-8 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 4-1* 4-2* 5*-2 df 6*-2 6-3* 6-4* df 6-6 → 7-6 J. Jung / Nedunchezhiyan 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 6-5 → 6-6 S. D Prajwal Dev / Kumar Sinha 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 5-5 → 6-5 J. Jung / Nedunchezhiyan 15-0 30-0 ace 30-15 df 40-15 40-30 ace 5-4 → 5-5 S. D Prajwal Dev / Kumar Sinha 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 J. Jung / Nedunchezhiyan 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 S. D Prajwal Dev / Kumar Sinha 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 J. Jung / Nedunchezhiyan 0-15 15-15 ace 30-15 ace 40-15 3-2 → 3-3 S. D Prajwal Dev / Kumar Sinha 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 2-2 → 3-2 J. Jung / Nedunchezhiyan 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df 2-1 → 2-2 S. D Prajwal Dev / Kumar Sinha 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 1-1 → 2-1 J. Jung / Nedunchezhiyan 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 S. D Prajwal Dev / Kumar Sinha 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 J. Jung / Nedunchezhiyan 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 4-5 → 4-6 S. D Prajwal Dev / Kumar Sinha 0-15 0-30 15-30 15-40 4-4 → 4-5 J. Jung / Nedunchezhiyan 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 S. D Prajwal Dev / Kumar Sinha 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 4-2 → 4-3 J. Jung / Nedunchezhiyan 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-1 → 4-2 S. D Prajwal Dev / Kumar Sinha 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 J. Jung / Nedunchezhiyan 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 2-1 → 3-1 S. D Prajwal Dev / Kumar Sinha 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 J. Jung / Nedunchezhiyan 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 S. D Prajwal Dev / Kumar Sinha 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 0-0 → 1-0

Pruchya Isaro / Niki Kaliyanda Poonacha vs Yu Hsiou Hsu / Tsung-Hao Huang

