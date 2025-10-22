Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger Costa do Sauipe, Brest, Sioux Falls, Hamburg e Suzhou: I risultati completi con il dettaglio del Day 3 (LIVE)

Giulio Zeppieri nella foto - Foto Patrick Boren
FRA Challenger Brest – 1°-2° Turno – Cemento (al coperto)

Center Court – ore 11:00
Daniel Cukierman ISR / Vitaliy Sachko UKR vs Theo Arribage FRA / Albano Olivetti FRA
ATP Brest
Daniel Cukierman / Vitaliy Sachko
4
6
6
Theo Arribage / Albano Olivetti [2]
6
3
10
Vincitore: Arribage / Olivetti


Marco Trungelliti ARG vs Dan Added FRA

ATP Brest
Marco Trungelliti [9]
5
3
Dan Added
7
6
Vincitore: Added


Clement Tabur FRA vs Mae Malige FRA

ATP Brest
Clement Tabur
30
6
2
Mae Malige
0
0
1


Hugo Grenier FRA vs Lucas Poullain FRA (Non prima 16:30)

Il match deve ancora iniziare

Luca Van Assche FRA vs Sascha Gueymard Wayenburg FRA (Non prima 18:30)

Il match deve ancora iniziare

Giulio Zeppieri ITA vs August Holmgren DEN

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 11:00
Trey Hilderbrand USA / Ryan Seggerman USA vs Arthur Reymond FRA / Luca Sanchez FRA

ATP Brest
Trey Hilderbrand / Ryan Seggerman
6
4
Arthur Reymond / Luca Sanchez
7
6
Vincitore: Reymond / Sanchez


Francesco Maestrelli ITA vs Harry Wendelken GBR

ATP Brest
Francesco Maestrelli
6
6
6
Harry Wendelken
7
4
2
Vincitore: Maestrelli


Emil Ruusuvuori FIN vs Francesco Passaro ITA

ATP Brest
Emil Ruusuvuori
15
3
Francesco Passaro [8]
30
2


Sander Gille BEL / Sem Verbeek NED vs Geoffrey Blancaneaux FRA / Calvin Hemery FRA

Il match deve ancora iniziare

Szymon Kielan POL / Filip Pieczonka POL vs Francesco Maestrelli ITA / Francesco Passaro ITA

Il match deve ancora iniziare

Nicolas Barrientos COL / Matej Vocel CZE vs Emil Ruusuvuori FIN / Otto Virtanen FIN

Il match deve ancora iniziare





GER Challenger Hamburg – 1°-2° Turno – Cemento (al coperto)

Center Court – ore 10:30
Petr Brunclik CZE vs Tom Gentzsch GER
ATP Hamburg
Petr Brunclik
1
2
Tom Gentzsch
6
6
Vincitore: Gentzsch


Justin Engel GER vs Sander Jong NED

ATP Hamburg
Justin Engel [4]
7
7
Sander Jong
6
6
Vincitore: Engel


Matteo Martineau FRA vs Henri Squire GER (Non prima 17:00)

Il match deve ancora iniziare

Jamie Mackenzie GER vs Matej Dodig CRO

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 10:30
Jamie Mackenzie GER vs Matej Dodig CRO

Il match deve ancora iniziare

Jannik Opitz GER vs Alejandro Moro Canas ESP

ATP Hamburg
Jannik Opitz
6
6
2
Alejandro Moro Canas [7]
4
7
6
Vincitore: Moro Canas




Court 3 – ore 10:30
Maxim Mrva CZE vs Chris Rodesch LUX

ATP Hamburg
Maxim Mrva
6
6
4
Chris Rodesch [2]
4
7
6
Vincitore: Rodesch


Simone Agostini ITA / Kelsey Stevenson CAN vs Stefan Latinovic SRB / Szymon Walkow POL

ATP Hamburg
Simone Agostini / Kelsey Stevenson
2
3
Stefan Latinovic / Szymon Walkow [3]
6
6
Vincitore: Latinovic / Walkow


Jiri Barnat CZE / Filip Duda CZE vs Michael Geerts BEL / Tim Ruehl GER

ATP Hamburg
Jiri Barnat / Filip Duda [4]
2
2
Michael Geerts / Tim Ruehl
6
6
Vincitore: Geerts / Ruehl


Alexander Merino PER / Christoph Negritu GER vs Ivan Marrero Curbelo ESP / David Poljak CZE

ATP Hamburg
Alexander Merino / Christoph Negritu [1]
0
0
Ivan Marrero Curbelo / David Poljak
0
0


Marvin Moeller GER / Mika Petkovic GER vs Jan Jermar CZE / Adil Kalyanpur IND

ATP Hamburg
Marvin Moeller / Mika Petkovic
0
Jan Jermar / Adil Kalyanpur
0
Vincitore: Jermar / Kalyanpur per walkover


George Loffhagen GBR vs Daniil Glinka EST

ATP Hamburg
George Loffhagen [5]
0
Daniil Glinka
0
Vincitore: Loffhagen per walkover






BRA Challenger Costa do Sauípe – 1° Turno – Terra battuta

QUADRA CENTRAL – ore 18:00
Sebastian Gima ROU vs Juan Manuel Cerundolo ARG
Il match deve ancora iniziare

Mariano Navone ARG vs Hady Habib LBN

Il match deve ancora iniziare

Rodrigo Pacheco Mendez MEX vs Emilio Nava USA

Il match deve ancora iniziare

Thiago Monteiro BRA vs Juan Carlos Prado Angelo BOL (Non prima 00:00)

Il match deve ancora iniziare

Genaro Alberto Olivieri ARG / Carlos Taberner ESP vs Gonzalo Escobar ECU / Miguel Reyes-Varela MEX

Il match deve ancora iniziare



QUADRA 1 – ore 18:00
Roman Andres Burruchaga ARG vs Joao Eduardo Schiessl BRA

Il match deve ancora iniziare

Luis “Guto” Miguel BRA vs Andrea Collarini ARG

Il match deve ancora iniziare

Carlos Taberner ESP vs Gonzalo Villanueva ARG

Il match deve ancora iniziare

Marcelo Demoliner BRA / Orlando Luz BRA vs Tomas Barrios Vera CHI / Juan Pablo Ficovich ARG

Il match deve ancora iniziare

Luis “Guto” Miguel BRA / Eduardo Ribeiro BRA vs Hady Habib LBN / Rodrigo Pacheco Mendez MEX

Il match deve ancora iniziare



QUADRA 2 – ore 18:00
Matheus Pucinelli De Almeida BRA vs Tomas Barrios Vera CHI
Il match deve ancora iniziare

Genaro Alberto Olivieri ARG vs Cristian Garin CHI

Il match deve ancora iniziare

Gonzalo Bueno PER vs Mateus Alves BRA

Il match deve ancora iniziare

Luis Britto BRA / Marcelo Zormann BRA vs Cristian Rodriguez COL / Federico Zeballos BOL

Il match deve ancora iniziare

Mateus Alves BRA / Pedro Boscardin Dias BRA vs Zdenek Kolar CZE / Piotr Matuszewski POL

Il match deve ancora iniziare



QUADRA 3 – ore 18:00
Igor Gimenez BRA vs Adolfo Daniel Vallejo PAR

Il match deve ancora iniziare

Pedro Boscardin Dias BRA vs Juan Pablo Ficovich ARG

Il match deve ancora iniziare

Federico Agustin Gomez ARG / Luis David Martinez VEN vs Guillermo Duran ARG / Mariano Kestelboim ARG

Il match deve ancora iniziare

Alex Barrena ARG / Roman Andres Burruchaga ARG vs Boris Arias BOL / Johannes Ingildsen DEN

Il match deve ancora iniziare

Ignacio Carou URU / Juan Manuel Cerundolo ARG vs Andrea Collarini ARG / Thiago Agustin Tirante ARG

Il match deve ancora iniziare





USA Challenger Sioux Falls – 2° Turno – Cemento (al coperto)

Sioux Falls Ford Lincoln Stadium – ore 19:00
Mats Rosenkranz GER vs Murphy Cassone USA
Il match deve ancora iniziare

Alfredo Perez USA vs Johannus Monday GBR

Il match deve ancora iniziare

Liam Draxl CAN vs Andres Martin USA

Il match deve ancora iniziare

Jordan Thompson AUS vs Erik Arutiunian BLR (Non prima 00:00)

Il match deve ancora iniziare

Liam Draxl CAN / Noah Schachter USA vs Siddhant Banthia IND / Hans Hach Verdugo MEX

Il match deve ancora iniziare



Stadium 2 – ore 18:00
Justin Boulais CAN / Mitchell Krueger USA vs Zachary Fuchs USA / Wally Thayne USA

Il match deve ancora iniziare

Rinky Hijikata AUS / Mac Kiger USA vs Jay Clarke GBR / Jody Maginley ANT

Il match deve ancora iniziare

Murphy Cassone USA / Aidan McHugh GBR vs Maxwell Exsted USA / Adhithya Ganesan USA

Il match deve ancora iniziare

Mats Rosenkranz GER / Max Wiskandt GER vs Cleeve Harper CAN / David Stevenson GBR

Il match deve ancora iniziare

Alfredo Perez USA / Jamie Vance USA vs Juan Jose Bianchi VEN / Andrew Fenty USA

Il match deve ancora iniziare

Anirudh Chandrasekar IND / Reese Stalder USA vs Patrick Harper AUS / Johannus Monday GBR

Il match deve ancora iniziare





CHN Challenger Suzhou – 2° Turno – Cemento

Center Court – ore 05:00
Yu Hsiou Hsu TPE vs Aoran Wang CHN
ATP Suzhou
Aoran Wang
1
4
Yu Hsiou Hsu
6
6
Vincitore: Hsu


Egor Agafonov RUS / Ilia Simakin RUS vs Jie Cui CHN / Rigele Te CHN

ATP Suzhou
Egor Agafonov / Ilia Simakin
6
7
Jie Cui / Rigele Te
1
6
Vincitore: Agafonov / Simakin


Kokoro Isomura JPN / Aoran Wang CHN vs Finn Reynolds NZL / James Watt NZL

ATP Suzhou
Kokoro Isomura / Aoran Wang
4
6
Finn Reynolds / James Watt [2]
6
7
Vincitore: Reynolds / Watt




Court 1 – ore 05:00
Duje Ajdukovic CRO vs Yusuke Takahashi JPN

ATP Suzhou
Duje Ajdukovic
6
7
Yusuke Takahashi
3
5
Vincitore: Ajdukovic


Yuta Shimizu JPN / Naoki Tajima JPN vs Kaito Uesugi JPN / Seita Watanabe JPN

ATP Suzhou
Kaito Uesugi / Seita Watanabe [4]
6
3
6
Yuta Shimizu / Naoki Tajima
4
6
10
Vincitore: Shimizu / Tajima


James McCabe AUS vs Tung-Lin Wu TPE

ATP Suzhou
James McCabe [7]
2
6
6
Tung-Lin Wu
6
3
2
Vincitore: McCabe




Court 3 – ore 05:00
Lloyd Harris RSA vs Tsung-Hao Huang TPE
ATP Suzhou
Tsung-Hao Huang
6
2
3
Lloyd Harris
4
6
6
Vincitore: Harris


Nathaniel Lammons USA / Jean-Julien Rojer NED vs Frederico Ferreira Silva POR / Henrique Rocha POR

ATP Suzhou
Frederico Ferreira Silva / Henrique Rocha
1
4
Nathaniel Lammons / Jean-Julien Rojer [3]
6
6
Vincitore: Lammons / Rojer


S D Prajwal Dev IND / Nitin Kumar Sinha IND vs Jason Jung TPE / Jeevan Nedunchezhiyan IND

ATP Suzhou
S D Prajwal Dev / Nitin Kumar Sinha
4
7
10
Jason Jung / Jeevan Nedunchezhiyan
6
6
8
Vincitore: Dev / Sinha


Pruchya Isaro THA / Niki Kaliyanda Poonacha IND vs Yu Hsiou Hsu TPE / Tsung-Hao Huang TPE

ATP Suzhou
Pruchya Isaro / Niki Kaliyanda Poonacha
6
6
Yu Hsiou Hsu / Tsung-Hao Huang
2
2
Vincitore: Isaro / Kaliyanda Poonacha


