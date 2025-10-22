Challenger Costa do Sauipe, Brest, Sioux Falls, Hamburg e Suzhou: I risultati completi con il dettaglio del Day 3 (LIVE)

Giulio Zeppieri nella foto - Foto Patrick Boren
Challenger Brest – 1°-2° Turno – Cemento (al coperto)
Center Court – ore 11:00
Daniel Cukierman
/ Vitaliy Sachko
vs Theo Arribage
/ Albano Olivetti
ATP Brest
Daniel Cukierman / Vitaliy Sachko
4
6
6
Theo Arribage / Albano Olivetti [2]
6
3
10
Vincitore: Arribage / Olivetti
Servizio
Svolgimento
Set 3
T. Arribage / Olivetti
1-0
1-1
1-2
ace
2-2
3-2
4-2
4-3
5-3
6-3
7-3
7-4
7-5
df
8-5
9-5
df
9-6
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Cukierman / Sachko
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
5-3 → 6-3
T. Arribage / Olivetti
15-0
15-15
30-15
30-30
df
30-40
4-3 → 5-3
D. Cukierman / Sachko
3-3 → 4-3
T. Arribage / Olivetti
0-15
df
0-30
df
15-30
30-30
40-30
ace
3-2 → 3-3
D. Cukierman / Sachko
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-2 → 3-2
T. Arribage / Olivetti
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
2-1 → 2-2
D. Cukierman / Sachko
1-1 → 2-1
T. Arribage / Olivetti
1-0 → 1-1
D. Cukierman / Sachko
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Arribage / Olivetti
4-5 → 4-6
D. Cukierman / Sachko
3-5 → 4-5
T. Arribage / Olivetti
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-4 → 3-5
D. Cukierman / Sachko
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
df
40-40
2-4 → 3-4
T. Arribage / Olivetti
2-3 → 2-4
D. Cukierman / Sachko
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
1-3 → 2-3
T. Arribage / Olivetti
1-2 → 1-3
D. Cukierman / Sachko
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-2 → 1-2
T. Arribage / Olivetti
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
40-30
ace
0-1 → 0-2
D. Cukierman / Sachko
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
0-0 → 0-1
Marco Trungelliti vs Dan Added
ATP Brest
Marco Trungelliti [9]
5
3
Dan Added
7
6
Vincitore: Added
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Trungelliti
0-15
15-15
15-30
15-40
df
3-5 → 3-6
D. Added
15-0
15-15
30-15
30-30
df
30-40
40-40
A-40
3-4 → 3-5
M. Trungelliti
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
2-4 → 3-4
D. Added
0-15
df
0-30
15-30
30-30
40-30
2-3 → 2-4
D. Added
15-0
ace
30-0
30-15
30-30
40-30
1-2 → 1-3
M. Trungelliti
15-0
15-15
df
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Added
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
5-6 → 5-7
M. Trungelliti
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
df
5-5 → 5-6
M. Trungelliti
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
40-40
df
A-40
4-4 → 5-4
M. Trungelliti
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-3 → 4-3
M. Trungelliti
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
3-1 → 3-2
M. Trungelliti
0-15
df
15-15
30-15
40-15
ace
0-0 → 1-0
Clement Tabur vs Mae Malige
ATP Brest
Clement Tabur•
30
6
2
Mae Malige
0
0
1
Servizio
Svolgimento
Set 2
C. Tabur
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-0 → 2-0
M. Malige
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
df
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Malige
0-15
0-30
15-30
ace
15-40
4-0 → 5-0
M. Malige
0-15
15-15
15-30
15-40
df
2-0 → 3-0
C. Tabur
0-15
0-30
df
15-30
15-40
30-40
40-40
ace
A-40
1-0 → 2-0
M. Malige
0-15
0-30
15-30
15-40
df
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
df
0-0 → 1-0
Hugo Grenier vs Lucas Poullain (Non prima 16:30)
Il match deve ancora iniziare
Luca Van Assche vs Sascha Gueymard Wayenburg (Non prima 18:30)
Il match deve ancora iniziare
Giulio Zeppieri vs August Holmgren
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 11:00
Trey Hilderbrand / Ryan Seggerman vs Arthur Reymond / Luca Sanchez
ATP Brest
Trey Hilderbrand / Ryan Seggerman
6
4
Arthur Reymond / Luca Sanchez
7
6
Vincitore: Reymond / Sanchez
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Reymond / Sanchez
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
4-5 → 4-6
T. Hilderbrand / Seggerman
3-5 → 4-5
A. Reymond / Sanchez
3-4 → 3-5
T. Hilderbrand / Seggerman
2-4 → 3-4
A. Reymond / Sanchez
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
2-3 → 2-4
T. Hilderbrand / Seggerman
0-15
15-15
15-30
df
15-40
30-40
40-40
2-2 → 2-3
A. Reymond / Sanchez
2-1 → 2-2
T. Hilderbrand / Seggerman
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
df
1-1 → 2-1
A. Reymond / Sanchez
1-0 → 1-1
T. Hilderbrand / Seggerman
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
df
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
0*-2
1-2*
1-3*
2*-3
3*-3
3-4*
3-5*
4*-5
5*-5
5-6*
6-6 → 6-7
T. Hilderbrand / Seggerman
0-40
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
5-6 → 6-6
A. Reymond / Sanchez
5-5 → 5-6
T. Hilderbrand / Seggerman
4-5 → 5-5
A. Reymond / Sanchez
4-4 → 4-5
T. Hilderbrand / Seggerman
3-4 → 4-4
A. Reymond / Sanchez
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
40-40
3-3 → 3-4
T. Hilderbrand / Seggerman
2-3 → 3-3
A. Reymond / Sanchez
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-2 → 2-3
T. Hilderbrand / Seggerman
1-2 → 2-2
A. Reymond / Sanchez
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
1-1 → 1-2
T. Hilderbrand / Seggerman
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
A. Reymond / Sanchez
0-0 → 0-1
Francesco Maestrelli vs Harry Wendelken
ATP Brest
Francesco Maestrelli
6
6
6
Harry Wendelken
7
4
2
Vincitore: Maestrelli
Servizio
Svolgimento
Set 3
F. Maestrelli
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
40-30
5-2 → 6-2
H. Wendelken
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
4-2 → 5-2
F. Maestrelli
15-0
ace
30-0
ace
30-15
40-15
ace
ace
3-2 → 4-2
H. Wendelken
0-15
0-30
15-30
ace
15-40
30-40
40-40
A-40
3-1 → 3-2
F. Maestrelli
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
1-0 → 2-0
H. Wendelken
15-0
15-15
30-15
30-30
df
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
F. Maestrelli
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
5-4 → 6-4
H. Wendelken
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
5-3 → 5-4
F. Maestrelli
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-3 → 5-3
H. Wendelken
0-15
15-15
ace
15-30
30-30
ace
30-40
3-3 → 4-3
F. Maestrelli
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
2-3 → 3-3
F. Maestrelli
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
1*-2
2*-2
ace
2-3*
2-4*
2*-5
3*-5
ace
3-6*
6-6 → 6-7
H. Wendelken
15-0
30-0
30-15
df
30-30
40-30
6-5 → 6-6
F. Maestrelli
15-0
30-0
ace
30-15
30-30
40-30
ace
ace
4-4 → 5-4
H. Wendelken
15-0
ace
30-0
30-15
30-30
40-30
4-3 → 4-4
H. Wendelken
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-2 → 3-3
F. Maestrelli
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
2-2 → 3-2
F. Maestrelli
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
ace
A-40
ace
ace
0-0 → 1-0
Emil Ruusuvuori vs Francesco Passaro
ATP Brest
Emil Ruusuvuori
15
3
Francesco Passaro [8]•
30
2
Servizio
Svolgimento
Set 1
E. Ruusuvuori
15-0
15-15
df
15-30
df
15-40
30-40
40-40
ace
1-1 → 2-1
Sander Gille / Sem Verbeek vs Geoffrey Blancaneaux / Calvin Hemery
Il match deve ancora iniziare
Szymon Kielan / Filip Pieczonka vs Francesco Maestrelli / Francesco Passaro
Il match deve ancora iniziare
Nicolas Barrientos / Matej Vocel vs Emil Ruusuvuori / Otto Virtanen
Il match deve ancora iniziare
Challenger Hamburg – 1°-2° Turno – Cemento (al coperto)
Center Court – ore 10:30
Petr Brunclik
vs Tom Gentzsch
ATP Hamburg
Petr Brunclik
1
2
Tom Gentzsch
6
6
Vincitore: Gentzsch
Servizio
Svolgimento
Set 2
T. Gentzsch
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-5 → 2-6
T. Gentzsch
0-15
15-15
15-30
df
30-30
40-30
1-2 → 1-3
P. Brunclik
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
df
0-2 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Gentzsch
0-15
0-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-5 → 1-6
P. Brunclik
15-0
15-15
15-30
15-40
df
1-4 → 1-5
T. Gentzsch
30-0
30-15
30-30
40-30
ace
1-3 → 1-4
P. Brunclik
0-15
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
40-40
df
40-A
df
1-2 → 1-3
P. Brunclik
15-0
30-0
40-0
40-15
df
40-30
0-1 → 1-1
T. Gentzsch
15-0
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
0-0 → 0-1
Justin Engel vs Sander Jong
ATP Hamburg
Justin Engel [4]
7
7
Sander Jong
6
6
Vincitore: Engel
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
1-0*
ace
1-1*
1*-2
ace
2*-2
3-2*
4-2*
5*-2
5*-3
5-4*
5-5*
ace
5*-6
ace
6*-6
7-6*
7-7*
7*-8
8*-8
9-8*
9-9*
10*-9
10*-10
11-10*
6-6 → 7-6
S. Jong
15-0
ace
15-15
30-15
ace
40-15
5-4 → 5-5
S. Jong
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
4-3 → 4-4
J. Engel
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
df
3-3 → 4-3
S. Jong
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
ace
A-40
40-40
A-40
ace
2-1 → 2-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
1*-0
2*-0
2-1*
2-2*
2*-3
ace
3*-3
4-3*
5-3*
5*-4
6*-4
6-6 → 7-6
J. Engel
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
40-30
5-6 → 6-6
S. Jong
15-0
30-0
30-15
30-30
df
40-30
40-40
df
A-40
40-40
A-40
5-5 → 5-6
J. Engel
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
4-5 → 5-5
S. Jong
0-15
df
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
df
A-40
ace
40-40
A-40
4-4 → 4-5
S. Jong
0-15
0-30
15-30
ace
15-40
30-40
40-40
A-40
3-3 → 3-4
Matteo Martineau vs Henri Squire (Non prima 17:00)
Il match deve ancora iniziare
Jamie Mackenzie vs Matej Dodig
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – ore 10:30
Jamie Mackenzie vs Matej Dodig
Il match deve ancora iniziare
Jannik Opitz vs Alejandro Moro Canas
ATP Hamburg
Jannik Opitz
6
6
2
Alejandro Moro Canas [7]
4
7
6
Vincitore: Moro Canas
Servizio
Svolgimento
Set 3
J. Opitz
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
ace
40-40
ace
40-A
2-4 → 2-5
A. Moro Canas
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
40-40
A-40
2-3 → 2-4
J. Opitz
15-0
ace
30-0
40-0
40-15
df
ace
1-3 → 2-3
J. Opitz
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
1-1 → 1-2
A. Moro Canas
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
J. Opitz
0-15
0-30
df
15-30
ace
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
1*-0
2*-0
2-1*
2-2*
2*-3
3*-3
3-4*
df
3*-6
6-6 → 6-7
J. Opitz
0-15
15-30
ace
30-30
ace
40-30
4-5 → 5-5
A. Moro Canas
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-4 → 4-5
A. Moro Canas
15-0
15-15
30-15
30-30
df
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-2 → 2-3
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Opitz
0-15
15-15
ace
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
5-4 → 6-4
J. Opitz
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
4-3 → 5-3
J. Opitz
0-15
15-15
ace
15-30
30-30
ace
40-30
40-40
A-40
3-2 → 4-2
A. Moro Canas
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
3-1 → 3-2
J. Opitz
15-0
15-15
df
30-15
30-30
40-30
1-0 → 2-0
Court 3 – ore 10:30
Maxim Mrva vs Chris Rodesch
ATP Hamburg
Maxim Mrva
6
6
4
Chris Rodesch [2]
4
7
6
Vincitore: Rodesch
Servizio
Svolgimento
Set 3
C. Rodesch
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
df
40-40
ace
A-40
4-5 → 4-6
M. Mrva
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-5 → 4-5
C. Rodesch
15-0
15-15
df
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
3-4 → 3-5
M. Mrva
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
df
3-3 → 3-4
C. Rodesch
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
df
3-2 → 3-3
M. Mrva
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-2 → 3-2
C. Rodesch
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
1*-0
2*-0
2-1*
3-1*
3*-2
3*-3
3-4*
3-5*
3*-6
6-6 → 6-7
M. Mrva
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
6-5 → 6-6
C. Rodesch
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
5-5 → 6-5
C. Rodesch
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-4 → 4-5
M. Mrva
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-4 → 4-4
C. Rodesch
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
3-3 → 3-4
M. Mrva
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
40-30
2-3 → 3-3
C. Rodesch
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-2 → 2-3
C. Rodesch
15-0
15-15
15-30
df
30-30
30-40
1-1 → 2-1
C. Rodesch
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
C. Rodesch
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-2 → 4-3
M. Mrva
15-0
15-15
30-15
30-30
df
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-2 → 4-2
M. Mrva
15-0
15-15
15-30
df
15-40
30-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
C. Rodesch
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
1-1 → 1-2
M. Mrva
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Simone Agostini / Kelsey Stevenson vs Stefan Latinovic / Szymon Walkow
ATP Hamburg
Simone Agostini / Kelsey Stevenson
2
3
Stefan Latinovic / Szymon Walkow [3]
6
6
Vincitore: Latinovic / Walkow
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Latinovic / Walkow
3-5 → 3-6
S. Agostini / Stevenson
2-5 → 3-5
S. Latinovic / Walkow
2-4 → 2-5
S. Agostini / Stevenson
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
2-3 → 2-4
S. Latinovic / Walkow
0-15
15-15
15-30
df
15-40
df
1-3 → 2-3
S. Agostini / Stevenson
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-3 → 1-3
S. Latinovic / Walkow
15-0
30-0
30-15
30-30
df
40-30
40-40
df
0-2 → 0-3
S. Agostini / Stevenson
15-0
30-0
40-0
40-15
df
40-30
40-40
0-1 → 0-2
S. Latinovic / Walkow
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Agostini / Stevenson
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
2-5 → 2-6
S. Latinovic / Walkow
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-4 → 2-5
S. Agostini / Stevenson
1-4 → 2-4
S. Latinovic / Walkow
1-3 → 1-4
S. Agostini / Stevenson
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
df
1-2 → 1-3
S. Latinovic / Walkow
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 1-2
S. Agostini / Stevenson
0-1 → 1-1
S. Latinovic / Walkow
0-0 → 0-1
Jiri Barnat / Filip Duda vs Michael Geerts / Tim Ruehl
ATP Hamburg
Jiri Barnat / Filip Duda [4]
2
2
Michael Geerts / Tim Ruehl
6
6
Vincitore: Geerts / Ruehl
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Geerts / Ruehl
2-5 → 2-6
J. Barnat / Duda
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
2-4 → 2-5
M. Geerts / Ruehl
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
2-3 → 2-4
J. Barnat / Duda
1-3 → 2-3
M. Geerts / Ruehl
15-0
ace
30-0
30-15
30-30
30-40
0-3 → 1-3
J. Barnat / Duda
15-0
15-15
15-30
15-40
df
30-40
40-40
0-2 → 0-3
M. Geerts / Ruehl
0-1 → 0-2
J. Barnat / Duda
0-15
df
0-30
15-30
15-40
df
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Geerts / Ruehl
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
2-5 → 2-6
J. Barnat / Duda
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
2-4 → 2-5
M. Geerts / Ruehl
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
2-3 → 2-4
J. Barnat / Duda
1-3 → 2-3
M. Geerts / Ruehl
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-2 → 1-3
J. Barnat / Duda
0-2 → 1-2
M. Geerts / Ruehl
0-1 → 0-2
J. Barnat / Duda
0-0 → 0-1
Alexander Merino / Christoph Negritu vs Ivan Marrero Curbelo / David Poljak
ATP Hamburg
Alexander Merino / Christoph Negritu [1]
0
0
Ivan Marrero Curbelo / David Poljak
0
0
Marvin Moeller / Mika Petkovic vs Jan Jermar / Adil Kalyanpur
ATP Hamburg
Marvin Moeller / Mika Petkovic
0
Jan Jermar / Adil Kalyanpur
0
Vincitore: Jermar / Kalyanpur per walkover
George Loffhagen vs Daniil Glinka
ATP Hamburg
George Loffhagen [5]
0
Daniil Glinka
0
Vincitore: Loffhagen per walkover
Challenger Costa do Sauípe – 1° Turno – Terra battuta
QUADRA CENTRAL – ore 18:00
Sebastian Gima
vs Juan Manuel Cerundolo
Il match deve ancora iniziare
Mariano Navone vs Hady Habib
Il match deve ancora iniziare
Rodrigo Pacheco Mendez vs Emilio Nava
Il match deve ancora iniziare
Thiago Monteiro vs Juan Carlos Prado Angelo (Non prima 00:00)
Il match deve ancora iniziare
Genaro Alberto Olivieri / Carlos Taberner vs Gonzalo Escobar / Miguel Reyes-Varela
Il match deve ancora iniziare
QUADRA 1 – ore 18:00
Roman Andres Burruchaga vs Joao Eduardo Schiessl
Il match deve ancora iniziare
Luis “Guto” Miguel vs Andrea Collarini
Il match deve ancora iniziare
Carlos Taberner vs Gonzalo Villanueva
Il match deve ancora iniziare
Marcelo Demoliner / Orlando Luz vs Tomas Barrios Vera / Juan Pablo Ficovich
Il match deve ancora iniziare
Luis “Guto” Miguel / Eduardo Ribeiro vs Hady Habib / Rodrigo Pacheco Mendez
Il match deve ancora iniziare
QUADRA 2 – ore 18:00
Matheus Pucinelli De Almeida
vs Tomas Barrios Vera
Il match deve ancora iniziare
Genaro Alberto Olivieri vs Cristian Garin
Il match deve ancora iniziare
Gonzalo Bueno vs Mateus Alves
Il match deve ancora iniziare
Luis Britto / Marcelo Zormann vs Cristian Rodriguez / Federico Zeballos
Il match deve ancora iniziare
Mateus Alves / Pedro Boscardin Dias vs Zdenek Kolar / Piotr Matuszewski
Il match deve ancora iniziare
QUADRA 3 – ore 18:00
Igor Gimenez vs Adolfo Daniel Vallejo
Il match deve ancora iniziare
Pedro Boscardin Dias vs Juan Pablo Ficovich
Il match deve ancora iniziare
Federico Agustin Gomez / Luis David Martinez vs Guillermo Duran / Mariano Kestelboim
Il match deve ancora iniziare
Alex Barrena / Roman Andres Burruchaga vs Boris Arias / Johannes Ingildsen
Il match deve ancora iniziare
Ignacio Carou / Juan Manuel Cerundolo vs Andrea Collarini / Thiago Agustin Tirante
Il match deve ancora iniziare
Challenger Sioux Falls – 2° Turno – Cemento (al coperto)
Sioux Falls Ford Lincoln Stadium – ore 19:00
Mats Rosenkranz
vs Murphy Cassone
Il match deve ancora iniziare
Alfredo Perez vs Johannus Monday
Il match deve ancora iniziare
Liam Draxl vs Andres Martin
Il match deve ancora iniziare
Jordan Thompson vs Erik Arutiunian (Non prima 00:00)
Il match deve ancora iniziare
Liam Draxl / Noah Schachter vs Siddhant Banthia / Hans Hach Verdugo
Il match deve ancora iniziare
Stadium 2 – ore 18:00
Justin Boulais / Mitchell Krueger vs Zachary Fuchs / Wally Thayne
Il match deve ancora iniziare
Rinky Hijikata / Mac Kiger vs Jay Clarke / Jody Maginley
Il match deve ancora iniziare
Murphy Cassone / Aidan McHugh vs Maxwell Exsted / Adhithya Ganesan
Il match deve ancora iniziare
Mats Rosenkranz / Max Wiskandt vs Cleeve Harper / David Stevenson
Il match deve ancora iniziare
Alfredo Perez / Jamie Vance vs Juan Jose Bianchi / Andrew Fenty
Il match deve ancora iniziare
Anirudh Chandrasekar / Reese Stalder vs Patrick Harper / Johannus Monday
Il match deve ancora iniziare
Challenger Suzhou – 2° Turno – Cemento
Center Court – ore 05:00
Yu Hsiou Hsu
vs Aoran Wang
ATP Suzhou
Aoran Wang
1
4
Yu Hsiou Hsu
6
6
Vincitore: Hsu
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Wang
0-40
0-15
0-30
0-40
15-40
ace
4-4 → 4-5
A. Wang
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
3-3 → 4-3
Y. Hsiou Hsu
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-2 → 3-3
A. Wang
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-2 → 3-2
Y. Hsiou Hsu
15-0
30-0
30-15
df
30-30
40-30
40-40
A-40
1-0 → 1-1
A. Wang
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Y. Hsiou Hsu
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
1-5 → 1-6
A. Wang
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
ace
0-5 → 1-5
A. Wang
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-3 → 0-4
Egor Agafonov / Ilia Simakin vs Jie Cui / Rigele Te
ATP Suzhou
Egor Agafonov / Ilia Simakin
6
7
Jie Cui / Rigele Te
1
6
Vincitore: Agafonov / Simakin
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
1*-0
2*-0
3-0*
4-0*
5*-0
6*-0
6-1*
6-2*
6*-3
6-6 → 7-6
E. Agafonov / Simakin
5-6 → 6-6
E. Agafonov / Simakin
4-5 → 5-5
J. Cui / Te
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
4-4 → 4-5
E. Agafonov / Simakin
15-0
15-15
15-30
df
30-30
40-30
3-4 → 4-4
J. Cui / Te
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-3 → 3-4
E. Agafonov / Simakin
2-3 → 3-3
J. Cui / Te
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
1-3 → 2-3
E. Agafonov / Simakin
0-15
30-15
40-15
40-30
40-40
1-2 → 1-3
E. Agafonov / Simakin
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-0 → 1-1
J. Cui / Te
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
E. Agafonov / Simakin
15-0
30-0
40-15
40-30
40-40
5-1 → 6-1
J. Cui / Te
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
df
4-1 → 5-1
E. Agafonov / Simakin
15-15
30-15
40-15
40-30
df
3-1 → 4-1
E. Agafonov / Simakin
30-0
30-15
df
30-30
40-30
2-0 → 3-0
J. Cui / Te
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
df
1-0 → 2-0
E. Agafonov / Simakin
15-0
30-0
ace
40-0
40-15
40-30
40-40
0-0 → 1-0
Kokoro Isomura / Aoran Wang vs Finn Reynolds / James Watt
ATP Suzhou
Kokoro Isomura / Aoran Wang
4
6
Finn Reynolds / James Watt [2]
6
7
Vincitore: Reynolds / Watt
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
0*-1
0*-2
1-2*
1-3*
1*-4
ace
1*-5
df
1-6*
6-6 → 6-7
K. Isomura / Wang
6-5 → 6-6
F. Reynolds / Watt
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
df
5-5 → 6-5
K. Isomura / Wang
0-15
0-30
df
15-30
30-30
40-30
40-40
4-5 → 5-5
F. Reynolds / Watt
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-4 → 4-5
K. Isomura / Wang
3-4 → 4-4
F. Reynolds / Watt
3-3 → 3-4
K. Isomura / Wang
2-3 → 3-3
F. Reynolds / Watt
0-15
0-30
df
15-30
15-40
30-40
40-40
1-3 → 2-3
K. Isomura / Wang
15-0
30-0
30-15
df
40-15
40-30
40-40
1-2 → 1-3
F. Reynolds / Watt
1-1 → 1-2
K. Isomura / Wang
0-1 → 1-1
F. Reynolds / Watt
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
K. Isomura / Wang
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
4-5 → 4-6
F. Reynolds / Watt
4-4 → 4-5
K. Isomura / Wang
0-15
df
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
3-4 → 4-4
F. Reynolds / Watt
3-3 → 3-4
K. Isomura / Wang
2-3 → 3-3
F. Reynolds / Watt
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
40-30
2-2 → 2-3
K. Isomura / Wang
1-2 → 2-2
F. Reynolds / Watt
1-1 → 1-2
K. Isomura / Wang
0-1 → 1-1
F. Reynolds / Watt
0-0 → 0-1
Court 1 – ore 05:00
Duje Ajdukovic vs Yusuke Takahashi
ATP Suzhou
Duje Ajdukovic
6
7
Yusuke Takahashi
3
5
Vincitore: Ajdukovic
Servizio
Svolgimento
Set 2
Y. Takahashi
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
6-5 → 7-5
D. Ajdukovic
0-15
df
0-30
15-30
ace
15-40
30-40
5-3 → 5-4
D. Ajdukovic
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
df
A-40
40-40
A-40
2-0 → 3-0
Y. Takahashi
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-0 → 2-0
D. Ajdukovic
0-15
0-30
15-30
30-30
ace
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Y. Takahashi
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
df
5-3 → 6-3
D. Ajdukovic
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
4-3 → 5-3
D. Ajdukovic
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-3 → 3-3
D. Ajdukovic
30-0
40-0
ace
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
1-2 → 2-2
D. Ajdukovic
0-15
0-30
df
15-30
15-40
df
30-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Yuta Shimizu / Naoki Tajima vs Kaito Uesugi / Seita Watanabe
ATP Suzhou
Kaito Uesugi / Seita Watanabe [4]
6
3
6
Yuta Shimizu / Naoki Tajima
4
6
10
Vincitore: Shimizu / Tajima
Servizio
Svolgimento
Set 3
Y. Shimizu / Tajima
0-1
1-1
2-1
3-1
4-1
5-1
6-1
6-4
7-5
8-6
Servizio
Svolgimento
Set 2
Y. Shimizu / Tajima
3-5 → 3-6
K. Uesugi / Watanabe
2-5 → 3-5
Y. Shimizu / Tajima
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-4 → 2-5
K. Uesugi / Watanabe
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
1-4 → 2-4
Y. Shimizu / Tajima
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
1-3 → 1-4
K. Uesugi / Watanabe
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
1-2 → 1-3
Y. Shimizu / Tajima
1-1 → 1-2
K. Uesugi / Watanabe
0-1 → 1-1
Y. Shimizu / Tajima
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
K. Uesugi / Watanabe
0-15
df
15-15
15-30
30-30
40-30
5-4 → 6-4
Y. Shimizu / Tajima
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
4-4 → 5-4
K. Uesugi / Watanabe
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
3-4 → 4-4
Y. Shimizu / Tajima
3-3 → 3-4
K. Uesugi / Watanabe
2-3 → 3-3
Y. Shimizu / Tajima
2-2 → 2-3
K. Uesugi / Watanabe
1-2 → 2-2
Y. Shimizu / Tajima
1-1 → 1-2
K. Uesugi / Watanabe
0-1 → 1-1
Y. Shimizu / Tajima
0-15
df
15-15
30-15
40-15
0-0 → 0-1
James McCabe vs Tung-Lin Wu
ATP Suzhou
James McCabe [7]
2
6
6
Tung-Lin Wu
6
3
2
Vincitore: McCabe
Servizio
Svolgimento
Set 3
J. McCabe
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-2 → 6-2
T. Wu
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
5-1 → 5-2
T. Wu
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
df
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-0 → 2-1
J. McCabe
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 2-0
T. Wu
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
T. Wu
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
5-2 → 5-3
J. McCabe
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-2 → 5-2
J. McCabe
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
3-1 → 4-1
T. Wu
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-0 → 3-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. McCabe
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
2-4 → 2-5
T. Wu
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-2 → 1-3
T. Wu
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
1-0 → 1-1
J. McCabe
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Court 3 – ore 05:00
Lloyd Harris
vs Tsung-Hao Huang
ATP Suzhou
Tsung-Hao Huang
6
2
3
Lloyd Harris
4
6
6
Vincitore: Harris
Servizio
Svolgimento
Set 3
L. Harris
15-0
ace
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
ace
3-4 → 3-5
L. Harris
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
df
2-3 → 2-4
L. Harris
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
1-2 → 1-3
T. Huang
0-15
df
0-30
15-30
30-30
30-40
1-1 → 1-2
T. Huang
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
T. Huang
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-3 → 2-3
L. Harris
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-3 → 1-3
L. Harris
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 0-2
T. Huang
15-0
ace
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Huang
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
4-4 → 5-4
T. Huang
15-0
30-0
30-15
df
30-30
30-40
4-2 → 4-3
L. Harris
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
df
3-2 → 4-2
L. Harris
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-2 → 2-2
Nathaniel Lammons / Jean-Julien Rojer vs Frederico Ferreira Silva / Henrique Rocha
ATP Suzhou
Frederico Ferreira Silva / Henrique Rocha
1
4
Nathaniel Lammons / Jean-Julien Rojer [3]
6
6
Vincitore: Lammons / Rojer
Servizio
Svolgimento
Set 2
N. Lammons / Rojer
4-5 → 4-6
F. Ferreira Silva / Rocha
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-5 → 4-5
N. Lammons / Rojer
30-0
30-15
40-15
40-30
df
3-4 → 3-5
F. Ferreira Silva / Rocha
3-3 → 3-4
N. Lammons / Rojer
3-2 → 3-3
F. Ferreira Silva / Rocha
0-15
df
15-15
15-30
30-30
40-30
2-2 → 3-2
N. Lammons / Rojer
2-1 → 2-2
F. Ferreira Silva / Rocha
15-0
ace
30-0
40-0
40-15
40-30
1-1 → 2-1
N. Lammons / Rojer
1-0 → 1-1
F. Ferreira Silva / Rocha
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
N. Lammons / Rojer
1-5 → 1-6
F. Ferreira Silva / Rocha
15-0
15-15
df
30-15
30-30
40-30
40-40
1-4 → 1-5
N. Lammons / Rojer
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
1-3 → 1-4
F. Ferreira Silva / Rocha
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-3 → 1-3
N. Lammons / Rojer
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
ace
0-2 → 0-3
F. Ferreira Silva / Rocha
0-1 → 0-2
N. Lammons / Rojer
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
S D Prajwal Dev / Nitin Kumar Sinha vs Jason Jung / Jeevan Nedunchezhiyan
ATP Suzhou
S D Prajwal Dev / Nitin Kumar Sinha
4
7
10
Jason Jung / Jeevan Nedunchezhiyan
6
6
8
Vincitore: Dev / Sinha
Servizio
Svolgimento
Set 3
S. D Prajwal Dev / Kumar Sinha
0-1
0-2
0-3
df
0-4
1-4
2-4
3-4
4-4
4-5
5-5
5-6
5-7
6-7
7-7
8-7
8-8
9-8
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
1-0*
2-0*
2*-1
4-1*
4-2*
5*-2
df
6*-2
6-3*
6-4*
df
6-6 → 7-6
J. Jung / Nedunchezhiyan
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
6-5 → 6-6
S. D Prajwal Dev / Kumar Sinha
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
5-5 → 6-5
J. Jung / Nedunchezhiyan
15-0
30-0
ace
30-15
df
40-15
40-30
ace
5-4 → 5-5
S. D Prajwal Dev / Kumar Sinha
0-15
15-15
ace
15-30
30-30
40-30
4-4 → 5-4
J. Jung / Nedunchezhiyan
4-3 → 4-4
S. D Prajwal Dev / Kumar Sinha
3-3 → 4-3
J. Jung / Nedunchezhiyan
0-15
15-15
ace
30-15
ace
40-15
3-2 → 3-3
S. D Prajwal Dev / Kumar Sinha
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
40-40
2-2 → 3-2
J. Jung / Nedunchezhiyan
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
df
2-1 → 2-2
S. D Prajwal Dev / Kumar Sinha
1-1 → 2-1
J. Jung / Nedunchezhiyan
1-0 → 1-1
S. D Prajwal Dev / Kumar Sinha
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Jung / Nedunchezhiyan
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
4-5 → 4-6
S. D Prajwal Dev / Kumar Sinha
4-4 → 4-5
J. Jung / Nedunchezhiyan
4-3 → 4-4
S. D Prajwal Dev / Kumar Sinha
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
4-2 → 4-3
J. Jung / Nedunchezhiyan
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-1 → 4-2
S. D Prajwal Dev / Kumar Sinha
3-1 → 4-1
J. Jung / Nedunchezhiyan
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
df
2-1 → 3-1
S. D Prajwal Dev / Kumar Sinha
1-1 → 2-1
J. Jung / Nedunchezhiyan
1-0 → 1-1
S. D Prajwal Dev / Kumar Sinha
15-0
30-0
30-15
30-30
df
40-30
40-40
0-0 → 1-0
Pruchya Isaro / Niki Kaliyanda Poonacha vs Yu Hsiou Hsu / Tsung-Hao Huang
ATP Suzhou
Pruchya Isaro / Niki Kaliyanda Poonacha
6
6
Yu Hsiou Hsu / Tsung-Hao Huang
2
2
Vincitore: Isaro / Kaliyanda Poonacha
Servizio
Svolgimento
Set 2
P. Isaro / Kaliyanda Poonacha
5-2 → 6-2
Y. Hsiou Hsu / Huang
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
5-1 → 5-2
P. Isaro / Kaliyanda Poonacha
4-1 → 5-1
Y. Hsiou Hsu / Huang
4-0 → 4-1
P. Isaro / Kaliyanda Poonacha
3-0 → 4-0
Y. Hsiou Hsu / Huang
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
2-0 → 3-0
P. Isaro / Kaliyanda Poonacha
0-15
df
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
1-0 → 2-0
Y. Hsiou Hsu / Huang
0-15
15-15
30-15
30-30
df
30-40
40-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
P. Isaro / Kaliyanda Poonacha
5-2 → 6-2
Y. Hsiou Hsu / Huang
5-1 → 5-2
P. Isaro / Kaliyanda Poonacha
0-15
0-30
15-30
15-40
df
30-40
40-40
4-1 → 5-1
Y. Hsiou Hsu / Huang
4-0 → 4-1
P. Isaro / Kaliyanda Poonacha
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
df
3-0 → 4-0
Y. Hsiou Hsu / Huang
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
2-0 → 3-0
P. Isaro / Kaliyanda Poonacha
1-0 → 2-0
Y. Hsiou Hsu / Huang
0-15
0-30
15-30
15-40
df
30-40
40-40
0-0 → 1-0
