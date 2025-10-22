WTA 125 Copertina, WTA

WTA 125 Rio de Janeiro, Florianopolis, Rovereto, Querétaro: I risultati completi con il dettaglio del Day 3 (LIVE)

22/10/2025 08:29 6 commenti
Noemi Basiletti nella foto
Noemi Basiletti nella foto

ITA WTA 125 Rovereto – 2° Turno – Cemento (al coperto)

Center Court – ore 13:00
Jana Fett CRO vs (6) Sofia Costoulas BEL
WTA Rovereto 125
Jana Fett
15
4
6
3
Sofia Costoulas [6]
30
6
3
4
Mostra dettagli

Noemi Basiletti ITA / Tyra Caterina Grant ITA vs (3) Dalila Jakupovic SLO / (3) Nika Radisic SLO

Il match deve ancora iniziare

Anastasia Abbagnato ITA / Samira De Stefano ITA vs Deborah Chiesa ITA / Angelica Moratelli ITA Non prima 17:00

Il match deve ancora iniziare

Linda Klimovicova POL vs Anna-Lena Friedsam GER Non prima 18:30

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 12:00
Silvia Ambrosio ITA / Aurora Zantedeschi ITA vs Tayisiya Morderger GER / Yana Morderger GER
WTA Rovereto 125
Silvia Ambrosio / Aurora Zantedeschi
0
6
6
0
Tayisiya Morderger / Yana Morderger
0
0
2
0
Vincitore: Ambrosio / Zantedeschi
Mostra dettagli

Aliona Bolsova ESP vs Lina Gjorcheska MKD

WTA Rovereto 125
Aliona Bolsova
40
1
7
2
Lina Gjorcheska
15
6
6
1
Mostra dettagli

Gabriela Knutson CZE vs Eva Guerrero Alvarez ESP Non prima 15:30

Il match deve ancora iniziare

(4) Estelle Cascino FRA / (4) Noma Noha Akugue GER vs Noemi Maines ITA / Elisa Visentin ITA

Il match deve ancora iniziare





BRA WTA 125 Florianópolis – 2° Turno – Terra battuta

Center Court – ore 20:00
Victoria Bosio ARG vs (4) Panna Udvardy HUN
Il match deve ancora iniziare

(1) Solana Sierra ARG vs Carole Monnet FRA

Il match deve ancora iniziare

Alice Rame FRA / Tina Smith AUS vs Ana Candiotto BRA / Nauhany Vitoria Leme Da Silva BRA

Il match deve ancora iniziare

Sofia Da Cruz Mendonca BRA / Luiza Fullana BRA vs Carolina Alves BRA / Julia Riera ARG

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 19:00
Anastasia Zolotareva RUS vs (7) Sinja Kraus AUT

Il match deve ancora iniziare

(8) Oleksandra Oliynykova UKR vs Julia Riera ARG

Il match deve ancora iniziare

Andrea Gamiz VEN / Eva Vedder NED vs (3) Mayar Sherif EGY / (3) Panna Udvardy HUN

Il match deve ancora iniziare

Fernanda Labrana CHI / Rebeca Pereira BRA vs (5) Carole Monnet FRA / (5) Sada Nahimana BDI

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 18:00
Ekaterine Gorgodze GEO vs (6) Leyre Romero Gormaz ESP

Il match deve ancora iniziare

Allura Zamarripa USA / Maribella Zamarripa USA vs Miriana Tona ITA / Noelia Zeballos BOL

Il match deve ancora iniziare

(4) Irene Burillo ESP / (4) Ekaterine Gorgodze GEO vs Leticia Garcia Vidal BRA / Julia Konishi Camargo Silva BRA

Il match deve ancora iniziare





MEX WTA 125 Querétaro – 2° Turno – Terra battuta

Estadio – ore 21:00
(6) Hanna Chang USA vs Alicia Herrero Linana ESP
Il match deve ancora iniziare

Haley Giavara USA vs Katrina Scott USA

Il match deve ancora iniziare

Victoria Rodriguez MEX vs (7) Selena Janicijevic FRA Non prima 01:00

Il match deve ancora iniziare

(5) Miriam Bulgaru ROU vs Martina Okalova SVK

Il match deve ancora iniziare

Victoria Rodriguez MEX / Ana Sofia Sanchez MEX vs (2) Haley Giavara USA / (2) Alexandra Osborne AUS

Il match deve ancora iniziare

TAG:

6 commenti

eugenio (Guest) 22-10-2025 11:55

@ Silvio74 (#4503548)

Vero, anche loro sono arrivate in quella zona classifica.

Diciamo che quando si ha un bacino di giovani abbastanza ampio e che sono tendenzialmente in crescita, le probabilità che qualcuna di loro faccia il salto ci sono. Chiaramente non parliamo di campionesse, ma già se qualcuna arrivasse ai risultati (almeno) di Brancaccio e Stefanini sarebbe già un’ottima cosa (sperando pure in qualcosa di meglio ovviamente).

Il problema infatti è che attualmente se guardiamo le nate dopo il 2001 (quindi le under24) solo Cocciaretto, Paoletti, Pedone e Grant sono entrate nelle prime 300 (e solo una di queste nelle 100 e un’altra nelle 200). Un numero davvero molto basso

 6
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Silvio74 (Guest) 22-10-2025 11:44

Scritto da eugenio
@ Guido (#4503445)
La più pronta sembra essere Ruggeri. Bisogna capire il prossimo anno se Pedone riuscirà ad uscire dalla crisi e se altre giocatrici (penso a De Stefano, Urgesi, Paganetti, Basiletti, Pace e Zanolini) riusciranno a fare lo step ulteriore (che credo sia nelle loro corde)

Oltre a quelle che hai citato , io aggiungerei anche la Pigato e la Cherubini, che quest’anno sono apparse piuttosto continue .

 5
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
eugenio (Guest) 22-10-2025 11:25

Brava intanto ieri Tyra Grant ieri contro la neo Uzbeka Timofeeva ! Ricordo che a Grant scadono 50 punti entro fine anno per cui, per essere certa di essere nelle qualificazioni dell’Australian Open, le servono un altro paio di risultati (già passasse un altro turno in questo WTA125 sarebbe molto vicina all’obbiettivo)

 4
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
eugenio (Guest) 22-10-2025 11:19

@ Guido (#4503445)

La più pronta sembra essere Ruggeri. Bisogna capire il prossimo anno se Pedone riuscirà ad uscire dalla crisi e se altre giocatrici (penso a De Stefano, Urgesi, Paganetti, Basiletti, Pace e Zanolini) riusciranno a fare lo step ulteriore (che credo sia nelle loro corde)

 3
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Guido (Guest) 22-10-2025 09:11

Anche perche va per i 32 anni. La Cherubini comunque in crescita quest’anno. Chissà che non riesca anche lei ad arrivare in zona quali slam. Ci sono 10 ragazze under 23 tra la posizione 300 e 500 che hanno dato buoni segnali quest’anno. Forse 2 o 3 le portiamo nelle quali slam già l’anno prossimo.

 2
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Silvio74 (Guest) 22-10-2025 08:43

La Trevisan sconfitta nel derby dalla Cherubini.
Martina, da quando è rientrata dopo l’infortunio, è in evidente difficoltà.
È realistico ormai pensare che un ritorno a grandi livelli per lei sia sfumato.

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!