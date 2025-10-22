WTA 125 Rio de Janeiro, Florianopolis, Rovereto, Querétaro: I risultati completi con il dettaglio del Day 3 (LIVE)

Noemi Basiletti nella foto
6 commenti
@ Silvio74 (#4503548)
Vero, anche loro sono arrivate in quella zona classifica.
Diciamo che quando si ha un bacino di giovani abbastanza ampio e che sono tendenzialmente in crescita, le probabilità che qualcuna di loro faccia il salto ci sono. Chiaramente non parliamo di campionesse, ma già se qualcuna arrivasse ai risultati (almeno) di Brancaccio e Stefanini sarebbe già un’ottima cosa (sperando pure in qualcosa di meglio ovviamente).
Il problema infatti è che attualmente se guardiamo le nate dopo il 2001 (quindi le under24) solo Cocciaretto, Paoletti, Pedone e Grant sono entrate nelle prime 300 (e solo una di queste nelle 100 e un’altra nelle 200). Un numero davvero molto basso
Oltre a quelle che hai citato , io aggiungerei anche la Pigato e la Cherubini, che quest’anno sono apparse piuttosto continue .
Brava intanto ieri Tyra Grant ieri contro la neo Uzbeka Timofeeva ! Ricordo che a Grant scadono 50 punti entro fine anno per cui, per essere certa di essere nelle qualificazioni dell’Australian Open, le servono un altro paio di risultati (già passasse un altro turno in questo WTA125 sarebbe molto vicina all’obbiettivo)
@ Guido (#4503445)
La più pronta sembra essere Ruggeri. Bisogna capire il prossimo anno se Pedone riuscirà ad uscire dalla crisi e se altre giocatrici (penso a De Stefano, Urgesi, Paganetti, Basiletti, Pace e Zanolini) riusciranno a fare lo step ulteriore (che credo sia nelle loro corde)
Anche perche va per i 32 anni. La Cherubini comunque in crescita quest’anno. Chissà che non riesca anche lei ad arrivare in zona quali slam. Ci sono 10 ragazze under 23 tra la posizione 300 e 500 che hanno dato buoni segnali quest’anno. Forse 2 o 3 le portiamo nelle quali slam già l’anno prossimo.
La Trevisan sconfitta nel derby dalla Cherubini.
Martina, da quando è rientrata dopo l’infortunio, è in evidente difficoltà.
È realistico ormai pensare che un ritorno a grandi livelli per lei sia sfumato.