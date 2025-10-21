Notizie dal mondo ATP, Copertina, Generica

Nicolai Budkov Kjaer, il giovane norvegese che ha stregato Sinner e Cahill: debutto ATP 500 a Vienna

21/10/2025 16:01 5 commenti
Nicolai Budkov Kjaer - Foto Getty Images

Poche ore dopo l’arrivo di Jannik Sinner a Vienna, il numero due del mondo è stato visto allenarsi con un giovane dal talento cristallino. Gli appassionati più attenti l’hanno subito riconosciuto: Nicolai Budkov Kjaer, 19 anni, norvegese, uno dei prospetti più promettenti del circuito.
Budkov Kjaer non è un fenomeno di precocità alla Alcaraz, ma il suo percorso parla chiaro: quattro titoli Challenger conquistati nel 2025 e una scalata che lo ha portato fino al numero 136 del ranking ATP. Un risultato impressionante per un ragazzo che a inizio stagione si trovava fuori dai primi 500 del mondo. Ora, a Vienna, si prepara a debuttare in un torneo ATP 500, affrontando Tomás Martín Etcheverry al primo turno.

In un’intervista concessa ad atptour.com, il giovane norvegese ha raccontato la sua esperienza con Sinner e il parere ricevuto da Darren Cahill, coach del numero uno mondiale:
“Conosco bene Jannik, ho già avuto occasione di allenarmi con lui lo scorso anno. È stato divertente quando Cahill mi ha detto che vede in me un grande potenziale e che il mio diritto può diventare un vero e proprio martello se continuo a lavorare con pazienza. Sono abituato ad allenarmi con giocatori forti, ma ora voglio iniziare a sfidarli sul serio.”

L’obiettivo è chiaro: crescere, passo dopo passo, e chiudere la stagione con una qualificazione tra le Next Gen ATP Finals, un traguardo che fino a pochi mesi fa sembrava impensabile.
“A inizio anno non avrei mai immaginato di poter entrare nelle Next Gen Finals. Ora ho una reale possibilità e voglio sfruttarla. Cerco di vivere il presente e migliorare ogni giorno, senza farmi travolgere dalle aspettative.”

Giocatore completo, aggressivo e mentalmente solido, Budkov Kjaer rappresenta una delle figure più interessanti della nuova ondata di talenti nordici. E dopo aver convinto Sinner e impressionato Cahill, ora vuole confermare sul campo che il suo futuro è appena cominciato.



5 commenti

Annie3 21-10-2025 18:50

Personalmente adoro Etcheverry, è il mio tennista ideale, stile sobrio, pulito, potente ma non eccessivo, totalmente estraneo al pugnetto sistematico, calma olimpica e fisicità importante che completa il quadro…oggi l’aspettavo al confronto con la promessa norvegese e devo dire che Tomas Martin ha vinto in scioltezza, piuttosto facilmente, avendo un tennis simile ma sfruttando la maggiore esperienza: o era lui in giornata di grazia o il più giovane avversario deve ancora maturare, soprattutto, mi sembra, in fatto di gestione degli errori e capacità di mantenere la concentrazione quando inevitabilmente arriva un momento no: uno scambio non andato a buon fine ha generato poi un doppio fallo e praticamente la fine del secondo set e del match

italo (Guest) 21-10-2025 17:53

le sconfitte con Cilic ed Ethceverry onestamente l’hanno un po’ ridemensionato..
per fare un confronto, mi ha molto più impressionato Bernet ieri sera

Massimo.bianco29@yahoo.it (Guest) 21-10-2025 16:53

Scritto da JannikUberAlles

Scritto da Massimo.bianco29@yahoo.it
Avendo ricevuto la benedizione del beato…

Parliamo di Divino e non di “beato”…
…e poi credo che il parere di un “certo” (4 giocatori portati al #1 di Atp/WTA) Cahill valga più del parere di tanti pallinofili improvvisati!

Ma la divina non era un’altra?

JannikUberAlles 21-10-2025 16:30

Scritto da Massimo.bianco29@yahoo.it
Avendo ricevuto la benedizione del beato…

Parliamo di Divino e non di “beato”…
…e poi credo che il parere di un “certo” (4 giocatori portati al #1 di Atp/WTA) Cahill valga più del parere di tanti pallinofili improvvisati!

Massimo.bianco29@yahoo.it (Guest) 21-10-2025 16:05

Avendo ricevuto la benedizione del beato…

