Challenger Costa do Sauipe, Brest, Sioux Falls, Hamburg e Suzhou: I risultati completi con il dettaglio del Day 2 (LIVE)

21/10/2025 08:59 2 commenti
Federico Cina ITA, 30.03.2007
FRA Challenger Brest – 1° Turno – Cemento (al coperto)

Center Court – ore 11:00
Joshua Paris GBR / Jackson Withrow USA vs Diego Hidalgo ECU / Patrik Trhac USA
ATP Brest
Joshua Paris / Jackson Withrow
6
6
10
Diego Hidalgo / Patrik Trhac [3]
7
3
7
Vincitore: Paris / Withrow
Laslo Djere SRB vs Giulio Zeppieri ITA

ATP Brest
Laslo Djere [1]
3
6
6
Giulio Zeppieri
6
3
7
Vincitore: Zeppieri
Otto Virtanen FIN vs Clement Tabur FRA

ATP Brest
Otto Virtanen [6]
0
6
6
0
Clement Tabur
0
4
7
0
Alexis Galarneau CAN vs Luca Nardi ITA (Non prima 16:30)

Il match deve ancora iniziare

Calvin Hemery FRA vs Hugo Gaston FRA (Non prima 18:30)

Il match deve ancora iniziare

Nishesh Basavareddy USA vs Arthur Fery GBR

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 11:00
Sergio Martos Gornes ESP / David Vega Hernandez ESP vs N.Sriram Balaji IND / Vijay Sundar Prashanth IND

ATP Brest
Sergio Martos Gornes / David Vega Hernandez
7
1
7
N.Sriram Balaji / Vijay Sundar Prashanth
6
6
10
Vincitore: Balaji / Prashanth
Jaime Faria POR vs Francesco Passaro ITA

ATP Brest
Jaime Faria
3
6
3
Francesco Passaro [8]
6
3
6
Vincitore: Passaro
Mark Lajal EST vs Alexey Vatutin RUS

ATP Brest
Mark Lajal
15
2
7
1
Alexey Vatutin
15
6
6
1
Jonas Forejtek CZE vs Eliot Spizzirri USA

Il match deve ancora iniziare

Moez Echargui TUN vs Arthur Bouquier FRA

Il match deve ancora iniziare

George Goldhoff USA / Theodore Winegar USA vs Rithvik Choudary Bollipalli IND / Arjun Kadhe IND

Il match deve ancora iniziare





GER Challenger Hamburg – 1° Turno – Cemento (al coperto)

Center Court – ore 10:30
Christoph Negritu GER vs Mathys Erhard FRA
ATP Hamburg
Christoph Negritu
4
2
Mathys Erhard
6
6
Vincitore: Erhard
Dimitar Kuzmanov BUL vs Mika Petkovic GER

ATP Hamburg
Dimitar Kuzmanov
2
6
6
Mika Petkovic
6
2
4
Vincitore: Kuzmanov
Matteo Martineau FRA vs Marvin Moeller GER

ATP Hamburg
Matteo Martineau
6
6
Marvin Moeller
3
1
Vincitore: Martineau
Cedrik-Marcel Stebe GER vs Niels McDonald GER

ATP Hamburg
Cedrik-Marcel Stebe
15
6
4
Niels McDonald
0
4
4
Court 2 – ore 10:30
Federico Cina ITA vs Milos Karol SVK (Non prima 13:00)

ATP Hamburg
Federico Cina [6]
7
5
6
Milos Karol
6
7
4
Vincitore: Cina
Eliakim Coulibaly CIV vs Matej Dodig CRO

ATP Hamburg
Eliakim Coulibaly
4
3
Matej Dodig [8]
6
6
Vincitore: Dodig
Court 3 – ore 10:30
Pedro Vives Marcos ESP vs Daniil Glinka EST

ATP Hamburg
Pedro Vives Marcos
4
1
Daniil Glinka
6
6
Vincitore: Glinka
Adrian Andreev BUL vs Buvaysar Gadamauri BEL

ATP Hamburg
Adrian Andreev
3
4
Buvaysar Gadamauri
6
6
Vincitore: Gadamauri
Daniel Merida ESP vs Michael Geerts BEL

ATP Hamburg
Daniel Merida [1]
5
6
6
Michael Geerts
7
2
7
Vincitore: Geerts
Patrick Kaukovalta FIN / Eero Vasa FIN vs Jacopo Berrettini ITA / Denis Yevseyev KAZ (Non prima 14:30)

ATP Hamburg
Patrick Kaukovalta / Eero Vasa
0
3
3
Buvaysar Gadamauri / Pedro Vives Marcos
30
6
2
Jarno Jans NED / Niels Visker NED vs Ivan Sabanov SRB / Matej Sabanov SRB

Il match deve ancora iniziare

Daniel Masur GER / Marko Topo GER vs Milos Karol SVK / Patrik Niklas-Salminen FIN

Il match deve ancora iniziare





BRA Challenger Costa do Sauípe – 1° Turno – Terra battuta

QUADRA CENTRAL – ore 20:00
Sebastian Gima ROU vs Juan Manuel Cerundolo ARG
Il match deve ancora iniziare

Thiago Monteiro BRA vs Juan Carlos Prado Angelo BOL

Il match deve ancora iniziare

Mariano Navone ARG vs Hady Habib LBN (Non prima 00:00)

Il match deve ancora iniziare



QUADRA 1 – ore 20:00
Rodrigo Pacheco Mendez MEX vs Emilio Nava USA

Il match deve ancora iniziare

Luis “Guto” Miguel BRA vs Andrea Collarini ARG

Il match deve ancora iniziare

Genaro Alberto Olivieri ARG vs Cristian Garin CHI

Il match deve ancora iniziare



QUADRA 2 – ore 20:00
Roman Andres Burruchaga ARG vs Joao Eduardo Schiessl BRA
Il match deve ancora iniziare

Matheus Pucinelli De Almeida BRA vs Tomas Barrios Vera CHI

Il match deve ancora iniziare

Pedro Boscardin Dias BRA vs Juan Pablo Ficovich ARG

Il match deve ancora iniziare

QUADRA 3 – ore 20:00
Carlos Taberner ESP vs Gonzalo Villanueva ARG

Il match deve ancora iniziare

Igor Gimenez BRA vs Adolfo Daniel Vallejo PAR

Il match deve ancora iniziare

Gonzalo Bueno PER vs Mateus Alves BRA

Il match deve ancora iniziare





USA Challenger Sioux Falls – 1° Turno – Cemento (al coperto)

Sioux Falls Ford Lincoln Stadium – ore 17:00
Andres Martin USA vs Lucky Loser it
Il match deve ancora iniziare

Johannus Monday GBR vs Michael Zheng USA

Il match deve ancora iniziare

Patrick Kypson USA vs Oliver Tarvet GBR (Non prima 19:00)

Il match deve ancora iniziare

Alex Rybakov USA vs Martin Damm USA

Il match deve ancora iniziare

Jack Pinnington Jones GBR vs Rinky Hijikata AUS (Non prima 00:00)

Il match deve ancora iniziare

Andre Ilagan USA vs Brandon Holt USA

Il match deve ancora iniziare



Stadium 2 – ore 17:00
Patrick Zahraj GER vs Erik Arutiunian BLR
ATP Sioux Falls
Patrick Zahraj
0
0
Erik Arutiunian
0
0
Justin Boulais CAN vs Mats Rosenkranz GER

Il match deve ancora iniziare

Samir Banerjee USA vs Aidan McHugh GBR

Il match deve ancora iniziare

Andrew Fenty USA vs Keegan Smith USA

Il match deve ancora iniziare

Jay Clarke GBR vs Antoine Ghibaudo FRA

Il match deve ancora iniziare

Rafael Jodar ESP vs Saba Purtseladze GEO

Il match deve ancora iniziare





CHN Challenger Suzhou – 1° Turno – Cemento

Center Court – ore 04:00
Aoran Wang CHN vs Rigele Te CHN
ATP Suzhou
Aoran Wang
4
7
6
Rigele Te
6
6
2
Vincitore: Wang
Jie Cui CHN vs Yusuke Takahashi JPN

ATP Suzhou
Jie Cui
0
7
4
4
Yusuke Takahashi
0
6
6
5
Vincitore: Takahashi
Ryuki Matsuda JPN / Kasidit Samrej THA vs Juncheng Shang CHN / Zurui Zhang CHN (Non prima 07:00)

ATP Suzhou
Ryuki Matsuda / Kasidit Samrej
6
6
Juncheng Shang / Zurui Zhang
1
3
Vincitore: Matsuda / Samrej
Fajing Sun CHN vs Yuta Shimizu JPN

ATP Suzhou
Fajing Sun
7
4
4
Yuta Shimizu [9]
5
6
6
Vincitore: Shimizu
Yoshihito Nishioka JPN vs Yi Zhou CHN

ATP Suzhou
Yoshihito Nishioka [1]
7
7
Yi Zhou
5
6
Vincitore: Nishioka
Court 1 – ore 04:00
Naoya Honda JPN vs Ye Cong Mo CHN

ATP Suzhou
Ye Cong Mo
3
1
Naoya Honda
6
6
Vincitore: Honda
Tsung-Hao Huang TPE vs Garrett Johns USA

ATP Suzhou
Tsung-Hao Huang
7
7
Garrett Johns
6
6
Vincitore: Huang
Blake Bayldon AUS / Ray Ho TPE vs Francis Casey Alcantara PHI / Lloyd Harris RSA (Non prima 07:00)

ATP Suzhou
Blake Bayldon / Ray Ho [1]
7
6
Francis Casey Alcantara / Lloyd Harris
6
4
Vincitore: Bayldon / Ho
Takuya Kumasaka JPN vs Omar Jasika AUS

ATP Suzhou
Takuya Kumasaka
7
6
Omar Jasika
5
4
Vincitore: Kumasaka
Sergey Fomin UZB vs Renta Tokuda JPN

ATP Suzhou
Sergey Fomin
4
1
Renta Tokuda
6
6
Vincitore: Tokuda
Court 3 – ore 04:00
Harold Mayot FRA vs Yasutaka Uchiyama JPN

ATP Suzhou
Harold Mayot [5]
6
6
7
Yasutaka Uchiyama
4
7
5
Vincitore: Mayot
Tung-Lin Wu TPE vs Khumoyun Sultanov UZB

ATP Suzhou
Khumoyun Sultanov
5
3
Tung-Lin Wu
7
6
Vincitore: Wu
Frederico Ferreira Silva POR vs Maxim Zhukov RUS

ATP Suzhou
Frederico Ferreira Silva
6
6
6
Maxim Zhukov
7
3
3
Vincitore: Ferreira Silva
Ilia Simakin RUS vs Sho Shimabukuro JPN

ATP Suzhou
Ilia Simakin
40
7
3
Sho Shimabukuro [8]
15
5
2
Vincitore: Simakin
2 commenti

Annie3 21-10-2025 16:06

Beh, complimenti vivissimi a Cina’, Passaro e Zeppieri, una vittoria fa sempre e comunque morale, fiducia e incentivo per i prossimi sviluppi

 2
Massimo.M (Guest) 21-10-2025 14:55

Ottime vittorie sia per Passaro che per Zeppieri

 1
