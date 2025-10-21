WTA 125 Rio de Janeiro, Florianopolis, Rovereto, Querétaro: I risultati completi con il dettaglio del Day 2 (LIVE)

Tyra Caterina Grant ITA, 12.03.2008
WTA 125 Rovereto – 1° Turno – Cemento (al coperto)
Center Court – ore 11:00
(3) Lucrezia Stefanini
vs Anastasiia Sobolieva
WTA Rovereto 125
Lucrezia Stefanini [3]
0
5
5
Anastasiia Sobolieva
0
7
3
Vincitore: Stefanini
Servizio
Svolgimento
Set 2
Anastasiia Sobolieva
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
4-3 → 5-3
Lucrezia Stefanini
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-3 → 4-3
Anastasiia Sobolieva
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
2-3 → 3-3
Lucrezia Stefanini
2-2 → 2-3
Anastasiia Sobolieva
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-2 → 2-2
Lucrezia Stefanini
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-2 → 1-2
Anastasiia Sobolieva
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 0-2
Lucrezia Stefanini
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Anastasiia Sobolieva
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
5-6 → 5-7
Lucrezia Stefanini
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
5-5 → 5-6
Anastasiia Sobolieva
4-5 → 5-5
Lucrezia Stefanini
4-4 → 4-5
Anastasiia Sobolieva
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-3 → 4-4
Lucrezia Stefanini
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
4-2 → 4-3
Anastasiia Sobolieva
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-1 → 4-2
Lucrezia Stefanini
4-0 → 4-1
Anastasiia Sobolieva
3-0 → 4-0
Lucrezia Stefanini
2-0 → 3-0
Anastasiia Sobolieva
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Lucrezia Stefanini
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Samira De Stefano vs Silvia Ambrosio
WTA Rovereto 125
Samira De Stefano•
0
3
5
0
Silvia Ambrosio
0
6
7
0
Vincitore: Ambrosio
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Samira De Stefano
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
5-6 → 5-7
Silvia Ambrosio
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
5-5 → 5-6
Samira De Stefano
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
5-4 → 5-5
Silvia Ambrosio
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
4-4 → 5-4
Samira De Stefano
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
4-3 → 4-4
Samira De Stefano
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
3-2 → 4-2
Samira De Stefano
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
2-1 → 2-2
Silvia Ambrosio
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-0 → 2-1
Samira De Stefano
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-0 → 2-0
Silvia Ambrosio
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Samira De Stefano
3-5 → 3-6
Silvia Ambrosio
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
2-5 → 3-5
Samira De Stefano
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-5 → 2-5
Silvia Ambrosio
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
1-4 → 1-5
Samira De Stefano
1-3 → 1-4
Samira De Stefano
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
1-1 → 1-2
Silvia Ambrosio
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-1 → 1-1
Samira De Stefano
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
(1) Darja Semenistaja vs Noemi Basiletti
WTA Rovereto 125
Darja Semenistaja [1]•
30
7
3
Noemi Basiletti
0
6
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Darja Semenistaja
1-0 → 2-0
Noemi Basiletti
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
1-1*
2-1*
3*-1
4*-1
4-2*
5-2*
6*-2
6-6 → 7-6
Darja Semenistaja
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-5 → 6-5
Noemi Basiletti
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
5-4 → 5-5
Darja Semenistaja
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-4 → 5-4
Darja Semenistaja
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
3-3 → 4-3
Noemi Basiletti
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-2 → 3-3
Darja Semenistaja
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
3-1 → 3-2
Noemi Basiletti
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
3-0 → 3-1
Darja Semenistaja
2-0 → 3-0
Darja Semenistaja
0-0 → 1-0
(5) Maria Timofeeva vs Tyra Caterina Grant Non prima 18:00
Il match deve ancora iniziare
Marina Bassols Ribera vs Elisa Visentin
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 11:00
Radka Zelnickova vs (6) Sofia Costoulas
WTA Rovereto 125
Radka Zelnickova
0
2
4
0
Sofia Costoulas [6]•
0
6
6
0
Vincitore: Costoulas
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Radka Zelnickova
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
4-4 → 4-5
Radka Zelnickova
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-3 → 4-3
Radka Zelnickova
0-15
15-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
2-2 → 3-2
Sofia Costoulas
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Radka Zelnickova
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 2-1
Sofia Costoulas
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
Radka Zelnickova
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Radka Zelnickova
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-5 → 2-5
Sofia Costoulas
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-4 → 1-5
Radka Zelnickova
1-3 → 1-4
Sofia Costoulas
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-2 → 1-3
Radka Zelnickova
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-2 → 1-2
Sofia Costoulas
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 0-2
Radka Zelnickova
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Aurora Zantedeschi vs Noma Noha Akugue
WTA Rovereto 125
Aurora Zantedeschi•
0
3
6
0
Noma Noha Akugue
0
6
7
0
Vincitore: Noha Akugue
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
0*-1
0-2*
0-3*
0*-4
1*-4
1-5*
1-6*
2*-6
6-6 → 6-7
Noma Noha Akugue
6-5 → 6-6
Aurora Zantedeschi
5-5 → 6-5
Noma Noha Akugue
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
5-4 → 5-5
Aurora Zantedeschi
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
5-3 → 5-4
Noma Noha Akugue
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
5-2 → 5-3
Aurora Zantedeschi
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-A
5-1 → 5-2
Noma Noha Akugue
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-0 → 5-1
Aurora Zantedeschi
4-0 → 5-0
Noma Noha Akugue
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
3-0 → 4-0
Aurora Zantedeschi
2-0 → 3-0
Noma Noha Akugue
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Aurora Zantedeschi
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Noma Noha Akugue
3-5 → 3-6
Aurora Zantedeschi
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
2-5 → 3-5
Noma Noha Akugue
1-5 → 2-5
Aurora Zantedeschi
1-4 → 1-5
Noma Noha Akugue
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-3 → 1-4
Aurora Zantedeschi
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
1-2 → 1-3
Noma Noha Akugue
1-1 → 1-2
Aurora Zantedeschi
0-1 → 1-1
Noma Noha Akugue
0-0 → 0-1
Eva Guerrero Alvarez vs (8) Daria Snigur Non prima 14:00
WTA Rovereto 125
Eva Guerrero Alvarez
30
4
7
0
Daria Snigur [8]•
40
6
6
1
Servizio
Svolgimento
Set 3
Daria Snigur
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
Eva Guerrero Alvarez
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
1-0*
2*-0
3*-0
4-0*
4-1*
4*-2
5*-2
6-2*
6-3*
6*-4
6*-5
6-6 → 7-6
Eva Guerrero Alvarez
6-5 → 6-6
Eva Guerrero Alvarez
5-4 → 5-5
Daria Snigur
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
5-3 → 5-4
Eva Guerrero Alvarez
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
4-3 → 5-3
Eva Guerrero Alvarez
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-3 → 3-3
Eva Guerrero Alvarez
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-2 → 2-2
Eva Guerrero Alvarez
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Daria Snigur
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Eva Guerrero Alvarez
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
4-5 → 4-6
Eva Guerrero Alvarez
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-4 → 4-4
Eva Guerrero Alvarez
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-3 → 3-3
Daria Snigur
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-2 → 2-3
Eva Guerrero Alvarez
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-2 → 2-2
Daria Snigur
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 1-2
Eva Guerrero Alvarez
0-1 → 1-1
Alevtina Ibragimova vs Susan Bandecchi
Il match deve ancora iniziare
(7) Linda Klimovicova vs Amarissa Toth
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – ore 15:00
(1) Jesika Maleckova / (1) Miriam Skoch vs Aneta Laboutkova / Adrienn Nagy
WTA Rovereto 125
Jesika Maleckova / Miriam Skoch [1]
4
6
10
Aneta Laboutkova / Adrienn Nagy
6
3
8
Vincitore: Maleckova / Skoch
Servizio
Svolgimento
Set 3
Jesika Maleckova / Miriam Skoch
Aneta Laboutkova / Adrienn Nagy
0-1
1-1
1-2
2-2
2-3
2-4
3-4
3-5
4-5
4-6
4-7
5-7
5-8
6-8
6-9
7-9
8-9
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Jesika Maleckova / Miriam Skoch
5-3 → 6-3
Aneta Laboutkova / Adrienn Nagy
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-2 → 5-3
Jesika Maleckova / Miriam Skoch
4-2 → 5-2
Aneta Laboutkova / Adrienn Nagy
4-1 → 4-2
Jesika Maleckova / Miriam Skoch
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-1 → 4-1
Aneta Laboutkova / Adrienn Nagy
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
2-1 → 3-1
Jesika Maleckova / Miriam Skoch
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
1-1 → 2-1
Aneta Laboutkova / Adrienn Nagy
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
Jesika Maleckova / Miriam Skoch
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Aneta Laboutkova / Adrienn Nagy
4-5 → 4-6
Jesika Maleckova / Miriam Skoch
3-5 → 4-5
Aneta Laboutkova / Adrienn Nagy
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
2-5 → 3-5
Jesika Maleckova / Miriam Skoch
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
2-4 → 2-5
Aneta Laboutkova / Adrienn Nagy
2-3 → 2-4
Jesika Maleckova / Miriam Skoch
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
2-2 → 2-3
Aneta Laboutkova / Adrienn Nagy
2-1 → 2-2
Jesika Maleckova / Miriam Skoch
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-1 → 2-1
Aneta Laboutkova / Adrienn Nagy
1-0 → 1-1
Jesika Maleckova / Miriam Skoch
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Soumeya Anane / Sofia Shapatava vs (2) Aliona Bolsova / (2) Yvonne Cavalle-Reimers
WTA Rovereto 125
Soumeya Anane / Sofia Shapatava
0
0
Aliona Bolsova / Yvonne Cavalle-Reimers [2]
0
0
WTA 125 Florianópolis – 1° Turno – Terra battuta
Center Court – ore 16:00
Julia Konishi Camargo Silva
vs (6) Leyre Romero Gormaz
WTA Florianopolis 125
Julia Konishi Camargo Silva
15
1
0
Leyre Romero Gormaz [6]•
40
6
1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Julia Konishi Camargo Silva
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Leyre Romero Gormaz
1-5 → 1-6
Julia Konishi Camargo Silva
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-4 → 1-5
Leyre Romero Gormaz
1-3 → 1-4
Julia Konishi Camargo Silva
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-2 → 1-3
Leyre Romero Gormaz
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Julia Konishi Camargo Silva
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
1-0 → 1-1
Leyre Romero Gormaz
0-0 → 1-0
(1) Solana Sierra vs Carolina Alves
Il match deve ancora iniziare
Gabriela Ce vs (2) Simona Waltert Non prima 18:00
Il match deve ancora iniziare
Tara Wuerth vs Laura Pigossi
Il match deve ancora iniziare
(5) Julia Grabher vs Nauhany Vitoria Leme Da Silva Non prima 00:00
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 16:00
Tina Smith
vs (4) Panna Udvardy
WTA Florianopolis 125
Tina Smith•
0
2
0
Panna Udvardy [4]
0
6
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tina Smith
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
2-5 → 2-6
Panna Udvardy
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-4 → 2-5
Tina Smith
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
2-3 → 2-4
Panna Udvardy
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-2 → 1-2
Nicole Fossa Huergo vs Carole Monnet
Il match deve ancora iniziare
Sofia Da Cruz Mendonca vs Sada Nahimana Non prima 18:00
Il match deve ancora iniziare
Julia Riera vs Polona Hercog
Il match deve ancora iniziare
(3) Mayar Sherif vs Alice Rame
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – ore 16:00
Anastasia Zolotareva
vs Eva Vedder
WTA Florianopolis 125
Anastasia Zolotareva•
40
4
Eva Vedder
A
4
Servizio
Svolgimento
Set 1
Anastasia Zolotareva
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
Eva Vedder
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
4-3 → 4-4
Anastasia Zolotareva
4-2 → 4-3
Anastasia Zolotareva
3-1 → 4-1
Anastasia Zolotareva
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
2-0 → 2-1
Eva Vedder
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Anastasia Zolotareva
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Ekaterine Gorgodze vs Miriana Tona
Il match deve ancora iniziare
(8) Oleksandra Oliynykova vs Luisina Giovannini Non prima 18:00
Il match deve ancora iniziare
Irene Burillo vs Maribella Zamarripa
Il match deve ancora iniziare
WTA 125 Querétaro – 1° Turno – Terra battuta
Estadio – ore 19:00
(5) Miriam Bulgaru
vs Maria Fernanda Navarro Oliva
Il match deve ancora iniziare
Midori Castillo Meza vs (3) Hanne Vandewinkel
Il match deve ancora iniziare
(1) Sara Bejlek vs Usue Maitane Arconada
Il match deve ancora iniziare
Diletta Cherubini vs Martina Trevisan Non prima 02:00
Il match deve ancora iniziare
(4) Ana Sofia Sanchez vs Katarina Jokic
Il match deve ancora iniziare
Cancha 2 – ore 19:00
Natalia Sousa Salazar vs (8) Jessica Pieri
Il match deve ancora iniziare
Katrina Scott vs (2) Varvara Lepchenko
Il match deve ancora iniziare
Haley Giavara vs Maria Portillo Ramirez Non prima 00:00
Il match deve ancora iniziare
Cancha 8 – ore 19:00
Lian Tran
vs Martina Colmegna
Il match deve ancora iniziare
Elina Nepliy vs Gabriela Lee
Il match deve ancora iniziare
Ambrosio centra le quali in Australia, anche quando usciranno i punti della finale di Ortisei dello scorso anno rimarrà comunque dentro il cutoff. Stagione favolosa, partita dai 15k e buona costanza di rendimento quasi per tutta la stagione che le hanno permesso di raggiungere un obiettivo mancato per poco nel 2023
È la migliore stagione.
Bravissima la Ambrosio, molto continua in questa stagione.
Nella classifica live fa capolino in top 200, attualmente n. 197.
Brava stefanini.
È vero deve arrivare almeno in top 50.
“traborda”?
Redazione, toglierei Rio de Janeiro dal titolo del post
Con la Grant io posso dormire su 6 cuscini,in quanto il giorno successivo alla notizia del suo passaggio sotto bandiera italiana,sono arrivati i: “prossima numero 1”.
Ci posso mettere la mano sul fuoco che non c’è nulla di condizionamento nazionalistico in questa previsione ma solo tanta competenza che nel Forum di
livetennis traborda in maniera copiosa.