WTA 125 Rio de Janeiro, Florianopolis, Rovereto, Querétaro: I risultati completi con il dettaglio del Day 2 (LIVE)

21/10/2025 08:50 9 commenti
Tyra Caterina Grant ITA, 12.03.2008

ITA WTA 125 Rovereto – 1° Turno – Cemento (al coperto)

Center Court – ore 11:00
(3) Lucrezia Stefanini ITA vs Anastasiia Sobolieva UKR
WTA Rovereto 125
Lucrezia Stefanini [3]
0
5
5
Anastasiia Sobolieva
0
7
3
Vincitore: Stefanini
Samira De Stefano ITA vs Silvia Ambrosio ITA

WTA Rovereto 125
Samira De Stefano
0
3
5
0
Silvia Ambrosio
0
6
7
0
Vincitore: Ambrosio
(1) Darja Semenistaja LAT vs Noemi Basiletti ITA

WTA Rovereto 125
Darja Semenistaja [1]
30
7
3
Noemi Basiletti
0
6
0
(5) Maria Timofeeva UZB vs Tyra Caterina Grant ITA Non prima 18:00

Marina Bassols Ribera ESP vs Elisa Visentin ITA

Court 1 – ore 11:00
Radka Zelnickova SVK vs (6) Sofia Costoulas BEL

WTA Rovereto 125
Radka Zelnickova
0
2
4
0
Sofia Costoulas [6]
0
6
6
0
Vincitore: Costoulas
Aurora Zantedeschi ITA vs Noma Noha Akugue GER

WTA Rovereto 125
Aurora Zantedeschi
0
3
6
0
Noma Noha Akugue
0
6
7
0
Vincitore: Noha Akugue
Eva Guerrero Alvarez ESP vs (8) Daria Snigur UKR Non prima 14:00

WTA Rovereto 125
Eva Guerrero Alvarez
30
4
7
0
Daria Snigur [8]
40
6
6
1
Alevtina Ibragimova RUS vs Susan Bandecchi SUI

(7) Linda Klimovicova POL vs Amarissa Toth HUN

Court 2 – ore 15:00
(1) Jesika Maleckova CZE / (1) Miriam Skoch CZE vs Aneta Laboutkova CZE / Adrienn Nagy HUN

WTA Rovereto 125
Jesika Maleckova / Miriam Skoch [1]
4
6
10
Aneta Laboutkova / Adrienn Nagy
6
3
8
Vincitore: Maleckova / Skoch
Soumeya Anane GBR / Sofia Shapatava GEO vs (2) Aliona Bolsova ESP / (2) Yvonne Cavalle-Reimers ESP

WTA Rovereto 125
Soumeya Anane / Sofia Shapatava
0
0
Aliona Bolsova / Yvonne Cavalle-Reimers [2]
0
0
BRA WTA 125 Florianópolis – 1° Turno – Terra battuta

Center Court – ore 16:00
Julia Konishi Camargo Silva BRA vs (6) Leyre Romero Gormaz ESP
WTA Florianopolis 125
Julia Konishi Camargo Silva
15
1
0
Leyre Romero Gormaz [6]
40
6
1
(1) Solana Sierra ARG vs Carolina Alves BRA

Gabriela Ce BRA vs (2) Simona Waltert SUI Non prima 18:00

Tara Wuerth CRO vs Laura Pigossi BRA

(5) Julia Grabher AUT vs Nauhany Vitoria Leme Da Silva BRA Non prima 00:00

Court 1 – ore 16:00
Tina Smith AUS vs (4) Panna Udvardy HUN
WTA Florianopolis 125
Tina Smith
0
2
0
Panna Udvardy [4]
0
6
0
Nicole Fossa Huergo ITA vs Carole Monnet FRA

Sofia Da Cruz Mendonca BRA vs Sada Nahimana BDI Non prima 18:00

Julia Riera ARG vs Polona Hercog SLO

(3) Mayar Sherif EGY vs Alice Rame FRA

Court 2 – ore 16:00
Anastasia Zolotareva RUS vs Eva Vedder NED
WTA Florianopolis 125
Anastasia Zolotareva
40
4
Eva Vedder
A
4
Ekaterine Gorgodze GEO vs Miriana Tona ITA

(8) Oleksandra Oliynykova UKR vs Luisina Giovannini ARG Non prima 18:00

Irene Burillo ESP vs Maribella Zamarripa USA

MEX WTA 125 Querétaro – 1° Turno – Terra battuta

Estadio – ore 19:00
(5) Miriam Bulgaru ROU vs Maria Fernanda Navarro Oliva MEX
Midori Castillo Meza MEX vs (3) Hanne Vandewinkel BEL

(1) Sara Bejlek CZE vs Usue Maitane Arconada USA

Diletta Cherubini ITA vs Martina Trevisan ITA Non prima 02:00

(4) Ana Sofia Sanchez MEX vs Katarina Jokic SRB

Cancha 2 – ore 19:00
Natalia Sousa Salazar MEX vs (8) Jessica Pieri ITA

Katrina Scott USA vs (2) Varvara Lepchenko USA

Haley Giavara USA vs Maria Portillo Ramirez MEX Non prima 00:00

Cancha 8 – ore 19:00
Lian Tran NED vs Martina Colmegna ITA
Elina Nepliy RUS vs Gabriela Lee ROU

9 commenti.

Dizzo (Guest) 21-10-2025 16:33

Ambrosio centra le quali in Australia, anche quando usciranno i punti della finale di Ortisei dello scorso anno rimarrà comunque dentro il cutoff. Stagione favolosa, partita dai 15k e buona costanza di rendimento quasi per tutta la stagione che le hanno permesso di raggiungere un obiettivo mancato per poco nel 2023

mattia saracino 21-10-2025 15:51

Scritto da Silvio74
Bravissima la Ambrosio, molto continua in questa stagione.
Nella classifica live fa capolino in top 200, attualmente n. 197.

È la migliore stagione.

Silvio74 (Guest) 21-10-2025 15:34

Bravissima la Ambrosio, molto continua in questa stagione.
Nella classifica live fa capolino in top 200, attualmente n. 197.

mattia saracino 21-10-2025 14:42

Brava stefanini.

mattia saracino 21-10-2025 14:41

Scritto da Gaz
Con la Grant io posso dormire su 6 cuscini,in quanto il giorno successivo alla notizia del suo passaggio sotto bandiera italiana,sono arrivati i: “prossima numero 1”.
Ci posso mettere la mano sul fuoco che non c’è nulla di condizionamento nazionalistico in questa previsione ma solo tanta competenza che nel Forum di
livetennis traborda in maniera copiosa.

È vero deve arrivare almeno in top 50.

demorpurgo (Guest) 21-10-2025 14:34
demorpurgo (Guest) 21-10-2025 14:34

Scritto da Gaz
Con la Grant io posso dormire su 6 cuscini,in quanto il giorno successivo alla notizia del suo passaggio sotto bandiera italiana,sono arrivati i: “prossima numero 1”.
Ci posso mettere la mano sul fuoco che non c’è nulla di condizionamento nazionalistico in questa previsione ma solo tanta competenza che nel Forum di
livetennis traborda in maniera copiosa.

“traborda”?

Simona (Guest) 21-10-2025 12:44

Redazione, toglierei Rio de Janeiro dal titolo del post

Gaz (Guest) 21-10-2025 09:39

Con la Grant io posso dormire su 6 cuscini,in quanto il giorno successivo alla notizia del suo passaggio sotto bandiera italiana,sono arrivati i: “prossima numero 1”.
Ci posso mettere la mano sul fuoco che non c’è nulla di condizionamento nazionalistico in questa previsione ma solo tanta competenza che nel Forum di
livetennis traborda in maniera copiosa.

