ATP 500 Basilea, Vienna e WTA 500 Tokyo, WTA 250 Guangzhou : I risultati completi con il dettaglio del Day 2. Stefanos Tsitsipas si ritira da Vienna: al suo posto entra Hamad Međedović. Lucia Bronzetti, altra sconfitta: eliminata al primo turno a Guangzhou. Oggi in campo Musetti ed il doppio Bolelli-Vavassori (LIVE)

Stefanos Tsitsipas si ritira da Vienna: al suo posto entra Hamad Međedović

Forfait al torneo di Vienna: Stefanos Tsitsipas ha annunciato il ritiro poche ore prima dell’attesissimo debutto contro Lorenzo Musetti. Il greco, alle prese con problemi fisici, ha così lasciato il posto nel tabellone principale al lucky loser serbo Hamad Međedović, che affronterà dunque l’azzurro nel primo turno dell’ATP 500 di Vienna.

Per Tsitsipas si tratta del terzo ritiro consecutivo nell’arco di un mese, dopo quelli di Pechino e Shanghai, un chiaro segnale di un momento complicato sia a livello fisico che di forma. Il numero 11 del mondo aveva preso parte al Six Kings Slam, ma da allora non è più riuscito a tornare pienamente competitivo nei tornei ufficiali.

L’ingresso di Međedović — giovane serbo classe 2003 e allievo di Novak Djokovic — aggiunge interesse alla sfida con Musetti, che cerca punti fondamentali nella corsa alle ATP Finals di Torino. Per il toscano, il cambio di avversario dell’ultima ora rappresenta una variabile imprevista ma anche una grande opportunità per partire con il piede giusto nel torneo austriaco.

Continua il periodo difficile di Lucia Bronzetti, che non riesce a ritrovare il feeling con la vittoria e viene eliminata al primo turno del “Guangzhou Open” (WTA 250).

La 26enne di Villa Verucchio, n.91 del ranking WTA, ha ceduto con il punteggio di 6-1 6-2 in appena un’ora e cinque minuti alla colombiana Camila Osorio (n.83 WTA), che si è così imposta per la terza volta in tre confronti diretti con l’azzurra.

Una partita a senso unico, con la sudamericana sempre padrona degli scambi e Bronzetti incapace di trovare continuità e profondità nei colpi. Nel primo set l’italiana ha subito due break nei primi quattro giochi, evitando un passivo ancora più pesante grazie a un drop-shot vincente nel quinto game. Nella seconda frazione Osorio ha continuato a dominare, strappando di nuovo il servizio all’azzurra nel terzo e nel settimo game e chiudendo alla prima occasione utile dopo un rovescio in rete di Lucia.

Per Bronzetti è la settima sconfitta consecutiva in un tabellone principale WTA: l’ultimo successo risale al terzo turno di Cincinnati, a metà agosto, contro Jelena Ostapenko. Da allora solo due vittorie nelle qualificazioni di Wuhan, troppo poco per ritrovare fiducia.

ATP Basel Santiago Gonzalez / David Pel Santiago Gonzalez / David Pel 3 6 10 Jenson Brooksby / Gabriel Diallo Jenson Brooksby / Gabriel Diallo 6 3 8 Vincitore: Gonzalez / Pel Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-8 S. Gonzalez / Pel 0-1 1-1 2-1 3-1 4-1 5-1 5-2 6-2 6-3 ace 7-3 8-3 8-4 9-4 9-5 9-6 9-7 9-8 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 S. Gonzalez / Pel 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-3 → 6-3 J. Brooksby / Diallo 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 S. Gonzalez / Pel 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 4-2 → 5-2 J. Brooksby / Diallo 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-1 → 4-2 S. Gonzalez / Pel 0-15 df 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 J. Brooksby / Diallo 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 S. Gonzalez / Pel 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 J. Brooksby / Diallo 0-15 df 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 S. Gonzalez / Pel 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 J. Brooksby / Diallo 15-0 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 ace 3-5 → 3-6 S. Gonzalez / Pel 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 2-5 → 3-5 J. Brooksby / Diallo 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 2-5 S. Gonzalez / Pel 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-4 → 2-4 J. Brooksby / Diallo 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 S. Gonzalez / Pel 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 J. Brooksby / Diallo 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-1 → 1-2 S. Gonzalez / Pel 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 J. Brooksby / Diallo 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 0-0 → 0-1

Santiago Gonzalez/ David Pelvs Jenson Brooksby/ Gabriel Diallo

David Goffin vs Marin Cilic (Non prima 14:00)



ATP Basel David Goffin David Goffin 6 5 Marin Cilic Marin Cilic 7 7 Vincitore: Cilic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 M. Cilic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-6 → 5-7 D. Goffin 0-15 0-30 0-40 5-5 → 5-6 M. Cilic 15-0 ace 30-0 40-0 5-4 → 5-5 D. Goffin 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 M. Cilic 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 40-30 df 4-3 → 4-4 D. Goffin 15-0 ace 30-0 40-0 3-3 → 4-3 M. Cilic 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 3-3 D. Goffin 15-40 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 M. Cilic 0-15 15-15 ace 30-15 2-1 → 2-2 D. Goffin 0-15 15-15 ace 30-15 ace 40-15 ace ace 1-1 → 2-1 M. Cilic 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 D. Goffin 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 3-1* 3*-2 3*-3 3-4* 3-5* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6* 6*-7 7*-7 8-7* ace 8-8* 8*-9 9*-9 9-10* 6-6 → 6-7 D. Goffin 30-0 40-0 40-15 5-6 → 6-6 M. Cilic 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 5-5 → 5-6 D. Goffin 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 4-5 → 5-5 M. Cilic 15-0 ace 30-0 40-0 4-4 → 4-5 D. Goffin 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 3-4 → 4-4 M. Cilic 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 3-3 → 3-4 D. Goffin 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 2-3 → 3-3 M. Cilic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 2-2 → 2-3 D. Goffin 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 M. Cilic 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 D. Goffin 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 M. Cilic 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Giovanni Mpetshi Perricard vs Joao Fonseca



ATP Basel Giovanni Mpetshi Perricard Giovanni Mpetshi Perricard 0 5 Joao Fonseca • Joao Fonseca 40 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 J. Fonseca 15-0 30-0 40-0 5-4 G. Mpetshi Perricard 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 4-4 → 5-4 J. Fonseca 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 4-4 G. Mpetshi Perricard 15-0 ace 30-0 40-0 ace 3-3 → 4-3 J. Fonseca 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 G. Mpetshi Perricard 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 J. Fonseca 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 G. Mpetshi Perricard 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 1-1 → 2-1 J. Fonseca 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 1-0 → 1-1 G. Mpetshi Perricard 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Kamil Majchrzak vs Ben Shelton (Non prima 18:00)



Il match deve ancora iniziare

Miomir Kecmanovic vs Stan Wawrinka



Il match deve ancora iniziare

IWB Court 1 – ore 12:00

Sebastian Baez vs Reilly Opelka



ATP Basel Sebastian Baez Sebastian Baez 3 4 Reilly Opelka Reilly Opelka 6 6 Vincitore: Opelka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 R. Opelka 15-0 ace 30-0 40-0 4-5 → 4-6 S. Baez 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 R. Opelka 15-0 ace 15-15 30-15 ace 40-15 ace 3-4 → 3-5 S. Baez 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 3-4 R. Opelka 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 2-4 S. Baez 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 R. Opelka 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 S. Baez 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-1 → 1-2 R. Opelka 0-15 15-15 ace 30-15 ace 40-15 ace 1-0 → 1-1 S. Baez 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 R. Opelka 15-0 ace 30-0 ace 3-5 → 3-6 S. Baez 15-0 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 R. Opelka 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 2-4 → 2-5 S. Baez 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 1-4 → 2-4 R. Opelka 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 1-3 → 1-4 S. Baez 15-0 30-0 40-0 40-15 0-3 → 1-3 R. Opelka 15-0 ace 30-0 ace 40-0 0-2 → 0-3 S. Baez 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 0-1 → 0-2 R. Opelka 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Marcel Granollers / Horacio Zeballos vs Romain Arneodo / Alexandre Muller



ATP Basel Marcel Granollers / Horacio Zeballos [1] Marcel Granollers / Horacio Zeballos [1] 6 7 Romain Arneodo / Alexandre Muller Romain Arneodo / Alexandre Muller 3 6 Vincitore: Granollers / Zeballos Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 4*-4 5-4* 5-5* 5*-6 6*-6 7-6* 7-7* 8*-7 8*-8 9-8* 9-9* 9*-10 10*-10 10-11* 11-11* 12*-11 6-6 → 7-6 R. Arneodo / Muller 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 M. Granollers / Zeballos 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 5-5 → 6-5 R. Arneodo / Muller 15-0 ace 30-0 40-0 5-4 → 5-5 M. Granollers / Zeballos 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 4-4 → 5-4 R. Arneodo / Muller 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 4-3 → 4-4 M. Granollers / Zeballos 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-3 → 4-3 R. Arneodo / Muller 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 M. Granollers / Zeballos 0-15 df 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 R. Arneodo / Muller 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 2-1 → 2-2 M. Granollers / Zeballos 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 R. Arneodo / Muller 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 M. Granollers / Zeballos 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 R. Arneodo / Muller 0-15 0-30 15-30 15-40 5-3 → 6-3 M. Granollers / Zeballos 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 ace 4-3 → 5-3 R. Arneodo / Muller 15-0 ace 30-0 40-0 ace 4-2 → 4-3 M. Granollers / Zeballos 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 3-2 → 4-2 R. Arneodo / Muller 15-0 30-0 40-0 ace 3-1 → 3-2 M. Granollers / Zeballos 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 R. Arneodo / Muller 0-15 df 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 M. Granollers / Zeballos 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 0-1 → 1-1 R. Arneodo / Muller 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 0-0 → 0-1

Raphael Collignon vs Arthur Rinderknech



ATP Basel Raphael Collignon • Raphael Collignon 0 4 4 Valentin Royer Valentin Royer 0 6 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 R. Collignon 4-5 V. Royer 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-4 → 4-5 R. Collignon 15-0 30-0 40-0 ace ace 3-4 → 4-4 V. Royer 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 R. Collignon 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 V. Royer 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 R. Collignon 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 V. Royer 15-0 30-0 40-0 40-15 df ace 1-1 → 1-2 R. Collignon 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 V. Royer 15-0 ace 30-0 30-15 df 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 R. Collignon 0-15 df 0-30 15-30 15-40 df 4-5 → 4-6 V. Royer 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-4 → 4-5 R. Collignon 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 4-4 V. Royer 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 R. Collignon 15-0 30-0 40-0 ace ace 2-3 → 3-3 V. Royer 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 R. Collignon 15-0 ace 40-0 1-2 → 2-2 V. Royer 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 0-2 → 1-2 R. Collignon 0-15 df 0-30 15-30 15-40 df 0-1 → 0-2 V. Royer 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Marcos Giron vs Denis Shapovalov



Il match deve ancora iniziare

Adam Pavlasek / Jan Zielinski vs Simone Bolelli / Andrea Vavassori



Il match deve ancora iniziare

ATP 500 Vienna – 1° Turno – Cemento (al coperto)

ATP Vienna Camilo Ugo Carabelli Camilo Ugo Carabelli 5 6 Filip Misolic Filip Misolic 7 7 Vincitore: Misolic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 2-1* 2-2* 2*-3 2*-4 3-4* 3-5* 4*-5 5*-5 5-6* 6-6* 6*-7 ace 6-6 → 6-7 C. Ugo Carabelli 15-0 30-0 40-0 40-15 5-6 → 6-6 F. Misolic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 C. Ugo Carabelli 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 F. Misolic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 4-4 → 4-5 C. Ugo Carabelli 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 F. Misolic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 C. Ugo Carabelli 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 F. Misolic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 C. Ugo Carabelli 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 F. Misolic 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 C. Ugo Carabelli 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 ace ace 0-1 → 1-1 F. Misolic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 C. Ugo Carabelli 0-15 0-30 0-40 5-6 → 5-7 F. Misolic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 C. Ugo Carabelli 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 4-5 → 5-5 F. Misolic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace ace 4-4 → 4-5 C. Ugo Carabelli 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 F. Misolic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-4 → 3-4 C. Ugo Carabelli 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 F. Misolic 0-15 df 0-30 0-40 15-40 0-4 → 1-4 C. Ugo Carabelli 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 0-3 → 0-4 F. Misolic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-2 → 0-3 C. Ugo Carabelli 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 F. Misolic 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 ace 40-30 0-0 → 0-1

Camilo Ugo Carabellivs Filip Misolic

Cameron Norrie vs Andrey Rublev



ATP Vienna Cameron Norrie • Cameron Norrie 0 5 Andrey Rublev [7] Andrey Rublev [7] 0 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 C. Norrie 5-2 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-1 → 5-2 C. Norrie 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-1 → 5-1 A. Rublev 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 3-1 → 4-1 C. Norrie 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 2-1 → 3-1 A. Rublev 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 C. Norrie 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

(LL) Hamad Medjedovic vs Lorenzo Musetti (Non prima 17:30)



Il match deve ancora iniziare

Jacob Fearnley vs Alexander Zverev (Non prima 20:15)



Il match deve ancora iniziare

#glaubandich Court – ore 13:00

Fernando Romboli / John-Patrick Smith vs Ariel Behar / Joran Vliegen



ATP Vienna Fernando Romboli / John-Patrick Smith [1] Fernando Romboli / John-Patrick Smith [1] 6 6 10 Ariel Behar / Joran Vliegen Ariel Behar / Joran Vliegen 3 7 5 Vincitore: Romboli / Smith Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-5 A. Behar / Vliegen 0-1 1-1 2-1 2-2 2-3 3-3 3-4 3-5 3-6 4-6 4-7 4-8 4-9 5-9 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 4-4* 4*-5 5*-5 5-6* 6-6 → 6-7 F. Romboli / Smith 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 A. Behar / Vliegen 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 F. Romboli / Smith 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 4-5 → 5-5 A. Behar / Vliegen 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 F. Romboli / Smith 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 A. Behar / Vliegen 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 3-3 → 3-4 F. Romboli / Smith 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 A. Behar / Vliegen 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 F. Romboli / Smith 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 A. Behar / Vliegen 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 F. Romboli / Smith 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 0-1 → 1-1 A. Behar / Vliegen 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 F. Romboli / Smith 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 A. Behar / Vliegen 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 4-3 → 5-3 F. Romboli / Smith 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 3-3 → 4-3 A. Behar / Vliegen 0-15 15-15 15-30 15-40 2-3 → 3-3 F. Romboli / Smith 15-0 30-0 ace 40-0 1-3 → 2-3 A. Behar / Vliegen 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 1-2 → 1-3 F. Romboli / Smith 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-1 → 1-2 A. Behar / Vliegen 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 F. Romboli / Smith 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

David Pichler / Jurij Rodionov vs Constantin Frantzen / Robin Haase



ATP Vienna David Pichler / Jurij Rodionov David Pichler / Jurij Rodionov 3 6 3 Constantin Frantzen / Robin Haase [2] Constantin Frantzen / Robin Haase [2] 6 1 10 Vincitore: Frantzen / Haase Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-10 C. Frantzen / Haase 1-0 1-1 1-2 1-3 2-3 3-3 4-3 5-3 6-3 7-3 df 8-3 9-3 ace 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 D. Pichler / Rodionov 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-1 → 6-1 C. Frantzen / Haase 0-15 0-30 df 0-40 15-40 4-1 → 5-1 D. Pichler / Rodionov 0-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 C. Frantzen / Haase 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df 2-1 → 3-1 D. Pichler / Rodionov 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 1-1 → 2-1 C. Frantzen / Haase 15-0 ace 30-0 40-0 1-0 → 1-1 D. Pichler / Rodionov 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 C. Frantzen / Haase 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 ace 3-5 → 3-6 D. Pichler / Rodionov 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 2-5 → 3-5 C. Frantzen / Haase 30-0 40-0 2-4 → 2-5 D. Pichler / Rodionov 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-3 → 2-4 C. Frantzen / Haase 15-0 30-0 ace 40-0 ace 2-2 → 2-3 D. Pichler / Rodionov 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 C. Frantzen / Haase 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 D. Pichler / Rodionov 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 0-1 → 1-1 C. Frantzen / Haase 15-0 ace 15-15 30-15 ace 40-15 ace 0-0 → 0-1

Tomas Martin Etcheverry vs Nicolai Budkov Kjaer (Non prima 15:30)



ATP Vienna Tomas Martin Etcheverry • Tomas Martin Etcheverry 40 3 Nicolai Budkov Kjaer Nicolai Budkov Kjaer 30 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 T. Martin Etcheverry 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 3-2 N. Budkov Kjaer 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 3-1 → 3-2 T. Martin Etcheverry 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 N. Budkov Kjaer 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 T. Martin Etcheverry 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 0-1 → 1-1 N. Budkov Kjaer 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1

Francisco Cerundolo vs Alex Michelsen



Il match deve ancora iniziare

WTA 500 Tokyo – 1° Turno – Cemento

WTA Tokyo Leylah Fernandez Leylah Fernandez 0 7 6 0 Maria Sakkari Maria Sakkari 0 6 4 0 Vincitore: Fernandez Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Maria Sakkari 0-15 0-30 0-40 15-40 5-4 → 6-4 Leylah Fernandez 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 Maria Sakkari 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-4 → 4-4 Leylah Fernandez 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 3-4 Maria Sakkari 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Leylah Fernandez 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 2-3 Maria Sakkari 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-2 → 2-2 Leylah Fernandez 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 Maria Sakkari 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Leylah Fernandez 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 0*-2 0*-3 0-4* 1-4* 2*-4 3*-4 3-5* 4-5* 5*-5 6*-5 6-6 → 7-6 Leylah Fernandez 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 6-5 → 6-6 Maria Sakkari 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-5 → 6-5 Leylah Fernandez 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 5-5 Maria Sakkari 0-15 0-30 0-40 3-5 → 4-5 Leylah Fernandez 0-15 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 Maria Sakkari 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 2-5 Leylah Fernandez 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-3 → 2-4 Maria Sakkari 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Leylah Fernandez 0-15 0-30 0-40 15-40 2-1 → 2-2 Maria Sakkari 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 2-1 Leylah Fernandez 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Maria Sakkari 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Leylah Fernandezvs Maria Sakkari

(9) Victoria Mboko vs Bianca Andreescu Non prima 04:30



WTA Tokyo Victoria Mboko [9] Victoria Mboko [9] 0 6 6 0 Bianca Andreescu • Bianca Andreescu 0 3 3 0 Vincitore: Mboko Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Bianca Andreescu 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Bianca Andreescu 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-3 → 6-3 Victoria Mboko 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-3 → 5-3 Bianca Andreescu 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 Victoria Mboko 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Bianca Andreescu 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Victoria Mboko 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Bianca Andreescu 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Victoria Mboko 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Bianca Andreescu 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Victoria Mboko 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 6-3 Bianca Andreescu 15-0 15-15 15-30 15-40 4-3 → 5-3 Victoria Mboko 0-15 15-30 30-30 30-40 4-2 → 4-3 Bianca Andreescu 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 Victoria Mboko 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 Bianca Andreescu 15-0 30-0 30-15 40-15 3-0 → 3-1 Victoria Mboko 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-0 → 3-0 Bianca Andreescu 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Victoria Mboko 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

Wakana Sonobe vs Nikola Bartunkova



WTA Tokyo Wakana Sonobe • Wakana Sonobe 0 6 6 0 Nikola Bartunkova Nikola Bartunkova 0 4 3 0 Vincitore: Sonobe Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Wakana Sonobe 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Wakana Sonobe 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-3 → 6-3 Nikola Bartunkova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-2 → 5-3 Wakana Sonobe 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 5-2 Nikola Bartunkova 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 4-2 Wakana Sonobe 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Nikola Bartunkova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-0 → 3-1 Wakana Sonobe 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Nikola Bartunkova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Wakana Sonobe 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Nikola Bartunkova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 5-4 → 6-4 Wakana Sonobe 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 Nikola Bartunkova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-4 → 4-4 Wakana Sonobe 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 3-4 Nikola Bartunkova 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Wakana Sonobe 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 2-3 Nikola Bartunkova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Wakana Sonobe 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 Nikola Bartunkova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Wakana Sonobe 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

Moyuka Uchijima vs (10) Sofia Kenin Non prima 10:00



WTA Tokyo Moyuka Uchijima • Moyuka Uchijima 0 1 3 0 Sofia Kenin [10] Sofia Kenin [10] 0 6 6 0 Vincitore: Kenin Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Moyuka Uchijima 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Moyuka Uchijima 0-15 0-30 0-40 3-5 → 3-6 Sofia Kenin 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 Moyuka Uchijima 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 Sofia Kenin 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-2 → 3-3 Moyuka Uchijima 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Sofia Kenin 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Moyuka Uchijima 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Sofia Kenin 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Moyuka Uchijima 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Sofia Kenin 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 Moyuka Uchijima 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-5 → 1-5 Sofia Kenin 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-4 → 0-5 Moyuka Uchijima 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-3 → 0-4 Sofia Kenin 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 Moyuka Uchijima 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 Sofia Kenin 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

WTA Tokyo Diana Shnaider [7] Diana Shnaider [7] 0 6 6 0 Dayana Yastremska Dayana Yastremska 0 3 1 0 Vincitore: Shnaider Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Diana Shnaider 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-1 → 6-1 Dayana Yastremska 15-0 15-15 30-15 40-15 5-0 → 5-1 Diana Shnaider 15-0 30-0 30-15 40-15 4-0 → 5-0 Dayana Yastremska 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-0 → 4-0 Diana Shnaider 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 Dayana Yastremska 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 Diana Shnaider 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Dayana Yastremska 15-0 15-15 15-30 15-40 5-3 → 6-3 Diana Shnaider 0-15 0-30 0-40 5-2 → 5-3 Dayana Yastremska 15-0 30-0 40-0 5-1 → 5-2 Diana Shnaider 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-1 → 5-1 Dayana Yastremska 0-15 0-30 0-40 15-40 3-1 → 4-1 Diana Shnaider 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Dayana Yastremska 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Diana Shnaider 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 1-1 Dayana Yastremska 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0

(7) Diana Shnaidervs Dayana Yastremska

Alina Charaeva vs Jaqueline Cristian



WTA Tokyo Alina Charaeva Alina Charaeva 0 2 3 0 Jaqueline Cristian • Jaqueline Cristian 0 6 6 0 Vincitore: Cristian Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Jaqueline Cristian 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Jaqueline Cristian 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-5 → 3-6 Alina Charaeva 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 3-5 Jaqueline Cristian 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-5 → 2-5 Alina Charaeva 0-15 0-30 0-40 15-40 1-4 → 1-5 Jaqueline Cristian 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 Alina Charaeva 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 Jaqueline Cristian 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-2 → 0-3 Alina Charaeva 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Jaqueline Cristian 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Alina Charaeva 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-5 → 2-6 Jaqueline Cristian 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 Alina Charaeva 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-3 → 2-4 Jaqueline Cristian 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Alina Charaeva 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Jaqueline Cristian 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Alina Charaeva 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Jaqueline Cristian 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

Shuko Aoyama / Cristina Bucsa vs (2) Asia Muhammad / (2) Demi Schuurs



Il match deve ancora iniziare

Bianca Andreescu / Victoria Mboko vs Emiliana Arango / Zeynep Sonmez Non prima 07:45



WTA Tokyo Bianca Andreescu / Victoria Mboko Bianca Andreescu / Victoria Mboko 6 6 10 Emiliana Arango / Zeynep Sonmez Emiliana Arango / Zeynep Sonmez 7 1 7 Vincitore: Andreescu / Mboko Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-7 Emiliana Arango / Zeynep Sonmez 7-10 1-0 Emiliana Arango / Zeynep Sonmez 1-0 1-1 1-2 1-3 1-4 2-4 3-4 3-5 4-5 5-5 5-6 6-6 6-7 7-7 7-8 7-9 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Bianca Andreescu / Victoria Mboko 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-1 → 6-1 Emiliana Arango / Zeynep Sonmez 15-0 15-15 30-15 40-15 5-0 → 5-1 Bianca Andreescu / Victoria Mboko 15-0 15-15 30-15 40-15 4-0 → 5-0 Emiliana Arango / Zeynep Sonmez 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-0 → 4-0 Bianca Andreescu / Victoria Mboko 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-0 → 3-0 Emiliana Arango / Zeynep Sonmez 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-0 → 2-0 Bianca Andreescu / Victoria Mboko 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1*-1 2*-1 2-2* 3-2* 3*-3 4*-3 4-4* 4-5* 4*-6 6-6 → 6-7 Bianca Andreescu / Victoria Mboko 15-0 30-0 40-0 40-15 5-6 → 6-6 Emiliana Arango / Zeynep Sonmez 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 Bianca Andreescu / Victoria Mboko 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-4 → 5-5 Emiliana Arango / Zeynep Sonmez 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-4 → 5-4 Bianca Andreescu / Victoria Mboko 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Emiliana Arango / Zeynep Sonmez 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 3-3 → 3-4 Bianca Andreescu / Victoria Mboko 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 2-3 → 3-3 Emiliana Arango / Zeynep Sonmez 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Bianca Andreescu / Victoria Mboko 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Emiliana Arango / Zeynep Sonmez 15-0 15-15 15-30 15-40 0-2 → 1-2 Bianca Andreescu / Victoria Mboko 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 0-1 → 0-2 Emiliana Arango / Zeynep Sonmez 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

Giuliana Olmos / Aldila Sutjiadi vs (3) Anna Danilina / (3) Aleksandra Krunic



WTA Tokyo Giuliana Olmos / Aldila Sutjiadi • Giuliana Olmos / Aldila Sutjiadi 0 1 3 0 Anna Danilina / Aleksandra Krunic [3] Anna Danilina / Aleksandra Krunic [3] 0 6 6 0 Vincitore: Danilina / Krunic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Giuliana Olmos / Aldila Sutjiadi 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Giuliana Olmos / Aldila Sutjiadi 0-15 15-15 15-30 15-40 3-5 → 3-6 Anna Danilina / Aleksandra Krunic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 3-4 → 3-5 Giuliana Olmos / Aldila Sutjiadi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 3-4 Anna Danilina / Aleksandra Krunic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 Giuliana Olmos / Aldila Sutjiadi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 Anna Danilina / Aleksandra Krunic 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Giuliana Olmos / Aldila Sutjiadi 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 0-2 → 1-2 Anna Danilina / Aleksandra Krunic 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Giuliana Olmos / Aldila Sutjiadi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Anna Danilina / Aleksandra Krunic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-5 → 1-6 Giuliana Olmos / Aldila Sutjiadi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-4 → 1-5 Anna Danilina / Aleksandra Krunic 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 1-4 Giuliana Olmos / Aldila Sutjiadi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 Anna Danilina / Aleksandra Krunic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 0-2 → 1-2 Giuliana Olmos / Aldila Sutjiadi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 0-1 → 0-2 Anna Danilina / Aleksandra Krunic 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

WTA 250 Guangzhou – 1° Turno – Cemento

WTA Guangzhou Victoria Jimenez Kasintseva Victoria Jimenez Kasintseva 0 4 6 0 Ann Li [2] • Ann Li [2] 0 6 7 0 Vincitore: Li Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Ann Li 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 2-0* 3-0* 4*-0 4*-1 4-2* 4-3* 4*-4 4*-5 4-6* 6-6 → 6-7 Ann Li 15-0 30-0 40-0 40-15 6-5 → 6-6 Victoria Jimenez Kasintseva 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 6-5 Ann Li 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 5-5 Victoria Jimenez Kasintseva 0-15 0-30 0-40 5-3 → 5-4 Ann Li 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 Victoria Jimenez Kasintseva 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 5-2 Ann Li 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-2 → 4-2 Victoria Jimenez Kasintseva 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-1 → 3-2 Ann Li 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-0 → 3-1 Victoria Jimenez Kasintseva 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Ann Li 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Victoria Jimenez Kasintseva 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Ann Li 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 Victoria Jimenez Kasintseva 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 Ann Li 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 Victoria Jimenez Kasintseva 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 3-4 Ann Li 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Victoria Jimenez Kasintseva 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-1 → 3-2 Ann Li 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Victoria Jimenez Kasintseva 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Ann Li 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Victoria Jimenez Kasintseva 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Victoria Jimenez Kasintsevavs (2) Ann Li

Anna Bondar vs Hanyu Guo



WTA Guangzhou Anna Bondar Anna Bondar 6 3 7 Hanyu Guo Hanyu Guo 3 6 6 Vincitore: Bondar Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 0*-2 1*-2 2-2* 3-2* 3*-3 4*-3 5-3* 6-3* 6*-4 6-6 → 7-6 Anna Bondar 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-6 → 6-6 Hanyu Guo 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 Anna Bondar 15-0 30-0 4-5 → 5-5 Hanyu Guo 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Anna Bondar 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 Hanyu Guo 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Anna Bondar 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Hanyu Guo 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-3 → 2-3 Anna Bondar 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 1-3 Hanyu Guo 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Anna Bondar 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Hanyu Guo 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Anna Bondar 0-15 0-30 0-40 15-40 3-5 → 3-6 Hanyu Guo 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 Anna Bondar 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-3 → 3-4 Hanyu Guo 0-15 0-30 15-30 15-40 2-3 → 3-3 Anna Bondar 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-2 → 2-3 Hanyu Guo 0-15 0-30 0-40 15-40 1-2 → 2-2 Anna Bondar 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 Hanyu Guo 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Anna Bondar 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Hanyu Guo 0-15 15-15 15-30 15-40 5-3 → 6-3 Anna Bondar 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 5-3 Hanyu Guo 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-3 → 4-3 Anna Bondar 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Hanyu Guo 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Anna Bondar 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-1 → 2-2 Hanyu Guo 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-0 → 2-1 Anna Bondar 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 Hanyu Guo 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0

Shuai Zhang vs Anastasia Zakharova Non prima 09:00



WTA Guangzhou Shuai Zhang • Shuai Zhang 0 6 6 0 Anastasia Zakharova Anastasia Zakharova 0 4 1 0 Vincitore: Zhang Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Shuai Zhang 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Shuai Zhang 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-1 → 6-1 Anastasia Zakharova 0-15 0-30 0-40 15-40 4-1 → 5-1 Shuai Zhang 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 3-1 → 4-1 Anastasia Zakharova 15-0 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 Shuai Zhang 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-0 → 2-1 Anastasia Zakharova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Shuai Zhang 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Anastasia Zakharova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 5-4 → 6-4 Shuai Zhang 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 Anastasia Zakharova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-4 → 4-4 Shuai Zhang 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-3 → 3-4 Anastasia Zakharova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-3 → 3-3 Shuai Zhang 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 2-3 Anastasia Zakharova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Shuai Zhang 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Anastasia Zakharova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 1-1 Shuai Zhang 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1

(4) Alexandra Eala vs Claire Liu



WTA Guangzhou Alexandra Eala [4] Alexandra Eala [4] 6 4 4 Claire Liu Claire Liu 2 6 6 Vincitore: Liu Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Claire Liu 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-5 → 4-6 Alexandra Eala 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-4 → 4-5 Claire Liu 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 4-4 Alexandra Eala 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Claire Liu 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Alexandra Eala 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-1 → 3-2 Claire Liu 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 Alexandra Eala 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Claire Liu 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Alexandra Eala 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Claire Liu 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 4-6 Alexandra Eala 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-4 → 4-5 Claire Liu 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-3 → 4-4 Alexandra Eala 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-2 → 4-3 Claire Liu 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 Alexandra Eala 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Claire Liu 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-2 → 2-2 Alexandra Eala 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-2 → 1-2 Claire Liu 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Alexandra Eala 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Claire Liu 0-15 0-30 15-30 15-40 5-2 → 6-2 Alexandra Eala 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 Claire Liu 0-15 0-30 15-30 15-40 3-2 → 4-2 Alexandra Eala 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Claire Liu 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Alexandra Eala 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Claire Liu 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 1-1 Alexandra Eala 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

Ajla Tomljanovic vs (5) Alycia Parks Non prima 12:00



WTA Guangzhou Ajla Tomljanovic Ajla Tomljanovic 0 7 7 0 Alycia Parks [5] Alycia Parks [5] 0 5 5 0 Vincitore: Tomljanovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Ajla Tomljanovic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 6-5 → 7-5 Alycia Parks 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 5-5 → 6-5 Ajla Tomljanovic 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 Alycia Parks 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Ajla Tomljanovic 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Alycia Parks 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-4 → 3-4 Ajla Tomljanovic 0-15 0-30 0-40 15-40 2-3 → 2-4 Alycia Parks 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 2-3 Ajla Tomljanovic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 2-2 Alycia Parks 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 2-1 Ajla Tomljanovic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 Alycia Parks 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Ajla Tomljanovic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 6-5 → 7-5 Alycia Parks 0-15 0-30 0-40 5-5 → 6-5 Ajla Tomljanovic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 4-5 → 5-5 Alycia Parks 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-5 → 4-5 Ajla Tomljanovic 0-15 0-30 0-40 3-4 → 3-5 Alycia Parks 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Ajla Tomljanovic 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Alycia Parks 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Ajla Tomljanovic 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Alycia Parks 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Ajla Tomljanovic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Alycia Parks 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

WTA Guangzhou Camila Osorio • Camila Osorio 0 6 6 0 Lucia Bronzetti Lucia Bronzetti 0 1 2 0 Vincitore: Osorio Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Camila Osorio 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Camila Osorio 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-2 → 6-2 Lucia Bronzetti 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-2 → 5-2 Camila Osorio 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Lucia Bronzetti 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 3-2 Camila Osorio 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Lucia Bronzetti 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 Camila Osorio 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Lucia Bronzetti 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Camila Osorio 15-15 15-30 30-30 40-30 5-1 → 6-1 Lucia Bronzetti 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-0 → 5-1 Camila Osorio 15-0 30-0 30-15 40-15 4-0 → 5-0 Lucia Bronzetti 0-15 15-15 15-30 15-40 3-0 → 4-0 Camila Osorio 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 Lucia Bronzetti 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Camila Osorio 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Camila Osoriovs Lucia Bronzetti

(1) Jessica Bouzas Maneiro vs Lulu Sun



WTA Guangzhou Jessica Bouzas Maneiro [1] • Jessica Bouzas Maneiro [1] 0 6 6 0 Lulu Sun Lulu Sun 0 7 7 0 Vincitore: Sun Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Jessica Bouzas Maneiro 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0-2* 1-2* 1*-3 1*-4 1-5* 2-5* 2*-6 6-6 → 6-7 Lulu Sun 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 Jessica Bouzas Maneiro 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-5 → 6-5 Lulu Sun 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 Jessica Bouzas Maneiro 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 5-4 Lulu Sun 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 Jessica Bouzas Maneiro 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Lulu Sun 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 Jessica Bouzas Maneiro 15-0 15-15 15-30 15-40 3-1 → 3-2 Lulu Sun 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-0 → 3-1 Jessica Bouzas Maneiro 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Lulu Sun 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 Jessica Bouzas Maneiro 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 1*-1 1*-2 1-3* 1-4* 2*-4 3*-4 3-5* 3-6* 6-6 → 6-7 Jessica Bouzas Maneiro 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-6 → 6-6 Lulu Sun 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 Jessica Bouzas Maneiro 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-4 → 5-5 Lulu Sun 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-4 → 5-4 Jessica Bouzas Maneiro 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-3 → 4-4 Lulu Sun 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Jessica Bouzas Maneiro 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 Lulu Sun 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 3-2 Jessica Bouzas Maneiro 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Lulu Sun 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 Jessica Bouzas Maneiro 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Lulu Sun 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

(8) Polina Kudermetova vs Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah



WTA Guangzhou Polina Kudermetova [8] Polina Kudermetova [8] 6 1 2 Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah 1 6 6 Vincitore: Rakotomanga Rajaonah Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 Polina Kudermetova 15-0 30-0 40-0 1-5 → 2-5 Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 Polina Kudermetova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-3 → 1-4 Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-3 → 1-3 Polina Kudermetova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-2 → 0-3 Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Polina Kudermetova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 Polina Kudermetova 0-15 0-30 0-40 15-40 1-4 → 1-5 Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 Polina Kudermetova 0-15 0-30 15-30 15-40 1-2 → 1-3 Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Polina Kudermetova 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Polina Kudermetova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-1 → 6-1 Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-1 → 5-1 Polina Kudermetova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-1 → 4-1 Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah 15-0 30-0 30-15 40-15 3-0 → 3-1 Polina Kudermetova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 3-0 Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Polina Kudermetova 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Kaja Juvan vs Caty McNally



WTA Guangzhou Kaja Juvan Kaja Juvan 3 6 3 Caty McNally Caty McNally 6 1 6 Vincitore: McNally Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 Caty McNally 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 3-6 Kaja Juvan 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 Caty McNally 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 2-5 Kaja Juvan 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 2-4 Caty McNally 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 Kaja Juvan 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 Caty McNally 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Kaja Juvan 15-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Caty McNally 0-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Kaja Juvan 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-1 → 6-1 Caty McNally 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-0 → 5-1 Kaja Juvan 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-0 → 5-0 Caty McNally 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-0 → 4-0 Kaja Juvan 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 Caty McNally 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Kaja Juvan 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Caty McNally 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 3-6 Kaja Juvan 0-15 0-30 0-40 3-4 → 3-5 Caty McNally 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Kaja Juvan 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Caty McNally 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-3 → 2-3 Kaja Juvan 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-3 → 1-3 Caty McNally 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 Kaja Juvan 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Caty McNally 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

Polina Kudermetova / Kamilla Rakhimova vs Peangtarn Plipuech / Wushuang Zheng



WTA Guangzhou Polina Kudermetova / Kamilla Rakhimova Polina Kudermetova / Kamilla Rakhimova 2 6 10 Peangtarn Plipuech / Wushuang Zheng Peangtarn Plipuech / Wushuang Zheng 6 2 3 Vincitore: Kudermetova / Rakhimova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-3 Polina Kudermetova / Kamilla Rakhimova 1-0 Polina Kudermetova / Kamilla Rakhimova 1-0 1-1 2-1 3-1 4-1 4-2 5-2 6-2 7-2 8-2 8-3 9-3 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Peangtarn Plipuech / Wushuang Zheng 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-2 → 6-2 Polina Kudermetova / Kamilla Rakhimova 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 Peangtarn Plipuech / Wushuang Zheng 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 4-1 → 4-2 Polina Kudermetova / Kamilla Rakhimova 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 Peangtarn Plipuech / Wushuang Zheng 15-0 30-0 30-15 40-15 3-0 → 3-1 Polina Kudermetova / Kamilla Rakhimova 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 Peangtarn Plipuech / Wushuang Zheng 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 Polina Kudermetova / Kamilla Rakhimova 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Peangtarn Plipuech / Wushuang Zheng 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 Polina Kudermetova / Kamilla Rakhimova 0-15 0-30 15-30 15-40 2-4 → 2-5 Peangtarn Plipuech / Wushuang Zheng 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 Polina Kudermetova / Kamilla Rakhimova 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Peangtarn Plipuech / Wushuang Zheng 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 1-2 → 1-3 Polina Kudermetova / Kamilla Rakhimova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 1-1 → 1-2 Peangtarn Plipuech / Wushuang Zheng 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Polina Kudermetova / Kamilla Rakhimova 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Court 5 – ore 05:00

Ella Seidel vs Leolia Jeanjean



WTA Guangzhou Ella Seidel Ella Seidel 0 6 6 0 Leolia Jeanjean Leolia Jeanjean 0 2 2 0 Vincitore: Seidel Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Ella Seidel 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-2 → 6-2 Leolia Jeanjean 0-15 0-30 0-40 4-2 → 5-2 Ella Seidel 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Leolia Jeanjean 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-2 → 3-2 Ella Seidel 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Leolia Jeanjean 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Ella Seidel 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Leolia Jeanjean 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Ella Seidel 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 Leolia Jeanjean 0-15 0-30 0-40 4-2 → 5-2 Ella Seidel 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Leolia Jeanjean 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 Ella Seidel 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 Leolia Jeanjean 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 Ella Seidel 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Leolia Jeanjean 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1

Alina Korneeva vs (6) Yulia Putintseva



WTA Guangzhou Alina Korneeva Alina Korneeva 6 6 4 Yulia Putintseva [6] Yulia Putintseva [6] 7 4 6 Vincitore: Putintseva Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Alina Korneeva 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 4-5 → 4-6 Yulia Putintseva 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Alina Korneeva 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 Yulia Putintseva 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-4 → 3-4 Alina Korneeva 0-15 0-30 0-40 2-3 → 2-4 Yulia Putintseva 0-15 0-30 0-40 1-3 → 2-3 Alina Korneeva 0-15 15-15 30-15 40-15 0-3 → 1-3 Yulia Putintseva 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 Alina Korneeva 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Yulia Putintseva 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Alina Korneeva 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 Yulia Putintseva 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 Alina Korneeva 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 5-3 Yulia Putintseva 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 Alina Korneeva 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Yulia Putintseva 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 3-2 Alina Korneeva 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Yulia Putintseva 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Alina Korneeva 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Yulia Putintseva 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0-2* 0-3* 0*-4 1*-4 1-5* 2-5* 2*-6 6-6 → 6-7 Yulia Putintseva 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 Alina Korneeva 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 Yulia Putintseva 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 Alina Korneeva 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 Yulia Putintseva 0-15 0-30 0-40 15-40 3-4 → 4-4 Alina Korneeva 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-4 → 3-4 Yulia Putintseva 0-15 15-15 15-30 15-40 1-4 → 2-4 Alina Korneeva 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-4 → 1-4 Yulia Putintseva 15-0 30-0 40-0 0-3 → 0-4 Alina Korneeva 0-15 0-30 0-40 15-40 0-2 → 0-3 Yulia Putintseva 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Alina Korneeva 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1

Katarzyna Kawa vs Katie Volynets



WTA Guangzhou Katarzyna Kawa Katarzyna Kawa 6 2 2 Katie Volynets Katie Volynets 4 6 6 Vincitore: Volynets Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 Katarzyna Kawa 0-15 15-15 15-30 15-40 2-5 → 2-6 Katie Volynets 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 2-5 Katarzyna Kawa 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 Katie Volynets 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 Katarzyna Kawa 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 Katie Volynets 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Katarzyna Kawa 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Katie Volynets 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Katarzyna Kawa 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-5 → 2-6 Katie Volynets 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 2-5 Katarzyna Kawa 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 Katie Volynets 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 1-4 Katarzyna Kawa 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-2 → 1-3 Katie Volynets 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-2 → 1-2 Katarzyna Kawa 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Katie Volynets 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Katarzyna Kawa 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 Katie Volynets 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 5-4 Katarzyna Kawa 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 Katie Volynets 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 Katarzyna Kawa 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Katie Volynets 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Katarzyna Kawa 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 2-2 Katie Volynets 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Katarzyna Kawa 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Katie Volynets 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Lucia Bronzetti / Elisabetta Cocciaretto vs (2) Isabelle Haverlag / (2) Maia Lumsden



WTA Guangzhou Lucia Bronzetti / Elisabetta Cocciaretto • Lucia Bronzetti / Elisabetta Cocciaretto 0 4 3 0 Isabelle Haverlag / Maia Lumsden [2] Isabelle Haverlag / Maia Lumsden [2] 0 6 6 0 Vincitore: Haverlag / Lumsden Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Lucia Bronzetti / Elisabetta Cocciaretto 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Lucia Bronzetti / Elisabetta Cocciaretto 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-5 → 3-6 Isabelle Haverlag / Maia Lumsden 0-15 15-15 15-30 15-40 2-5 → 3-5 Lucia Bronzetti / Elisabetta Cocciaretto 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-4 → 2-5 Isabelle Haverlag / Maia Lumsden 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Lucia Bronzetti / Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 Isabelle Haverlag / Maia Lumsden 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Lucia Bronzetti / Elisabetta Cocciaretto 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 Isabelle Haverlag / Maia Lumsden 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Lucia Bronzetti / Elisabetta Cocciaretto 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Isabelle Haverlag / Maia Lumsden 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 Lucia Bronzetti / Elisabetta Cocciaretto 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 Isabelle Haverlag / Maia Lumsden 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 Lucia Bronzetti / Elisabetta Cocciaretto 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-3 → 3-4 Isabelle Haverlag / Maia Lumsden 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 Lucia Bronzetti / Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 Isabelle Haverlag / Maia Lumsden 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 1-2 → 2-2 Lucia Bronzetti / Elisabetta Cocciaretto 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 Isabelle Haverlag / Maia Lumsden 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 1-1 Lucia Bronzetti / Elisabetta Cocciaretto 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 0-0 → 0-1

Anna Bondar / Veronika Erjavec vs (3) Monica Niculescu / (3) Sabrina Santamaria

