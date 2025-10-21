Circuito ATP-WTA ATP, Copertina, WTA

ATP 500 Basilea, Vienna e WTA 500 Tokyo, WTA 250 Guangzhou : I risultati completi con il dettaglio del Day 2. Stefanos Tsitsipas si ritira da Vienna: al suo posto entra Hamad Međedović. Lucia Bronzetti, altra sconfitta: eliminata al primo turno a Guangzhou. Oggi in campo Musetti ed il doppio Bolelli-Vavassori (LIVE)

21/10/2025
Lorenzo Musetti nella foto - Foto Getty Images
Lorenzo Musetti nella foto - Foto Getty Images

Stefanos Tsitsipas si ritira da Vienna: al suo posto entra Hamad Međedović
Forfait al torneo di Vienna: Stefanos Tsitsipas ha annunciato il ritiro poche ore prima dell’attesissimo debutto contro Lorenzo Musetti. Il greco, alle prese con problemi fisici, ha così lasciato il posto nel tabellone principale al lucky loser serbo Hamad Međedović, che affronterà dunque l’azzurro nel primo turno dell’ATP 500 di Vienna.
Per Tsitsipas si tratta del terzo ritiro consecutivo nell’arco di un mese, dopo quelli di Pechino e Shanghai, un chiaro segnale di un momento complicato sia a livello fisico che di forma. Il numero 11 del mondo aveva preso parte al Six Kings Slam, ma da allora non è più riuscito a tornare pienamente competitivo nei tornei ufficiali.
L’ingresso di Međedović — giovane serbo classe 2003 e allievo di Novak Djokovic — aggiunge interesse alla sfida con Musetti, che cerca punti fondamentali nella corsa alle ATP Finals di Torino. Per il toscano, il cambio di avversario dell’ultima ora rappresenta una variabile imprevista ma anche una grande opportunità per partire con il piede giusto nel torneo austriaco.

Continua il periodo difficile di Lucia Bronzetti, che non riesce a ritrovare il feeling con la vittoria e viene eliminata al primo turno del “Guangzhou Open” (WTA 250).
La 26enne di Villa Verucchio, n.91 del ranking WTA, ha ceduto con il punteggio di 6-1 6-2 in appena un’ora e cinque minuti alla colombiana Camila Osorio (n.83 WTA), che si è così imposta per la terza volta in tre confronti diretti con l’azzurra.
Una partita a senso unico, con la sudamericana sempre padrona degli scambi e Bronzetti incapace di trovare continuità e profondità nei colpi. Nel primo set l’italiana ha subito due break nei primi quattro giochi, evitando un passivo ancora più pesante grazie a un drop-shot vincente nel quinto game. Nella seconda frazione Osorio ha continuato a dominare, strappando di nuovo il servizio all’azzurra nel terzo e nel settimo game e chiudendo alla prima occasione utile dopo un rovescio in rete di Lucia.
Per Bronzetti è la settima sconfitta consecutiva in un tabellone principale WTA: l’ultimo successo risale al terzo turno di Cincinnati, a metà agosto, contro Jelena Ostapenko. Da allora solo due vittorie nelle qualificazioni di Wuhan, troppo poco per ritrovare fiducia.

SUI ATP 500 Basilea – 1° Turno – Cemento (al coperto)

Center Court – ore 12:00
Santiago Gonzalez MEX / David Pel NED vs Jenson Brooksby USA / Gabriel Diallo CAN
ATP Basel
Santiago Gonzalez / David Pel
3
6
10
Jenson Brooksby / Gabriel Diallo
6
3
8
Vincitore: Gonzalez / Pel


David Goffin BEL vs Marin Cilic CRO (Non prima 14:00)

ATP Basel
David Goffin
6
5
Marin Cilic
7
7
Vincitore: Cilic


Giovanni Mpetshi Perricard FRA vs Joao Fonseca BRA

ATP Basel
Giovanni Mpetshi Perricard
0
5
Joao Fonseca
40
4


Kamil Majchrzak POL vs Ben Shelton USA (Non prima 18:00)

Il match deve ancora iniziare

Miomir Kecmanovic SRB vs Stan Wawrinka SUI

Il match deve ancora iniziare



IWB Court 1 – ore 12:00
Sebastian Baez ARG vs Reilly Opelka USA

ATP Basel
Sebastian Baez
3
4
Reilly Opelka
6
6
Vincitore: Opelka


Marcel Granollers ESP / Horacio Zeballos ARG vs Romain Arneodo MON / Alexandre Muller FRA

ATP Basel
Marcel Granollers / Horacio Zeballos [1]
6
7
Romain Arneodo / Alexandre Muller
3
6
Vincitore: Granollers / Zeballos


Raphael Collignon BEL vs Arthur Rinderknech FRA

ATP Basel
Raphael Collignon
0
4
4
Valentin Royer
0
6
5


Marcos Giron USA vs Denis Shapovalov CAN

Il match deve ancora iniziare

Adam Pavlasek CZE / Jan Zielinski POL vs Simone Bolelli ITA / Andrea Vavassori ITA

Il match deve ancora iniziare





AUT ATP 500 Vienna – 1° Turno – Cemento (al coperto)

Center Court – ore 13:30
Camilo Ugo Carabelli ARG vs Filip Misolic AUT
ATP Vienna
Camilo Ugo Carabelli
5
6
Filip Misolic
7
7
Vincitore: Misolic


Cameron Norrie GBR vs Andrey Rublev RUS

ATP Vienna
Cameron Norrie
0
5
Andrey Rublev [7]
0
2


(LL) Hamad Medjedovic SRB vs Lorenzo Musetti ITA (Non prima 17:30)

Il match deve ancora iniziare

Jacob Fearnley GBR vs Alexander Zverev GER (Non prima 20:15)

Il match deve ancora iniziare



#glaubandich Court – ore 13:00
Fernando Romboli BRA / John-Patrick Smith AUS vs Ariel Behar URU / Joran Vliegen BEL

ATP Vienna
Fernando Romboli / John-Patrick Smith [1]
6
6
10
Ariel Behar / Joran Vliegen
3
7
5
Vincitore: Romboli / Smith


David Pichler AUT / Jurij Rodionov AUT vs Constantin Frantzen GER / Robin Haase NED

ATP Vienna
David Pichler / Jurij Rodionov
3
6
3
Constantin Frantzen / Robin Haase [2]
6
1
10
Vincitore: Frantzen / Haase


Tomas Martin Etcheverry ARG vs Nicolai Budkov Kjaer NOR (Non prima 15:30)

ATP Vienna
Tomas Martin Etcheverry
40
3
Nicolai Budkov Kjaer
30
2


Francisco Cerundolo ARG vs Alex Michelsen USA

Il match deve ancora iniziare





JPN WTA 500 Tokyo – 1° Turno – Cemento

Center Court – ore 03:30
Leylah Fernandez CAN vs Maria Sakkari GRE
WTA Tokyo
Leylah Fernandez
0
7
6
0
Maria Sakkari
0
6
4
0
Vincitore: Fernandez


(9) Victoria Mboko CAN vs Bianca Andreescu CAN Non prima 04:30

WTA Tokyo
Victoria Mboko [9]
0
6
6
0
Bianca Andreescu
0
3
3
0
Vincitore: Mboko


Wakana Sonobe JPN vs Nikola Bartunkova CZE

WTA Tokyo
Wakana Sonobe
0
6
6
0
Nikola Bartunkova
0
4
3
0
Vincitore: Sonobe


Moyuka Uchijima JPN vs (10) Sofia Kenin USA Non prima 10:00

WTA Tokyo
Moyuka Uchijima
0
1
3
0
Sofia Kenin [10]
0
6
6
0
Vincitore: Kenin




Show Court – ore 03:30
(7) Diana Shnaider RUS vs Dayana Yastremska UKR
WTA Tokyo
Diana Shnaider [7]
0
6
6
0
Dayana Yastremska
0
3
1
0
Vincitore: Shnaider


Alina Charaeva RUS vs Jaqueline Cristian ROU

WTA Tokyo
Alina Charaeva
0
2
3
0
Jaqueline Cristian
0
6
6
0
Vincitore: Cristian


Shuko Aoyama JPN / Cristina Bucsa ESP vs (2) Asia Muhammad USA / (2) Demi Schuurs NED

Il match deve ancora iniziare

Bianca Andreescu CAN / Victoria Mboko CAN vs Emiliana Arango COL / Zeynep Sonmez TUR Non prima 07:45

WTA Tokyo
Bianca Andreescu / Victoria Mboko
6
6
10
Emiliana Arango / Zeynep Sonmez
7
1
7
Vincitore: Andreescu / Mboko


Giuliana Olmos MEX / Aldila Sutjiadi INA vs (3) Anna Danilina KAZ / (3) Aleksandra Krunic SRB

WTA Tokyo
Giuliana Olmos / Aldila Sutjiadi
0
1
3
0
Anna Danilina / Aleksandra Krunic [3]
0
6
6
0
Vincitore: Danilina / Krunic






CHN WTA 250 Guangzhou – 1° Turno – Cemento

Center Court – ore 05:00
Victoria Jimenez Kasintseva AND vs (2) Ann Li USA
WTA Guangzhou
Victoria Jimenez Kasintseva
0
4
6
0
Ann Li [2]
0
6
7
0
Vincitore: Li


Anna Bondar HUN vs Hanyu Guo CHN

WTA Guangzhou
Anna Bondar
6
3
7
Hanyu Guo
3
6
6
Vincitore: Bondar


Shuai Zhang CHN vs Anastasia Zakharova RUS Non prima 09:00

WTA Guangzhou
Shuai Zhang
0
6
6
0
Anastasia Zakharova
0
4
1
0
Vincitore: Zhang


(4) Alexandra Eala PHI vs Claire Liu USA

WTA Guangzhou
Alexandra Eala [4]
6
4
4
Claire Liu
2
6
6
Vincitore: Liu


Ajla Tomljanovic AUS vs (5) Alycia Parks USA Non prima 12:00

WTA Guangzhou
Ajla Tomljanovic
0
7
7
0
Alycia Parks [5]
0
5
5
0
Vincitore: Tomljanovic




Court 2 – ore 05:00
Camila Osorio COL vs Lucia Bronzetti ITA
WTA Guangzhou
Camila Osorio
0
6
6
0
Lucia Bronzetti
0
1
2
0
Vincitore: Osorio


(1) Jessica Bouzas Maneiro ESP vs Lulu Sun NZL

WTA Guangzhou
Jessica Bouzas Maneiro [1]
0
6
6
0
Lulu Sun
0
7
7
0
Vincitore: Sun


(8) Polina Kudermetova RUS vs Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah FRA

WTA Guangzhou
Polina Kudermetova [8]
6
1
2
Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah
1
6
6
Vincitore: Rakotomanga Rajaonah


Kaja Juvan SLO vs Caty McNally USA

WTA Guangzhou
Kaja Juvan
3
6
3
Caty McNally
6
1
6
Vincitore: McNally


Polina Kudermetova RUS / Kamilla Rakhimova RUS vs Peangtarn Plipuech THA / Wushuang Zheng CHN

WTA Guangzhou
Polina Kudermetova / Kamilla Rakhimova
2
6
10
Peangtarn Plipuech / Wushuang Zheng
6
2
3
Vincitore: Kudermetova / Rakhimova




Court 5 – ore 05:00
Ella Seidel GER vs Leolia Jeanjean FRA

WTA Guangzhou
Ella Seidel
0
6
6
0
Leolia Jeanjean
0
2
2
0
Vincitore: Seidel


Alina Korneeva RUS vs (6) Yulia Putintseva KAZ

WTA Guangzhou
Alina Korneeva
6
6
4
Yulia Putintseva [6]
7
4
6
Vincitore: Putintseva


Katarzyna Kawa POL vs Katie Volynets USA

WTA Guangzhou
Katarzyna Kawa
6
2
2
Katie Volynets
4
6
6
Vincitore: Volynets


Lucia Bronzetti ITA / Elisabetta Cocciaretto ITA vs (2) Isabelle Haverlag NED / (2) Maia Lumsden GBR

WTA Guangzhou
Lucia Bronzetti / Elisabetta Cocciaretto
0
4
3
0
Isabelle Haverlag / Maia Lumsden [2]
0
6
6
0
Vincitore: Haverlag / Lumsden


Anna Bondar HUN / Veronika Erjavec SLO vs (3) Monica Niculescu ROU / (3) Sabrina Santamaria USA

WTA Guangzhou
Dominika Salkova / Ella Seidel
6
0
6
Monica Niculescu / Sabrina Santamaria [3]
3
6
10
Vincitore: Niculescu / Santamaria


