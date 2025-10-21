ATP 500 Basilea, Vienna e WTA 500 Tokyo, WTA 250 Guangzhou : I risultati completi con il dettaglio del Day 2. Stefanos Tsitsipas si ritira da Vienna: al suo posto entra Hamad Međedović. Lucia Bronzetti, altra sconfitta: eliminata al primo turno a Guangzhou. Oggi in campo Musetti ed il doppio Bolelli-Vavassori (LIVE)

Lorenzo Musetti nella foto - Foto Getty Images
Stefanos Tsitsipas si ritira da Vienna: al suo posto entra Hamad Međedović
Forfait al torneo di Vienna: Stefanos Tsitsipas ha annunciato il ritiro poche ore prima dell’attesissimo debutto contro Lorenzo Musetti. Il greco, alle prese con problemi fisici, ha così lasciato il posto nel tabellone principale al lucky loser serbo Hamad Međedović, che affronterà dunque l’azzurro nel primo turno dell’ATP 500 di Vienna.
Per Tsitsipas si tratta del terzo ritiro consecutivo nell’arco di un mese, dopo quelli di Pechino e Shanghai, un chiaro segnale di un momento complicato sia a livello fisico che di forma. Il numero 11 del mondo aveva preso parte al Six Kings Slam, ma da allora non è più riuscito a tornare pienamente competitivo nei tornei ufficiali.
L’ingresso di Međedović — giovane serbo classe 2003 e allievo di Novak Djokovic — aggiunge interesse alla sfida con Musetti, che cerca punti fondamentali nella corsa alle ATP Finals di Torino. Per il toscano, il cambio di avversario dell’ultima ora rappresenta una variabile imprevista ma anche una grande opportunità per partire con il piede giusto nel torneo austriaco.
Continua il periodo difficile di Lucia Bronzetti, che non riesce a ritrovare il feeling con la vittoria e viene eliminata al primo turno del “Guangzhou Open” (WTA 250).
La 26enne di Villa Verucchio, n.91 del ranking WTA, ha ceduto con il punteggio di 6-1 6-2 in appena un’ora e cinque minuti alla colombiana Camila Osorio (n.83 WTA), che si è così imposta per la terza volta in tre confronti diretti con l’azzurra.
Una partita a senso unico, con la sudamericana sempre padrona degli scambi e Bronzetti incapace di trovare continuità e profondità nei colpi. Nel primo set l’italiana ha subito due break nei primi quattro giochi, evitando un passivo ancora più pesante grazie a un drop-shot vincente nel quinto game. Nella seconda frazione Osorio ha continuato a dominare, strappando di nuovo il servizio all’azzurra nel terzo e nel settimo game e chiudendo alla prima occasione utile dopo un rovescio in rete di Lucia.
Per Bronzetti è la settima sconfitta consecutiva in un tabellone principale WTA: l’ultimo successo risale al terzo turno di Cincinnati, a metà agosto, contro Jelena Ostapenko. Da allora solo due vittorie nelle qualificazioni di Wuhan, troppo poco per ritrovare fiducia.
ATP 500 Basilea – 1° Turno – Cemento (al coperto)
Center Court – ore 12:00
Santiago Gonzalez
/ David Pel
vs Jenson Brooksby
/ Gabriel Diallo
ATP Basel
Santiago Gonzalez / David Pel
3
6
10
Jenson Brooksby / Gabriel Diallo
6
3
8
Vincitore: Gonzalez / Pel
Servizio
Svolgimento
Set 3
S. Gonzalez / Pel
0-1
1-1
2-1
3-1
4-1
5-1
5-2
6-2
6-3
ace
7-3
8-3
8-4
9-4
9-5
9-6
9-7
9-8
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Gonzalez / Pel
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
5-3 → 6-3
J. Brooksby / Diallo
5-2 → 5-3
S. Gonzalez / Pel
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
4-2 → 5-2
J. Brooksby / Diallo
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-1 → 4-2
S. Gonzalez / Pel
0-15
df
15-15
30-15
40-15
3-1 → 4-1
J. Brooksby / Diallo
2-1 → 3-1
S. Gonzalez / Pel
1-1 → 2-1
J. Brooksby / Diallo
0-15
df
15-15
30-15
40-15
1-0 → 1-1
S. Gonzalez / Pel
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Brooksby / Diallo
15-0
30-15
ace
30-30
40-30
40-40
ace
3-5 → 3-6
S. Gonzalez / Pel
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
2-5 → 3-5
J. Brooksby / Diallo
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
40-30
2-4 → 2-5
S. Gonzalez / Pel
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-4 → 2-4
J. Brooksby / Diallo
1-3 → 1-4
S. Gonzalez / Pel
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-2 → 1-3
J. Brooksby / Diallo
1-1 → 1-2
S. Gonzalez / Pel
0-1 → 1-1
J. Brooksby / Diallo
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
0-0 → 0-1
David Goffin vs Marin Cilic (Non prima 14:00)
ATP Basel
David Goffin
6
5
Marin Cilic
7
7
Vincitore: Cilic
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Cilic
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
5-6 → 5-7
D. Goffin
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
4-4 → 5-4
M. Cilic
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
ace
40-30
df
4-3 → 4-4
D. Goffin
15-40
15-0
30-0
30-15
40-15
2-2 → 3-2
D. Goffin
0-15
15-15
ace
30-15
ace
40-15
ace
ace
1-1 → 2-1
D. Goffin
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
ace
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
1*-0
2*-0
3-0*
3-1*
3*-2
3*-3
3-4*
3-5*
4*-5
5*-5
6-5*
6-6*
6*-7
7*-7
8-7*
ace
8-8*
8*-9
9*-9
9-10*
6-6 → 6-7
M. Cilic
0-15
15-15
30-15
30-30
df
40-30
5-5 → 5-6
D. Goffin
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
4-5 → 5-5
D. Goffin
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
ace
3-4 → 4-4
M. Cilic
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
ace
3-3 → 3-4
D. Goffin
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
40-40
A-40
2-3 → 3-3
M. Cilic
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
2-2 → 2-3
Giovanni Mpetshi Perricard vs Joao Fonseca
ATP Basel
Giovanni Mpetshi Perricard
0
5
Joao Fonseca•
40
4
Servizio
Svolgimento
Set 1
G. Mpetshi Perricard
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
40-40
A-40
4-4 → 5-4
G. Mpetshi Perricard
3-3 → 4-3
G. Mpetshi Perricard
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-2 → 3-2
G. Mpetshi Perricard
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
40-30
1-1 → 2-1
J. Fonseca
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
ace
1-0 → 1-1
G. Mpetshi Perricard
0-0 → 1-0
Kamil Majchrzak vs Ben Shelton (Non prima 18:00)
Il match deve ancora iniziare
Miomir Kecmanovic vs Stan Wawrinka
Il match deve ancora iniziare
IWB Court 1 – ore 12:00
Sebastian Baez vs Reilly Opelka
ATP Basel
Sebastian Baez
3
4
Reilly Opelka
6
6
Vincitore: Opelka
Servizio
Svolgimento
Set 2
R. Opelka
15-0
ace
15-15
30-15
ace
40-15
ace
3-4 → 3-5
S. Baez
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
1-1 → 1-2
R. Opelka
0-15
15-15
ace
30-15
ace
40-15
ace
1-0 → 1-1
S. Baez
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
R. Opelka
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
ace
2-4 → 2-5
S. Baez
15-0
30-0
30-15
df
30-30
40-30
1-4 → 2-4
S. Baez
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
df
0-1 → 0-2
R. Opelka
0-15
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Marcel Granollers / Horacio Zeballos vs Romain Arneodo / Alexandre Muller
ATP Basel
Marcel Granollers / Horacio Zeballos [1]
6
7
Romain Arneodo / Alexandre Muller
3
6
Vincitore: Granollers / Zeballos
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
1*-2
2*-2
3-2*
3-3*
3*-4
4*-4
5-4*
5-5*
5*-6
6*-6
7-6*
7-7*
8*-7
8*-8
9-8*
9-9*
9*-10
10*-10
10-11*
11-11*
12*-11
6-6 → 7-6
R. Arneodo / Muller
6-5 → 6-6
M. Granollers / Zeballos
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
5-5 → 6-5
R. Arneodo / Muller
5-4 → 5-5
M. Granollers / Zeballos
0-15
df
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
4-4 → 5-4
R. Arneodo / Muller
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
df
40-40
4-3 → 4-4
M. Granollers / Zeballos
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
3-3 → 4-3
R. Arneodo / Muller
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-2 → 3-3
M. Granollers / Zeballos
0-15
df
15-15
30-15
40-15
2-2 → 3-2
R. Arneodo / Muller
15-0
15-15
15-30
df
30-30
30-40
40-40
2-1 → 2-2
M. Granollers / Zeballos
1-1 → 2-1
R. Arneodo / Muller
1-0 → 1-1
M. Granollers / Zeballos
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
R. Arneodo / Muller
5-3 → 6-3
M. Granollers / Zeballos
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
ace
4-3 → 5-3
R. Arneodo / Muller
4-2 → 4-3
M. Granollers / Zeballos
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
3-2 → 4-2
R. Arneodo / Muller
3-1 → 3-2
M. Granollers / Zeballos
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-1 → 3-1
R. Arneodo / Muller
0-15
df
15-15
15-30
15-40
1-1 → 2-1
M. Granollers / Zeballos
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
0-1 → 1-1
R. Arneodo / Muller
15-0
30-0
30-15
30-30
df
40-30
0-0 → 0-1
Raphael Collignon vs Arthur Rinderknech
ATP Basel
Raphael Collignon•
0
4
4
Valentin Royer
0
6
5
Servizio
Svolgimento
Set 2
V. Royer
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
4-4 → 4-5
V. Royer
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-3 → 3-4
V. Royer
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-2 → 2-3
V. Royer
15-0
30-0
40-0
40-15
df
ace
1-1 → 1-2
V. Royer
15-0
ace
30-0
30-15
df
40-15
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
R. Collignon
0-15
df
0-30
15-30
15-40
df
4-5 → 4-6
V. Royer
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
4-4 → 4-5
V. Royer
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-2 → 2-3
V. Royer
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
df
0-2 → 1-2
R. Collignon
0-15
df
0-30
15-30
15-40
df
0-1 → 0-2
V. Royer
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Marcos Giron vs Denis Shapovalov
Il match deve ancora iniziare
Adam Pavlasek / Jan Zielinski vs Simone Bolelli / Andrea Vavassori
Il match deve ancora iniziare
ATP 500 Vienna – 1° Turno – Cemento (al coperto)
Center Court – ore 13:30
Camilo Ugo Carabelli
vs Filip Misolic
ATP Vienna
Camilo Ugo Carabelli
5
6
Filip Misolic
7
7
Vincitore: Misolic
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
1*-0
2*-0
2-1*
2-2*
2*-3
2*-4
3-4*
3-5*
4*-5
5*-5
5-6*
6-6*
6*-7
ace
6-6 → 6-7
C. Ugo Carabelli
5-6 → 6-6
F. Misolic
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-5 → 5-6
C. Ugo Carabelli
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-5 → 5-5
F. Misolic
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
df
4-4 → 4-5
C. Ugo Carabelli
0-15
0-30
df
15-30
30-30
40-30
3-4 → 4-4
F. Misolic
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-3 → 3-4
C. Ugo Carabelli
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-3 → 3-3
F. Misolic
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-2 → 2-3
C. Ugo Carabelli
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
C. Ugo Carabelli
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
ace
40-40
A-40
ace
ace
0-1 → 1-1
F. Misolic
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
df
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
C. Ugo Carabelli
5-6 → 5-7
F. Misolic
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-5 → 5-6
C. Ugo Carabelli
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
ace
4-5 → 5-5
F. Misolic
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
ace
4-4 → 4-5
C. Ugo Carabelli
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-4 → 4-4
F. Misolic
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
2-4 → 3-4
C. Ugo Carabelli
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-4 → 2-4
C. Ugo Carabelli
0-15
df
0-30
15-30
15-40
30-40
0-3 → 0-4
F. Misolic
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-2 → 0-3
C. Ugo Carabelli
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-1 → 0-2
F. Misolic
0-15
15-15
ace
15-30
30-30
ace
40-30
0-0 → 0-1
Cameron Norrie vs Andrey Rublev
ATP Vienna
Cameron Norrie•
0
5
Andrey Rublev [7]
0
2
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Rublev
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-1 → 5-2
C. Norrie
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-1 → 5-1
A. Rublev
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
30-40
40-40
ace
40-A
3-1 → 4-1
C. Norrie
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
ace
2-1 → 3-1
A. Rublev
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
1-1 → 2-1
(LL) Hamad Medjedovic vs Lorenzo Musetti (Non prima 17:30)
Il match deve ancora iniziare
Jacob Fearnley vs Alexander Zverev (Non prima 20:15)
Il match deve ancora iniziare
#glaubandich Court – ore 13:00
Fernando Romboli / John-Patrick Smith vs Ariel Behar / Joran Vliegen
ATP Vienna
Fernando Romboli / John-Patrick Smith [1]
6
6
10
Ariel Behar / Joran Vliegen
3
7
5
Vincitore: Romboli / Smith
Servizio
Svolgimento
Set 3
A. Behar / Vliegen
0-1
1-1
2-1
2-2
2-3
3-3
3-4
3-5
3-6
4-6
4-7
4-8
4-9
5-9
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
1*-0
2*-0
2-1*
2-2*
2*-3
3*-3
4-3*
4-4*
4*-5
5*-5
5-6*
6-6 → 6-7
F. Romboli / Smith
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
5-6 → 6-6
A. Behar / Vliegen
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
5-5 → 5-6
F. Romboli / Smith
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
4-5 → 5-5
A. Behar / Vliegen
4-4 → 4-5
F. Romboli / Smith
3-4 → 4-4
A. Behar / Vliegen
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
3-3 → 3-4
F. Romboli / Smith
2-3 → 3-3
A. Behar / Vliegen
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-2 → 2-3
F. Romboli / Smith
1-2 → 2-2
A. Behar / Vliegen
1-1 → 1-2
F. Romboli / Smith
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
0-1 → 1-1
A. Behar / Vliegen
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
F. Romboli / Smith
5-3 → 6-3
A. Behar / Vliegen
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
4-3 → 5-3
F. Romboli / Smith
15-0
30-0
ace
40-0
40-15
40-30
3-3 → 4-3
A. Behar / Vliegen
2-3 → 3-3
F. Romboli / Smith
1-3 → 2-3
A. Behar / Vliegen
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
ace
1-2 → 1-3
F. Romboli / Smith
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
1-1 → 1-2
A. Behar / Vliegen
1-0 → 1-1
F. Romboli / Smith
0-0 → 1-0
David Pichler / Jurij Rodionov vs Constantin Frantzen / Robin Haase
ATP Vienna
David Pichler / Jurij Rodionov
3
6
3
Constantin Frantzen / Robin Haase [2]
6
1
10
Vincitore: Frantzen / Haase
Servizio
Svolgimento
Set 3
C. Frantzen / Haase
1-0
1-1
1-2
1-3
2-3
3-3
4-3
5-3
6-3
7-3
df
8-3
9-3
ace
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Pichler / Rodionov
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
5-1 → 6-1
C. Frantzen / Haase
4-1 → 5-1
D. Pichler / Rodionov
3-1 → 4-1
C. Frantzen / Haase
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
df
2-1 → 3-1
D. Pichler / Rodionov
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
1-1 → 2-1
C. Frantzen / Haase
1-0 → 1-1
D. Pichler / Rodionov
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
C. Frantzen / Haase
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
40-30
ace
3-5 → 3-6
D. Pichler / Rodionov
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
40-30
2-5 → 3-5
C. Frantzen / Haase
2-4 → 2-5
D. Pichler / Rodionov
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
2-3 → 2-4
C. Frantzen / Haase
2-2 → 2-3
D. Pichler / Rodionov
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-2 → 2-2
C. Frantzen / Haase
1-1 → 1-2
D. Pichler / Rodionov
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
df
0-1 → 1-1
C. Frantzen / Haase
15-0
ace
15-15
30-15
ace
40-15
ace
0-0 → 0-1
Tomas Martin Etcheverry vs Nicolai Budkov Kjaer (Non prima 15:30)
ATP Vienna
Tomas Martin Etcheverry•
40
3
Nicolai Budkov Kjaer
30
2
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Martin Etcheverry
15-0
ace
30-0
30-15
30-30
40-30
N. Budkov Kjaer
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
3-1 → 3-2
T. Martin Etcheverry
2-1 → 3-1
N. Budkov Kjaer
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-1 → 2-1
T. Martin Etcheverry
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
0-1 → 1-1
N. Budkov Kjaer
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Francisco Cerundolo vs Alex Michelsen
Il match deve ancora iniziare
WTA 500 Tokyo – 1° Turno – Cemento
Center Court – ore 03:30
Leylah Fernandez
vs Maria Sakkari
WTA Tokyo
Leylah Fernandez
0
7
6
0
Maria Sakkari
0
6
4
0
Vincitore: Fernandez
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Leylah Fernandez
4-4 → 5-4
Maria Sakkari
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
3-4 → 4-4
Leylah Fernandez
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-4 → 3-4
Leylah Fernandez
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
2-2 → 2-3
Maria Sakkari
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
1-2 → 2-2
Leylah Fernandez
1-1 → 1-2
Maria Sakkari
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
Leylah Fernandez
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
0-1*
0*-2
0*-3
0-4*
1-4*
2*-4
3*-4
3-5*
4-5*
5*-5
6*-5
6-6 → 7-6
Leylah Fernandez
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
6-5 → 6-6
Maria Sakkari
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
5-5 → 6-5
Leylah Fernandez
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
4-5 → 5-5
Leylah Fernandez
2-5 → 3-5
Maria Sakkari
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
2-4 → 2-5
Leylah Fernandez
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
2-3 → 2-4
Maria Sakkari
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-2 → 2-3
Leylah Fernandez
2-1 → 2-2
Leylah Fernandez
0-1 → 1-1
Maria Sakkari
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
(9) Victoria Mboko vs Bianca Andreescu Non prima 04:30
WTA Tokyo
Victoria Mboko [9]
0
6
6
0
Bianca Andreescu•
0
3
3
0
Vincitore: Mboko
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Bianca Andreescu
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
5-3 → 6-3
Victoria Mboko
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-3 → 5-3
Bianca Andreescu
4-2 → 4-3
Bianca Andreescu
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
2-2 → 3-2
Victoria Mboko
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-2 → 2-2
Bianca Andreescu
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
Bianca Andreescu
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Victoria Mboko
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
5-3 → 6-3
Bianca Andreescu
4-3 → 5-3
Bianca Andreescu
4-1 → 4-2
Bianca Andreescu
3-0 → 3-1
Victoria Mboko
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-0 → 3-0
Bianca Andreescu
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Wakana Sonobe vs Nikola Bartunkova
WTA Tokyo
Wakana Sonobe•
0
6
6
0
Nikola Bartunkova
0
4
3
0
Vincitore: Sonobe
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Wakana Sonobe
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
5-3 → 6-3
Nikola Bartunkova
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
5-2 → 5-3
Wakana Sonobe
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-2 → 5-2
Nikola Bartunkova
4-1 → 4-2
Wakana Sonobe
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
3-1 → 4-1
Nikola Bartunkova
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-0 → 3-1
Wakana Sonobe
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-0 → 3-0
Nikola Bartunkova
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Nikola Bartunkova
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
5-4 → 6-4
Nikola Bartunkova
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
3-4 → 4-4
Wakana Sonobe
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
2-4 → 3-4
Nikola Bartunkova
2-3 → 2-4
Wakana Sonobe
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-3 → 2-3
Nikola Bartunkova
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-2 → 1-3
Wakana Sonobe
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-2 → 1-2
Nikola Bartunkova
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-1 → 0-2
Wakana Sonobe
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Moyuka Uchijima vs (10) Sofia Kenin Non prima 10:00
WTA Tokyo
Moyuka Uchijima•
0
1
3
0
Sofia Kenin [10]
0
6
6
0
Vincitore: Kenin
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Moyuka Uchijima
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
3-3 → 3-4
Sofia Kenin
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-2 → 3-3
Moyuka Uchijima
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-2 → 3-2
Moyuka Uchijima
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 2-1
Sofia Kenin
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Moyuka Uchijima
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
0-5 → 1-5
Sofia Kenin
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-4 → 0-5
Moyuka Uchijima
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-3 → 0-4
Sofia Kenin
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
0-2 → 0-3
Moyuka Uchijima
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-1 → 0-2
Show Court – ore 03:30
(7) Diana Shnaider
vs Dayana Yastremska
WTA Tokyo
Diana Shnaider [7]
0
6
6
0
Dayana Yastremska
0
3
1
0
Vincitore: Shnaider
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Diana Shnaider
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
5-1 → 6-1
Dayana Yastremska
5-0 → 5-1
Dayana Yastremska
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
3-0 → 4-0
Dayana Yastremska
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-0 → 2-0
Diana Shnaider
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Dayana Yastremska
5-3 → 6-3
Dayana Yastremska
5-1 → 5-2
Diana Shnaider
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-1 → 5-1
Dayana Yastremska
3-1 → 4-1
Dayana Yastremska
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
1-1 → 2-1
Diana Shnaider
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
1-0 → 1-1
Dayana Yastremska
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 1-0
Alina Charaeva vs Jaqueline Cristian
WTA Tokyo
Alina Charaeva
0
2
3
0
Jaqueline Cristian•
0
6
6
0
Vincitore: Cristian
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Jaqueline Cristian
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-5 → 3-6
Jaqueline Cristian
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
1-5 → 2-5
Jaqueline Cristian
1-3 → 1-4
Jaqueline Cristian
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-2 → 0-3
Alina Charaeva
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Jaqueline Cristian
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Alina Charaeva
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-5 → 2-6
Jaqueline Cristian
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-4 → 2-5
Alina Charaeva
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
2-3 → 2-4
Jaqueline Cristian
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-2 → 2-3
Jaqueline Cristian
1-1 → 1-2
Jaqueline Cristian
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Shuko Aoyama / Cristina Bucsa vs (2) Asia Muhammad / (2) Demi Schuurs
Il match deve ancora iniziare
Bianca Andreescu / Victoria Mboko vs Emiliana Arango / Zeynep Sonmez Non prima 07:45
WTA Tokyo
Bianca Andreescu / Victoria Mboko
6
6
10
Emiliana Arango / Zeynep Sonmez
7
1
7
Vincitore: Andreescu / Mboko
Servizio
Svolgimento
Set 3
Emiliana Arango / Zeynep Sonmez
Emiliana Arango / Zeynep Sonmez
1-0
1-1
1-2
1-3
1-4
2-4
3-4
3-5
4-5
5-5
5-6
6-6
6-7
7-7
7-8
7-9
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Bianca Andreescu / Victoria Mboko
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
5-1 → 6-1
Emiliana Arango / Zeynep Sonmez
5-0 → 5-1
Bianca Andreescu / Victoria Mboko
4-0 → 5-0
Emiliana Arango / Zeynep Sonmez
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
3-0 → 4-0
Bianca Andreescu / Victoria Mboko
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-0 → 3-0
Emiliana Arango / Zeynep Sonmez
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
1-0 → 2-0
Bianca Andreescu / Victoria Mboko
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
1*-1
2*-1
2-2*
3-2*
3*-3
4*-3
4-4*
4-5*
4*-6
6-6 → 6-7
Bianca Andreescu / Victoria Mboko
5-6 → 6-6
Emiliana Arango / Zeynep Sonmez
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
5-5 → 5-6
Bianca Andreescu / Victoria Mboko
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
5-4 → 5-5
Emiliana Arango / Zeynep Sonmez
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
4-4 → 5-4
Bianca Andreescu / Victoria Mboko
3-4 → 4-4
Emiliana Arango / Zeynep Sonmez
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
3-3 → 3-4
Bianca Andreescu / Victoria Mboko
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
2-3 → 3-3
Emiliana Arango / Zeynep Sonmez
2-2 → 2-3
Bianca Andreescu / Victoria Mboko
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-2 → 2-2
Emiliana Arango / Zeynep Sonmez
0-2 → 1-2
Bianca Andreescu / Victoria Mboko
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
0-1 → 0-2
Emiliana Arango / Zeynep Sonmez
0-0 → 0-1
Giuliana Olmos / Aldila Sutjiadi vs (3) Anna Danilina / (3) Aleksandra Krunic
WTA Tokyo
Giuliana Olmos / Aldila Sutjiadi•
0
1
3
0
Anna Danilina / Aleksandra Krunic [3]
0
6
6
0
Vincitore: Danilina / Krunic
Servizio
Svolgimento
Set 3
Giuliana Olmos / Aldila Sutjiadi
Servizio
Svolgimento
Set 2
Giuliana Olmos / Aldila Sutjiadi
3-5 → 3-6
Anna Danilina / Aleksandra Krunic
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
3-4 → 3-5
Giuliana Olmos / Aldila Sutjiadi
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-4 → 3-4
Anna Danilina / Aleksandra Krunic
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-3 → 2-4
Giuliana Olmos / Aldila Sutjiadi
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-3 → 2-3
Anna Danilina / Aleksandra Krunic
1-2 → 1-3
Giuliana Olmos / Aldila Sutjiadi
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
0-2 → 1-2
Anna Danilina / Aleksandra Krunic
0-1 → 0-2
Giuliana Olmos / Aldila Sutjiadi
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Anna Danilina / Aleksandra Krunic
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-5 → 1-6
Giuliana Olmos / Aldila Sutjiadi
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
1-4 → 1-5
Anna Danilina / Aleksandra Krunic
1-3 → 1-4
Giuliana Olmos / Aldila Sutjiadi
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
1-2 → 1-3
Anna Danilina / Aleksandra Krunic
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
0-2 → 1-2
Giuliana Olmos / Aldila Sutjiadi
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
0-1 → 0-2
Anna Danilina / Aleksandra Krunic
0-0 → 0-1
WTA 250 Guangzhou – 1° Turno – Cemento
Center Court – ore 05:00
Victoria Jimenez Kasintseva
vs (2) Ann Li
WTA Guangzhou
Victoria Jimenez Kasintseva
0
4
6
0
Ann Li [2]•
0
6
7
0
Vincitore: Li
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
1*-0
2-0*
3-0*
4*-0
4*-1
4-2*
4-3*
4*-4
4*-5
4-6*
6-6 → 6-7
Victoria Jimenez Kasintseva
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
5-5 → 6-5
Ann Li
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
5-4 → 5-5
Victoria Jimenez Kasintseva
5-3 → 5-4
Victoria Jimenez Kasintseva
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-2 → 5-2
Ann Li
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
3-2 → 4-2
Victoria Jimenez Kasintseva
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
3-1 → 3-2
Ann Li
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-0 → 3-1
Victoria Jimenez Kasintseva
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
2-0 → 3-0
Ann Li
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
1-0 → 2-0
Victoria Jimenez Kasintseva
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Victoria Jimenez Kasintseva
3-5 → 4-5
Ann Li
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-4 → 3-5
Victoria Jimenez Kasintseva
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
3-3 → 3-4
Ann Li
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
3-2 → 3-3
Victoria Jimenez Kasintseva
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
3-1 → 3-2
Ann Li
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
2-1 → 3-1
Victoria Jimenez Kasintseva
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-1 → 2-1
Ann Li
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-0 → 1-1
Victoria Jimenez Kasintseva
0-0 → 1-0
Anna Bondar vs Hanyu Guo
WTA Guangzhou
Anna Bondar
6
3
7
Hanyu Guo
3
6
6
Vincitore: Bondar
Servizio
Svolgimento
Set 3
Tiebreak
0*-0
0-1*
0*-2
1*-2
2-2*
3-2*
3*-3
4*-3
5-3*
6-3*
6*-4
6-6 → 7-6
Anna Bondar
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
5-6 → 6-6
Hanyu Guo
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-5 → 5-6
Anna Bondar
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-4 → 4-4
Hanyu Guo
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
1-3 → 2-3
Anna Bondar
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
1-2 → 1-3
Hanyu Guo
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
Hanyu Guo
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Anna Bondar
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
3-3 → 3-4
Anna Bondar
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
2-2 → 2-3
Servizio
Svolgimento
Set 1
Anna Bondar
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-3 → 5-3
Hanyu Guo
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
3-3 → 4-3
Anna Bondar
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
2-1 → 2-2
Hanyu Guo
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-0 → 2-1
Anna Bondar
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-0 → 2-0
Hanyu Guo
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Shuai Zhang vs Anastasia Zakharova Non prima 09:00
WTA Guangzhou
Shuai Zhang•
0
6
6
0
Anastasia Zakharova
0
4
1
0
Vincitore: Zhang
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Shuai Zhang
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
5-1 → 6-1
Anastasia Zakharova
4-1 → 5-1
Shuai Zhang
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
3-1 → 4-1
Anastasia Zakharova
2-1 → 3-1
Shuai Zhang
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
2-0 → 2-1
Anastasia Zakharova
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
1-0 → 2-0
Shuai Zhang
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Anastasia Zakharova
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
5-4 → 6-4
Anastasia Zakharova
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
3-4 → 4-4
Shuai Zhang
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
3-3 → 3-4
Anastasia Zakharova
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
2-3 → 3-3
Shuai Zhang
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-3 → 2-3
Anastasia Zakharova
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-2 → 1-3
Shuai Zhang
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
1-1 → 1-2
Anastasia Zakharova
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
0-1 → 1-1
Shuai Zhang
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 0-1
(4) Alexandra Eala vs Claire Liu
WTA Guangzhou
Alexandra Eala [4]
6
4
4
Claire Liu
2
6
6
Vincitore: Liu
Servizio
Svolgimento
Set 3
Claire Liu
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
4-5 → 4-6
Alexandra Eala
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
4-4 → 4-5
Claire Liu
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
4-3 → 4-4
Alexandra Eala
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
3-1 → 3-2
Alexandra Eala
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Alexandra Eala
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
4-4 → 4-5
Claire Liu
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
4-3 → 4-4
Alexandra Eala
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
4-2 → 4-3
Claire Liu
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
3-2 → 4-2
Claire Liu
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-2 → 2-2
Alexandra Eala
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-2 → 1-2
Claire Liu
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 0-2
Alexandra Eala
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Alexandra Eala
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
4-2 → 5-2
Alexandra Eala
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-2 → 3-2
Alexandra Eala
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Alexandra Eala
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Ajla Tomljanovic vs (5) Alycia Parks Non prima 12:00
WTA Guangzhou
Ajla Tomljanovic
0
7
7
0
Alycia Parks [5]
0
5
5
0
Vincitore: Tomljanovic
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Ajla Tomljanovic
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
6-5 → 7-5
Alycia Parks
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
5-5 → 6-5
Ajla Tomljanovic
4-5 → 5-5
Ajla Tomljanovic
3-4 → 4-4
Alycia Parks
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
2-4 → 3-4
Ajla Tomljanovic
2-3 → 2-4
Alycia Parks
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-2 → 2-3
Ajla Tomljanovic
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
2-1 → 2-2
Alycia Parks
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-0 → 2-1
Ajla Tomljanovic
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Ajla Tomljanovic
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
6-5 → 7-5
Ajla Tomljanovic
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
4-5 → 5-5
Alycia Parks
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
3-5 → 4-5
Ajla Tomljanovic
3-4 → 3-5
Alycia Parks
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
3-3 → 3-4
Ajla Tomljanovic
2-3 → 3-3
Alycia Parks
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-2 → 2-3
Ajla Tomljanovic
1-2 → 2-2
Alycia Parks
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Ajla Tomljanovic
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
Alycia Parks
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Court 2 – ore 05:00
Camila Osorio
vs Lucia Bronzetti
WTA Guangzhou
Camila Osorio•
0
6
6
0
Lucia Bronzetti
0
1
2
0
Vincitore: Osorio
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Camila Osorio
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
5-2 → 6-2
Lucia Bronzetti
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
4-2 → 5-2
Lucia Bronzetti
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-1 → 3-2
Camila Osorio
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-1 → 3-1
Lucia Bronzetti
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-1 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Lucia Bronzetti
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
5-0 → 5-1
Lucia Bronzetti
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
1-0 → 2-0
(1) Jessica Bouzas Maneiro vs Lulu Sun
WTA Guangzhou
Jessica Bouzas Maneiro [1]•
0
6
6
0
Lulu Sun
0
7
7
0
Vincitore: Sun
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
0*-1
0-2*
1-2*
1*-3
1*-4
1-5*
2-5*
2*-6
6-6 → 6-7
Lulu Sun
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
6-5 → 6-6
Jessica Bouzas Maneiro
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-5 → 6-5
Jessica Bouzas Maneiro
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-4 → 5-4
Jessica Bouzas Maneiro
3-3 → 4-3
Lulu Sun
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-2 → 3-3
Jessica Bouzas Maneiro
3-1 → 3-2
Lulu Sun
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-0 → 3-1
Jessica Bouzas Maneiro
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-0 → 3-0
Jessica Bouzas Maneiro
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
0-1*
1*-1
1*-2
1-3*
1-4*
2*-4
3*-4
3-5*
3-6*
6-6 → 6-7
Jessica Bouzas Maneiro
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
5-6 → 6-6
Lulu Sun
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
5-5 → 5-6
Jessica Bouzas Maneiro
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
5-4 → 5-5
Lulu Sun
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
4-4 → 5-4
Jessica Bouzas Maneiro
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
4-3 → 4-4
Lulu Sun
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-2 → 4-3
Jessica Bouzas Maneiro
3-2 → 4-2
Jessica Bouzas Maneiro
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-1 → 3-1
Jessica Bouzas Maneiro
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Lulu Sun
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
(8) Polina Kudermetova vs Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah
WTA Guangzhou
Polina Kudermetova [8]
6
1
2
Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah
1
6
6
Vincitore: Rakotomanga Rajaonah
Servizio
Svolgimento
Set 3
Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah
2-5 → 2-6
Polina Kudermetova
1-5 → 2-5
Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah
1-4 → 1-5
Polina Kudermetova
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-3 → 1-4
Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
0-3 → 1-3
Polina Kudermetova
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
0-2 → 0-3
Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah
0-1 → 0-2
Polina Kudermetova
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah
1-5 → 1-6
Polina Kudermetova
1-4 → 1-5
Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
1-3 → 1-4
Polina Kudermetova
1-2 → 1-3
Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah
1-1 → 1-2
Polina Kudermetova
0-1 → 1-1
Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Polina Kudermetova
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-1 → 6-1
Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
4-1 → 5-1
Polina Kudermetova
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-1 → 4-1
Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah
3-0 → 3-1
Polina Kudermetova
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-0 → 3-0
Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
1-0 → 2-0
Polina Kudermetova
0-0 → 1-0
Kaja Juvan vs Caty McNally
WTA Guangzhou
Kaja Juvan
3
6
3
Caty McNally
6
1
6
Vincitore: McNally
Servizio
Svolgimento
Set 3
Caty McNally
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-5 → 3-6
Kaja Juvan
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-5 → 3-5
Kaja Juvan
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-2 → 1-3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Kaja Juvan
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-1 → 6-1
Caty McNally
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-0 → 5-1
Kaja Juvan
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-0 → 5-0
Caty McNally
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
3-0 → 4-0
Caty McNally
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Caty McNally
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-5 → 3-6
Kaja Juvan
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-3 → 3-3
Caty McNally
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-3 → 2-3
Kaja Juvan
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-3 → 1-3
Polina Kudermetova / Kamilla Rakhimova vs Peangtarn Plipuech / Wushuang Zheng
WTA Guangzhou
Polina Kudermetova / Kamilla Rakhimova
2
6
10
Peangtarn Plipuech / Wushuang Zheng
6
2
3
Vincitore: Kudermetova / Rakhimova
Servizio
Svolgimento
Set 3
Polina Kudermetova / Kamilla Rakhimova
Polina Kudermetova / Kamilla Rakhimova
1-0
1-1
2-1
3-1
4-1
4-2
5-2
6-2
7-2
8-2
8-3
9-3
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Peangtarn Plipuech / Wushuang Zheng
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
5-2 → 6-2
Polina Kudermetova / Kamilla Rakhimova
4-2 → 5-2
Peangtarn Plipuech / Wushuang Zheng
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
4-1 → 4-2
Polina Kudermetova / Kamilla Rakhimova
3-1 → 4-1
Peangtarn Plipuech / Wushuang Zheng
3-0 → 3-1
Polina Kudermetova / Kamilla Rakhimova
2-0 → 3-0
Peangtarn Plipuech / Wushuang Zheng
1-0 → 2-0
Polina Kudermetova / Kamilla Rakhimova
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Peangtarn Plipuech / Wushuang Zheng
2-5 → 2-6
Polina Kudermetova / Kamilla Rakhimova
2-4 → 2-5
Peangtarn Plipuech / Wushuang Zheng
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-3 → 2-4
Polina Kudermetova / Kamilla Rakhimova
1-3 → 2-3
Peangtarn Plipuech / Wushuang Zheng
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
1-2 → 1-3
Polina Kudermetova / Kamilla Rakhimova
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
1-1 → 1-2
Peangtarn Plipuech / Wushuang Zheng
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Polina Kudermetova / Kamilla Rakhimova
0-0 → 1-0
Court 5 – ore 05:00
Ella Seidel vs Leolia Jeanjean
WTA Guangzhou
Ella Seidel
0
6
6
0
Leolia Jeanjean
0
2
2
0
Vincitore: Seidel
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Ella Seidel
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
5-2 → 6-2
Ella Seidel
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
3-2 → 4-2
Leolia Jeanjean
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
2-2 → 3-2
Leolia Jeanjean
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Ella Seidel
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Leolia Jeanjean
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-1 → 3-2
Ella Seidel
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-1 → 3-1
Ella Seidel
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Leolia Jeanjean
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Alina Korneeva vs (6) Yulia Putintseva
WTA Guangzhou
Alina Korneeva
6
6
4
Yulia Putintseva [6]
7
4
6
Vincitore: Putintseva
Servizio
Svolgimento
Set 3
Alina Korneeva
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
4-5 → 4-6
Yulia Putintseva
4-4 → 4-5
Alina Korneeva
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-4 → 4-4
Yulia Putintseva
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
2-4 → 3-4
Yulia Putintseva
1-3 → 2-3
Yulia Putintseva
0-2 → 0-3
Alina Korneeva
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-1 → 0-2
Yulia Putintseva
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Alina Korneeva
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
5-4 → 6-4
Yulia Putintseva
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
5-3 → 5-4
Alina Korneeva
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-3 → 5-3
Yulia Putintseva
4-2 → 4-3
Yulia Putintseva
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
2-2 → 3-2
Alina Korneeva
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-2 → 2-2
Yulia Putintseva
1-1 → 1-2
Alina Korneeva
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Yulia Putintseva
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
0-2*
0-3*
0*-4
1*-4
1-5*
2-5*
2*-6
6-6 → 6-7
Yulia Putintseva
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
6-5 → 6-6
Alina Korneeva
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
5-5 → 6-5
Yulia Putintseva
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
5-4 → 5-5
Yulia Putintseva
3-4 → 4-4
Alina Korneeva
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-4 → 3-4
Yulia Putintseva
1-4 → 2-4
Alina Korneeva
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-4 → 1-4
Yulia Putintseva
0-3 → 0-4
Yulia Putintseva
0-1 → 0-2
Katarzyna Kawa vs Katie Volynets
WTA Guangzhou
Katarzyna Kawa
6
2
2
Katie Volynets
4
6
6
Vincitore: Volynets
Servizio
Svolgimento
Set 3
Katie Volynets
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-3 → 1-4
Katie Volynets
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 1-2
Katarzyna Kawa
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Katie Volynets
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Katarzyna Kawa
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
2-5 → 2-6
Katie Volynets
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-3 → 1-4
Katarzyna Kawa
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
1-2 → 1-3
Katie Volynets
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-2 → 1-2
Katarzyna Kawa
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Katie Volynets
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Katie Volynets
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-3 → 5-4
Katarzyna Kawa
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-3 → 5-3
Katarzyna Kawa
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-2 → 4-2
Katie Volynets
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
2-2 → 3-2
Katie Volynets
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
1-1 → 2-1
Katarzyna Kawa
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
Lucia Bronzetti / Elisabetta Cocciaretto vs (2) Isabelle Haverlag / (2) Maia Lumsden
WTA Guangzhou
Lucia Bronzetti / Elisabetta Cocciaretto•
0
4
3
0
Isabelle Haverlag / Maia Lumsden [2]
0
6
6
0
Vincitore: Haverlag / Lumsden
Servizio
Svolgimento
Set 3
Lucia Bronzetti / Elisabetta Cocciaretto
Servizio
Svolgimento
Set 2
Lucia Bronzetti / Elisabetta Cocciaretto
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
3-5 → 3-6
Isabelle Haverlag / Maia Lumsden
2-5 → 3-5
Lucia Bronzetti / Elisabetta Cocciaretto
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
2-4 → 2-5
Isabelle Haverlag / Maia Lumsden
2-3 → 2-4
Lucia Bronzetti / Elisabetta Cocciaretto
1-3 → 2-3
Isabelle Haverlag / Maia Lumsden
1-2 → 1-3
Lucia Bronzetti / Elisabetta Cocciaretto
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-1 → 1-2
Isabelle Haverlag / Maia Lumsden
1-0 → 1-1
Lucia Bronzetti / Elisabetta Cocciaretto
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Isabelle Haverlag / Maia Lumsden
4-5 → 4-6
Lucia Bronzetti / Elisabetta Cocciaretto
3-5 → 4-5
Isabelle Haverlag / Maia Lumsden
3-4 → 3-5
Lucia Bronzetti / Elisabetta Cocciaretto
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
3-3 → 3-4
Isabelle Haverlag / Maia Lumsden
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-2 → 3-3
Lucia Bronzetti / Elisabetta Cocciaretto
2-2 → 3-2
Isabelle Haverlag / Maia Lumsden
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
1-2 → 2-2
Lucia Bronzetti / Elisabetta Cocciaretto
1-1 → 1-2
Isabelle Haverlag / Maia Lumsden
0-1 → 1-1
Lucia Bronzetti / Elisabetta Cocciaretto
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
0-0 → 0-1
Anna Bondar / Veronika Erjavec vs (3) Monica Niculescu / (3) Sabrina Santamaria
WTA Guangzhou
Dominika Salkova / Ella Seidel
6
0
6
Monica Niculescu / Sabrina Santamaria [3]
3
6
10
Vincitore: Niculescu / Santamaria
Servizio
Svolgimento
Set 3
Monica Niculescu / Sabrina Santamaria
Dominika Salkova / Ella Seidel
0-1
1-1
1-2
2-2
2-3
2-4
2-5
2-6
2-7
2-8
3-8
4-8
4-9
5-9
6-9
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Dominika Salkova / Ella Seidel
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-5 → 0-6
Monica Niculescu / Sabrina Santamaria
0-4 → 0-5
Dominika Salkova / Ella Seidel
0-3 → 0-4
Monica Niculescu / Sabrina Santamaria
0-2 → 0-3
Dominika Salkova / Ella Seidel
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-1 → 0-2
Monica Niculescu / Sabrina Santamaria
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Dominika Salkova / Ella Seidel
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
5-3 → 6-3
Monica Niculescu / Sabrina Santamaria
5-2 → 5-3
Dominika Salkova / Ella Seidel
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
4-2 → 5-2
Monica Niculescu / Sabrina Santamaria
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
3-2 → 4-2
Dominika Salkova / Ella Seidel
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-2 → 3-2
Monica Niculescu / Sabrina Santamaria
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
2-1 → 2-2
Dominika Salkova / Ella Seidel
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
1-1 → 2-1
Monica Niculescu / Sabrina Santamaria
1-0 → 1-1
Dominika Salkova / Ella Seidel
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
0-0 → 1-0
Chiedo scusa, ma il cortocircuito logico non era proprio chiarissimo, visto che i due giocano in tornei diversi.
Mi sembra 3, non vorrei sbagliare.
@ walden (#4502991)
Dire che il tennis femminile italiano è in piena salute però è una falsità.
Con l’uscita della Bronzetti abbiamo due giocatrici nelle 100 e 5 nelle 200. Se alla Paolini viene il raffreddore nel circuito WTA praticamente resta la Cocciaretto. Siamo in una situazione simile al maschile di 25 anni fa, con la differenza che l’unica giocatrice competitiva è veramente forte e copre le magagne di tutto il movimento.
La redazione pubblica la pagina dei match live alle 9 del mattino, quando il programma dei tornei femminili e già oltre metà, giocando in Cina e Giappone,lo è stato ancora la settimana scorsa,non due settimane fa,gli enigmi sempre più frequenti nessuno riuscirà a risolverli.
Visto questo vorrei fare un paio di considerazioni su alcuni match di domani all’alba.
Ora che la Noskova ha praticamente giocato un solo match in 10 giorni bisogna vedere se ha recuperato o se ha proprio staccato la spina, l’avversaria è un test giusto, una tennista non in crisi, all’apice della sua giovane carriera e che può ancora crescere.
Mboko e Lys date perfettamente alla pari dai bookmakers,la quota della tedesca è in notevole calo, evidentemente ispira di più gli scommettitori, difatti a differenza di Andreecu è una tennista in forte ascesa,Eva Lys zitta zitta sta facendo il suo percorso e lo vista di recente giocare molto bene,ma vedendo gli highlights dei due match odierno non sono così conventi,gli scambi del derby canadese mi hanno convinto di più di quelli di Lys e una Boulter veramente poca cosa,se si alza ancora di più la quota della Mboko non mi dispiacerebbe.
Intanto è uscita quella della Sonobe contro Kenin,a 4.10.
Ebbene sì signore e Signori.
Grandissimo Tsitsipas. Ha acchiappato un milione e mezzo in Arabia anche se non riesce a giocare. Purtroppo per Musetti deve giocare una partita vera e non un allenamento.
Certo che non dipende da chi si ritira (….)ma in un 500 avere 4 LL quindi il 100% di chi ha perso al secondo turno di quali è tanta roba . (Quando erano 3 avevo scritto che a breve il quarto ). Interessante sarebbe un elenco dei LL da inzio anno challenger compresi.
interrogativi, virgole e smile sono stati cancellati dal gestore computerizzato del sito… giusto per informarvi che fate meglio a risparmiarvi i soliti commenti
ma stai bene io parlavo di Auger Aliassime che gioca a Basilea ma davvero le tabelline con voi
Penso e spero si riferisse ad Auger, suo primo rivale per la corsa alle Finals, che effettivamente su indoor si trova alla grande
Credo si riferisse ad Aliassime ed alla lotta per le finals.
Alcuni di voi sono davvero isterici.
Relax, baby.
già, vincerla due anni seguito è un premio di consolazione…
Almeno quando spari una delle tue cazzate studia un po’ prima… Tsitsipas non è canadese ma greco, che poi sia in forma in questo periodo neanche suo padre e la sua ragazza ci credono…
Due miracoli fanno un santo…
Si, però parliamoci chiaramente, quello che conta è il circuito ed i tornei per misurare lo dato di salute di un movimento nazionale. La bjk è stata 2 piccoli miracoli.
Tennis femminile alla frutta. Jasmine eccezione
@ Alberto Rossi (#4502948)
E le nuove leve dove sono? La Paolini è sulla trentina, la Errani porta bene i suoi 90 anni, dopo di loro? Ti dico di più, con l’arrivo in massa delle asiatiche, alle nostre resteranno i circoli del tennis delle loro città. enzo
Non so se c’avete fatto caso, ma ultimamente nel circuito sono entrati/e moltissimi atleti asiatici, particolarmente cinesi e giapponesi. Sono una moltitudine e non c’è da meravigliarsi se prima o poi, arriverà il campione. enzo
Oddio Enzo, lo sai che ti voglio bene, ma stavolta hai davvero fatto la pipì fuori dal vasetto.. nel tennis femminile abbiamo vinto le due ultime coppe per nazioni, poi certo, Jasmine e Sara hanno fatto la differenza, ma la Bronzetti, come la Cocciaretto, sono brave e ci mettono il “cuore” ❤️
Purtroppo temo il peggio, il canadese su cemento indoor è più forte del Lorenzo di oggi ed è in gran forma, comunque e sempre forza Musetti
Concetto talmente Profondo che è stato scritto 2 volte per restare nel Tempo.
Tanto di Cappella..
Bole e Vava devono fare attenzione: vittoria non scontata.
Alè “ragazzi” (ragazzi per modo di dire…)!
Canadesi in primo piano.
Da un canto la “mia amata” Leilah che sembra poter prolungare il suo momento positivo, ma dall’altro purtroppo c’è una specie di pietra tombale sul grande talento, troppo martoriato dalla cattiva sorte, di Bianca Andreescu: le avran indorata l’amara pillola il fatto e la consapevolezza d’essere stata sconfitta dalla giovane arrembante connazionale?
Non credo.
@ enzola barbera (#4502728)
Eccezion fatta per la nostra piccola-grande locomotiva…
Ecco, oggi Musetti ha l’occasione buona per riprendersi dalle recenti inopinate sconfitte (con Tabilo, con PescionePericardio…): Zizipas al momento sta messo sicuramente peggio e non è certo il caso di iniettargli un po’ di fiducia.
Forza Lorenzo!
Come gioca Wakana, anche sotto rete con naturalezza,vi consiglio gli highlights nel canale YouTube wta per chi ancora non la conosce,questa diventa forte.
Lucia in caduta…liberissima,fermarsi e programmare la prossima stagione per rientrare nelle 100
Dopo Jas ed in attesa(speriamo) della Grant saranno 2 anni (almeno) difficile,ma ci consoliamo con la BJK….
Lucia in un pericolo loop negativo…
Non sembra, è su un binario morto.
Ma noi abbiamo sempre la nostra Coppa del mondo a squadre,Vero Binaghi?
Dove la Errani le prende tutte al volo.
Sfida fra recentissime stelline juniores,la Bartunkova dopo un ban di 6 mesi per questioni doping è riemersa due settimane fa vincendo un 125 in turchia, questo ha portato i bookmakers ha considerarla super favorita,la stellina di casa Sonobe data sorprendentemente a 3 visto che in casa può sorprendere,il punteggio al momento è a senso unico,la scorsa settimana a Osaka ha avuto anche l’occasione di confrontarsi con la capitana Naomi Osaka.
La Osorio è una delle più note “pallettare” del circuito. Soccombe solo sotto i colpi delle avversarie sono particolarmente potenti. La Sabalenka, per citarne una, non gli dà la possibilità di palleggiare. La Bronzetti fa quel che puó. Il tennis femminile italiano sembra su un binario morto
La Osorio è una delle più note “pallettare” del circuito. Soccombe solo sotto i colpi delle avversarie sono particolarmente potenti. La Sabalenka, per citarne una, non gli dà la possibilità di palleggiare. La Bronzetti fa quel che puó. Il tennis femminile italiano sembra su un binario morto
Ci può stare per Bronzetti fare solo 3 games contro la Swiatek, comunque con questa sconfitta uscirà ufficialmente dalle 100,non la vedo giocare da prima di questa crisi,ma evidentemente in questo momento non dev’essere un bel vedere.
Mi aspettavo il forfait della Fernandez, quando ho visto che sarebbe scesa in campo contro una tennista di lotta come Sakkari che ha vinto bene il match precedente,ero tentato a prendere un set della greca, menomale che non l’ho fatto, soprattutto vedendo come si è svolto il match,5-2 Sakkari,vari set points,4-1 nel tie break, insomma… oggi ci sarebbe voluto una doccia ghiacciata,ma questo però ribadisce le doti da fighter della canadese, è una che da sempre emozioni,grande cultura del lavoro e dell’impegno,come Paolini,non c’è ne sono tante.
Molte dopo un successo si prendono un break: “Sono stanca,ora mi riposo,ora me la godo un po’….
Quando ho visto il programma di questo derby canadese ho subito pensato: “Vuoi vedere che ci vuole la Andreescu per riportare alla vittoria Mboko”
E attenzione che una vittoria ti può sbloccare da un momento di empasse.
Il tennis canadese non ha mai avuto tradizione, all’improvviso ha cominciato a produrre tenniste da fare invidia, hanno perso un talento come Bouchard,ne hanno praticamente già perso un altro come Andreescu come se nulla fosse, eppure stiamo a parlare di Fernandez e Mboko.
Attenzione ad Alina Korneeva,se batte Putintseva potrei cominciare a dire la stessa cosa detta tutti i giorni della scorsa settimana della Valentova.
Quindi tifate Putintseva,4-4 al terzo.