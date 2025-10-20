Maria Timofeeva cambia bandiera: da oggi rappresenterà l’Uzbekistan

Il fenomeno delle tenniste russe che scelgono di competere sotto un’altra bandiera continua a crescere. Dopo Elina Avanesyan e Daria Kasatkina, anche Maria Timofeeva ha deciso di cambiare nazionalità sportiva, annunciando ufficialmente sui propri canali social che da oggi rappresenterà l’Uzbekistan.

La 21enne, attualmente n.146 del ranking WTA, ha già conosciuto da vicino il tennis di alto livello: è stata tra le prime cento del mondo e ha vinto un titolo professionistico, dimostrando di avere le qualità per tornare presto ai vertici.

La scelta, come sottolineato dalla stessa giocatrice, è frutto di una decisione personale e libera, in linea con quanto già fatto da altre atlete russe in seguito alla complessa situazione geopolitica del loro Paese.

Da oggi, dunque, vedremo Maria Timofeeva competere con i colori dell’Uzbekistan, pronta ad aprire un nuovo capitolo della sua carriera nel circuito WTA.