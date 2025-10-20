Tornei ITF Copertina, WTA

ITF Tyler e Wrexham: I Main Draw

20/10/2025 19:53 1 commento
Camilla Rosatello nella foto

ITF TYLER (Usa 100k cemento outdoor)
[1] Renata Zarazua MEX vs TBD
Ipek Oz TUR vs Alana Smith USA
Olivia Lincer USA vs Monika Ekstrand USA
Chukwumelije Clarke USA vs [5] Iryna Shymanovich BLR

[3] Petra Marcinko CRO vs TBD
Victoria Hu USA vs TBD
Eryn Cayetano USA vs TBD
Tessah Andrianjafitrimo FRA vs [6] Anouk Koevermans NED

[7] Anastasia Gasanova RUS vs Weronika Falkowska POL
Rasheeda Mcadoo USA vs Christasha Mcneil USA
Mary Stoiana USA vs TBD
Maria Kozyreva RUS vs [4] Louisa Chirico USA

[8] Olivia Gadecki AUS vs TBD
Katherine Sebov CAN vs TBD
Malaika Rapolu USA vs Kayla Day USA
[2] Caroline Dolehide USA vs TBD

ITF WREXHAM (Gbr 100k cemento indoor)
[1] Jessika Ponchet FRA vs Indianna Spink GBR
Ruby Cooling GBR vs Yuriko Lily Miyazaki GBR
Tegan Bush GBR vs Jana Otzipka BEL
Ranah Akua Stoiber GBR vs [5] Raluca Georgiana Serban CYP

[3] Justina Mikulskyte LTU vs Mimi Xu GBR
Andre Lukosiute LTU vs Gina Marie Dittmann GER
Alice Gillan GBR vs Kajsa Rinaldo persson SWE
Iva Primorac pavicic CRO vs [6] Harmony Tan FRA

[8] Julia Avdeeva RUS vs Mika Stojsavljevic GBR
Amarni Banks GBR vs Laura Hietaranta FIN
Lucie Havlickova CZE vs Francesca Curmi MLT
Demi Tran NED vs [4] Kathinka Von deichmann LIE

[7] Valentina Ryser SUI vs Ivana Sebestova CZE
Ella Mcdonald GBR vs Alicia Dudeney GBR
Freya Christie GBR vs Elena Malygina EST
Katarina Kuzmova SVK vs [2] Camilla Rosatello ITA

1 commento

l Occhio di Sauron 20-10-2025 20:42

DOLEHIDE

MARCINKO

ZARAZUA
GASANOVA

LINCER
CAYETANO
STOIANA
SEBOV

VON DEICHMANN

MIKULSKYTE

MIYAZAKI
ROSATELLO

STOIBER
TAN
AVDEEVA
RYSER

 
