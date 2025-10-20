ITF Tyler e Wrexham: I Main Draw
ITF TYLER (Usa 100k cemento outdoor)
[1] Renata Zarazua vs TBD
Ipek Oz vs Alana Smith
Olivia Lincer vs Monika Ekstrand
Chukwumelije Clarke vs [5] Iryna Shymanovich
[3] Petra Marcinko vs TBD
Victoria Hu vs TBD
Eryn Cayetano vs TBD
Tessah Andrianjafitrimo vs [6] Anouk Koevermans
[7] Anastasia Gasanova vs Weronika Falkowska
Rasheeda Mcadoo vs Christasha Mcneil
Mary Stoiana vs TBD
Maria Kozyreva vs [4] Louisa Chirico
[8] Olivia Gadecki vs TBD
Katherine Sebov vs TBD
Malaika Rapolu vs Kayla Day
[2] Caroline Dolehide vs TBD
ITF WREXHAM (Gbr 100k cemento indoor)
[1] Jessika Ponchet vs Indianna Spink
Ruby Cooling vs Yuriko Lily Miyazaki
Tegan Bush vs Jana Otzipka
Ranah Akua Stoiber vs [5] Raluca Georgiana Serban
[3] Justina Mikulskyte vs Mimi Xu
Andre Lukosiute vs Gina Marie Dittmann
Alice Gillan vs Kajsa Rinaldo persson
Iva Primorac pavicic vs [6] Harmony Tan
[8] Julia Avdeeva vs Mika Stojsavljevic
Amarni Banks vs Laura Hietaranta
Lucie Havlickova vs Francesca Curmi
Demi Tran vs [4] Kathinka Von deichmann
[7] Valentina Ryser vs Ivana Sebestova
Ella Mcdonald vs Alicia Dudeney
Freya Christie vs Elena Malygina
Katarina Kuzmova vs [2] Camilla Rosatello
TAG: Tornei ITF
DOLEHIDE
MARCINKO
ZARAZUA
GASANOVA
LINCER
CAYETANO
STOIANA
SEBOV
—
VON DEICHMANN
MIKULSKYTE
MIYAZAKI
ROSATELLO
STOIBER
TAN
AVDEEVA
RYSER