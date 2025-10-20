Davis Spagna: convocazioni a sorpresa di Ferrer per la Final 8 di Bologna

Non c’è ancora l’ufficialità, ma il media di Madrid “Marca” – generalmente ben accreditato – ha pubblicato un’indiscrezione con quelle che dovrebbero essere le convocazioni di David Ferrer per la Final 8 di Davis Cup, e c’è una grossa sorpresa. Tranquilli: Alcaraz a meno di infortuni o decisioni dell’ultimo minuto, dopo Torino viaggerà a Bologna e proverà a riportare la grande insalatiera in patria; l’escluso eccellente è Alejandro Davidovich Fokina (oggi in campo a Basilea vs. Sonego).

Niente finale Davis per il secondo miglior tennista spagnolo nel ranking (questa settimana tornato al n.18, il proprio Best Ranking), Ferrer ha preferito convocare Jaume Munar, Pedro Martinez, l’esperto Pablo Carreno e il grande specialista del doppio Marcel Granollers, che molto probabilmente giocherà l’eventuale match decisivo insieme ad Alcaraz. Non convocato nemmeno Bautista Agut, malconcio con recenti infortuni.

Ferrer ufficializzerà nella giornata di oggi le convocazioni, ma secondo Marca le scelte sono già state fatte e Ferrer pare abbia preferito la costanza di rendimento e maggior solidità di Munar e Martinez alla potenza ma anche alti e bassi di Davidovich Fokina. Sicuro il rientro di Alcaraz dopo l’assenza nel turno di qualificazione, sarà leader del gruppo guidato da Ferrer.

La Spagna a Bologna è attesa da una sfida assai impegnativa all’esordio contro la Repubblica Ceca, team di grande qualità con giocatori come Lehecka, Mensik e Machac. In caso di successo, la Spagna in semifinale troverà il vincente di Germania – Argentina. Una sfida con l’Italia è possibile solo in finale.

Mario Cecchi