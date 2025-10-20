Davis Spagna: convocazioni a sorpresa di Ferrer per la Final 8 di Bologna
Non c’è ancora l’ufficialità, ma il media di Madrid “Marca” – generalmente ben accreditato – ha pubblicato un’indiscrezione con quelle che dovrebbero essere le convocazioni di David Ferrer per la Final 8 di Davis Cup, e c’è una grossa sorpresa. Tranquilli: Alcaraz a meno di infortuni o decisioni dell’ultimo minuto, dopo Torino viaggerà a Bologna e proverà a riportare la grande insalatiera in patria; l’escluso eccellente è Alejandro Davidovich Fokina (oggi in campo a Basilea vs. Sonego).
Niente finale Davis per il secondo miglior tennista spagnolo nel ranking (questa settimana tornato al n.18, il proprio Best Ranking), Ferrer ha preferito convocare Jaume Munar, Pedro Martinez, l’esperto Pablo Carreno e il grande specialista del doppio Marcel Granollers, che molto probabilmente giocherà l’eventuale match decisivo insieme ad Alcaraz. Non convocato nemmeno Bautista Agut, malconcio con recenti infortuni.
Ferrer ufficializzerà nella giornata di oggi le convocazioni, ma secondo Marca le scelte sono già state fatte e Ferrer pare abbia preferito la costanza di rendimento e maggior solidità di Munar e Martinez alla potenza ma anche alti e bassi di Davidovich Fokina. Sicuro il rientro di Alcaraz dopo l’assenza nel turno di qualificazione, sarà leader del gruppo guidato da Ferrer.
La Spagna a Bologna è attesa da una sfida assai impegnativa all’esordio contro la Repubblica Ceca, team di grande qualità con giocatori come Lehecka, Mensik e Machac. In caso di successo, la Spagna in semifinale troverà il vincente di Germania – Argentina. Una sfida con l’Italia è possibile solo in finale.
Mario Cecchi
TAG: Alejandro Davidovich Fokina, Carlos Alcaraz, David Ferrer, Davis Cup, Spagna
Hai ragione,ma non è un obiettivo per loro…
Chi davvero ha perso in tutta questa storia è il direttore di questa kermesse(era uno dei miei giocatori preferiti),ma in cambio di una poltrona…
Io che di spagnoli me ne intendo avrei convocato:
Alcaraz, Munar, Landaluce, Jodar e Granollers.
I 2 giovani per fare esperienza e porre le basi X un dominio spagnolo in questa piccola DAVIS X i prossimi anni.
Inoltre, i 2 giovani hanno vinto 3 challenger su veloce in questi ultimi 2 mesi e sono certamente meglio di Martinez e pure di Carreno, anche se ha vinto sabato contro LANDALUCE.
Al momento dietro Alcaraz forse il piu’ forte e’ Munar, pero’ lasciare fuori Fokina per Martinez sembra un azzardo.
Ferrer è fuori come un balcone.
Invece di Martinez, che non vince un match sul veloce da una vita, poteva convocare Landaluce o premiare Rafael Jodar, in gran spolvero ultimamente.
E comunque se non vincono verrà silurato.
Senza un secondo singolarista forte non vedo come possano vincere
Forse Foki stesso non ha dato la sua disponibilità e Ferrer si è adeguato. Vedremo le ragioni nel comunicato ufficiale, queste per ora sono solo indiscrezioni
A mio avviso sarebbe un errore. Fokina può tranquillamente battere i 3 cechi se in buona forma, mentre i vari munar, martinez, carreno soprattutto sul cemento devono fare il match perfetto. Poi se gli piace rischiare come con la danimarca faccia come crede.
Questa é la migliore annata di Fokina, avrebbe dovuto portarlo secondo me. Anche perché gli altri, Carreno escluso, non hanno sto gran curriculum indoor
Povero Davidovich Braccina 😕 certo che contro la Cechia dovranno stare mooolto attenti, contro la Danimarca hanno rischiato grosso sia pure senza Alcaraz
@REDAZIONE: Pablo Carrero o CARRENO?