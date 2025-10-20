Vienna 500 | Hard | e2736875 livescore | sito ufficiale | notizie relative
Classifica WTA Italiane: Jasmine Paolini al n.6 del mondo. -7 per Lucia Bronzetti
20/10/2025 08:12 10 commenti
Classifica Wta Entry System Singolo (20-10-2025)
6
Best: 4
▲
2
Jasmine Paolini
ITA, 04-01-1996
4525
Punti
20
Tornei
91
Best: 46
▼
-7
Lucia Bronzetti
ITA, 10-12-1998
828
Punti
28
Tornei
95
Best: 29
▼
-4
Elisabetta Cocciaretto
ITA, 25-01-2001
783
Punti
27
Tornei
151
Best: 151
▲
3
Nuria Brancaccio
ITA, 24-06-2000
491
Punti
25
Tornei
152
Best: 99
--
0
Lucrezia Stefanini
ITA, 15-05-1998
490
Punti
29
Tornei
210
Best: 201
▼
-4
Camilla Rosatello
ITA, 28-05-1995
348
Punti
21
Tornei
212
Best: 204
▲
2
Silvia Ambrosio
ITA, 24-01-1997
346
Punti
29
Tornei
218
Best: 218
▼
-5
Tyra Caterina Grant
ITA, 0
336
Punti
19
Tornei
255
Best: 205
▲
31
Jessica Pieri
ITA, 24-04-1997
281
Punti
22
Tornei
269
Best: 250
▲
2
Nicole Fossa Huergo
ITA, 26-05-1995
258
Punti
30
Tornei
320
Best: 292
▼
-1
Aurora Zantedeschi
ITA, 02-11-2000
198
Punti
23
Tornei
327
Best: 318
--
0
Lisa Pigato
ITA, 21-06-2003
193
Punti
18
Tornei
345
Best: 305
▼
-1
Dalila Spiteri
ITA, 24-04-1997
182
Punti
18
Tornei
346
Best: 322
▼
-6
Tatiana Pieri
ITA, 29-03-1999
180
Punti
23
Tornei
351
Best: 310
▲
17
Miriana Tona
ITA, 09-01-1995
176
Punti
19
Tornei
352
Best: 352
▲
2
Giorgia Pedone
ITA, 0
175
Punti
26
Tornei
354
Best: 354
▲
4
Samira De Stefano
ITA, 0
172
Punti
21
Tornei
370
Best: 370
▲
1
Jennifer Ruggeri
ITA, 0
161
Punti
19
Tornei
379
Best: 379
▲
16
Federica Urgesi
ITA, 0
152
Punti
26
Tornei
392
Best: 392
▼
-1
Diletta Cherubini
ITA, 0
142
Punti
29
Tornei
410
Best: 410
▼
-5
Anastasia Abbagnato
ITA, 0
136
Punti
23
Tornei
428
Best: 428
▼
-13
Vittoria Paganetti
ITA, 0
130
Punti
18
Tornei
445
Best: 445
▼
-5
Noemi Basiletti
ITA, 0
120
Punti
18
Tornei
480
Best: 18
▲
2
Martina Trevisan
ITA, 03-11-1993
107
Punti
10
Tornei
489
Best: 489
▲
134
Francesca Pace
ITA, 0
104
Punti
16
Tornei
512
Best: 512
▲
3
Jessica Bertoldo
ITA, 01-10-1992
97
Punti
15
Tornei
523
Best: 523
▼
-44
Alessandra Mazzola
ITA, 0
93
Punti
17
Tornei
538
Best: 538
--
0
Camilla Zanolini
ITA, 0
91
Punti
14
Tornei
551
Best: 551
▲
10
Arianna Zucchini
ITA, 0
87
Punti
17
Tornei
553
Best: 487
▼
-2
Verena Meliss
ITA, 21-07-1997
87
Punti
22
Tornei
571
Best: 5
▼
-95
Sara Errani
ITA, 29-04-1987
83
Punti
9
Tornei
591
Best: 591
▼
-1
Laura Mair
ITA, 0
78
Punti
14
Tornei
649
Best: 649
▼
-5
Isabella Maria Serban
ITA, 0
63
Punti
11
Tornei
651
Best: 515
▼
-3
Angelica Raggi
ITA, 14-11-1998
62
Punti
17
Tornei
658
Best: 347
▲
172
Martina Colmegna
ITA, 10-12-1996
61
Punti
14
Tornei
669
Best: 143
▼
-15
Deborah Chiesa
ITA, 13-06-1996
58
Punti
12
Tornei
671
Best: 658
▼
-13
Federica Sacco
ITA, 20-04-2002
58
Punti
14
Tornei
674
Best: 674
▲
1
Anastasia Bertacchi
ITA, 0
57
Punti
13
Tornei
708
Best: 708
▼
-156
Matilde Paoletti
ITA, 0
52
Punti
7
Tornei
743
Best: 743
▼
-3
Beatrice Ricci
ITA, 0
47
Punti
13
Tornei
746
Best: 698
▲
1
Enola Chiesa
ITA, 16-07-2000
46
Punti
15
Tornei
768
Best: 380
▼
-3
Sofia Rocchetti
ITA, 23-08-2002
44
Punti
15
Tornei
784
Best: 784
▼
-2
Gaia Maduzzi
ITA, 0
42
Punti
9
Tornei
799
Best: 799
▼
-2
Viola Turini
ITA, 0
39
Punti
14
Tornei
804
Best: 192
▼
-2
Federica Di Sarra
ITA, 16-05-1990
38
Punti
10
Tornei
808
Best: 627
▼
-19
Gaia Squarcialupi
ITA, 23-10-1997
38
Punti
13
Tornei
832
Best: 832
▼
-5
Maddalena Giordano
ITA, 0
35
Punti
15
Tornei
846
Best: 846
▲
3
Camilla Gennaro
ITA, 0
33
Punti
13
Tornei
874
Best: 874
▲
5
Noemi Maines
ITA, 0
30
Punti
17
Tornei
Scusate ma nella classifica live, nella sezione “Ranking live” Jasmine è ottava. Qual’è la classifica corretta, questa o quella?
A parte le tre “potenze del tennis femminmile, USA (17), Russia (11) e Boemia-Moravia (7), che quindi da sole rappresentano più di un terzo delle prime 100, gli unici paesi che hanno più rappresentati dell’Italia (3) sono la Francia (4), dove la migliore è 37esima e le altre 3 sono 58,82 e 94, Germania, migliore 39esima (e con 37 anni di età) e le altre 43, 50, 96, UK (29,63,68,74), Australia (32, 35, 89, 97).
Gli altri paesi ne hanno 3 o meno.
Quindi smettiamola con i piagnistei, la situazione non è poi così male, molti si stracciano le vesti per le nostre che sono fra la 100esima e la 400esima posizione, ma sapete dov’era Jasmine a 21 anni? 216.
Forza Pierina per la tournée WTA 125 in America latina! Può farcela per le qualificazioni Australian Open per le quali la classifica utile sarà quella del 15 Dicembre…
@ JannikUberAlles (#4501900)
Vero! Situazione abbastanza preoccupante. Pienone sotto tra 250 e 400,ma non ci facciamo molto!
@ andreandre (#4501931)
La quale ha anche superato la Stefanini…
Segnalo il best ranking di Nuria Brancaccio!
Oddio stanno per uscire tutte dalle 100 rimane solo Jasmine, è un disastro.
Dietro Paolini il vuoto 😕 spero che nel 2026 Bronzetti e Cocciaretto risalgano almeno in Top70…
Movimento wta misero, per un’annata giovanile pietoso.
Comunque…. andiamo a fare il punto.
150 Pistola (2008)
162 Giambelli (08)
286 Pieroni (07)
369 Marino (08)
388 Sara (09)
456 Casalino (2010)
487 Ferraris (2010)
491 Pieragostini (08)
542 Vignolini (09)
565 Francese (08)
Ho lasciato fuori la Grant che è ancora nel ranking,ma in pratica non è più juniores avendo lasciato definitivamente le competizioni oltre un anno mezzo fa.
Bravissima Jas, ma rischia di essere l’unica azzurra a restare nelle prime 100 (#_#)