WTA 125 Rio de Janeiro, Florianopolis, Rovereto, Querétaro: I risultati completi con il dettaglio del Day 1 (LIVE)

Nuria Brancaccio ITA, 24-06-2000
ITA WTA 125 Rovereto – Turno Qualificazioni – 1° Turno Md – Cemento (al coperto)

Center Court – ore 10:30
(1) Eva Guerrero Alvarez ESP vs (7) Sofya Lansere RUS
WTA Rovereto 125
Eva Guerrero Alvarez [1]
0
6
6
0
Sofya Lansere [7]
0
1
0
0
Vincitore: Guerrero Alvarez
Mostra dettagli

(4) Anastasia Abbagnato ITA vs (5) Alevtina Ibragimova RUS

WTA Rovereto 125
Anastasia Abbagnato [4]
15
4
2
Alevtina Ibragimova [5]
15
6
2
Mostra dettagli

Angela Fita Boluda ESP vs Aliona Bolsova ESP Non prima 14:00

Il match deve ancora iniziare

Barbora Palicova CZE vs (2) Oksana Selekhmeteva RUS

Il match deve ancora iniziare

Lina Gjorcheska MKD vs (4) Nuria Brancaccio ITA Non prima 19:30

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 10:30
(2) Noma Noha Akugue GER vs Nadiya Kolb UKR

WTA Rovereto 125
Noma Noha Akugue [2]
0
6
6
0
Nadiya Kolb
0
0
4
0
Vincitore: Noha Akugue
Mostra dettagli

(3) Sofia Shapatava GEO vs (8) Radka Zelnickova SVK

WTA Rovereto 125
Sofia Shapatava [3]
15
5
Radka Zelnickova [8]
30
6
Mostra dettagli

Anna-Lena Friedsam GER vs Andrea Lazaro Garcia ESP Non prima 14:00

Il match deve ancora iniziare

Celine Naef SUI vs Jana Fett CRO

Il match deve ancora iniziare

Dalila Jakupovic SLO vs Gabriela Knutson CZE

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 15:00
Anastasiia Sobolieva UKR / Amarissa Toth HUN vs Michaela Bayerlova CZE / Radka Zelnickova SVK
Il match deve ancora iniziare

Maryna Kolb UKR / Nadiya Kolb UKR vs Susan Bandecchi SUI / Madeleine Brooks GBR

Il match deve ancora iniziare





BRA WTA 125 Florianópolis – Turno Qualificazioni – 1° Turno Md – Terra battuta

Center Court – ore 19:00
Sofia Da Cruz Mendonca BRA vs Sada Nahimana BDI
Il match deve ancora iniziare

Tina Smith AUS vs (4) Panna Udvardy HUN

Il match deve ancora iniziare

Ana Candiotto BRA vs (7) Sinja Kraus AUT

Il match deve ancora iniziare

Victoria Bosio ARG vs Luiza Fullana BRA Non prima 00:00

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 19:00
(8) Oleksandra Oliynykova UKR vs Luisina Giovannini ARG
Il match deve ancora iniziare

Julia Riera ARG vs Polona Hercog SLO

Il match deve ancora iniziare

(4) Irene Burillo ESP / (4) Ekaterine Gorgodze GEO vs Leticia Garcia Vidal BRA / Julia Konishi Camargo Silva BRA

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 19:00
Anastasia Zolotareva RUS vs Eva Vedder NED

Il match deve ancora iniziare

Allura Zamarripa USA / Maribella Zamarripa USA vs Miriana Tona ITA / Noelia Zeballos BOL

Il match deve ancora iniziare





MEX WTA 125 Querétaro – Turno Qualificazioni – 1° Turno Md – Terra battuta

Estadio – ore 19:00
(2) Katrina Scott USA vs (8) Alexandra Osborne AUS
Il match deve ancora iniziare

Carlota Garibay Romero MEX vs (7) Selena Janicijevic FRA Non prima 20:00

Il match deve ancora iniziare

Marianne Angel Gonzalez MEX vs Alicia Herrero Linana ESP

Il match deve ancora iniziare

Julieta Pareja USA vs Valeriya Strakhova UKR Non prima 01:00

Il match deve ancora iniziare

Lia Karatancheva BUL vs Victoria Rodriguez MEX

Il match deve ancora iniziare



Cancha 2 – ore 18:00
(4) Elina Nepliy RUS vs (7) Maria Herazo COL Inizio 18:00
Il match deve ancora iniziare

(6) Hanna Chang USA vs Yuki Naito JPN Non prima 20:00

Il match deve ancora iniziare

Ekaterina Kazionova RUS vs Martina Okalova SVK Non prima 23:00

Il match deve ancora iniziare

