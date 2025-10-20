Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger Costa do Sauipe, Brest, Sioux Falls, Hamburg e Suzhou: I risultati completi con il dettaglio del Day 1 (LIVE)

20/10/2025 08:43 Nessun commento
Francesco Forti nella foto
Francesco Forti nella foto

FRA Challenger Brest – Turno Qualificazioni – 1° Turno Md – Cemento (al coperto)

Center Court – ore 11:00
Leo Raquillet FRA vs Alexey Vatutin RUS
ATP Brest
Leo Raquillet
4
4
Alexey Vatutin [11]
6
6
Vincitore: Vatutin
Colton Smith USA vs Clement Tabur FRA

ATP Brest
Colton Smith [3]
15
0
Clement Tabur [7]
30
0
Nikolay Vylegzhanin RUS vs Lucas Poullain FRA

Il match deve ancora iniziare

Kimmer Coppejans BEL vs August Holmgren DEN (Non prima 16:00)

Il match deve ancora iniziare

Mae Malige FRA vs Rei Sakamoto JPN (Non prima 18:00)

Il match deve ancora iniziare

Vitaliy Sachko UKR vs Emil Ruusuvuori FIN

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 11:00
Jaime Faria POR vs Edas Butvilas LTU

ATP Brest
Jaime Faria [2]
40
1
6
5
Edas Butvilas [8]
15
6
4
4
Jonas Forejtek CZE vs David Jorda Sanchis ESP

Il match deve ancora iniziare

Arthur Fery GBR vs Norbert Gombos SVK

Il match deve ancora iniziare





GER Challenger Hamburg – Turno Qualificazioni – 1° Turno Md – Cemento (al coperto)

Center Court – ore 10:30
Jannik Opitz GER vs Rudolf Molleker GER
ATP Hamburg
Jannik Opitz
7
7
Rudolf Molleker [8]
6
6
Vincitore: Opitz
Nikolai Barsukov GER vs Marvin Moeller GER

ATP Hamburg
Nikolai Barsukov
0
4
Marvin Moeller [9]
15
3
Niklas Guttau GER vs Sander Jong NED

Il match deve ancora iniziare

George Loffhagen GBR vs Marko Topo GER (Non prima 15:00)

Il match deve ancora iniziare

Henri Squire GER vs Gauthier Onclin BEL

Il match deve ancora iniziare

Niels McDonald GER / Jannik Opitz GER vs Miguel Damas ESP / Alejandro Moro Canas ESP

Il match deve ancora iniziare



Court 3 – ore 10:30
Maximus Jones THA vs Buvaysar Gadamauri BEL

ATP Hamburg
Maximus Jones [4]
4
6
Buvaysar Gadamauri
6
7
Vincitore: Gadamauri
Denis Yevseyev KAZ vs Pedro Vives Marcos ESP

ATP Hamburg
Denis Yevseyev [1]
30
0
Pedro Vives Marcos [12]
40
2
Milos Karol SVK vs Charlie Robertson GBR

Il match deve ancora iniziare

Jamie Mackenzie GER vs Francesco Forti ITA (Non prima 15:00)

Il match deve ancora iniziare





BRA Challenger Costa do Sauípe – Turno Qualificazioni – 1° Turno Md – Terra battuta

QUADRA CENTRAL – ore 20:00
Nicolas Kicker ARG vs Mateus Alves BRA
Il match deve ancora iniziare

Joao Lucas Reis Da Silva BRA vs Santiago Rodriguez Taverna ARG (Non prima 21:30)

Il match deve ancora iniziare

Federico Agustin Gomez ARG vs Gustavo Heide BRA (Non prima 00:00)

Il match deve ancora iniziare



QUADRA 1 – ore 20:00
Sebastian Gima ROU vs Alex Hernandez MEX

Il match deve ancora iniziare

Facundo Diaz Acosta ARG vs Zdenek Kolar CZE (Non prima 21:30)

Il match deve ancora iniziare

Thiago Agustin Tirante ARG vs Alex Barrena ARG

Il match deve ancora iniziare



QUADRA 2 – ore 20:00
Andrea Collarini ARG vs Bruno Kuzuhara USA

Il match deve ancora iniziare

Matheus Pucinelli De Almeida BRA vs Daniel Dutra da Silva BRA

Il match deve ancora iniziare



QUADRA 3 – ore 20:00
Miguel Tobon COL vs Gonzalo Villanueva ARG

Il match deve ancora iniziare

Igor Gimenez BRA vs Jose Pereira BRA

Il match deve ancora iniziare





USA Challenger Sioux Falls – Turno Qualificazioni – 1° Turno Md – Cemento (al coperto)

Sioux Falls Ford Lincoln Stadium – ore 17:00
Andrew Fenty USA vs Adhithya Ganesan USA
Il match deve ancora iniziare

Antoine Ghibaudo FRA vs Francisco Rocha POR

Il match deve ancora iniziare

Aryan Shah IND vs Keegan Smith USA

Il match deve ancora iniziare

Mitchell Krueger USA vs Murphy Cassone USA (Non prima 21:00)

Il match deve ancora iniziare

Liam Draxl CAN vs Darwin Blanch USA (Non prima 00:00)

Il match deve ancora iniziare

Jordan Thompson AUS vs Michael Mmoh USA

Il match deve ancora iniziare



Stadium 2 – ore 17:00
Nicolas Arseneault CAN vs Erik Arutiunian BLR

Il match deve ancora iniziare

Dan Martin CAN vs Aidan McHugh GBR

Il match deve ancora iniziare

Quinn Vandecasteele USA vs Justin Boulais CAN

Il match deve ancora iniziare

Cannon Kingsley USA vs Alfredo Perez USA (Non prima 21:00)

Il match deve ancora iniziare

Dan Martin CAN / Francisco Rocha POR vs Benjamin Kittay USA / Joshua Sheehy USA (Non prima 23:00)

Il match deve ancora iniziare





CHN Challenger Suzhou – Turno Qualificazioni – 1° Turno Md – Cemento

Center Court – ore 04:00
Khumoyun Sultanov UZB vs Zurui Zhang CHN
ATP Suzhou
Khumoyun Sultanov [1]
6
6
Zurui Zhang
1
2
Vincitore: Sultanov
Evan Zhu USA vs Ryuki Matsuda JPN

ATP Suzhou
Ryuki Matsuda [4]
6
6
3
Evan Zhu
7
3
6
Vincitore: Zhu
Yusuke Takahashi JPN vs Sergey Fomin UZB

ATP Suzhou
Yusuke Takahashi [3]
7
3
6
Sergey Fomin [7]
5
6
4
Vincitore: Takahashi
Khumoyun Sultanov UZB vs Yuta Kikuchi JPN

ATP Suzhou
Khumoyun Sultanov [1]
6
6
Yuta Kikuchi
2
4
Vincitore: Sultanov
Henrique Rocha POR vs Duje Ajdukovic CRO (Non prima 10:00)

ATP Suzhou
Henrique Rocha [3]
15
7
3
Duje Ajdukovic
30
6
5
Yu Hsiou Hsu TPE vs Coleman Wong HKG

ATP Suzhou
Yu Hsiou Hsu
0
6
0
Coleman Wong [2]
0
7
0
Court 1 – ore 04:00
Egor Agafonov RUS vs Nitin Kumar Sinha IND

ATP Suzhou
Nitin Kumar Sinha
5
2
Egor Agafonov [8]
7
6
Vincitore: Agafonov
Takuya Kumasaka JPN vs Seita Watanabe JPN

ATP Suzhou
Seita Watanabe
3
6
4
Takuya Kumasaka [11]
6
3
6
Vincitore: Kumasaka
Maxim Zhukov RUS vs Naoki Tajima JPN

ATP Suzhou
Naoki Tajima
2
3
Maxim Zhukov [10]
6
6
Vincitore: Zhukov
Evan Zhu USA vs Takuya Kumasaka JPN

ATP Suzhou
Evan Zhu
1
3
Takuya Kumasaka [11]
6
6
Vincitore: Kumasaka
Lloyd Harris RSA vs Jason Kubler AUS (Non prima 10:00)

ATP Suzhou
Lloyd Harris
0
6
4
Jason Kubler [6]
0
3
0
Vincitore: Harris
Court 3 – ore 04:00
Yuta Kikuchi JPN vs Dominik Palan CZE
ATP Suzhou
Yuta Kikuchi
6
6
Dominik Palan [9]
3
4
Vincitore: Kikuchi
Tsung-Hao Huang TPE vs Sidharth Rawat IND

ATP Suzhou
Tsung-Hao Huang [5]
6
7
Sidharth Rawat
1
5
Vincitore: Huang
Tung-Lin Wu TPE vs Kasidit Samrej THA

ATP Suzhou
Kasidit Samrej [2]
5
3
Tung-Lin Wu [12]
7
6
Vincitore: Wu
Tsung-Hao Huang TPE vs Egor Agafonov RUS

ATP Suzhou
Tsung-Hao Huang [5]
7
6
Egor Agafonov [8]
5
4
Vincitore: Huang
James McCabe AUS vs Jason Jung TPE (Non prima 10:00)

ATP Suzhou
James McCabe [7]
6
6
6
Jason Jung
7
4
2
Vincitore: McCabe
