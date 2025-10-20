ATP 500 Basilea ,Vienna e WTA 500 Tokyo, WTA 250 Guangzhou : I risultati completi con il dettaglio del Day 1. In campo 4 azzurri (LIVE)

ATP 500 Basilea – 1° Turno – Cemento (al coperto)

Il match deve ancora iniziare

Jenson Brooksbyvs Alexandre Muller

Lorenzo Sonego vs Alejandro Davidovich Fokina



Il match deve ancora iniziare

Jakub Mensik vs Henry Bernet (Non prima 20:00)



Il match deve ancora iniziare

IWB Court 1 – ore 12:00

Austin Krajicek / Nikola Mektic vs Marc-Andrea Huesler / Jakub Paul



ATP Basel Austin Krajicek / Nikola Mektic • Austin Krajicek / Nikola Mektic 0 4 Marc-Andrea Huesler / Jakub Paul Marc-Andrea Huesler / Jakub Paul 0 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 A. Krajicek / Mektic 4-5 M. Huesler / Paul 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 A. Krajicek / Mektic 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 M. Huesler / Paul 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 A. Krajicek / Mektic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 M. Huesler / Paul 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 A. Krajicek / Mektic 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 M. Huesler / Paul 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 A. Krajicek / Mektic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 M. Huesler / Paul 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Pierre-Hugues Herbert / Nicolas Mahut vs Joao Fonseca / Rafael Matos



Il match deve ancora iniziare

Remy Bertola vs Jaume Munar (Non prima 15:30)



Il match deve ancora iniziare

Robert Cash / JJ Tracy vs Sander Arends / Luke Johnson



Il match deve ancora iniziare

ATP 500 Vienna – 1° Turno – Cemento (al coperto)

Il match deve ancora iniziare

Luciano Darderivs Brandon Nakashima

Alejandro Tabilo vs Alexander Bublik



Il match deve ancora iniziare

Alex de Minaur vs Jurij Rodionov (Non prima 17:30)



Il match deve ancora iniziare

Karen Khachanov vs Tallon Griekspoor (Non prima 20:15)



Il match deve ancora iniziare

#glaubandich Court – ore 16:00

Aleksandar Kovacevic vs Matteo Arnaldi



Il match deve ancora iniziare

WTA 500 Tokyo – 1° Turno – Cemento

WTA Tokyo Katie Boulter Katie Boulter 0 2 1 0 Eva Lys • Eva Lys 0 6 6 0 Vincitore: Lys Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Eva Lys 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Eva Lys 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-5 → 1-6 Katie Boulter 0-15 0-30 0-40 15-40 1-4 → 1-5 Eva Lys 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 Katie Boulter 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-3 → 1-3 Eva Lys 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 Katie Boulter 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Eva Lys 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Katie Boulter 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-5 → 2-6 Eva Lys 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 Katie Boulter 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-3 → 2-4 Eva Lys 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-3 → 2-3 Katie Boulter 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 Eva Lys 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Katie Boulter 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Eva Lys 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Katie Boultervs Eva Lys

Cristina Bucsa vs McCartney Kessler Non prima 04:30



WTA Tokyo Cristina Bucsa Cristina Bucsa 6 5 3 McCartney Kessler McCartney Kessler 3 7 6 Vincitore: Kessler Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 McCartney Kessler 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 Cristina Bucsa 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 3-5 McCartney Kessler 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 Cristina Bucsa 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-4 → 2-4 McCartney Kessler 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-4 → 1-4 Cristina Bucsa 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-3 → 0-4 McCartney Kessler 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 0-3 Cristina Bucsa 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 McCartney Kessler 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Cristina Bucsa 0-15 0-30 0-40 5-6 → 5-7 McCartney Kessler 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 Cristina Bucsa 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 McCartney Kessler 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 Cristina Bucsa 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 McCartney Kessler 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 Cristina Bucsa 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 McCartney Kessler 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Cristina Bucsa 0-15 15-15 15-30 15-40 2-1 → 2-2 McCartney Kessler 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 Cristina Bucsa 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 McCartney Kessler 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Cristina Bucsa 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 6-3 McCartney Kessler 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 5-3 Cristina Bucsa 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-2 → 5-2 McCartney Kessler 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 Cristina Bucsa 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 4-1 McCartney Kessler 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 Cristina Bucsa 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 McCartney Kessler 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Cristina Bucsa 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Suzan Lamens vs Anna Kalinskaya



WTA Tokyo Suzan Lamens • Suzan Lamens 0 3 1 0 Anna Kalinskaya Anna Kalinskaya 0 6 6 0 Vincitore: Kalinskaya Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Suzan Lamens 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Suzan Lamens 0-15 0-30 15-30 15-40 1-5 → 1-6 Anna Kalinskaya 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 1-5 Suzan Lamens 15-0 30-0 30-15 40-15 0-4 → 1-4 Anna Kalinskaya 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-3 → 0-4 Suzan Lamens 0-15 15-15 15-30 15-40 0-2 → 0-3 Anna Kalinskaya 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Suzan Lamens 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Anna Kalinskaya 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 Suzan Lamens 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-4 → 3-5 Anna Kalinskaya 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Suzan Lamens 15-0 15-15 15-30 15-40 3-2 → 3-3 Anna Kalinskaya 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Suzan Lamens 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Anna Kalinskaya 0-15 15-15 15-30 15-40 0-2 → 1-2 Suzan Lamens 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Anna Kalinskaya 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Marketa Vondrousova vs (8) Karolina Muchova Non prima 10:00



WTA Tokyo Marketa Vondrousova Marketa Vondrousova 0 2 0 Karolina Muchova [8] • Karolina Muchova [8] 0 6 1 Vincitore: Muchova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Karolina Muchova 0-1 Karolina Muchova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Marketa Vondrousova 15-0 15-15 15-30 30-40 2-5 → 2-6 Karolina Muchova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 Marketa Vondrousova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-4 → 2-4 Karolina Muchova 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Marketa Vondrousova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-3 → 1-3 Karolina Muchova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-2 → 0-3 Marketa Vondrousova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Karolina Muchova 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

Show Court – ore 04:00

Xinyu Wang vs Varvara Gracheva



WTA Tokyo Xinyu Wang Xinyu Wang 6 3 4 Varvara Gracheva Varvara Gracheva 4 6 6 Vincitore: Gracheva Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Varvara Gracheva 15-0 30-0 30-15 40-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 Xinyu Wang 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-4 → 4-5 Varvara Gracheva 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-3 → 4-4 Xinyu Wang 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 Varvara Gracheva 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Xinyu Wang 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Varvara Gracheva 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 2-2 Xinyu Wang 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Varvara Gracheva 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 1-1 Xinyu Wang 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Varvara Gracheva 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 Xinyu Wang 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 3-5 Varvara Gracheva 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 2-5 Xinyu Wang 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 Varvara Gracheva 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 Xinyu Wang 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-2 → 1-3 Varvara Gracheva 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Xinyu Wang 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 1-1 Varvara Gracheva 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Xinyu Wang 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 Varvara Gracheva 0-15 0-30 15-30 15-40 4-4 → 5-4 Xinyu Wang 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 Varvara Gracheva 0-15 0-30 0-40 2-4 → 3-4 Xinyu Wang 0-15 15-15 15-30 15-40 2-3 → 2-4 Varvara Gracheva 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Xinyu Wang 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Varvara Gracheva 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Xinyu Wang 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Varvara Gracheva 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

Viktorija Golubic vs Maya Joint



Il match deve ancora iniziare

Wakana Sonobe / Moyuka Uchijima vs Hao-Ching Chan / Xinyu Jiang



WTA Tokyo Wakana Sonobe / Moyuka Uchijima Wakana Sonobe / Moyuka Uchijima 0 2 4 0 Hao-Ching Chan / Xinyu Jiang Hao-Ching Chan / Xinyu Jiang 0 6 6 0 Vincitore: Chan / Jiang Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Hao-Ching Chan / Xinyu Jiang 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 Wakana Sonobe / Moyuka Uchijima 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 4-5 Hao-Ching Chan / Xinyu Jiang 0-15 0-30 15-30 15-40 2-5 → 3-5 Wakana Sonobe / Moyuka Uchijima 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-4 → 2-5 Hao-Ching Chan / Xinyu Jiang 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-3 → 2-4 Wakana Sonobe / Moyuka Uchijima 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 1-3 → 2-3 Hao-Ching Chan / Xinyu Jiang 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 1-2 → 1-3 Wakana Sonobe / Moyuka Uchijima 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 1-2 Hao-Ching Chan / Xinyu Jiang 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Wakana Sonobe / Moyuka Uchijima 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Hao-Ching Chan / Xinyu Jiang 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-5 → 2-6 Wakana Sonobe / Moyuka Uchijima 0-15 0-30 15-30 30-30 2-4 → 2-5 Hao-Ching Chan / Xinyu Jiang 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 Wakana Sonobe / Moyuka Uchijima 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 2-3 Hao-Ching Chan / Xinyu Jiang 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Wakana Sonobe / Moyuka Uchijima 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 Hao-Ching Chan / Xinyu Jiang 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 1-0 → 1-1 Wakana Sonobe / Moyuka Uchijima 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Bianca Andreescu / Victoria Mboko vs /



Il match deve ancora iniziare

WTA 250 Guangzhou – Turno Qualificazioni – 1° Turno Md – Cemento

WTA Guangzhou Katarzyna Kawa [5] Katarzyna Kawa [5] 5 7 6 Hong Yi Cody Wong Hong Yi Cody Wong 7 6 4 Vincitore: Kawa Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 Hong Yi Cody Wong 0-15 0-30 0-40 5-4 → 6-4 Katarzyna Kawa 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 Hong Yi Cody Wong 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-3 → 4-4 Katarzyna Kawa 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 4-2 → 4-3 Hong Yi Cody Wong 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-1 → 4-2 Katarzyna Kawa 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 Hong Yi Cody Wong 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-1 → 3-1 Katarzyna Kawa 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Hong Yi Cody Wong 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 1-1 Katarzyna Kawa 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1*-1 2*-1 3-1* 4-1* 5*-1 5*-2 5-3* 6-3* 6*-4 6*-5 6-6 → 7-6 Katarzyna Kawa 0-15 0-30 15-30 6-5 → 6-6 Hong Yi Cody Wong 15-0 15-15 15-30 15-40 5-5 → 6-5 Katarzyna Kawa 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 Hong Yi Cody Wong 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Katarzyna Kawa 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 Hong Yi Cody Wong 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Katarzyna Kawa 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Hong Yi Cody Wong 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Katarzyna Kawa 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Hong Yi Cody Wong 15-0 15-15 15-30 15-40 0-2 → 1-2 Katarzyna Kawa 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Hong Yi Cody Wong 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Katarzyna Kawa 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 5-6 → 5-7 Hong Yi Cody Wong 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 Katarzyna Kawa 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 Hong Yi Cody Wong 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-4 → 4-5 Katarzyna Kawa 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 Hong Yi Cody Wong 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Katarzyna Kawa 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 Hong Yi Cody Wong 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Katarzyna Kawa 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 2-2 Hong Yi Cody Wong 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 2-1 Katarzyna Kawa 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Hong Yi Cody Wong 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0

(5) Katarzyna Kawavs Hong Yi Cody Wong

(1) Katie Volynets vs Lanlana Tararudee Non prima 06:30



WTA Guangzhou Katie Volynets [1] Katie Volynets [1] 6 4 6 Lanlana Tararudee Lanlana Tararudee 2 6 4 Vincitore: Volynets Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 Katie Volynets 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 Lanlana Tararudee 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 5-4 Katie Volynets 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 Lanlana Tararudee 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Katie Volynets 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 Lanlana Tararudee 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 3-2 Katie Volynets 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Lanlana Tararudee 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 Katie Volynets 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Lanlana Tararudee 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Katie Volynets 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 4-5 → 4-6 Lanlana Tararudee 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Katie Volynets 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-3 → 4-4 Lanlana Tararudee 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 4-3 Katie Volynets 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Lanlana Tararudee 0-15 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 Katie Volynets 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-1 → 2-2 Lanlana Tararudee 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 Katie Volynets 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Lanlana Tararudee 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Katie Volynets 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 → 6-2 Lanlana Tararudee 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-1 → 5-2 Katie Volynets 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 Lanlana Tararudee 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-1 → 4-1 Katie Volynets 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 Lanlana Tararudee 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 Katie Volynets 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Lanlana Tararudee 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

(7) Francesca Jones vs Xiyu Wang Non prima 09:00



WTA Guangzhou Francesca Jones [7] Francesca Jones [7] 0 4 2 Xiyu Wang • Xiyu Wang 30 6 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Xiyu Wang 15-0 30-0 2-3 Francesca Jones 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 Xiyu Wang 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Francesca Jones 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 Xiyu Wang 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Francesca Jones 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Xiyu Wang 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 4-5 → 4-6 Francesca Jones 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 4-4 → 4-5 Xiyu Wang 0-15 0-30 0-40 15-40 3-4 → 4-4 Francesca Jones 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 3-4 Xiyu Wang 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Francesca Jones 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 Xiyu Wang 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-3 → 1-3 Francesca Jones 0-15 0-30 15-30 15-40 0-2 → 0-3 Xiyu Wang 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 Francesca Jones 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1

Elisabetta Cocciaretto vs Diane Parry



Il match deve ancora iniziare

Yafan Wang vs Kamilla Rakhimova Non prima 13:00



Il match deve ancora iniziare

WTA Guangzhou Victoria Jimenez Kasintseva [4] Victoria Jimenez Kasintseva [4] 7 3 4 Claire Liu Claire Liu 5 6 6 Vincitore: Liu Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Claire Liu 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 Victoria Jimenez Kasintseva 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 4-5 Claire Liu 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 Victoria Jimenez Kasintseva 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 3-4 Claire Liu 0-15 0-30 0-40 1-4 → 2-4 Victoria Jimenez Kasintseva 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-3 → 1-4 Claire Liu 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Victoria Jimenez Kasintseva 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 Claire Liu 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Victoria Jimenez Kasintseva 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Claire Liu 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-5 → 3-6 Victoria Jimenez Kasintseva 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A A-40 2-5 → 3-5 Claire Liu 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-4 → 2-5 Victoria Jimenez Kasintseva 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 Claire Liu 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 Victoria Jimenez Kasintseva 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 Claire Liu 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-2 → 0-3 Victoria Jimenez Kasintseva 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Claire Liu 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Victoria Jimenez Kasintseva 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 6-5 → 7-5 Claire Liu 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-5 → 6-5 Victoria Jimenez Kasintseva 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 4-5 → 5-5 Claire Liu 0-15 15-15 15-30 15-40 3-5 → 4-5 Victoria Jimenez Kasintseva 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-4 → 3-5 Claire Liu 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Victoria Jimenez Kasintseva 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Claire Liu 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Victoria Jimenez Kasintseva 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Claire Liu 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Victoria Jimenez Kasintseva 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Claire Liu 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

(4) Victoria Jimenez Kasintsevavs Claire Liu

Tatiana Prozorova vs Alina Korneeva Non prima 05:30



WTA Guangzhou Tatiana Prozorova • Tatiana Prozorova 0 1 3 0 Alina Korneeva Alina Korneeva 0 6 6 0 Vincitore: Korneeva Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tatiana Prozorova 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Tatiana Prozorova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 3-5 → 3-6 Alina Korneeva 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 Tatiana Prozorova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 3-4 Alina Korneeva 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Tatiana Prozorova 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Alina Korneeva 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Tatiana Prozorova 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 Alina Korneeva 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Tatiana Prozorova 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Alina Korneeva 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 Tatiana Prozorova 0-15 0-30 0-40 1-4 → 1-5 Alina Korneeva 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 Tatiana Prozorova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 Alina Korneeva 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Tatiana Prozorova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Alina Korneeva 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Veronika Erjavec vs (3) Tatjana Maria Non prima 07:00



WTA Guangzhou Veronika Erjavec Veronika Erjavec 6 6 6 Tatjana Maria [3] Tatjana Maria [3] 4 7 2 Vincitore: Erjavec Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 Tatjana Maria 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-2 → 6-2 Veronika Erjavec 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 Tatjana Maria 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-2 → 4-2 Veronika Erjavec 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Tatjana Maria 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Veronika Erjavec 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Tatjana Maria 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Veronika Erjavec 15-0 15-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 2*-0 3*-0 4-0* 4-1* 5*-1 5*-2 5-3* 5-4* 6*-4 6*-5 6-6* 7-6* 7*-7 7*-8 6-6 → 6-7 Veronika Erjavec 0-15 0-30 0-40 15-40 6-5 → 6-6 Tatjana Maria 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-5 → 6-5 Veronika Erjavec 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 Tatjana Maria 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-5 → 4-5 Veronika Erjavec 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-5 → 3-5 Tatjana Maria 15-0 15-15 15-30 15-40 1-5 → 2-5 Veronika Erjavec 15-0 15-15 15-30 15-40 1-4 → 1-5 Tatjana Maria 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Veronika Erjavec 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 Tatjana Maria 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Veronika Erjavec 0-15 15-15 15-30 15-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Tatjana Maria 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Veronika Erjavec 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 Tatjana Maria 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 Veronika Erjavec 0-15 0-30 0-40 5-2 → 5-3 Tatjana Maria 0-15 0-30 0-40 15-40 4-2 → 5-2 Veronika Erjavec 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Tatjana Maria 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Veronika Erjavec 15-0 15-15 15-30 15-40 2-1 → 2-2 Tatjana Maria 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 2-1 Veronika Erjavec 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Tatjana Maria 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Shuo Feng / Zhaoxuan Yang vs (2) Isabelle Haverlag / (2) Maia Lumsden



Il match deve ancora iniziare

Song Fanshi / Shutong Qu vs Eudice Chong / En-Shuo Liang



WTA Guangzhou Song Fanshi / Shutong Qu • Song Fanshi / Shutong Qu 0 0 1 0 Eudice Chong / En-Shuo Liang Eudice Chong / En-Shuo Liang 0 6 6 0 Vincitore: Chong / Liang Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Song Fanshi / Shutong Qu 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Song Fanshi / Shutong Qu 15-0 15-15 15-30 15-40 1-5 → 1-6 Eudice Chong / En-Shuo Liang 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 Song Fanshi / Shutong Qu 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-4 → 1-4 Eudice Chong / En-Shuo Liang 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-3 → 0-4 Song Fanshi / Shutong Qu 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-2 → 0-3 Eudice Chong / En-Shuo Liang 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 Song Fanshi / Shutong Qu 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 Eudice Chong / En-Shuo Liang 15-0 15-15 30-15 40-15 0-5 → 0-6 Song Fanshi / Shutong Qu 0-15 0-30 0-40 0-4 → 0-5 Eudice Chong / En-Shuo Liang 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-3 → 0-4 Song Fanshi / Shutong Qu 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 0-2 → 0-3 Eudice Chong / En-Shuo Liang 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Song Fanshi / Shutong Qu 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1

WTA Guangzhou Kaja Juvan [3] Kaja Juvan [3] 6 3 7 Tamara Korpatsch [12] Tamara Korpatsch [12] 2 6 5 Vincitore: Juvan Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 Tamara Korpatsch 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 6-5 → 7-5 Kaja Juvan 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-5 → 6-5 Tamara Korpatsch 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-4 → 5-5 Kaja Juvan 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 4-4 → 5-4 Tamara Korpatsch 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 Kaja Juvan 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-2 → 4-3 Tamara Korpatsch 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-2 → 4-2 Kaja Juvan 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-1 → 3-2 Tamara Korpatsch 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Kaja Juvan 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Tamara Korpatsch 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 1-1 Kaja Juvan 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Tamara Korpatsch 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 3-6 Kaja Juvan 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-5 → 3-5 Tamara Korpatsch 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 2-5 Kaja Juvan 15-0 30-0 40-0 40-15 1-4 → 2-4 Tamara Korpatsch 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Kaja Juvan 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 Tamara Korpatsch 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Kaja Juvan 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 Tamara Korpatsch 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Kaja Juvan 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 6-2 Tamara Korpatsch 15-0 15-15 15-30 15-40 4-2 → 5-2 Kaja Juvan 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Tamara Korpatsch 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 3-2 Kaja Juvan 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-0 → 3-1 Tamara Korpatsch 0-15 15-15 15-30 15-40 2-0 → 3-0 Kaja Juvan 15-0 30-0 1-0 → 2-0 Tamara Korpatsch 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 1-0

(3) Kaja Juvanvs (12) Tamara Korpatsch

(6) Lulu Sun vs (7) Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah Non prima 05:30



WTA Guangzhou Lulu Sun [6] Lulu Sun [6] 0 6 6 0 Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah [7] Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah [7] 0 2 2 0 Vincitore: Sun Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Lulu Sun 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 6-2 Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah 0-15 0-30 15-30 15-40 4-2 → 5-2 Lulu Sun 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 Lulu Sun 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 2-1 Lulu Sun 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Lulu Sun 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-1 → 5-2 Lulu Sun 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-1 → 5-1 Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah 0-15 0-30 0-40 3-1 → 4-1 Lulu Sun 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 2-1 Lulu Sun 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0

I-Hsuan Cho / Yi-Tsen Cho vs Alicia Barnett / Elixane Lechemia Non prima 07:00

