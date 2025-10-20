Circuito ATP-WTA ATP, Copertina, WTA

ATP 500 Basilea ,Vienna e WTA 500 Tokyo, WTA 250 Guangzhou : I risultati completi con il dettaglio del Day 1. In campo 4 azzurri (LIVE)

20/10/2025 11:09 5 commenti
Matteo Arnaldi - Foto Getty Images
Matteo Arnaldi - Foto Getty Images

SUI ATP 500 Basilea – 1° Turno – Cemento (al coperto)

Center Court – ore 14:00
Jenson Brooksby USA vs Alexandre Muller FRA
Il match deve ancora iniziare

Lorenzo Sonego ITA vs Alejandro Davidovich Fokina ESP

Il match deve ancora iniziare

Jakub Mensik CZE vs Henry Bernet SUI (Non prima 20:00)

Il match deve ancora iniziare



IWB Court 1 – ore 12:00
Austin Krajicek USA / Nikola Mektic CRO vs Marc-Andrea Huesler SUI / Jakub Paul SUI

ATP Basel
Austin Krajicek / Nikola Mektic
0
4
Marc-Andrea Huesler / Jakub Paul
0
5
Pierre-Hugues Herbert FRA / Nicolas Mahut FRA vs Joao Fonseca BRA / Rafael Matos BRA

Il match deve ancora iniziare

Remy Bertola SUI vs Jaume Munar ESP (Non prima 15:30)

Il match deve ancora iniziare

Robert Cash USA / JJ Tracy USA vs Sander Arends NED / Luke Johnson GBR

Il match deve ancora iniziare





AUT ATP 500 Vienna – 1° Turno – Cemento (al coperto)

Center Court – ore 13:30
Luciano Darderi ITA vs Brandon Nakashima USA
Il match deve ancora iniziare

Alejandro Tabilo CHI vs Alexander Bublik KAZ

Il match deve ancora iniziare

Alex de Minaur AUS vs Jurij Rodionov AUT (Non prima 17:30)

Il match deve ancora iniziare

Karen Khachanov RUS vs Tallon Griekspoor NED (Non prima 20:15)

Il match deve ancora iniziare



#glaubandich Court – ore 16:00
Aleksandar Kovacevic USA vs Matteo Arnaldi ITA

Il match deve ancora iniziare





JPN WTA 500 Tokyo – 1° Turno – Cemento

Center Court – ore 03:30
Katie Boulter GBR vs Eva Lys GER
WTA Tokyo
Katie Boulter
0
2
1
0
Eva Lys
0
6
6
0
Vincitore: Lys
Cristina Bucsa ESP vs McCartney Kessler USA Non prima 04:30

WTA Tokyo
Cristina Bucsa
6
5
3
McCartney Kessler
3
7
6
Vincitore: Kessler
Suzan Lamens NED vs Anna Kalinskaya RUS

WTA Tokyo
Suzan Lamens
0
3
1
0
Anna Kalinskaya
0
6
6
0
Vincitore: Kalinskaya
Marketa Vondrousova CZE vs (8) Karolina Muchova CZE Non prima 10:00

WTA Tokyo
Marketa Vondrousova
0
2
0
Karolina Muchova [8]
0
6
1
Vincitore: Muchova
Show Court – ore 04:00
Xinyu Wang CHN vs Varvara Gracheva FRA

WTA Tokyo
Xinyu Wang
6
3
4
Varvara Gracheva
4
6
6
Vincitore: Gracheva
Viktorija Golubic SUI vs Maya Joint AUS

Il match deve ancora iniziare

Wakana Sonobe JPN / Moyuka Uchijima JPN vs Hao-Ching Chan TPE / Xinyu Jiang CHN

WTA Tokyo
Wakana Sonobe / Moyuka Uchijima
0
2
4
0
Hao-Ching Chan / Xinyu Jiang
0
6
6
0
Vincitore: Chan / Jiang
Bianca Andreescu CAN / Victoria Mboko CAN vs it / it

Il match deve ancora iniziare





CHN WTA 250 Guangzhou – Turno Qualificazioni – 1° Turno Md – Cemento

Center Court – ore 05:00
(5) Katarzyna Kawa POL vs Hong Yi Cody Wong HKG
WTA Guangzhou
Katarzyna Kawa [5]
5
7
6
Hong Yi Cody Wong
7
6
4
Vincitore: Kawa
(1) Katie Volynets USA vs Lanlana Tararudee THA Non prima 06:30

WTA Guangzhou
Katie Volynets [1]
6
4
6
Lanlana Tararudee
2
6
4
Vincitore: Volynets
(7) Francesca Jones GBR vs Xiyu Wang CHN Non prima 09:00

WTA Guangzhou
Francesca Jones [7]
0
4
2
Xiyu Wang
30
6
3
Elisabetta Cocciaretto ITA vs Diane Parry FRA

Il match deve ancora iniziare

Yafan Wang CHN vs Kamilla Rakhimova RUS Non prima 13:00

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 05:00
(4) Victoria Jimenez Kasintseva AND vs Claire Liu USA
WTA Guangzhou
Victoria Jimenez Kasintseva [4]
7
3
4
Claire Liu
5
6
6
Vincitore: Liu
Tatiana Prozorova RUS vs Alina Korneeva RUS Non prima 05:30

WTA Guangzhou
Tatiana Prozorova
0
1
3
0
Alina Korneeva
0
6
6
0
Vincitore: Korneeva
Veronika Erjavec SLO vs (3) Tatjana Maria GER Non prima 07:00

WTA Guangzhou
Veronika Erjavec
6
6
6
Tatjana Maria [3]
4
7
2
Vincitore: Erjavec
Shuo Feng CHN / Zhaoxuan Yang CHN vs (2) Isabelle Haverlag NED / (2) Maia Lumsden GBR

Il match deve ancora iniziare

Song Fanshi CHN / Shutong Qu CHN vs Eudice Chong HKG / En-Shuo Liang TPE

WTA Guangzhou
Song Fanshi / Shutong Qu
0
0
1
0
Eudice Chong / En-Shuo Liang
0
6
6
0
Vincitore: Chong / Liang
Court 5 – ore 05:00
(3) Kaja Juvan SLO vs (12) Tamara Korpatsch GER
WTA Guangzhou
Kaja Juvan [3]
6
3
7
Tamara Korpatsch [12]
2
6
5
Vincitore: Juvan
(6) Lulu Sun NZL vs (7) Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah FRA Non prima 05:30

WTA Guangzhou
Lulu Sun [6]
0
6
6
0
Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah [7]
0
2
2
0
Vincitore: Sun
I-Hsuan Cho TPE / Yi-Tsen Cho TPE vs Alicia Barnett GBR / Elixane Lechemia FRA Non prima 07:00

WTA Guangzhou
I-Hsuan Cho / Yi-Tsen Cho
0
4
6
0
Alicia Barnett / Elixane Lechemia
0
6
7
0
Vincitore: Barnett / Lechemia
5 commenti

JannikUberAlles 20-10-2025 11:40

Scritto da walden
Jasmine si ritira da Tokyo, creando anche un piccolo terremoto nel tabellone. Scelta probabilmente dovuta alla necessità di prepararsi adeguatamente al doppio impegno finale, in singolo ed in doppio con Sara.
Non credo siano molte le tenniste che due anni di fila disputano le finals in entrambe le specialità.

Hai ragione ma c’è da tenere conto che Pegula e Gauff (hanno rotto l’amicizia?) che era sicuramente un doppio da top-8 non hanno più giocato…
…poi c’è la crisi (credo di crescita, visto che sono teenager o quasi) di Andreeva e Shnaider, che pure erano partite fortissimo!

 5
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
walden 20-10-2025 10:54

Jasmine si ritira da Tokyo, creando anche un piccolo terremoto nel tabellone. Scelta probabilmente dovuta alla necessità di prepararsi adeguatamente al doppio impegno finale, in singolo ed in doppio con Sara.
Non credo siano molte le tenniste che due anni di fila disputano le finals in entrambe le specialità.

 4
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: JannikUberAlles
Gaz (Guest) 20-10-2025 10:00

Una considerazione e una precisazione.

Questa volta i pronosticatori hanno usato un po’ di più il fiuto, forse grazie a Gaz, magari perderà subito ma della Bencic ho detto bene prima della partita con Paolini e dopo, sostenendo che giocando così prima di fine stagione poteva e meritava una soddisfazione,il tabellone di Tokyo è alla sua portata,non facile ma se gioca così….poi nel tennis può succedere l’inaspettato ma è giusto considerarla in questo momento come potenziale vincitrice.

Qualcuno mi ha accusato di aver detto che le italiane non emergono perché sono basse, niente di cui stupirsi perché è uno di quelli che è incompetente e va sempre contro Gaz,le due cose vanno quasi sempre parallele,e di conseguenza non legge o capisce veramente quello che dico ,gli basta interpretare le cose a modo suo.
Quando io da sempre faccio questo discorso a chi dice continuamente che la statura bassa è un problema nel tennis,e cioè che non è la statura ma l’esilità,la gracilità fisica un problema ,purtroppo ora è più difficile ritrovare i commenti vecchi perché livettennis ha cambiato sistema,non posso ripescarli.
Dico nella pagina ITF italiane che non emergeranno perché sono scarse,non basse,che è diverso,Gaz non ha mai parlato di fattore statura,mai,sono altri che lo considerano un handicap,ho spesso fatto la battuta che non è basket,ho spesso fatto la battuta prima che Paolini incontrasse una lungagnona,che avrebbe sicuramente perso,102 a 67.

 3
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
JOA20 (Guest) 20-10-2025 09:44

Scritto da tinapica
Ma come sarebbe Herbert-Mahut?
Mahut non disputò l’ultimo suo incontro al Roland Garros in occasione della sconfitta subita da Bole e Vava?

Mahut ha annunciato che si ritirerà a fine anno, presumibilmente dopo il Masters di Parigi

 2
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
tinapica 20-10-2025 09:27

Ma come sarebbe Herbert-Mahut?
Mahut non disputò l’ultimo suo incontro al Roland Garros in occasione della sconfitta subita da Bole e Vava?

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!