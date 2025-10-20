ATP 500 Basilea ,Vienna e WTA 500 Tokyo, WTA 250 Guangzhou : I risultati completi con il dettaglio del Day 1. Vienna, Arnaldi al secondo turno! Darderi si ferma subito: Nakashima vince in due set

Matteo Arnaldi - Foto Getty Images
Buon debutto per Matteo Arnaldi, proveniente dalle qualificazioni, sul cemento indoor di Vienna. L’azzurro ha superato Aleksandar Kovacevic con il punteggio di 7-5 6-4, conquistando così l’accesso al secondo turno del torneo austriaco.
Nel primo set Arnaldi ha piazzato il break decisivo sul 5-5, mentre nel secondo ha strappato il servizio all’avversario sul 4-4, chiudendo poi il match con grande solidità al servizio.
Al prossimo turno, il ligure affronterà il qualificato Jacob Fearnley o Alexander Zverev [2].
Finisce al primo turno l’avventura di Luciano Darderi nel torneo ATP 500 di Vienna. L’azzurro, numero 26 del ranking mondiale (best ranking), è stato sconfitto dallo statunitense Brandon Nakashima, numero 32 ATP, con il punteggio di 6-2, 7-5 in un’ora e mezza di gioco.
Una partita complicata fin dai primi scambi per Darderi, che ha faticato a trovare ritmo e precisione al servizio, specialmente nella prima parte dell’incontro. Nel primo set, l’argentino naturalizzato italiano ha ceduto la battuta nel secondo e nell’ottavo gioco, lasciando campo libero a Nakashima, apparso più solido e incisivo nelle fasi di scambio da fondo.
Nel secondo parziale, Darderi ha provato a reagire, riuscendo a restare in scia fino al 5-5. Tuttavia, un doppio fallo nel dodicesimo game ha spianato la strada all’americano, che ha chiuso la sfida senza dover ricorrere al tiebreak.
Per Nakashima, più a suo agio sul cemento indoor, arriva così un successo convincente che lo proietta al secondo turno, dove affronterà il vincente del match tra Karen Khachanov e Tallon Griekspoor.
Per Darderi, invece, si tratta di una sconfitta che interrompe sul nascere la settimana viennese, ma che non cancella i grandi progressi mostrati nel 2025, culminati con l’ingresso in top 30 della classifica ATP.
ATP 500 Basilea – 1° Turno – Cemento (al coperto)
Center Court – ore 14:00
Jenson Brooksby
vs Alexandre Muller
ATP Basel
Jenson Brooksby
6
6
Alexandre Muller
4
3
Vincitore: Brooksby
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Muller
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
5-3 → 6-3
J. Brooksby
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
3-2 → 4-2
A. Muller
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
2-2 → 3-2
J. Brooksby
15-0
ace
30-0
ace
40-0
40-15
0-1 → 1-1
A. Muller
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Muller
15-0
30-0
ace
30-15
df
30-30
40-30
4-2 → 4-3
J. Brooksby
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
3-2 → 4-2
A. Muller
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
3-1 → 3-2
J. Brooksby
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-1 → 3-1
A. Muller
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Lorenzo Sonego vs Alejandro Davidovich Fokina
ATP Basel
Lorenzo Sonego
6
4
Alejandro Davidovich Fokina [8]
7
6
Vincitore: Davidovich Fokina
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Davidovich Fokina
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-4 → 4-5
L. Sonego
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
3-4 → 4-4
A. Davidovich Fokina
15-0
ace
15-15
df
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-3 → 3-4
A. Davidovich Fokina
2-2 → 2-3
L. Sonego
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
A. Davidovich Fokina
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
L. Sonego
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
0-1 → 1-1
A. Davidovich Fokina
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
df
40-40
A-40
40-40
df
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
ace
1-1*
ace
1*-2
2*-2
ace
2-3*
2-4*
2*-5
2*-6
6-6 → 6-7
A. Davidovich Fokina
6-5 → 6-6
A. Davidovich Fokina
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
5-4 → 5-5
L. Sonego
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
4-4 → 5-4
A. Davidovich Fokina
4-3 → 4-4
L. Sonego
15-0
ace
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
4-2 → 4-3
A. Davidovich Fokina
4-1 → 4-2
L. Sonego
15-0
ace
30-0
ace
30-15
30-30
30-40
40-40
ace
40-A
40-40
A-40
ace
3-1 → 4-1
A. Davidovich Fokina
15-0
15-15
df
30-15
40-15
40-30
3-0 → 3-1
A. Davidovich Fokina
0-15
df
0-30
df
15-30
15-40
1-0 → 2-0
Jakub Mensik vs Henry Bernet (Non prima 20:00)
ATP Basel
Jakub Mensik [7]•
40
7
5
Henry Bernet
40
6
6
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Mensik
0-15
15-15
30-15
30-30
df
40-30
40-40
A-40
40-40
df
J. Mensik
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
2-3 → 3-3
J. Mensik
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-2 → 2-2
H. Bernet
15-0
ace
30-0
40-0
40-15
df
40-30
1-1 → 1-2
J. Mensik
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
0-1 → 1-1
H. Bernet
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
ace
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
2-0*
3*-0
4*-0
5-0*
6-0*
6*-1
6-6 → 7-6
J. Mensik
0-15
df
15-15
30-15
30-30
40-30
5-5 → 6-5
H. Bernet
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
5-4 → 5-5
J. Mensik
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
4-4 → 5-4
H. Bernet
15-0
15-15
df
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
4-3 → 4-4
J. Mensik
15-0
ace
15-15
df
30-15
40-15
3-3 → 4-3
H. Bernet
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
3-2 → 3-3
J. Mensik
0-15
0-30
df
15-30
30-30
30-40
df
40-40
40-A
df
40-40
ace
A-40
2-2 → 3-2
H. Bernet
15-0
30-0
30-15
df
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
1-0 → 1-1
IWB Court 1 – ore 12:00
Austin Krajicek / Nikola Mektic vs Marc-Andrea Huesler / Jakub Paul
ATP Basel
Austin Krajicek / Nikola Mektic
6
6
Marc-Andrea Huesler / Jakub Paul
7
7
Vincitore: Huesler / Paul
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
0-1*
0-2*
1*-2
1*-3
2-3*
2-4*
2*-5
3*-5
4-5*
4-6*
6-6 → 6-7
M. Huesler / Paul
6-5 → 6-6
A. Krajicek / Mektic
5-5 → 6-5
M. Huesler / Paul
0-15
0-30
15-30
15-40
df
30-40
40-40
5-4 → 5-5
A. Krajicek / Mektic
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
4-4 → 5-4
M. Huesler / Paul
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
4-3 → 4-4
A. Krajicek / Mektic
3-3 → 4-3
M. Huesler / Paul
15-0
30-0
30-15
df
30-30
30-40
40-40
3-2 → 3-3
A. Krajicek / Mektic
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
2-2 → 3-2
M. Huesler / Paul
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
2-1 → 2-2
A. Krajicek / Mektic
1-1 → 2-1
M. Huesler / Paul
1-0 → 1-1
A. Krajicek / Mektic
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
ace
2-1*
2-2*
3*-2
3*-3
3-4*
3-5*
3*-6
4*-6
6-6 → 6-7
A. Krajicek / Mektic
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
ace
5-6 → 6-6
M. Huesler / Paul
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
5-5 → 5-6
A. Krajicek / Mektic
4-5 → 5-5
M. Huesler / Paul
4-4 → 4-5
A. Krajicek / Mektic
3-4 → 4-4
M. Huesler / Paul
3-3 → 3-4
A. Krajicek / Mektic
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-3 → 3-3
M. Huesler / Paul
2-2 → 2-3
A. Krajicek / Mektic
15-0
15-15
df
15-30
30-30
40-30
1-2 → 2-2
M. Huesler / Paul
1-1 → 1-2
A. Krajicek / Mektic
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
M. Huesler / Paul
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
0-0 → 0-1
Pierre-Hugues Herbert / Nicolas Mahut vs Joao Fonseca / Rafael Matos
ATP Basel
Pierre-Hugues Herbert / Nicolas Mahut
6
7
11
Joao Fonseca / Rafael Matos
7
6
9
Vincitore: Herbert / Mahut
Servizio
Svolgimento
Set 3
J. Fonseca / Matos
1-0
2-0
2-1
ace
2-2
3-2
3-3
3-4
4-4
5-4
5-5
5-6
ace
6-6
6-7
6-8
6-9
7-9
8-9
9-9
9-10
ace
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
1*-2
2*-2
3-2*
4-2*
5*-2
6*-2
6-3*
6-4*
6*-5
6*-6
7-6*
6-6 → 7-6
J. Fonseca / Matos
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
5-6 → 6-6
P. Herbert / Mahut
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
df
5-5 → 5-6
J. Fonseca / Matos
5-4 → 5-5
P. Herbert / Mahut
4-4 → 5-4
J. Fonseca / Matos
4-3 → 4-4
P. Herbert / Mahut
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
3-3 → 4-3
J. Fonseca / Matos
3-2 → 3-3
P. Herbert / Mahut
2-2 → 3-2
J. Fonseca / Matos
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
2-1 → 2-2
P. Herbert / Mahut
1-1 → 2-1
J. Fonseca / Matos
1-0 → 1-1
P. Herbert / Mahut
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
2-1*
2-2*
2*-3
2*-4
2-5*
2-6*
6-6 → 6-7
P. Herbert / Mahut
5-6 → 6-6
J. Fonseca / Matos
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
5-5 → 5-6
P. Herbert / Mahut
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
4-5 → 5-5
J. Fonseca / Matos
4-4 → 4-5
P. Herbert / Mahut
15-0
15-15
15-40
df
30-40
40-40
3-4 → 4-4
J. Fonseca / Matos
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-3 → 3-4
P. Herbert / Mahut
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
2-3 → 3-3
J. Fonseca / Matos
2-2 → 2-3
P. Herbert / Mahut
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-2 → 2-2
J. Fonseca / Matos
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
P. Herbert / Mahut
0-1 → 1-1
J. Fonseca / Matos
15-0
15-15
df
30-15
40-15
0-0 → 0-1
Remy Bertola vs Jaume Munar (Non prima 15:30)
ATP Basel
Remy Bertola
2
4
Jaume Munar
6
6
Vincitore: Munar
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Munar
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
40-30
40-40
A-40
4-5 → 4-6
R. Bertola
15-0
15-15
df
15-30
30-30
40-30
40-40
df
40-A
3-3 → 3-4
J. Munar
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-2 → 3-3
R. Bertola
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
df
2-2 → 3-2
J. Munar
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
1-0 → 1-1
R. Bertola
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Munar
15-0
15-15
15-30
df
30-30
40-30
2-5 → 2-6
J. Munar
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
2-3 → 2-4
R. Bertola
15-0
30-0
ace
30-15
30-30
30-40
2-2 → 2-3
R. Bertola
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 2-1
J. Munar
0-15
df
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
40-40
df
40-A
df
40-40
A-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Robert Cash / JJ Tracy vs Sander Arends / Luke Johnson
ATP Basel
Robert Cash / JJ Tracy
4
4
Sander Arends / Luke Johnson
6
6
Vincitore: Arends / Johnson
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Arends / Johnson
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
df
4-4 → 4-5
S. Arends / Johnson
0-15
15-15
30-15
30-30
df
30-40
df
40-40
3-3 → 3-4
R. Cash / Tracy
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
df
2-3 → 3-3
S. Arends / Johnson
2-2 → 2-3
S. Arends / Johnson
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 1-2
S. Arends / Johnson
15-0
30-0
ace
40-0
ace
40-15
40-30
40-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
R. Cash / Tracy
0-15
df
15-15
15-30
df
30-30
30-40
4-5 → 4-6
S. Arends / Johnson
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
4-4 → 4-5
R. Cash / Tracy
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
3-4 → 4-4
S. Arends / Johnson
15-0
15-15
df
15-30
15-40
df
30-40
40-40
3-3 → 3-4
S. Arends / Johnson
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-2 → 2-3
R. Cash / Tracy
0-15
15-15
15-30
15-40
df
30-40
40-40
2-1 → 2-2
S. Arends / Johnson
1-1 → 2-1
S. Arends / Johnson
0-0 → 0-1
ATP 500 Vienna – 1° Turno – Cemento (al coperto)
Center Court – ore 13:30
Luciano Darderi
vs Brandon Nakashima
ATP Vienna
Luciano Darderi
2
5
Brandon Nakashima
6
7
Vincitore: Nakashima
Servizio
Svolgimento
Set 2
L. Darderi
15-0
15-15
15-30
df
30-30
30-40
5-6 → 5-7
B. Nakashima
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
40-30
5-5 → 5-6
B. Nakashima
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
ace
4-4 → 4-5
B. Nakashima
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-3 → 3-4
L. Darderi
15-0
ace
30-0
ace
30-15
40-15
ace
2-3 → 3-3
B. Nakashima
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
2-2 → 2-3
L. Darderi
15-0
15-15
df
15-30
30-30
30-40
40-40
ace
40-A
40-40
A-40
ace
1-2 → 2-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Darderi
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
30-40
df
2-5 → 2-6
B. Nakashima
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
2-4 → 2-5
L. Darderi
15-0
ace
15-15
df
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-4 → 2-4
L. Darderi
0-15
df
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-3 → 1-3
B. Nakashima
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-2 → 0-3
L. Darderi
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
0-1 → 0-2
B. Nakashima
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Alejandro Tabilo vs Alexander Bublik
ATP Vienna
Alejandro Tabilo
4
4
Alexander Bublik [8]
6
6
Vincitore: Bublik
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Tabilo
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
3-5 → 4-5
A. Bublik
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
3-4 → 3-5
A. Tabilo
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
3-3 → 3-4
A. Bublik
15-0
30-0
40-0
40-15
df
40-30
40-40
A-40
3-2 → 3-3
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Bublik
0-15
df
15-15
30-15
ace
40-15
4-5 → 4-6
A. Tabilo
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
4-4 → 4-5
A. Bublik
0-15
0-30
df
15-30
30-30
30-40
df
A-40
ace
ace
4-3 → 4-4
A. Tabilo
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-3 → 4-3
A. Bublik
0-15
df
15-15
ace
30-15
ace
40-15
ace
2-1 → 2-2
A. Bublik
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
1-0 → 1-1
A. Tabilo
15-0
30-0
ace
40-0
ace
40-15
0-0 → 1-0
Alex de Minaur vs Jurij Rodionov (Non prima 17:30)
ATP Vienna
Alex de Minaur [3]
6
6
Jurij Rodionov
4
1
Vincitore: de Minaur
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Rodionov
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
df
40-A
4-1 → 5-1
J. Rodionov
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-0 → 3-1
J. Rodionov
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Rodionov
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
5-4 → 6-4
J. Rodionov
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
3-2 → 3-3
A. de Minaur
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
ace
A-40
2-2 → 3-2
J. Rodionov
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
A-40
2-1 → 2-2
A. de Minaur
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Karen Khachanov vs Tallon Griekspoor (Non prima 20:15)
ATP Vienna
Karen Khachanov [5]•
30
3
7
0
Tallon Griekspoor
40
6
5
0
Servizio
Svolgimento
Set 3
K. Khachanov
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
Servizio
Svolgimento
Set 2
T. Griekspoor
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
6-5 → 7-5
T. Griekspoor
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
5-4 → 5-5
K. Khachanov
0-15
0-30
df
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
4-4 → 5-4
T. Griekspoor
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
3-2 → 3-3
K. Khachanov
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
ace
40-30
2-2 → 3-2
K. Khachanov
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
K. Khachanov
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
3-4 → 3-5
T. Griekspoor
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
2-2 → 2-3
#glaubandich Court – ore 16:00
Aleksandar Kovacevic vs Matteo Arnaldi
ATP Vienna
Aleksandar Kovacevic
5
4
Matteo Arnaldi
7
6
Vincitore: Arnaldi
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Arnaldi
15-0
ace
15-15
df
30-15
40-15
40-30
ace
4-5 → 4-6
A. Kovacevic
0-15
ace
0-30
ace
0-40
ace
15-40
ace
30-40
ace
ace
4-4 → 4-5
M. Arnaldi
15-0
30-0
40-0
40-15
df
ace
4-3 → 4-4
A. Kovacevic
15-0
ace
15-15
ace
30-15
ace
30-30
ace
40-30
ace
40-40
ace
40-A
ace
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
3-3 → 4-3
M. Arnaldi
15-0
15-15
df
30-15
30-30
ace
40-30
40-40
df
A-40
3-2 → 3-3
A. Kovacevic
0-15
ace
0-30
ace
15-30
ace
30-30
ace
30-40
ace
40-40
ace
40-A
ace
40-40
A-40
ace
ace
2-2 → 3-2
M. Arnaldi
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
ace
2-1 → 2-2
A. Kovacevic
15-0
ace
30-0
ace
40-0
ace
40-15
ace
40-30
ace
40-40
df
A-40
ace
ace
1-1 → 2-1
M. Arnaldi
15-0
ace
30-0
ace
30-15
ace
30-30
ace
40-30
ace
1-0 → 1-1
A. Kovacevic
15-0
ace
15-15
ace
30-15
ace
40-15
ace
ace
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Arnaldi
15-0
30-0
40-0
40-15
ace
40-30
ace
ace
5-6 → 5-7
A. Kovacevic
0-15
ace
15-15
ace
15-30
ace
15-40
ace
30-40
ace
40-40
ace
40-A
ace
ace
5-5 → 5-6
M. Arnaldi
0-15
ace
0-30
ace
15-30
15-40
ace
30-40
ace
40-40
40-A
ace
40-40
A-40
ace
40-40
ace
A-40
ace
5-4 → 5-5
A. Kovacevic
15-0
ace
15-15
ace
30-15
ace
40-15
ace
ace
4-4 → 5-4
A. Kovacevic
15-0
ace
30-0
ace
30-15
ace
40-15
ace
40-30
ace
ace
3-3 → 4-3
M. Arnaldi
0-15
ace
15-15
30-15
30-30
ace
30-40
ace
40-40
ace
A-40
3-2 → 3-3
A. Kovacevic
15-0
ace
15-15
ace
30-15
ace
40-15
ace
ace
2-2 → 3-2
M. Arnaldi
15-0
30-0
ace
40-0
40-15
ace
2-1 → 2-2
A. Kovacevic
15-0
ace
30-0
ace
40-0
ace
ace
1-1 → 2-1
M. Arnaldi
15-0
15-15
ace
15-30
ace
30-30
40-30
ace
1-0 → 1-1
A. Kovacevic
15-0
ace
15-15
ace
30-15
ace
40-15
ace
ace
0-0 → 1-0
WTA 500 Tokyo – 1° Turno – Cemento
Center Court – ore 03:30
Katie Boulter
vs Eva Lys
WTA Tokyo
Katie Boulter
0
2
1
0
Eva Lys•
0
6
6
0
Vincitore: Lys
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Eva Lys
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-5 → 1-6
Eva Lys
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-3 → 1-4
Katie Boulter
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-3 → 1-3
Eva Lys
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
0-2 → 0-3
Katie Boulter
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Katie Boulter
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
2-5 → 2-6
Eva Lys
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
2-4 → 2-5
Katie Boulter
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
2-3 → 2-4
Eva Lys
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
1-3 → 2-3
Katie Boulter
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-2 → 1-3
Eva Lys
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 1-2
Eva Lys
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Cristina Bucsa vs McCartney Kessler Non prima 04:30
WTA Tokyo
Cristina Bucsa
6
5
3
McCartney Kessler
3
7
6
Vincitore: Kessler
Servizio
Svolgimento
Set 3
McCartney Kessler
3-5 → 3-6
McCartney Kessler
2-4 → 2-5
Cristina Bucsa
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
1-4 → 2-4
McCartney Kessler
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-4 → 1-4
Cristina Bucsa
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-3 → 0-4
McCartney Kessler
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-2 → 0-3
Cristina Bucsa
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-1 → 0-2
McCartney Kessler
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
McCartney Kessler
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
5-5 → 5-6
Cristina Bucsa
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-5 → 5-5
McCartney Kessler
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
4-4 → 4-5
McCartney Kessler
3-3 → 3-4
Cristina Bucsa
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-3 → 3-3
McCartney Kessler
2-2 → 2-3
McCartney Kessler
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
2-0 → 2-1
McCartney Kessler
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Cristina Bucsa
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
5-3 → 6-3
McCartney Kessler
5-2 → 5-3
Cristina Bucsa
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-2 → 5-2
McCartney Kessler
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-1 → 4-2
McCartney Kessler
2-1 → 3-1
Cristina Bucsa
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-1 → 2-1
McCartney Kessler
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Suzan Lamens vs Anna Kalinskaya
WTA Tokyo
Suzan Lamens•
0
3
1
0
Anna Kalinskaya
0
6
6
0
Vincitore: Kalinskaya
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Anna Kalinskaya
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-3 → 0-4
Suzan Lamens
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Suzan Lamens
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
3-4 → 3-5
Anna Kalinskaya
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
3-3 → 3-4
Anna Kalinskaya
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
2-2 → 3-2
Suzan Lamens
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-1 → 0-2
Marketa Vondrousova vs (8) Karolina Muchova Non prima 10:00
WTA Tokyo
Marketa Vondrousova
0
2
0
Karolina Muchova [8]•
0
6
1
Vincitore: Muchova
Servizio
Svolgimento
Set 2
Karolina Muchova
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Marketa Vondrousova
2-5 → 2-6
Karolina Muchova
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-4 → 2-5
Marketa Vondrousova
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-4 → 2-4
Karolina Muchova
1-3 → 1-4
Marketa Vondrousova
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-3 → 1-3
Karolina Muchova
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-2 → 0-3
Marketa Vondrousova
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
0-1 → 0-2
Karolina Muchova
0-0 → 0-1
Show Court – ore 04:00
Xinyu Wang vs Varvara Gracheva
WTA Tokyo
Xinyu Wang
6
3
4
Varvara Gracheva
4
6
6
Vincitore: Gracheva
Servizio
Svolgimento
Set 3
Varvara Gracheva
15-0
30-0
30-15
40-15
30-15
40-15
4-5 → 4-6
Xinyu Wang
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
4-4 → 4-5
Varvara Gracheva
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
4-3 → 4-4
Varvara Gracheva
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-2 → 3-3
Varvara Gracheva
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-2 → 2-2
Xinyu Wang
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
1-1 → 1-2
Varvara Gracheva
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-1 → 1-1
Xinyu Wang
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Varvara Gracheva
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
3-5 → 3-6
Varvara Gracheva
2-4 → 2-5
Varvara Gracheva
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-3 → 1-4
Xinyu Wang
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
1-2 → 1-3
Varvara Gracheva
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-1 → 1-2
Varvara Gracheva
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Varvara Gracheva
4-4 → 5-4
Varvara Gracheva
2-4 → 3-4
Varvara Gracheva
2-2 → 2-3
Xinyu Wang
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-2 → 2-2
Varvara Gracheva
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Xinyu Wang
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Varvara Gracheva
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Viktorija Golubic vs Maya Joint
Il match deve ancora iniziare
Wakana Sonobe / Moyuka Uchijima vs Hao-Ching Chan / Xinyu Jiang
WTA Tokyo
Wakana Sonobe / Moyuka Uchijima
0
2
4
0
Hao-Ching Chan / Xinyu Jiang
0
6
6
0
Vincitore: Chan / Jiang
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Hao-Ching Chan / Xinyu Jiang
4-5 → 4-6
Wakana Sonobe / Moyuka Uchijima
3-5 → 4-5
Hao-Ching Chan / Xinyu Jiang
2-5 → 3-5
Wakana Sonobe / Moyuka Uchijima
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
2-4 → 2-5
Hao-Ching Chan / Xinyu Jiang
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-3 → 2-4
Wakana Sonobe / Moyuka Uchijima
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
1-3 → 2-3
Hao-Ching Chan / Xinyu Jiang
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
1-2 → 1-3
Wakana Sonobe / Moyuka Uchijima
1-1 → 1-2
Hao-Ching Chan / Xinyu Jiang
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
Wakana Sonobe / Moyuka Uchijima
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Hao-Ching Chan / Xinyu Jiang
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-5 → 2-6
Wakana Sonobe / Moyuka Uchijima
2-4 → 2-5
Hao-Ching Chan / Xinyu Jiang
2-3 → 2-4
Wakana Sonobe / Moyuka Uchijima
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
2-2 → 2-3
Hao-Ching Chan / Xinyu Jiang
2-1 → 2-2
Wakana Sonobe / Moyuka Uchijima
1-1 → 2-1
Hao-Ching Chan / Xinyu Jiang
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
1-0 → 1-1
Wakana Sonobe / Moyuka Uchijima
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Bianca Andreescu / Victoria Mboko vs /
Il match deve ancora iniziare
WTA 250 Guangzhou – Turno Qualificazioni – 1° Turno Md – Cemento
Center Court – ore 05:00
(5) Katarzyna Kawa
vs Hong Yi Cody Wong
WTA Guangzhou
Katarzyna Kawa [5]
5
7
6
Hong Yi Cody Wong
7
6
4
Vincitore: Kawa
Servizio
Svolgimento
Set 3
Hong Yi Cody Wong
5-4 → 6-4
Hong Yi Cody Wong
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
4-3 → 4-4
Katarzyna Kawa
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
4-2 → 4-3
Hong Yi Cody Wong
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-1 → 4-2
Hong Yi Cody Wong
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
2-1 → 3-1
Hong Yi Cody Wong
0-1 → 1-1
Katarzyna Kawa
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
1-0*
1*-1
2*-1
3-1*
4-1*
5*-1
5*-2
5-3*
6-3*
6*-4
6*-5
6-6 → 7-6
Hong Yi Cody Wong
5-5 → 6-5
Hong Yi Cody Wong
4-4 → 4-5
Katarzyna Kawa
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
3-4 → 4-4
Hong Yi Cody Wong
3-3 → 3-4
Hong Yi Cody Wong
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-2 → 2-3
Hong Yi Cody Wong
0-2 → 1-2
Katarzyna Kawa
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Hong Yi Cody Wong
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Katarzyna Kawa
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
5-6 → 5-7
Hong Yi Cody Wong
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
5-5 → 5-6
Katarzyna Kawa
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-5 → 5-5
Hong Yi Cody Wong
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
4-4 → 4-5
Katarzyna Kawa
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-4 → 4-4
Hong Yi Cody Wong
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
3-3 → 3-4
Hong Yi Cody Wong
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-2 → 2-3
Hong Yi Cody Wong
2-0 → 2-1
Katarzyna Kawa
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
1-0 → 2-0
Hong Yi Cody Wong
0-0 → 1-0
(1) Katie Volynets vs Lanlana Tararudee Non prima 06:30
WTA Guangzhou
Katie Volynets [1]
6
4
6
Lanlana Tararudee
2
6
4
Vincitore: Volynets
Servizio
Svolgimento
Set 3
Katie Volynets
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-4 → 6-4
Lanlana Tararudee
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
5-3 → 5-4
Katie Volynets
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-3 → 5-3
Lanlana Tararudee
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
4-2 → 4-3
Katie Volynets
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-2 → 4-2
Lanlana Tararudee
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
3-1 → 3-2
Katie Volynets
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-1 → 3-1
Lanlana Tararudee
1-1 → 2-1
Katie Volynets
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Lanlana Tararudee
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Katie Volynets
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
4-5 → 4-6
Lanlana Tararudee
4-4 → 4-5
Katie Volynets
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
4-3 → 4-4
Lanlana Tararudee
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-2 → 4-3
Katie Volynets
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-2 → 4-2
Lanlana Tararudee
2-2 → 3-2
Katie Volynets
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
2-1 → 2-2
Lanlana Tararudee
1-1 → 2-1
Lanlana Tararudee
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Lanlana Tararudee
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
5-1 → 5-2
Lanlana Tararudee
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
3-1 → 4-1
Katie Volynets
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-1 → 3-1
Lanlana Tararudee
1-1 → 2-1
Lanlana Tararudee
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
(7) Francesca Jones vs Xiyu Wang Non prima 09:00
WTA Guangzhou
Francesca Jones [7]
0
4
4
0
Xiyu Wang
0
6
6
0
Vincitore: Wang
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Xiyu Wang
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-5 → 4-6
Francesca Jones
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-5 → 4-5
Xiyu Wang
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
3-4 → 3-5
Francesca Jones
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-4 → 3-4
Xiyu Wang
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-3 → 2-4
Francesca Jones
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
1-3 → 2-3
Francesca Jones
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-2 → 1-2
Xiyu Wang
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Xiyu Wang
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
4-5 → 4-6
Francesca Jones
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
4-4 → 4-5
Xiyu Wang
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-3 → 2-4
Francesca Jones
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-3 → 2-3
Xiyu Wang
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-3 → 1-3
Xiyu Wang
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-1 → 0-2
Francesca Jones
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Elisabetta Cocciaretto vs Diane Parry
WTA Guangzhou
Elisabetta Cocciaretto
6
6
6
Diane Parry
4
7
2
Vincitore: Cocciaretto
Servizio
Svolgimento
Set 3
Elisabetta Cocciaretto
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
5-2 → 6-2
Elisabetta Cocciaretto
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
3-2 → 4-2
Elisabetta Cocciaretto
1-2 → 2-2
Diane Parry
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Elisabetta Cocciaretto
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
Diane Parry
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
1*-0
2-0*
3-0*
4*-0
5*-0
5-1*
5-2*
5*-3
5*-4
6-4*
6-5*
6*-6
7-7*
7-8*
6-6 → 6-7
Elisabetta Cocciaretto
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
5-5 → 6-5
Diane Parry
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
5-4 → 5-5
Elisabetta Cocciaretto
4-4 → 5-4
Diane Parry
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
4-3 → 4-4
Elisabetta Cocciaretto
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
4-2 → 4-3
Elisabetta Cocciaretto
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
4-0 → 4-1
Diane Parry
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
3-0 → 4-0
Elisabetta Cocciaretto
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
2-0 → 3-0
Diane Parry
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-0 → 2-0
Elisabetta Cocciaretto
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Elisabetta Cocciaretto
4-4 → 5-4
Elisabetta Cocciaretto
3-3 → 3-4
Diane Parry
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
3-2 → 3-3
Elisabetta Cocciaretto
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
2-2 → 3-2
Elisabetta Cocciaretto
1-1 → 2-1
Elisabetta Cocciaretto
0-0 → 1-0
Yafan Wang vs Kamilla Rakhimova Non prima 13:00
WTA Guangzhou
Yafan Wang•
0
6
6
0
Kamilla Rakhimova
0
2
4
0
Vincitore: Wang
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Kamilla Rakhimova
5-3 → 5-4
Yafan Wang
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-3 → 5-3
Kamilla Rakhimova
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
4-2 → 4-3
Kamilla Rakhimova
2-2 → 3-2
Yafan Wang
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-1 → 2-2
Kamilla Rakhimova
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
1-1 → 2-1
Yafan Wang
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
1-0 → 1-1
Kamilla Rakhimova
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Yafan Wang
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-2 → 6-2
Kamilla Rakhimova
5-1 → 5-2
Yafan Wang
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-1 → 5-1
Kamilla Rakhimova
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
3-1 → 4-1
Yafan Wang
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
2-1 → 3-1
Kamilla Rakhimova
1-1 → 2-1
Kamilla Rakhimova
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Court 2 – ore 05:00
(4) Victoria Jimenez Kasintseva
vs Claire Liu
WTA Guangzhou
Victoria Jimenez Kasintseva [4]
7
3
4
Claire Liu
5
6
6
Vincitore: Liu
Servizio
Svolgimento
Set 3
Claire Liu
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-5 → 4-6
Victoria Jimenez Kasintseva
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-5 → 4-5
Claire Liu
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-4 → 3-5
Victoria Jimenez Kasintseva
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-4 → 3-4
Victoria Jimenez Kasintseva
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-3 → 1-4
Claire Liu
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-2 → 1-3
Victoria Jimenez Kasintseva
0-2 → 1-2
Claire Liu
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-1 → 0-2
Victoria Jimenez Kasintseva
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Claire Liu
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-5 → 3-6
Victoria Jimenez Kasintseva
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
A-40
2-5 → 3-5
Claire Liu
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-4 → 2-5
Victoria Jimenez Kasintseva
1-4 → 2-4
Victoria Jimenez Kasintseva
0-3 → 1-3
Claire Liu
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-2 → 0-3
Victoria Jimenez Kasintseva
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Victoria Jimenez Kasintseva
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
6-5 → 7-5
Claire Liu
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
5-5 → 6-5
Victoria Jimenez Kasintseva
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
4-5 → 5-5
Victoria Jimenez Kasintseva
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
3-4 → 3-5
Victoria Jimenez Kasintseva
2-3 → 3-3
Claire Liu
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
2-2 → 2-3
Victoria Jimenez Kasintseva
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-2 → 2-2
Claire Liu
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 1-2
Victoria Jimenez Kasintseva
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Claire Liu
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Tatiana Prozorova vs Alina Korneeva Non prima 05:30
WTA Guangzhou
Tatiana Prozorova•
0
1
3
0
Alina Korneeva
0
6
6
0
Vincitore: Korneeva
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tatiana Prozorova
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
3-5 → 3-6
Tatiana Prozorova
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
3-3 → 3-4
Alina Korneeva
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-2 → 3-3
Tatiana Prozorova
2-2 → 3-2
Tatiana Prozorova
1-1 → 2-1
Alina Korneeva
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Tatiana Prozorova
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tatiana Prozorova
1-4 → 1-5
Alina Korneeva
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-3 → 1-4
Tatiana Prozorova
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-2 → 1-3
Tatiana Prozorova
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Alina Korneeva
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Veronika Erjavec vs (3) Tatjana Maria Non prima 07:00
WTA Guangzhou
Veronika Erjavec
6
6
6
Tatjana Maria [3]
4
7
2
Vincitore: Erjavec
Servizio
Svolgimento
Set 3
Tatjana Maria
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
5-2 → 6-2
Veronika Erjavec
4-2 → 5-2
Tatjana Maria
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
3-2 → 4-2
Veronika Erjavec
2-2 → 3-2
Veronika Erjavec
1-1 → 2-1
Veronika Erjavec
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
1-0*
2*-0
3*-0
4-0*
4-1*
5*-1
5*-2
5-3*
5-4*
6*-4
6*-5
6-6*
7-6*
7*-7
7*-8
6-6 → 6-7
Veronika Erjavec
6-5 → 6-6
Tatjana Maria
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
5-5 → 6-5
Veronika Erjavec
4-5 → 5-5
Tatjana Maria
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
3-5 → 4-5
Veronika Erjavec
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-5 → 3-5
Veronika Erjavec
1-4 → 1-5
Veronika Erjavec
1-2 → 1-3
Tatjana Maria
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Veronika Erjavec
0-15
15-15
15-30
15-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Veronika Erjavec
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
5-4 → 6-4
Veronika Erjavec
5-2 → 5-3
Veronika Erjavec
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
3-2 → 4-2
Tatjana Maria
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
2-2 → 3-2
Veronika Erjavec
2-1 → 2-2
Veronika Erjavec
0-1 → 1-1
Shuo Feng / Zhaoxuan Yang vs (2) Isabelle Haverlag / (2) Maia Lumsden
Il match deve ancora iniziare
Song Fanshi / Shutong Qu vs Eudice Chong / En-Shuo Liang
WTA Guangzhou
Song Fanshi / Shutong Qu•
0
0
1
0
Eudice Chong / En-Shuo Liang
0
6
6
0
Vincitore: Chong / Liang
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Song Fanshi / Shutong Qu
1-5 → 1-6
Eudice Chong / En-Shuo Liang
1-4 → 1-5
Song Fanshi / Shutong Qu
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-4 → 1-4
Eudice Chong / En-Shuo Liang
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-3 → 0-4
Song Fanshi / Shutong Qu
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
0-2 → 0-3
Eudice Chong / En-Shuo Liang
0-1 → 0-2
Song Fanshi / Shutong Qu
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Eudice Chong / En-Shuo Liang
0-5 → 0-6
Song Fanshi / Shutong Qu
0-4 → 0-5
Eudice Chong / En-Shuo Liang
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-3 → 0-4
Song Fanshi / Shutong Qu
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
0-2 → 0-3
Eudice Chong / En-Shuo Liang
0-1 → 0-2
Song Fanshi / Shutong Qu
0-0 → 0-1
Court 5 – ore 05:00
(3) Kaja Juvan
vs (12) Tamara Korpatsch
WTA Guangzhou
Kaja Juvan [3]
6
3
7
Tamara Korpatsch [12]
2
6
5
Vincitore: Juvan
Servizio
Svolgimento
Set 3
Tamara Korpatsch
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
6-5 → 7-5
Kaja Juvan
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
5-5 → 6-5
Tamara Korpatsch
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
5-4 → 5-5
Kaja Juvan
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
4-4 → 5-4
Tamara Korpatsch
4-3 → 4-4
Kaja Juvan
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
4-2 → 4-3
Tamara Korpatsch
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
3-2 → 4-2
Kaja Juvan
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
3-1 → 3-2
Tamara Korpatsch
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
2-1 → 3-1
Kaja Juvan
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 2-1
Tamara Korpatsch
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tamara Korpatsch
3-5 → 3-6
Kaja Juvan
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-5 → 3-5
Tamara Korpatsch
2-4 → 2-5
Tamara Korpatsch
1-3 → 1-4
Kaja Juvan
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-2 → 1-3
Tamara Korpatsch
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-1 → 1-2
Tamara Korpatsch
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tamara Korpatsch
4-2 → 5-2
Kaja Juvan
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
3-2 → 4-2
Tamara Korpatsch
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-1 → 3-2
Kaja Juvan
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
3-0 → 3-1
Tamara Korpatsch
2-0 → 3-0
Tamara Korpatsch
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-0 → 1-0
(6) Lulu Sun vs (7) Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah Non prima 05:30
WTA Guangzhou
Lulu Sun [6]
0
6
6
0
Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah [7]
0
2
2
0
Vincitore: Sun
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah
4-2 → 5-2
Lulu Sun
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-2 → 4-2
Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-1 → 3-2
Lulu Sun
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-1 → 3-1
Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah
1-1 → 2-1
Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-1 → 5-2
Lulu Sun
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-1 → 5-1
Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah
3-1 → 4-1
Lulu Sun
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-1 → 3-1
Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah
2-0 → 2-1
Lulu Sun
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 2-0
Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah
0-0 → 1-0
I-Hsuan Cho / Yi-Tsen Cho vs Alicia Barnett / Elixane Lechemia Non prima 07:00
WTA Guangzhou
I-Hsuan Cho / Yi-Tsen Cho
0
4
6
0
Alicia Barnett / Elixane Lechemia
0
6
7
0
Vincitore: Barnett / Lechemia
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
0*-1
1-1*
1-2*
1*-3
2-4*
2-5*
3*-5
3*-6
6-6 → 6-7
Alicia Barnett / Elixane Lechemia
6-5 → 6-6
I-Hsuan Cho / Yi-Tsen Cho
5-5 → 6-5
Alicia Barnett / Elixane Lechemia
4-5 → 5-5
I-Hsuan Cho / Yi-Tsen Cho
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-5 → 4-5
Alicia Barnett / Elixane Lechemia
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-4 → 3-5
I-Hsuan Cho / Yi-Tsen Cho
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
3-3 → 3-4
Alicia Barnett / Elixane Lechemia
3-2 → 3-3
I-Hsuan Cho / Yi-Tsen Cho
2-2 → 3-2
Alicia Barnett / Elixane Lechemia
2-1 → 2-2
I-Hsuan Cho / Yi-Tsen Cho
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 2-1
Alicia Barnett / Elixane Lechemia
1-0 → 1-1
I-Hsuan Cho / Yi-Tsen Cho
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Alicia Barnett / Elixane Lechemia
4-5 → 4-6
I-Hsuan Cho / Yi-Tsen Cho
3-5 → 4-5
Alicia Barnett / Elixane Lechemia
3-4 → 3-5
I-Hsuan Cho / Yi-Tsen Cho
2-4 → 3-4
Alicia Barnett / Elixane Lechemia
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-3 → 2-4
I-Hsuan Cho / Yi-Tsen Cho
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-3 → 2-3
Alicia Barnett / Elixane Lechemia
1-2 → 1-3
I-Hsuan Cho / Yi-Tsen Cho
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
0-2 → 1-2
Alicia Barnett / Elixane Lechemia
0-1 → 0-2
I-Hsuan Cho / Yi-Tsen Cho
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
0-0 → 0-1
I miei complimenti a quegli INCOMPETENTI di Sky, che con 3 canali a disposizione trasmettono tutti e 3 Vienna e NON trasmettono il match clou della giornata, ovvero Mensik-Bernet di Basilea. Due giovani dotati di tennis spumeggiante, soprattutto l’elvetico è al suo esordio atp.
Ma niente
Arnaldi non vinceva almeno tre partite di seguito da Madrid, quando arrivò ai quarti, dove fu sconfitto da Draper. Nell’occasione sconfisse Djokovic al secondo turno e Tiafoe agli ootavi. Chissà….
@ Silvio (#4502391)
ci ha giocato due volte quest’anno e ha perso entrambe le volte al terzo… che sia la volta buona? magari ora che ha meno pressione riesce a tirare fuori un match ancora migliore delle altre volte…
C’è del bello anche ad essere sceso di oltre 30 posizioni, o no Mattè?
Con una quali e un primo turno 500, risali quasi dieci posizioni.
Quando eri 30 se non facevi almeno ottavi o quarti col cavolo che andavi avanti, che stress!
Adesso, con un po’ di fiducia guadagnata, il pennellone russo di Amburgo fa paura lo stesso? Dai che te la puoi giocare.
Un ottimo arnaldi
GRANDISSIMO ARNALDI!!!!!!!!
Dopo essersi qualificato con merito, passa anche il primo turno! Bravo, prossimo turno incontrera’ la testa di serie n.2, ma con Zverev, Arna ce la puo’ fare…….
Arrivo ora giusto per vedere Matteo servire per il match.
Si,è coetanea di SuperW e deque(?)puposoio.
Il senso del tuo discorso si capiva anche senza il “quasi” 😉
@ Simona (#4502049)
Leggi con più attenzione: “quasi”.
Grazie
Shnaider teenager????
Hai ragione ma c’è da tenere conto che Pegula e Gauff (hanno rotto l’amicizia?) che era sicuramente un doppio da top-8 non hanno più giocato…
…poi c’è la crisi (credo di crescita, visto che sono teenager o quasi) di Andreeva e Shnaider, che pure erano partite fortissimo!
Jasmine si ritira da Tokyo, creando anche un piccolo terremoto nel tabellone. Scelta probabilmente dovuta alla necessità di prepararsi adeguatamente al doppio impegno finale, in singolo ed in doppio con Sara.
Non credo siano molte le tenniste che due anni di fila disputano le finals in entrambe le specialità.
Una considerazione e una precisazione.
Questa volta i pronosticatori hanno usato un po’ di più il fiuto, forse grazie a Gaz, magari perderà subito ma della Bencic ho detto bene prima della partita con Paolini e dopo, sostenendo che giocando così prima di fine stagione poteva e meritava una soddisfazione,il tabellone di Tokyo è alla sua portata,non facile ma se gioca così….poi nel tennis può succedere l’inaspettato ma è giusto considerarla in questo momento come potenziale vincitrice.
Qualcuno mi ha accusato di aver detto che le italiane non emergono perché sono basse, niente di cui stupirsi perché è uno di quelli che è incompetente e va sempre contro Gaz,le due cose vanno quasi sempre parallele,e di conseguenza non legge o capisce veramente quello che dico ,gli basta interpretare le cose a modo suo.
Quando io da sempre faccio questo discorso a chi dice continuamente che la statura bassa è un problema nel tennis,e cioè che non è la statura ma l’esilità,la gracilità fisica un problema ,purtroppo ora è più difficile ritrovare i commenti vecchi perché livettennis ha cambiato sistema,non posso ripescarli.
Dico nella pagina ITF italiane che non emergeranno perché sono scarse,non basse,che è diverso,Gaz non ha mai parlato di fattore statura,mai,sono altri che lo considerano un handicap,ho spesso fatto la battuta che non è basket,ho spesso fatto la battuta prima che Paolini incontrasse una lungagnona,che avrebbe sicuramente perso,102 a 67.
Mahut ha annunciato che si ritirerà a fine anno, presumibilmente dopo il Masters di Parigi
Ma come sarebbe Herbert-Mahut?
Mahut non disputò l’ultimo suo incontro al Roland Garros in occasione della sconfitta subita da Bole e Vava?