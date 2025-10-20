Circuito ATP-WTA ATP, Copertina, WTA

ATP 500 Basilea ,Vienna e WTA 500 Tokyo, WTA 250 Guangzhou : I risultati completi con il dettaglio del Day 1. Vienna, Arnaldi al secondo turno! Darderi si ferma subito: Nakashima vince in due set

20/10/2025
Matteo Arnaldi - Foto Getty Images
Matteo Arnaldi - Foto Getty Images

Buon debutto per Matteo Arnaldi, proveniente dalle qualificazioni, sul cemento indoor di Vienna. L’azzurro ha superato Aleksandar Kovacevic con il punteggio di 7-5 6-4, conquistando così l’accesso al secondo turno del torneo austriaco.
Nel primo set Arnaldi ha piazzato il break decisivo sul 5-5, mentre nel secondo ha strappato il servizio all’avversario sul 4-4, chiudendo poi il match con grande solidità al servizio.
Al prossimo turno, il ligure affronterà il qualificato Jacob Fearnley o Alexander Zverev [2].

Finisce al primo turno l’avventura di Luciano Darderi nel torneo ATP 500 di Vienna. L’azzurro, numero 26 del ranking mondiale (best ranking), è stato sconfitto dallo statunitense Brandon Nakashima, numero 32 ATP, con il punteggio di 6-2, 7-5 in un’ora e mezza di gioco.
Una partita complicata fin dai primi scambi per Darderi, che ha faticato a trovare ritmo e precisione al servizio, specialmente nella prima parte dell’incontro. Nel primo set, l’argentino naturalizzato italiano ha ceduto la battuta nel secondo e nell’ottavo gioco, lasciando campo libero a Nakashima, apparso più solido e incisivo nelle fasi di scambio da fondo.

Nel secondo parziale, Darderi ha provato a reagire, riuscendo a restare in scia fino al 5-5. Tuttavia, un doppio fallo nel dodicesimo game ha spianato la strada all’americano, che ha chiuso la sfida senza dover ricorrere al tiebreak.
Per Nakashima, più a suo agio sul cemento indoor, arriva così un successo convincente che lo proietta al secondo turno, dove affronterà il vincente del match tra Karen Khachanov e Tallon Griekspoor.
Per Darderi, invece, si tratta di una sconfitta che interrompe sul nascere la settimana viennese, ma che non cancella i grandi progressi mostrati nel 2025, culminati con l’ingresso in top 30 della classifica ATP.

SUI ATP 500 Basilea – 1° Turno – Cemento (al coperto)

Center Court – ore 14:00
Jenson Brooksby USA vs Alexandre Muller FRA
ATP Basel
Jenson Brooksby
6
6
Alexandre Muller
4
3
Vincitore: Brooksby
Mostra dettagli

Lorenzo Sonego ITA vs Alejandro Davidovich Fokina ESP

ATP Basel
Lorenzo Sonego
6
4
Alejandro Davidovich Fokina [8]
7
6
Vincitore: Davidovich Fokina
Mostra dettagli

Jakub Mensik CZE vs Henry Bernet SUI (Non prima 20:00)

ATP Basel
Jakub Mensik [7]
40
7
5
Henry Bernet
40
6
6
Mostra dettagli



IWB Court 1 – ore 12:00
Austin Krajicek USA / Nikola Mektic CRO vs Marc-Andrea Huesler SUI / Jakub Paul SUI

ATP Basel
Austin Krajicek / Nikola Mektic
6
6
Marc-Andrea Huesler / Jakub Paul
7
7
Vincitore: Huesler / Paul
Mostra dettagli

Pierre-Hugues Herbert FRA / Nicolas Mahut FRA vs Joao Fonseca BRA / Rafael Matos BRA

ATP Basel
Pierre-Hugues Herbert / Nicolas Mahut
6
7
11
Joao Fonseca / Rafael Matos
7
6
9
Vincitore: Herbert / Mahut
Mostra dettagli

Remy Bertola SUI vs Jaume Munar ESP (Non prima 15:30)

ATP Basel
Remy Bertola
2
4
Jaume Munar
6
6
Vincitore: Munar
Mostra dettagli

Robert Cash USA / JJ Tracy USA vs Sander Arends NED / Luke Johnson GBR

ATP Basel
Robert Cash / JJ Tracy
4
4
Sander Arends / Luke Johnson
6
6
Vincitore: Arends / Johnson
Mostra dettagli





AUT ATP 500 Vienna – 1° Turno – Cemento (al coperto)

Center Court – ore 13:30
Luciano Darderi ITA vs Brandon Nakashima USA
ATP Vienna
Luciano Darderi
2
5
Brandon Nakashima
6
7
Vincitore: Nakashima
Mostra dettagli

Alejandro Tabilo CHI vs Alexander Bublik KAZ

ATP Vienna
Alejandro Tabilo
4
4
Alexander Bublik [8]
6
6
Vincitore: Bublik
Mostra dettagli

Alex de Minaur AUS vs Jurij Rodionov AUT (Non prima 17:30)

ATP Vienna
Alex de Minaur [3]
6
6
Jurij Rodionov
4
1
Vincitore: de Minaur
Mostra dettagli

Karen Khachanov RUS vs Tallon Griekspoor NED (Non prima 20:15)

ATP Vienna
Karen Khachanov [5]
30
3
7
0
Tallon Griekspoor
40
6
5
0
Mostra dettagli



#glaubandich Court – ore 16:00
Aleksandar Kovacevic USA vs Matteo Arnaldi ITA

ATP Vienna
Aleksandar Kovacevic
5
4
Matteo Arnaldi
7
6
Vincitore: Arnaldi
Mostra dettagli





JPN WTA 500 Tokyo – 1° Turno – Cemento

Center Court – ore 03:30
Katie Boulter GBR vs Eva Lys GER
WTA Tokyo
Katie Boulter
0
2
1
0
Eva Lys
0
6
6
0
Vincitore: Lys
Mostra dettagli

Cristina Bucsa ESP vs McCartney Kessler USA Non prima 04:30

WTA Tokyo
Cristina Bucsa
6
5
3
McCartney Kessler
3
7
6
Vincitore: Kessler
Mostra dettagli

Suzan Lamens NED vs Anna Kalinskaya RUS

WTA Tokyo
Suzan Lamens
0
3
1
0
Anna Kalinskaya
0
6
6
0
Vincitore: Kalinskaya
Mostra dettagli

Marketa Vondrousova CZE vs (8) Karolina Muchova CZE Non prima 10:00

WTA Tokyo
Marketa Vondrousova
0
2
0
Karolina Muchova [8]
0
6
1
Vincitore: Muchova
Mostra dettagli



Show Court – ore 04:00
Xinyu Wang CHN vs Varvara Gracheva FRA

WTA Tokyo
Xinyu Wang
6
3
4
Varvara Gracheva
4
6
6
Vincitore: Gracheva
Mostra dettagli

Viktorija Golubic SUI vs Maya Joint AUS

Il match deve ancora iniziare

Wakana Sonobe JPN / Moyuka Uchijima JPN vs Hao-Ching Chan TPE / Xinyu Jiang CHN

WTA Tokyo
Wakana Sonobe / Moyuka Uchijima
0
2
4
0
Hao-Ching Chan / Xinyu Jiang
0
6
6
0
Vincitore: Chan / Jiang
Mostra dettagli

Bianca Andreescu CAN / Victoria Mboko CAN vs it / it

Il match deve ancora iniziare





CHN WTA 250 Guangzhou – Turno Qualificazioni – 1° Turno Md – Cemento

Center Court – ore 05:00
(5) Katarzyna Kawa POL vs Hong Yi Cody Wong HKG
WTA Guangzhou
Katarzyna Kawa [5]
5
7
6
Hong Yi Cody Wong
7
6
4
Vincitore: Kawa
Mostra dettagli

(1) Katie Volynets USA vs Lanlana Tararudee THA Non prima 06:30

WTA Guangzhou
Katie Volynets [1]
6
4
6
Lanlana Tararudee
2
6
4
Vincitore: Volynets
Mostra dettagli

(7) Francesca Jones GBR vs Xiyu Wang CHN Non prima 09:00

WTA Guangzhou
Francesca Jones [7]
0
4
4
0
Xiyu Wang
0
6
6
0
Vincitore: Wang
Mostra dettagli

Elisabetta Cocciaretto ITA vs Diane Parry FRA

WTA Guangzhou
Elisabetta Cocciaretto
6
6
6
Diane Parry
4
7
2
Vincitore: Cocciaretto
Mostra dettagli

Yafan Wang CHN vs Kamilla Rakhimova RUS Non prima 13:00

WTA Guangzhou
Yafan Wang
0
6
6
0
Kamilla Rakhimova
0
2
4
0
Vincitore: Wang
Mostra dettagli



Court 2 – ore 05:00
(4) Victoria Jimenez Kasintseva AND vs Claire Liu USA
WTA Guangzhou
Victoria Jimenez Kasintseva [4]
7
3
4
Claire Liu
5
6
6
Vincitore: Liu
Mostra dettagli

Tatiana Prozorova RUS vs Alina Korneeva RUS Non prima 05:30

WTA Guangzhou
Tatiana Prozorova
0
1
3
0
Alina Korneeva
0
6
6
0
Vincitore: Korneeva
Mostra dettagli

Veronika Erjavec SLO vs (3) Tatjana Maria GER Non prima 07:00

WTA Guangzhou
Veronika Erjavec
6
6
6
Tatjana Maria [3]
4
7
2
Vincitore: Erjavec
Mostra dettagli

Shuo Feng CHN / Zhaoxuan Yang CHN vs (2) Isabelle Haverlag NED / (2) Maia Lumsden GBR

Il match deve ancora iniziare

Song Fanshi CHN / Shutong Qu CHN vs Eudice Chong HKG / En-Shuo Liang TPE

WTA Guangzhou
Song Fanshi / Shutong Qu
0
0
1
0
Eudice Chong / En-Shuo Liang
0
6
6
0
Vincitore: Chong / Liang
Mostra dettagli



Court 5 – ore 05:00
(3) Kaja Juvan SLO vs (12) Tamara Korpatsch GER
WTA Guangzhou
Kaja Juvan [3]
6
3
7
Tamara Korpatsch [12]
2
6
5
Vincitore: Juvan
Mostra dettagli

(6) Lulu Sun NZL vs (7) Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah FRA Non prima 05:30

WTA Guangzhou
Lulu Sun [6]
0
6
6
0
Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah [7]
0
2
2
0
Vincitore: Sun
Mostra dettagli

I-Hsuan Cho TPE / Yi-Tsen Cho TPE vs Alicia Barnett GBR / Elixane Lechemia FRA Non prima 07:00

WTA Guangzhou
I-Hsuan Cho / Yi-Tsen Cho
0
4
6
0
Alicia Barnett / Elixane Lechemia
0
6
7
0
Vincitore: Barnett / Lechemia
Mostra dettagli

16 commenti.

Italo (Guest) 20-10-2025 20:22

I miei complimenti a quegli INCOMPETENTI di Sky, che con 3 canali a disposizione trasmettono tutti e 3 Vienna e NON trasmettono il match clou della giornata, ovvero Mensik-Bernet di Basilea. Due giovani dotati di tennis spumeggiante, soprattutto l’elvetico è al suo esordio atp.

Ma niente

 16
16
Bisogna essere registrati per votare un commento!
walden 20-10-2025 20:19

Arnaldi non vinceva almeno tre partite di seguito da Madrid, quando arrivò ai quarti, dove fu sconfitto da Draper. Nell’occasione sconfisse Djokovic al secondo turno e Tiafoe agli ootavi. Chissà….

 15
1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia
Giallo Naso (Guest) 20-10-2025 19:21

@ Silvio (#4502391)

ci ha giocato due volte quest’anno e ha perso entrambe le volte al terzo… che sia la volta buona? magari ora che ha meno pressione riesce a tirare fuori un match ancora migliore delle altre volte…

 14
1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: MarcoP
Silvio (Guest) 20-10-2025 18:51

C’è del bello anche ad essere sceso di oltre 30 posizioni, o no Mattè?
Con una quali e un primo turno 500, risali quasi dieci posizioni.
Quando eri 30 se non facevi almeno ottavi o quarti col cavolo che andavi avanti, che stress!
Adesso, con un po’ di fiducia guadagnata, il pennellone russo di Amburgo fa paura lo stesso? Dai che te la puoi giocare.

 13
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Vasco90 20-10-2025 18:50

Un ottimo arnaldi

 12
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Giuliano da Viareggio (Guest) 20-10-2025 18:14

GRANDISSIMO ARNALDI!!!!!!!!
Dopo essersi qualificato con merito, passa anche il primo turno! Bravo, prossimo turno incontrera’ la testa di serie n.2, ma con Zverev, Arna ce la puo’ fare…….

 11
1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Vasco90
piper 20-10-2025 17:54

Arrivo ora giusto per vedere Matteo servire per il match.

 10
1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Vasco90
Massimo.bianco29@yahoo.it (Guest) 20-10-2025 15:50

Scritto da Simona

Scritto da JannikUberAlles

Scritto da walden
Jasmine si ritira da Tokyo, creando anche un piccolo terremoto nel tabellone. Scelta probabilmente dovuta alla necessità di prepararsi adeguatamente al doppio impegno finale, in singolo ed in doppio con Sara.
Non credo siano molte le tenniste che due anni di fila disputano le finals in entrambe le specialità.

Hai ragione ma c’è da tenere conto che Pegula e Gauff (hanno rotto l’amicizia?) che era sicuramente un doppio da top-8 non hanno più giocato…
…poi c’è la crisi (credo di crescita, visto che sono teenager o quasi) di Andreeva e Shnaider, che pure erano partite fortissimo!

Shnaider teenager????

Si,è coetanea di SuperW e deque(?)puposoio.

 9
Replica | Quota | -3
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: Detuqueridapresencia, Vasco90, MarcoP
Palu 20-10-2025 15:46

Scritto da JannikUberAlles
@ Simona (#4502049)
Leggi con più attenzione: “quasi”.
Grazie

Il senso del tuo discorso si capiva anche senza il “quasi” 😉

 8
1
+1: Vasco90
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Vasco90
JannikUberAlles 20-10-2025 15:10

@ Simona (#4502049)

Leggi con più attenzione: “quasi”.

Grazie

 7
2
+1: Vasco90, MarcoP
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Vasco90, MarcoP
Simona (Guest) 20-10-2025 13:29

Scritto da JannikUberAlles

Scritto da walden
Jasmine si ritira da Tokyo, creando anche un piccolo terremoto nel tabellone. Scelta probabilmente dovuta alla necessità di prepararsi adeguatamente al doppio impegno finale, in singolo ed in doppio con Sara.
Non credo siano molte le tenniste che due anni di fila disputano le finals in entrambe le specialità.

Hai ragione ma c’è da tenere conto che Pegula e Gauff (hanno rotto l’amicizia?) che era sicuramente un doppio da top-8 non hanno più giocato…
…poi c’è la crisi (credo di crescita, visto che sono teenager o quasi) di Andreeva e Shnaider, che pure erano partite fortissimo!

Shnaider teenager????

 6
-1
-1: Vasco90
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: Vasco90
JannikUberAlles 20-10-2025 11:40

Scritto da walden
Jasmine si ritira da Tokyo, creando anche un piccolo terremoto nel tabellone. Scelta probabilmente dovuta alla necessità di prepararsi adeguatamente al doppio impegno finale, in singolo ed in doppio con Sara.
Non credo siano molte le tenniste che due anni di fila disputano le finals in entrambe le specialità.

Hai ragione ma c’è da tenere conto che Pegula e Gauff (hanno rotto l’amicizia?) che era sicuramente un doppio da top-8 non hanno più giocato…
…poi c’è la crisi (credo di crescita, visto che sono teenager o quasi) di Andreeva e Shnaider, che pure erano partite fortissimo!

 5
1
+1: Vasco90
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Vasco90
walden 20-10-2025 10:54

Jasmine si ritira da Tokyo, creando anche un piccolo terremoto nel tabellone. Scelta probabilmente dovuta alla necessità di prepararsi adeguatamente al doppio impegno finale, in singolo ed in doppio con Sara.
Non credo siano molte le tenniste che due anni di fila disputano le finals in entrambe le specialità.

 4
Replica | Quota | 6
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: JannikUberAlles, Mats, Marco Tullio Cicerone, Vasco90, MarcoP, Leftwing13
Gaz (Guest) 20-10-2025 10:00

Una considerazione e una precisazione.

Questa volta i pronosticatori hanno usato un po’ di più il fiuto, forse grazie a Gaz, magari perderà subito ma della Bencic ho detto bene prima della partita con Paolini e dopo, sostenendo che giocando così prima di fine stagione poteva e meritava una soddisfazione,il tabellone di Tokyo è alla sua portata,non facile ma se gioca così….poi nel tennis può succedere l’inaspettato ma è giusto considerarla in questo momento come potenziale vincitrice.

Qualcuno mi ha accusato di aver detto che le italiane non emergono perché sono basse, niente di cui stupirsi perché è uno di quelli che è incompetente e va sempre contro Gaz,le due cose vanno quasi sempre parallele,e di conseguenza non legge o capisce veramente quello che dico ,gli basta interpretare le cose a modo suo.
Quando io da sempre faccio questo discorso a chi dice continuamente che la statura bassa è un problema nel tennis,e cioè che non è la statura ma l’esilità,la gracilità fisica un problema ,purtroppo ora è più difficile ritrovare i commenti vecchi perché livettennis ha cambiato sistema,non posso ripescarli.
Dico nella pagina ITF italiane che non emergeranno perché sono scarse,non basse,che è diverso,Gaz non ha mai parlato di fattore statura,mai,sono altri che lo considerano un handicap,ho spesso fatto la battuta che non è basket,ho spesso fatto la battuta prima che Paolini incontrasse una lungagnona,che avrebbe sicuramente perso,102 a 67.

 3
Replica | Quota | -3
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: Molto Pollo, Vasco90, MarcoP
JOA20 (Guest) 20-10-2025 09:44

Scritto da tinapica
Ma come sarebbe Herbert-Mahut?
Mahut non disputò l’ultimo suo incontro al Roland Garros in occasione della sconfitta subita da Bole e Vava?

Mahut ha annunciato che si ritirerà a fine anno, presumibilmente dopo il Masters di Parigi

 2
2
+1: Vasco90, MarcoP
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Vasco90, MarcoP
tinapica 20-10-2025 09:27

Ma come sarebbe Herbert-Mahut?
Mahut non disputò l’ultimo suo incontro al Roland Garros in occasione della sconfitta subita da Bole e Vava?

 1
1
+1: Vasco90
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Vasco90