Il Caffè del lunedì: i temi della settimana

Con Jasmine Paolini già qualificata – meritatamente! – per le WTA Finals, tutta l’attenzione si sposta sui due ATP 500 di Vienna e Basilea. Moltissimi sono i temi interessanti della settimana di tennis che sta per scattare. Ne abbiamo selezionati alcuni, quelli che riteniamo i più “gustosi”.

Sinner rientra a Vienna – Dopo la lussureggiante esibizione a Riyadh, dove ha surclassato tutti – incluso Alcaraz – con un tennis spettacolare, Jannik nel torneo austriaco ha la possibilità di rifarsi sotto a Carlos nel ranking se vincesse il torneo. Finire l’anno da n.1 è impresa quasi impossibile, e forse servirebbe la collaborazione in negativo dello spagnolo, ma intanto ci sono 500 punti in palio. Esordio vs. Altmaier e torneo di altissimo livello.

Musetti per l’ultimo sprint – Con Rune out ma Ruud e Auger-Aliassime vincente, Lorenzo deve sfruttare il torneo di Vienna per racimolare punti preziosissimi per staccare il biglietto per le Finals di Torino. Ha un tabellone accidentato: Tsitsipas all’esordio (ma come sta?), poi lo scomodo Etcheverry e poi Medvedev, la corsa di “Lori” non è affatto facile ma il destino è nelle sue mani

Vacherot confermerà la qualità di Shanghai? – Dopo la favola, la prova del 9 è sempre tosta. Per Vacherot a Basilea sarà tostissima: con una WC è in tabellone ma ha pescato malissimo, Fritz, testa di serie n.1. Prevarrà la leggerezza del non aver niente da perdere? E confermerà almeno il livello di gioco espresso in Cina? La curiosità è tanta.

Auger-Aliassime e Ruud, la caccia a Torino – In attesa di capire se Djokovic (già qualificato) giocherà a Torino, e di come sta De Minaur (in tabellone a Vienna, possibile SF vs. Sinner), i successi di Felix e Casper nei 250 di Bruxelles e Stoccolma tengono in vita le loro chance per un posto alle Finals. Per loro indispensabile fare benissimo questa settimana e ancor più a Parigi. Chance reali o solo teoriche per loro? Tutto dipenderà dalle loro prestazioni, e da quelle di Musetti.

Medvedev, rilancio o illusione? – “Meddy” è tornato a vincere un torneo ad Almaty, mancava un titolo da Roma 2023. Il tabellone non era stratosferico e ha fatto ugualmente un bel po’ di fatica, ma alla fine ha alzato la coppa n.21 in carriera. Vincere aiuta a vincere, si dice; aver riassaporato l’emozione del successo basterà a farlo tornare competitivo per i maggiori eventi? A Vienna avremo forse già una prima risposta.

Due ATP 500, i tornei preferiti dai giocatori – Ormai è chiaro: i tennisti vogliono tornei da una settimana, non combined, con match interessanti tutti i giorni. La settimana offre due eventi storici e bellissimi tra Vienna e Basilea. Clamoroso il tabellone in Austria, con molti primi turni di altissimo livello e interesse; non meno affascinante il draw in Svizzera. Sarà una settimana tra le migliori dell’anno?

Marco Mazzoni