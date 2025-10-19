WTA 125 Queretaro: Il Tabellone Principale. 4 azzurre presenti
WTA 125 Queretaro – Tabellone Principale – hard
(1) Sara Bejlek vs Usue Maitane Arconada
Qualifier vs Gabriela Lee
Lia Karatancheva vs Victoria Rodriguez
(WC) Carlota Garibay Romero vs (7) Selena Janicijevic
(4) Ana Sofia Sanchez vs Katarina Jokic
Lian Tran vs Martina Colmegna
Diletta Cherubini vs Martina Trevisan
(WC) Natalia Sousa Salazar vs (8) Jessica Pieri
(6) Hanna Chang vs Yuki Naito
(WC) Marianne Angel Gonzalez vs Alicia Herrero Linana
Julieta Pareja vs Valeriya Strakhova
(WC) Midori Castillo Meza vs (3) Hanne Vandewinkel
(5) Miriam Bulgaru vs Qualifier
Ekaterina Kazionova vs Martina Okalova
Qualifier vs Maria Portillo Ramirez
Qualifier vs (2) Varvara Lepchenko
TAG: WTA 125
SCADENZA QUERETARO LUNEDI’ 20 ORE 18.00
Livello di questo 125k molto basso, anche in virtù della cattiva distribuzione dei tornei ITF, con una quantità esagerata di tornei in questa settimana. Brave le italiane a farsi trovare in loco, difficilmente Pieri verrà sconfitta nel primo turno, avendo con certezza un’italiana ai quarti. La stessa Colmegna we resta centrata ha Le qualità per raggiungere nuovamente i quarti.
