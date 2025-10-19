WTA 125 Copertina, WTA

WTA 125 Queretaro: Il Tabellone Principale. 4 azzurre presenti

19/10/2025 22:25 7 commenti
Jessica Pieri nella foto
MEX WTA 125 Queretaro – Tabellone Principale – hard
(1) Sara Bejlek CZE vs Usue Maitane Arconada USA
Qualifier vs Gabriela Lee ROU
Lia Karatancheva BUL vs Victoria Rodriguez MEX
(WC) Carlota Garibay Romero MEX vs (7) Selena Janicijevic FRA

(4) Ana Sofia Sanchez MEX vs Katarina Jokic SRB
Lian Tran NED vs Martina Colmegna ITA
Diletta Cherubini ITA vs Martina Trevisan ITA
(WC) Natalia Sousa Salazar MEX vs (8) Jessica Pieri ITA

(6) Hanna Chang USA vs Yuki Naito JPN
(WC) Marianne Angel Gonzalez MEX vs Alicia Herrero Linana ESP
Julieta Pareja USA vs Valeriya Strakhova UKR
(WC) Midori Castillo Meza MEX vs (3) Hanne Vandewinkel BEL

(5) Miriam Bulgaru ROU vs Qualifier
Ekaterina Kazionova RUS vs Martina Okalova SVK
Qualifier vs Maria Portillo Ramirez MEX
Qualifier vs (2) Varvara Lepchenko USA

7 commenti

gbuttit 19-10-2025 23:35

BEJLEK

VANDERWINKEL

JOKIC
LEPCHEMNKO

JANICIJEVIC
TREVISAN
CHANG
BULGARU

nicolapre 19-10-2025 23:26

BEJLEK

Vandewinkel

Pieri
Lepchenko

Rodriguez
Sanchez
Chang
Bulgaru

brizz 19-10-2025 23:21

jokic

vandewinkel

bejlek
bulgaru

janicijevic
trevisan
chang
lepchenko

brizz 19-10-2025 23:19

SCADENZA QUERETARO LUNEDI’ 20 ORE 18.00

Cip (Guest) 19-10-2025 23:01

Livello di questo 125k molto basso, anche in virtù della cattiva distribuzione dei tornei ITF, con una quantità esagerata di tornei in questa settimana. Brave le italiane a farsi trovare in loco, difficilmente Pieri verrà sconfitta nel primo turno, avendo con certezza un’italiana ai quarti. La stessa Colmegna we resta centrata ha Le qualità per raggiungere nuovamente i quarti.

PAOLO (Guest) 19-10-2025 22:36

Ne conto 4!

miky85 19-10-2025 22:33

Vandewinkel

Bejlek

Pieri
Lepchenko

Rodriguez
Sanchez
Chang
Okalova

