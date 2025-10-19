Medvedev torna a vincere: trionfo all’Almaty Open dopo 882 giorni!

L’attesa è finita: Daniil Medvedev è tornato al successo. Dopo 882 giorni dall’ultimo titolo conquistato a Roma nel 2023, il 29enne russo ha interrotto il suo digiuno di vittorie aggiudicandosi l’Almaty Open, battendo in finale il francese Corentin Moutet, alla ricerca del suo primo trofeo ATP.

Da quel successo nella capitale italiana, l’ex numero 1 del mondo aveva perso finali importanti agli US Open, Pechino, Vienna, Australian Open, Indian Wells e Halle. Questa volta, però, non ha tremato: con un successo sofferto per 7-5, 4-6, 6-3 in due ore e 29 minuti, Medvedev ha conquistato il suo 21º titolo nel circuito, tutti ottenuti in tornei diversi.

Con questo successo, il russo diventa il secondo giocatore in attività con almeno 19 titoli sul cemento, alle spalle di Novak Djokovic (71).

Una finale di alto livello

La finale dell’ATP 250 di Almaty è stata intensa e spettacolare. Moutet ha messo in mostra tutto il suo talento e la sua creatività, ma Medvedev ha risposto con la consueta solidità e lucidità tattica, alternando profondità da fondo campo e discese a rete per chiudere i punti decisivi.

Corsa verso Torino

La vittoria in Kazakistan rilancia le speranze di Medvedev di qualificarsi per le Nitto ATP Finals di Torino. Il russo sale di tre posizioni, portandosi al 12º posto nella PIF ATP Live Race To Turin, a 875 punti da Lorenzo Musetti, attualmente ottavo e ultimo qualificato.

Nuovo team, nuova energia

Il ritorno alla vittoria di Medvedev coincide con l’arrivo dei nuovi allenatori Thomas Johansson e Rohan Goetzke. Sotto la loro guida, ha già raggiunto le semifinali a Pechino e Shanghai, con un bilancio di 12 vittorie e 3 sconfitte dopo lo US Open.

Moutet in crescita

Per Corentin Moutet quella di Almaty era la terza finale ATP della carriera. Nonostante la sconfitta, il francese conferma il suo progresso: non aveva perso un set fino alla finale e sale di cinque posizioni al numero 36 della classifica live ATP, destinato a toccare il proprio miglior ranking.

Sintesi del torneo

Vincitore: Daniil Medvedev (RUS)

Finalista: Corentin Moutet (FRA)

Durata: 2h29

Punteggio: 7-5, 4-6, 6-3

Titoli in carriera: 21

Titoli sul cemento: 19 (secondo tra i giocatori in attività)

ATP Almaty Corentin Moutet [8] Corentin Moutet [8] 5 6 3 Daniil Medvedev [2] Daniil Medvedev [2] 7 4 6 Vincitore: Medvedev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 3-5 → 3-6 C. Moutet 0-15 0-30 0-40 15-40 3-4 → 3-5 D. Medvedev 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 3-3 → 3-4 C. Moutet 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 D. Medvedev 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 C. Moutet 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 D. Medvedev 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 C. Moutet 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 D. Medvedev 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 C. Moutet 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 6-4 D. Medvedev 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 5-3 → 5-4 C. Moutet 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 D. Medvedev 0-15 df 15-15 15-30 15-40 3-3 → 4-3 C. Moutet 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-2 → 3-3 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-1 → 3-2 C. Moutet 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 D. Medvedev 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 C. Moutet 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 D. Medvedev 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 C. Moutet 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-6 → 5-7 D. Medvedev 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 df 5-5 → 5-6 C. Moutet 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 D. Medvedev 15-0 30-0 30-15 ace 4-4 → 4-5 C. Moutet 0-15 0-30 15-30 15-40 4-3 → 4-4 D. Medvedev 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-2 → 4-3 C. Moutet 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 D. Medvedev 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-1 → 3-2 C. Moutet 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 2-1 → 3-1 D. Medvedev 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-0 → 2-1 C. Moutet 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 D. Medvedev 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 0-0 → 1-0





Marco Rossi