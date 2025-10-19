Jack Draper lancia l’allarme: “Il circuito deve cambiare se vogliamo una carriera lunga”

Il tema degli infortuni continua a tenere banco nel mondo del tennis, e a riportarlo al centro del dibattito è stato Jack Draper, che ha voluto lanciare un messaggio diretto alle istituzioni del circuito. Il giovane britannico, da sempre attento alle dinamiche fisiche e mentali del tennis moderno, ha invitato l’ATP e la WTA a riflettere seriamente sulla struttura del calendario e sull’impatto che ha sui giocatori.

“Gli infortuni ci saranno sempre, è inevitabile. Stiamo spingendo i nostri corpi a fare cose che non dovrebbero fare nello sport d’élite,” ha dichiarato Draper. “Abbiamo tantissimi giovani straordinari nel circuito in questo momento, e sono orgoglioso di far parte di questo gruppo. Tuttavia, il tour e il calendario devono adattarsi se vogliamo avere una certa longevità.”

Le parole del britannico arrivano in un momento in cui il tema della sostenibilità fisica dei tennisti è tornato d’attualità. Tra tornei ravvicinati, superfici diverse e viaggi continui, molti giocatori faticano a mantenere un equilibrio che consenta loro di competere ad alto livello senza compromettere la salute.

Draper, reduce da una stagione in cui ha alternato exploit e stop fisici, si fa così portavoce di una generazione che chiede un cambiamento: meno stress, più tempo per recuperare e, soprattutto, un calendario che metta davvero al centro gli atleti.





Marco Rossi