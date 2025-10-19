Italiani e Italiane nei tornei ITF Copertina, Future

Italiani e Italiane nei tornei ITF: I risultati di Domenica 19 Ottobre 2025

Jennifer Ruggeri nella foto

ESP M15 Castellon 15000 – Quarter-final
[1] Carlos Lopez montagud ESP vs Pietro Marino ITA ore 10:30

Pietro Marino
ITA W35 Santa Margherita di Pula 30000 – Final
[7] Jennifer Ruggeri ITA vs Julie Struplova CZE ore 10:00

Julie Struplova
