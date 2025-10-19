Challenger 100 Sioux Falls: Il Tabellone Principale e di Quali. Nessun azzurro presente

Challenger 100 Sioux Falls – Tabellone Principale – indoor hard

(1) Jordan Thompson vs Michael Mmoh

Patrick Zahraj vs Qualifier

Qualifier vs Mats Rosenkranz

Mitchell Krueger vs (6) Murphy Cassone

(4) Liam Draxl vs (Alt) Darwin Blanch

Andres Martin vs James Trotter

(WC) Cannon Kingsley vs (Alt) Alfredo Perez

Johannus Monday vs (7) Michael Zheng

(5) Patrick Kypson vs (Alt) Oliver Tarvet

Rafael Jodar vs Saba Purtseladze

(WC) Samir Banerjee vs Qualifier

Jack Pinnington Jones vs (3) Rinky Hijikata

(8) Jay Clarke vs Qualifier

Qualifier vs Qualifier

Alex Rybakov vs Martin Damm

(WC) Andre Ilagan vs (2) Brandon Holt

Challenger 100 Sioux Falls – Tabellone Qualificazione – indoor hard

(1) Aryan Shah vs (Alt) Ozan Baris

Joshua Sheehy vs (9) Keegan Smith

(2) Antoine Ghibaudo vs (WC) Maxwell Exsted

(Alt) Francisco Rocha vs (12) Kenta Miyoshi

(3) Dan Martin vs Strong Kirchheimer

(Alt) Noah Schachter vs (7) Aidan McHugh

(4) Max Wiskandt vs (Alt) Quinn Vandecasteele

(WC) Benjamin Kittay vs (11) Justin Boulais

(5) Andrew Fenty vs (Alt) Jacob Brumm

(WC) Cooper Williams vs (10) Adhithya Ganesan

(6) Nicolas Arseneault vs (PR) Kyle Seelig

(WC) Dante Carlos Teramo vs (8) Erik Arutiunian