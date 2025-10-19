Challenger 100 Sioux Falls: Il Tabellone Principale e di Quali. Nessun azzurro presente
Challenger 100 Sioux Falls – Tabellone Principale – indoor hard
(1) Jordan Thompson vs Michael Mmoh
Patrick Zahraj vs Qualifier
Qualifier vs Mats Rosenkranz
Mitchell Krueger vs (6) Murphy Cassone
(4) Liam Draxl vs (Alt) Darwin Blanch
Andres Martin vs James Trotter
(WC) Cannon Kingsley vs (Alt) Alfredo Perez
Johannus Monday vs (7) Michael Zheng
(5) Patrick Kypson vs (Alt) Oliver Tarvet
Rafael Jodar vs Saba Purtseladze
(WC) Samir Banerjee vs Qualifier
Jack Pinnington Jones vs (3) Rinky Hijikata
(8) Jay Clarke vs Qualifier
Qualifier vs Qualifier
Alex Rybakov vs Martin Damm
(WC) Andre Ilagan vs (2) Brandon Holt
Challenger 100 Sioux Falls – Tabellone Qualificazione – indoor hard
(1) Aryan Shah vs (Alt) Ozan Baris
Joshua Sheehy vs (9) Keegan Smith
(2) Antoine Ghibaudo vs (WC) Maxwell Exsted
(Alt) Francisco Rocha vs (12) Kenta Miyoshi
(3) Dan Martin vs Strong Kirchheimer
(Alt) Noah Schachter vs (7) Aidan McHugh
(4) Max Wiskandt vs (Alt) Quinn Vandecasteele
(WC) Benjamin Kittay vs (11) Justin Boulais
(5) Andrew Fenty vs (Alt) Jacob Brumm
(WC) Cooper Williams vs (10) Adhithya Ganesan
(6) Nicolas Arseneault vs (PR) Kyle Seelig
(WC) Dante Carlos Teramo vs (8) Erik Arutiunian
