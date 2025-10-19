Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger 100 Sioux Falls: Il Tabellone Principale e di Quali. Nessun azzurro presente

19/10/2025
USA Challenger 100 Sioux Falls – Tabellone Principale – indoor hard
(1) Jordan Thompson AUS vs Michael Mmoh USA
Patrick Zahraj GER vs Qualifier
Qualifier vs Mats Rosenkranz GER
Mitchell Krueger USA vs (6) Murphy Cassone USA

(4) Liam Draxl CAN vs (Alt) Darwin Blanch USA
Andres Martin USA vs James Trotter JPN
(WC) Cannon Kingsley USA vs (Alt) Alfredo Perez USA
Johannus Monday GBR vs (7) Michael Zheng USA

(5) Patrick Kypson USA vs (Alt) Oliver Tarvet GBR
Rafael Jodar ESP vs Saba Purtseladze GEO
(WC) Samir Banerjee USA vs Qualifier
Jack Pinnington Jones GBR vs (3) Rinky Hijikata AUS

(8) Jay Clarke GBR vs Qualifier
Qualifier vs Qualifier
Alex Rybakov USA vs Martin Damm USA
(WC) Andre Ilagan USA vs (2) Brandon Holt USA

USA Challenger 100 Sioux Falls – Tabellone Qualificazione – indoor hard
(1) Aryan Shah IND vs (Alt) Ozan Baris USA
Joshua Sheehy USA vs (9) Keegan Smith USA

(2) Antoine Ghibaudo FRA vs (WC) Maxwell Exsted USA
(Alt) Francisco Rocha POR vs (12) Kenta Miyoshi JPN

(3) Dan Martin CAN vs Strong Kirchheimer USA
(Alt) Noah Schachter USA vs (7) Aidan McHugh GBR

(4) Max Wiskandt GER vs (Alt) Quinn Vandecasteele USA
(WC) Benjamin Kittay USA vs (11) Justin Boulais CAN

(5) Andrew Fenty USA vs (Alt) Jacob Brumm USA
(WC) Cooper Williams USA vs (10) Adhithya Ganesan USA

(6) Nicolas Arseneault CAN vs (PR) Kyle Seelig USA
(WC) Dante Carlos Teramo ARG vs (8) Erik Arutiunian BLR

