Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger 125 Costa do Sauipe: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Nessun azzurro presente

19/10/2025 08:32 3 commenti
Mariano Navone nella foto - Foto Getty Images
Mariano Navone nella foto - Foto Getty Images

BRA Challenger 125 Costo da Sauipe – Tabellone Principale – terra
(1) Mariano Navone ARG vs Hady Habib LBN
(SE) Pedro Boscardin Dias BRA vs Juan Pablo Ficovich ARG
(WC) Luis “Guto” Miguel BRA vs Qualifier
Genaro Alberto Olivieri ARG vs (6) Cristian Garin CHI

(4) Thiago Agustin Tirante ARG vs Alex Barrena ARG
Roman Andres Burruchaga ARG vs Zdenek Kolar CZE
Qualifier vs (SE) Adolfo Daniel Vallejo PAR
Qualifier vs (7) Tomas Barrios Vera CHI

(5) Carlos Taberner ESP vs Qualifier
Thiago Monteiro BRA vs Juan Carlos Prado Angelo BOL
Gonzalo Bueno PER vs Qualifier
Rodrigo Pacheco Mendez MEX vs (3) Emilio Nava USA

(8) Hugo Dellien BOL vs (WC) Joao Eduardo Schiessl BRA
Joao Lucas Reis Da Silva BRA vs Santiago Rodriguez Taverna ARG
Federico Agustin Gomez ARG vs (WC) Gustavo Heide BRA
Qualifier vs (2) Juan Manuel Cerundolo ARG

BRA Challenger 125 Costo da Sauipe – Tabellone Principale – terra
(1) Facundo Diaz Acosta ARG vs Miguel Tobon COL
Paulo Andre Saraiva Dos Santos BRA vs (7) Gonzalo Villanueva ARG

(2) Murkel Dellien BOL vs Igor Gimenez BRA
(Alt) Jose Pereira BRA vs (9) Mariano Kestelboim ARG

(3) Andrea Collarini ARG vs (Alt) Orlando Luz BRA
(WC) Vitor Cunha BRA vs (12) Bruno Kuzuhara USA

(4) Nicolas Kicker ARG vs (Alt) Eduardo Ribeiro BRA
(WC) Ryan Augusto Dos Santos BRA vs (10) Mateus Alves BRA

(5) Matheus Pucinelli De Almeida BRA vs (Alt) Wilson Leite BRA
(WC) Luis Britto BRA vs (8) Daniel Dutra da Silva BRA

(6) Juan Pablo Varillas PER vs Sebastian Gima ROU
(WC) Victor Alvares De Castro Rocha BRA vs (11) Alex Hernandez MEX

TAG:

3 commenti

brizz 19-10-2025 10:12

navone

cerundolo

barrios
nava

garin
tirante
taberner
reis

 3
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
miky85 19-10-2025 09:45

Cerundolo

Navone

Tirante
Buono

Garin
Barrios
Prado
Reis

 2
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
brunodalla 19-10-2025 09:34

CERUNDOLO

NAVONE

BARRIOS
PRADO

GARIN
TIRANTE
PACHECO
REIS

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!