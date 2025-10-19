Challenger 125 Costa do Sauipe: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Nessun azzurro presente
Challenger 125 Costo da Sauipe – Tabellone Principale – terra
(1) Mariano Navone vs Hady Habib
(SE) Pedro Boscardin Dias vs Juan Pablo Ficovich
(WC) Luis “Guto” Miguel vs Qualifier
Genaro Alberto Olivieri vs (6) Cristian Garin
(4) Thiago Agustin Tirante vs Alex Barrena
Roman Andres Burruchaga vs Zdenek Kolar
Qualifier vs (SE) Adolfo Daniel Vallejo
Qualifier vs (7) Tomas Barrios Vera
(5) Carlos Taberner vs Qualifier
Thiago Monteiro vs Juan Carlos Prado Angelo
Gonzalo Bueno vs Qualifier
Rodrigo Pacheco Mendez vs (3) Emilio Nava
(8) Hugo Dellien vs (WC) Joao Eduardo Schiessl
Joao Lucas Reis Da Silva vs Santiago Rodriguez Taverna
Federico Agustin Gomez vs (WC) Gustavo Heide
Qualifier vs (2) Juan Manuel Cerundolo
Challenger 125 Costo da Sauipe – Tabellone Principale – terra
(1) Facundo Diaz Acosta vs Miguel Tobon
Paulo Andre Saraiva Dos Santos vs (7) Gonzalo Villanueva
(2) Murkel Dellien vs Igor Gimenez
(Alt) Jose Pereira vs (9) Mariano Kestelboim
(3) Andrea Collarini vs (Alt) Orlando Luz
(WC) Vitor Cunha vs (12) Bruno Kuzuhara
(4) Nicolas Kicker vs (Alt) Eduardo Ribeiro
(WC) Ryan Augusto Dos Santos vs (10) Mateus Alves
(5) Matheus Pucinelli De Almeida vs (Alt) Wilson Leite
(WC) Luis Britto vs (8) Daniel Dutra da Silva
(6) Juan Pablo Varillas vs Sebastian Gima
(WC) Victor Alvares De Castro Rocha vs (11) Alex Hernandez
TAG: Circuito Challenger
3 commenti
navone
cerundolo
barrios
nava
garin
tirante
taberner
reis
Cerundolo
Navone
Tirante
Buono
Garin
Barrios
Prado
Reis
CERUNDOLO
NAVONE
BARRIOS
PRADO
GARIN
TIRANTE
PACHECO
REIS