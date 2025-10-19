Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi di Domenica 19 Ottobre 2025

Jacopo Berrettini nella foto
AUT ATP 500 Vienna
Q2 Schoolkate AUS – Arnaldi ITA 2° inc. ore 13

Il match deve ancora iniziare



GER CH Hamburg – indoor hard
Q1 J. Berrettini ITA – Opitz GER 2° inc. ore 10

Il match deve ancora iniziare



ITA Rovereto 125 – indoor hard
Q1 Chiesa ITA – Zelnickova SVK ore 10:00

WTA Rovereto 125
Deborah Chiesa
15
6
1
Radka Zelnickova [8]
15
1
1
Mostra dettagli

Q1 Tamindzic ITA – Ibragimova RUS 3 incontro dalle 10:00

Il match deve ancora iniziare

Q1 Abbagnato ITA – Radisic SLO 4 incontro dalle 10:00

Il match deve ancora iniziare



BRA Florianopolis 125 – terra
TUQ Tona ITA – Carbone Dos Santos BRA ore 17:30

Il match deve ancora iniziare

