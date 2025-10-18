Sinner e Alcaraz, la rivalità più bella del tennis: rispetto, amicizia e risate dopo la finale del Six Kings Slam. Sinner: “Le rivalità servono per crescere, ma con Alcaraz c’è un’amicizia speciale” (Video)

Dopo un’ora e tredici minuti di tennis scintillante, Jannik Sinner ha battuto Carlos Alcaraz nella finale del Six Kings Slam 2025, conquistando il trofeo per il secondo anno consecutivo. Ma, al di là del risultato, ciò che ha conquistato il pubblico di Riad è stato il meraviglioso scambio di battute tra i due durante l’intervista post-partita: un concentrato di rispetto, ironia e sincera amicizia, che racconta alla perfezione il rapporto tra due dei più grandi talenti del tennis mondiale.

Alcaraz, col sorriso, ha voluto rendere merito al rivale:

“Dico sempre che quando gioca un tennis così, mi dà motivazione per andare ad allenarmi, dare il 100% e provare a migliorarmi. È un misto di sensazioni: a volte è fastidioso, ma allo stesso tempo mi spinge a fare di più”, ha detto ridendo.

A quel punto l’intervistatore gli ha chiesto se, durante gli allenamenti, pensa a come battere Alcaraz. E Jannik ha risposto con la sua solita umiltà e sincerità:

“Forse non solo, ma ci pensi spesso. È proprio per questo che servono giocatori come Carlos, e tanti altri, per continuare a migliorarsi e a guardare in alto. Per me, in particolare, lui è un punto di riferimento. Quest’anno abbiamo giocato tante volte e ho perso spesso contro di lui, ma è un grande onore condividere il campo con Carlos. Le rivalità servono per crescere, ma è ancora più bello avere una grande amicizia fuori dal campo. Tra noi c’è un rapporto davvero speciale.”

Jannik Sinner is given a golden racquet for winning the Six Kings Slam. King in Riyadh for the 2nd time. That’s quite a trophy. pic.twitter.com/tTTYA2tEyN — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) October 18, 2025

Il pubblico ha applaudito a lungo, ma l’atmosfera si è fatta ancora più leggera quando si è passati alle “confessioni digitali”:

“Gli scrivi su WhatsApp per congratularti?”, ha chiesto il conduttore.

“Sì, qualche volta sì”, ha risposto Alcaraz ridendo. “Gli scrivo per sapere come sta, per fargli i complimenti. Abbiamo un’amicizia vera anche fuori dal campo. Molti pensano che due giocatori che competono per i grandi titoli non possano essere amici, ma noi dimostriamo che è possibile.”

Poi è toccato di nuovo a Sinner, che ha scherzato sulla sua “magia” a Riad:

“Perché giochi sempre così bene qui?”

“Bella domanda”, ha risposto Jannik ridendo. “Magari potessi giocare così ovunque!”

E ha chiuso con una battuta rivolta direttamente al rivale:

“È sempre bello condividere il campo con Carlos. Vedere te e la tua squadra lavorare così duramente, vincendo titolo dopo titolo… grazie per avermene lasciato uno anche a me!”

Alcaraz, con la sua consueta ironia, ha risposto a tono:

“Mi piace quando gioca così bene contro di me? Non proprio! A volte sembra di giocare a ping pong, non è divertente stare dall’altra parte della rete!”

Tra risate, rispetto e parole sincere, la scena finale del Six Kings Slam ha offerto un’immagine splendida del tennis moderno: due rivali che sanno essere amici, due campioni che si migliorano a vicenda. Sinner e Alcaraz, il futuro — e il presente — del tennis mondiale, uniti da una competizione sana e da un’amicizia leale.





Francesco Paolo Villarico