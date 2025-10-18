Six Kings Slam – Sinner travolge Alcaraz: dominio assoluto e secondo trionfo consecutivo a Riad

Una finale che non ha avuto praticamente storia. Jannik Sinner ha sconfitto Carlos Alcaraz nella finale della Six Kings Slam 2025 con il punteggio di 6-2, 6-4, conquistando per il secondo anno consecutivo il titolo e un montepremi faraonico di 6,5 milioni di dollari, quasi il doppio rispetto a qualsiasi Slam. Un successo netto, costruito in appena un’ora e tredici minuti, in cui l’azzurro ha mostrato una superiorità tecnica, tattica e mentale impressionante.

Fin dai primi scambi, la partita ha preso una direzione chiara: Sinner ha deciso di ricevere e ha immediatamente strappato il servizio ad Alcaraz, partendo con un break a freddo. Da quel momento, il n.2 del mondo ha imposto un ritmo insostenibile per lo spagnolo, dominando con la risposta e controllando lo scambio con colpi profondi e precisi. Il servizio, ancora una volta, è stato un’arma micidiale: 63% di prime in campo, ma un impressionante 82% di punti vinti con la prima e 77% con la seconda. Numeri da campione vero, che raccontano meglio di ogni parola la freddezza e l’efficacia del suo tennis.

Alcaraz, pur servendo il 76% di prime, ha raccolto appena il 44% dei punti con il colpo d’inizio, troppo poco per impensierire un Sinner in versione muro umano. Il primo set, volato via in 27 minuti, si è chiuso 6-2 con l’azzurro capace di trovare vincenti da ogni zona del campo, alternando accelerazioni devastanti a tocchi di fino sottorete.

Nel secondo parziale lo spagnolo ha provato a reagire, cercando di alzare l’intensità e rischiare di più con le variazioni di ritmo, ma Sinner è rimasto glaciale. Dopo alcuni game equilibrati, l’italiano ha piazzato il colpo del ko nel settimo gioco, con un break ottenuto grazie a un rovescio lungolinea perfetto e due volée chirurgiche, segno della fiducia totale con cui ha affrontato ogni punto. Da lì in poi, gestione impeccabile e chiusura con autorità al servizio sul 6-4, dopo un ultimo diritto in rete di Alcaraz.

Sinner ha giocato una finale da fuoriclasse completo, alternando potenza e intelligenza tattica, con una capacità di lettura dello scambio che ha tolto il tempo e la fiducia a uno dei giocatori più esplosivi del circuito.

ESIBIZIONE – Six Kings Slam (Arabia Saudita) 🇸🇦, cemento (al coperto)

Six Kings Slam Fritz Fritz 7 Djokovic Djokovic 6 Vincitore: Fritz per ritiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 D. Djokovic 6-6 → 7-6 F. Fritz 5-6 → 6-6 D. Djokovic 5-5 → 5-6 F. Fritz 4-5 → 5-5 D. Djokovic 4-4 → 4-5 D. Djokovic 3-3

Taylor Fritz 🇺🇸 vs Novak Djokovic 🇷🇸

1º/2º posto – ore 20:00

Carlos Alcaraz 🇪🇸 vs Jannik Sinner 🇮🇹



Six Kings Slam Sinner Sinner 6 6 Alcaraz Alcaraz 2 4 Vincitore: Jannik Sinner Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 S. Sinner 4-3 S. Sinner 2-3 A. Alcaraz 2-2 → 2-3 S. Sinner 1-2 → 2-2 A. Alcaraz 1-1 → 1-2 A. Alcaraz 0-1 → 1-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 A. Alcaraz 5-1 A. Alcaraz 2-0





Francesco Paolo Villarico