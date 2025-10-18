Da Santa Margherita di Pula: Gianluca Cadenasso conquista il singolare maschile del quinto dei sei Itf Combined organizzati dalla Forte Village Sports Academy

Gianluca Cadenasso conquista il singolare maschile del quinto dei sei Itf Combined organizzati dalla Forte Village Sports Academy con il supporto dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna sui campi di Santa Margherita di Pula.

Accreditato dell’ottava testa di serie, ha prima superato 6-0, 7-5 in semifinale l’austriaco Sebastian Sorger e poi, in finale, con un doppio 6-1 il ceco Martin Krumich.

Giornata di doppi turni dopo il maltempo registrato nei giorni scorsi.

Nel singolare femminile, la finale vedrà la testa di serie numero 7 Jennifer Ruggeri sfidare la ceca Julie Struplova.

Ruggeri ha prima eliminato nei quarti la numero 1 del seeding, la magiara Amarilla Kiara Toth 7-6(3), 6-0, per poi spuntarla 4-6, 7-6(4), 6-4 in rimonta sulla testa di serie numero 8 Federica Urgesi in 2h51′ di gioco. Urgesi che, nei quarti, aveva regolato 6-1, 6-2 Angelica Raggi.

Federico Bondioli e Giovanni Oradini hanno conquistato il titolo del doppio maschile battendo 6-3, 6-4 in finale l’olandese Michiel De Krom e il davisman ucraino Oleksandr Ovcharenko.

Sfuma invece in finale il sogno di vittoria di Gaia Maduzzi ed Eeonora Alvisi, sconfitte 7-5, 6-4 dalla serba Anja Stankovic e dalla bulgara Elizara Yaneva.