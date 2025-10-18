Six Kings Slam – Djokovic si ritira dopo il primo set – Fritz conquista il terzo posto. Djokovic: “Mi dispiace per il ritiro, ora devo curare il mio corpo e riposare”

Colpo di scena nella finale per il terzo posto della Six Kings Slam 2025: Novak Djokovic si è ritirato dopo aver perso il primo set contro Taylor Fritz, lasciando così la vittoria allo statunitense. Il parziale iniziale, durato oltre un’ora, è stato estremamente combattuto e si è concluso con il punteggio di 7-6(4) in favore di Fritz.

Il match era iniziato con grande equilibrio, ma già nel corso del primo set Djokovic aveva mostrato qualche fastidio fisico, in particolare nei movimenti in avanti per rispondere alle smorzate del suo avversario. Dopo un tiebreak molto intenso, il serbo ha deciso di non proseguire l’incontro, sorprendendo il pubblico presente e lo stesso Fritz.

Al termine della partita, Djokovic ha spiegato in campo le ragioni del suo ritiro con parole sincere e cariche di rispetto per gli spettatori:

“Voglio chiedere scusa a tutti. Mi dispiace che non abbiate potuto vedere il secondo set, ma abbiamo giocato dei grandi punti. È stato uno dei set più lunghi che io abbia mai disputato. Voglio ringraziare tutti per il modo in cui mi avete trattato, spero di poter tornare qui se continuerò a giocare. Ora ho bisogno di riposare e di curare alcuni problemi fisici. Spero di poter disputare gli ultimi tornei della stagione.”

Con questo risultato, Taylor Fritz chiude al terzo posto la Six Kings Slam 2025, mentre Djokovic si concentra ora sul recupero fisico in vista del finale di stagione, con l’obiettivo di tornare competitivo nei prossimi tornei ufficiali del circuito ATP.





Marco Rossi