Challenger 50 Amburgo: Il Tabellone Principale e di Qualificazione con il programma di domani. Due azzurri nel md e uno nelle quali

18/10/2025 19:21 5 commenti
Federico Cina ITA, 30.03.2007

GER Challenger 50 Hamburg – Tabellone Principale – indoor hard
(1) Daniel Merida ESP vs Michael Geerts BEL
(PR) Adrian Andreev BUL vs Qualifier
Christoph Negritu GER vs Mathys Erhard FRA
Qualifier vs (7) Alejandro Moro Canas ESP

(4) Justin Engel GER vs Qualifier
(PR) Cedrik-Marcel Stebe GER vs (WC) Niels McDonald GER
(WC) Jamie Mackenzie GER vs (PR) Francesco Forti ITA
Eliakim Coulibaly CIV vs (8) Matej Dodig CRO

(5) George Loffhagen GBR vs Marko Topo GER
Qualifier vs Daniil Glinka EST
Matteo Martineau FRA vs Qualifier
Henri Squire GER vs (3) Gauthier Onclin BEL

(6) Federico Cina ITA vs Qualifier
Dimitar Kuzmanov BUL vs (WC) Mika Petkovic GER
(NG) Petr Brunclik CZE vs Tom Gentzsch GER
(SE) Maxim Mrva CZE vs (2) Chris Rodesch LUX

GER Challenger 50 Hamburg – Tabellone Qualificazione – indoor hard
(1) Denis Yevseyev KAZ vs Alberto Barroso Campos ESP
Eero Vasa FIN vs (12) Pedro Vives Marcos ESP

(2) Jacopo Berrettini ITA vs (WC) Jannik Opitz GER
(WC) Nino Ehrenschneider GER vs (8) Rudolf Molleker GER

(3) Miguel Damas ESP vs (WC) Nikolai Barsukov GER
Sergio Callejon Hernando ESP vs (9) Marvin Moeller GER

(4) Maximus Jones THA vs Michael Agwi IRL
Buvaysar Gadamauri BEL vs (10) Florian Broska GER

(5) Alastair Gray GBR vs (WC) Niklas Guttau GER
(PR) Sander Jong NED vs (7) Daniel Masur GER

(6) Milos Karol SVK vs Christian Sigsgaard DEN
(JR) Charlie Robertson GBR vs (11) Radu Albot MDA

Center Court – ore 10:00
Maximus Jones THA vs Michael Agwi IRL
Jacopo Berrettini ITA vs Jannik Opitz GER
Nino Ehrenschneider GER vs Rudolf Molleker GER
Sergio Callejon Hernando ESP vs Marvin Moeller GER
Alastair Gray GBR vs Niklas Guttau GER
Sander Jong NED vs Daniel Masur GER

Court 3 – ore 10:00
Buvaysar Gadamauri BEL vs Florian Broska GER
Denis Yevseyev KAZ vs Alberto Barroso Campos ESP
Eero Vasa FIN vs Pedro Vives Marcos ESP
Miguel Damas ESP vs Nikolai Barsukov GER
Milos Karol SVK vs Christian Sigsgaard DEN
Charlie Robertson GBR vs Radu Albot MDA

5 commenti

Donato 18-10-2025 21:46

Cina

Merida

Dodig
Martineau

Negritu
Engel
Loffhagen
Rodesch

 5
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
kaishaku 18-10-2025 21:28

ONCLIN

STEBE

MERIDA
RODESCH

NEGRITU
DODIG
LOFFHAGEN
CINA

 4
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
patrick 18-10-2025 20:15

ENGEL

GLINKA

ANDREEV
CINA

ERHARD
DODIG
ONCLIN
RODESCH

 3
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
brizz 18-10-2025 19:52

loffhagen

engel

merida
rodesch

negritu
coulibaly
martineau
cinà

 2
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
miky85 18-10-2025 19:26

Engel

Onclin

Merida
Cina

Negritu
Dodig
Glinka
Mrva

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!