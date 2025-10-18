Challenger 50 Amburgo: Il Tabellone Principale e di Qualificazione con il programma di domani. Due azzurri nel md e uno nelle quali
Challenger 50 Hamburg – Tabellone Principale – indoor hard
(1) Daniel Merida vs Michael Geerts
(PR) Adrian Andreev vs Qualifier
Christoph Negritu vs Mathys Erhard
Qualifier vs (7) Alejandro Moro Canas
(4) Justin Engel vs Qualifier
(PR) Cedrik-Marcel Stebe vs (WC) Niels McDonald
(WC) Jamie Mackenzie vs (PR) Francesco Forti
Eliakim Coulibaly vs (8) Matej Dodig
(5) George Loffhagen vs Marko Topo
Qualifier vs Daniil Glinka
Matteo Martineau vs Qualifier
Henri Squire vs (3) Gauthier Onclin
(6) Federico Cina vs Qualifier
Dimitar Kuzmanov vs (WC) Mika Petkovic
(NG) Petr Brunclik vs Tom Gentzsch
(SE) Maxim Mrva vs (2) Chris Rodesch
Challenger 50 Hamburg – Tabellone Qualificazione – indoor hard
(1) Denis Yevseyev vs Alberto Barroso Campos
Eero Vasa vs (12) Pedro Vives Marcos
(2) Jacopo Berrettini vs (WC) Jannik Opitz
(WC) Nino Ehrenschneider vs (8) Rudolf Molleker
(3) Miguel Damas vs (WC) Nikolai Barsukov
Sergio Callejon Hernando vs (9) Marvin Moeller
(4) Maximus Jones vs Michael Agwi
Buvaysar Gadamauri vs (10) Florian Broska
(5) Alastair Gray vs (WC) Niklas Guttau
(PR) Sander Jong vs (7) Daniel Masur
(6) Milos Karol vs Christian Sigsgaard
(JR) Charlie Robertson vs (11) Radu Albot
Center Court – ore 10:00
Maximus Jones vs Michael Agwi
Jacopo Berrettini vs Jannik Opitz
Nino Ehrenschneider vs Rudolf Molleker
Sergio Callejon Hernando vs Marvin Moeller
Alastair Gray vs Niklas Guttau
Sander Jong vs Daniel Masur
Court 3 – ore 10:00
Buvaysar Gadamauri vs Florian Broska
Denis Yevseyev vs Alberto Barroso Campos
Eero Vasa vs Pedro Vives Marcos
Miguel Damas vs Nikolai Barsukov
Milos Karol vs Christian Sigsgaard
Charlie Robertson vs Radu Albot
