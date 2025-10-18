WTA Race Live: La situazione aggiornata in tempo reale. Jasmine Paolini è al momento al settimo posto

Elena Rybakina si aggiudica lo scontro diretto contro Jasmine Paolini e rinvia la certezza della qualificazione dell’azzurra alle WTA Finals di Riad. La kazaka si impone con un netto 6-3, 6-2 nella semifinale del WTA 500 di Ningbo, confermando la propria superiorità al servizio e la freschezza fisica dopo una settimana quasi perfetta. Con questo successo, Rybakina conquista un posto in finale e tiene ancora aperta la lotta per un posto tra le migliori otto della stagione: in caso di vittoria domani, salirebbe a 4305 punti, restando comunque alle spalle di Paolini e Mirra Andreeva nella Race.

Il verdetto finale è dunque rimandato alla prossima settimana, quando andrà in scena il WTA 500 di Tokyo, ultimo grande appuntamento prima delle Finals. Sia Paolini che Rybakina saranno al via, mentre Andreeva non risulta iscritta e non ha richiesto una wild card per il torneo giapponese. Tuttavia, la giovane russa potrebbe ancora sorprendere iscrivendosi al WTA 250 di Guangzhou, dove al momento figurano 31 giocatrici tra iscritte, wild card e qualificate.

A Tokyo, Jasmine Paolini esordirà contro Xinyu Wang o una qualificata, mentre Elena Rybakina debutterà contro Kayla Mboko o Leylah Fernandez. Sarà dunque la capitale giapponese a decidere tutto: la corsa verso Riad entra nella sua fase più emozionante, con l’azzurra ancora in vantaggio ma con la kazaka pronta a dare battaglia fino all’ultimo punto.

Race Live Aggiornata

1. Aryna Sabalenka 🇧🇾 – 27 – 10000

2. Iga Świątek 🇵🇱 – 24 – 8368

3. Coco Gauff 🇺🇸 – 21 – 6574

4. Amanda Anisimova 🇺🇸 – 24 – 5907

5. Jessica Pegula 🇺🇸 – 31 – 5183

6. Madison Keys 🇺🇸 – 30 – 4449

7. Jasmine Paolini 🇮🇹 – 29 – 4325

8. Mirra Andreeva 🇷🇺 – 18 – 4320

9. Elena Rybakina 🇰🇿 – 26 – 4130

10. Ekaterina Alexandrova 🇷🇺 – 30 – 3245

11. Clara Tauson 🇩🇰 – 22 – 2770

12. Elina Svitolina 🇺🇦 – 31 – 2606

13. Belinda Bencic 🇨🇭 – 28 – 2577

14. Emma Navarro 🇺🇸 – 24 – 2515

15. Linda Nosková 🇨🇿 – 20 – 2376