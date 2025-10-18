WTA Race Live: La situazione aggiornata in tempo reale. Jasmine Paolini è al momento al settimo posto
Elena Rybakina si aggiudica lo scontro diretto contro Jasmine Paolini e rinvia la certezza della qualificazione dell’azzurra alle WTA Finals di Riad. La kazaka si impone con un netto 6-3, 6-2 nella semifinale del WTA 500 di Ningbo, confermando la propria superiorità al servizio e la freschezza fisica dopo una settimana quasi perfetta. Con questo successo, Rybakina conquista un posto in finale e tiene ancora aperta la lotta per un posto tra le migliori otto della stagione: in caso di vittoria domani, salirebbe a 4305 punti, restando comunque alle spalle di Paolini e Mirra Andreeva nella Race.
Il verdetto finale è dunque rimandato alla prossima settimana, quando andrà in scena il WTA 500 di Tokyo, ultimo grande appuntamento prima delle Finals. Sia Paolini che Rybakina saranno al via, mentre Andreeva non risulta iscritta e non ha richiesto una wild card per il torneo giapponese. Tuttavia, la giovane russa potrebbe ancora sorprendere iscrivendosi al WTA 250 di Guangzhou, dove al momento figurano 31 giocatrici tra iscritte, wild card e qualificate.
A Tokyo, Jasmine Paolini esordirà contro Xinyu Wang o una qualificata, mentre Elena Rybakina debutterà contro Kayla Mboko o Leylah Fernandez. Sarà dunque la capitale giapponese a decidere tutto: la corsa verso Riad entra nella sua fase più emozionante, con l’azzurra ancora in vantaggio ma con la kazaka pronta a dare battaglia fino all’ultimo punto.
Race Live Aggiornata
1. Aryna Sabalenka 🇧🇾 – 27 – 10000
2. Iga Świątek 🇵🇱 – 24 – 8368
3. Coco Gauff 🇺🇸 – 21 – 6574
4. Amanda Anisimova 🇺🇸 – 24 – 5907
5. Jessica Pegula 🇺🇸 – 31 – 5183
6. Madison Keys 🇺🇸 – 30 – 4449
7. Jasmine Paolini 🇮🇹 – 29 – 4325
8. Mirra Andreeva 🇷🇺 – 18 – 4320
9. Elena Rybakina 🇰🇿 – 26 – 4130
10. Ekaterina Alexandrova 🇷🇺 – 30 – 3245
11. Clara Tauson 🇩🇰 – 22 – 2770
12. Elina Svitolina 🇺🇦 – 31 – 2606
13. Belinda Bencic 🇨🇭 – 28 – 2577
14. Emma Navarro 🇺🇸 – 24 – 2515
15. Linda Nosková 🇨🇿 – 20 – 2376
Ha già giocato 4 wta 500 è tranquillissima. Se Andreeva non va a GZ darà forfait. Comunque anche Rybakina non è detto che la superi: deve vincere la finale a Ningbo e poi fare almeno semi a Tokyo. Se perde domani deve vincere Tokyo. Il tutto se la Paolini non aggiunge punti, ovviamente.
Intanto vediamo se Andreeva otterrà una wild card per Canton. Non ricordo se Jasmine ha già soddisfatto i requisiti dei WTA 500, forse le tocca partecipare comunque a Tokyo per evitare di scartare un risultato
100% Paolini si ritirerà da Tokyo.
Io nn so se quello che dici è giusto perché nn conosco il regolamento… ma mi viene difficile credere che la Paolini extra stanca potrebbe andare un torneo già sicura delle finals
I tornei della settimana immediatamente precedente alle WTA Finals non contano per la Race to Riyad, a differenza dell’ATP.
Andreeva non giocherà nè Tokyo nè Guangzhou, a meno che qualche WC dia forfait e Mirra decida di prendere il suo posto.
Ergo, Paolini è qualificata anche in caso Rybakina domani vincesse il torneo.
Paolini 10 Andreeva 1 Rybakina 150. Gli ultimi 2 tornei non contano. Le finals iniziano sabato
Non so nemmeno se contano i tornei dell’ultima settimana prima di Riyadh. Andreeva scarterebbe 1 punto comunque
Hong Kong non dovrebbe dare punti per le Finals
Quindi il 18esimo risultato di Jasmine sono 10 punti e 108 la Rybakina giusto? E la Andreeva? (Che sono convinto avrà una wild card a Hong Kong)
Meglio
Certo che contano uguale, di conseguenza quello che vuole dire Gaz è altro,ti pare?
Le finals hanno più probabilità di vincerle chi ci arriva meglio,non chi ha fatto benissimo nella prima metà della stagione ma a ottobre potrebbe valere la numero 28 del mondo.
Nella race che dura 10 mesi non ci sono scarti,che cominciano dopo i 12 mesi, cioè nel ranking ininterrotto.
La race il primo a gennaio riparte da 0.
La Alvisi e alla pari con Sabalenka.
150 della United Cup, 108 questa settimana
Paolini scarta 10 Rybakina 108
Keys alle Finals è uno scherzo proprio
veramente ne sono passati 9 ma non è che fare punti a ottobre conta piu che a gennaio.importante invece sapere quanto scarta rybakina tra i migliori risultati perche non credo sommi tutti i turni di tokyo.paolini che riposi piu possibile ,poi ha un primo turno agevole ma il quarto con una delle 2 ceche è veramente tosto.rybakina magari arriva stanca arrivando un giorno dopo e ha un turno di esordio complicato e potrebbe rischiare tanto
13 mesi????
C’è solo il rammarico del treno perso da Alexandrova, perché per come sta giocando sono certo che avrebbe dato calci ..
Comunque a parte l’incognita Keys,che ha costruito il suo posto nella prima parte di stagione e con quel AO dal quale sono passati 13 mesi,devo dire che, a
differenza di altre stagioni, tutte si
presentano bene,con buoni risultati
recenti.