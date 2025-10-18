Race WTA 2025 Copertina, WTA

WTA Race Live: La situazione aggiornata in tempo reale. Jasmine Paolini è al momento al settimo posto

18/10/2025 11:03 17 commenti
Jasmine Paolini nella foto - Foto Getty Images
Jasmine Paolini nella foto - Foto Getty Images

Elena Rybakina si aggiudica lo scontro diretto contro Jasmine Paolini e rinvia la certezza della qualificazione dell’azzurra alle WTA Finals di Riad. La kazaka si impone con un netto 6-3, 6-2 nella semifinale del WTA 500 di Ningbo, confermando la propria superiorità al servizio e la freschezza fisica dopo una settimana quasi perfetta. Con questo successo, Rybakina conquista un posto in finale e tiene ancora aperta la lotta per un posto tra le migliori otto della stagione: in caso di vittoria domani, salirebbe a 4305 punti, restando comunque alle spalle di Paolini e Mirra Andreeva nella Race.
Il verdetto finale è dunque rimandato alla prossima settimana, quando andrà in scena il WTA 500 di Tokyo, ultimo grande appuntamento prima delle Finals. Sia Paolini che Rybakina saranno al via, mentre Andreeva non risulta iscritta e non ha richiesto una wild card per il torneo giapponese. Tuttavia, la giovane russa potrebbe ancora sorprendere iscrivendosi al WTA 250 di Guangzhou, dove al momento figurano 31 giocatrici tra iscritte, wild card e qualificate.
A Tokyo, Jasmine Paolini esordirà contro Xinyu Wang o una qualificata, mentre Elena Rybakina debutterà contro Kayla Mboko o Leylah Fernandez. Sarà dunque la capitale giapponese a decidere tutto: la corsa verso Riad entra nella sua fase più emozionante, con l’azzurra ancora in vantaggio ma con la kazaka pronta a dare battaglia fino all’ultimo punto.

Race Live Aggiornata
1. Aryna Sabalenka 🇧🇾 – 27 – 10000
2. Iga Świątek 🇵🇱 – 24 – 8368
3. Coco Gauff 🇺🇸 – 21 – 6574
4. Amanda Anisimova 🇺🇸 – 24 – 5907
5. Jessica Pegula 🇺🇸 – 31 – 5183
6. Madison Keys 🇺🇸 – 30 – 4449
7. Jasmine Paolini 🇮🇹 – 29 – 4325
8. Mirra Andreeva 🇷🇺 – 18 – 4320
9. Elena Rybakina 🇰🇿 – 26 – 4130
10. Ekaterina Alexandrova 🇷🇺 – 30 – 3245
11. Clara Tauson 🇩🇰 – 22 – 2770
12. Elina Svitolina 🇺🇦 – 31 – 2606
13. Belinda Bencic 🇨🇭 – 28 – 2577
14. Emma Navarro 🇺🇸 – 24 – 2515
15. Linda Nosková 🇨🇿 – 20 – 2376

TAG: ,

17 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

Gualtiero 18-10-2025 13:44

Scritto da JOA20

Scritto da Francesco
@ Salvo (#4500345)
Io nn so se quello che dici è giusto perché nn conosco il regolamento… ma mi viene difficile credere che la Paolini extra stanca potrebbe andare un torneo già sicura delle finals

Intanto vediamo se Andreeva otterrà una wild card per Canton. Non ricordo se Jasmine ha già soddisfatto i requisiti dei WTA 500, forse le tocca partecipare comunque a Tokyo per evitare di scartare un risultato

Ha già giocato 4 wta 500 è tranquillissima. Se Andreeva non va a GZ darà forfait. Comunque anche Rybakina non è detto che la superi: deve vincere la finale a Ningbo e poi fare almeno semi a Tokyo. Se perde domani deve vincere Tokyo. Il tutto se la Paolini non aggiunge punti, ovviamente.

 17
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
JOA20 (Guest) 18-10-2025 13:33

Scritto da Francesco
@ Salvo (#4500345)
Io nn so se quello che dici è giusto perché nn conosco il regolamento… ma mi viene difficile credere che la Paolini extra stanca potrebbe andare un torneo già sicura delle finals

Intanto vediamo se Andreeva otterrà una wild card per Canton. Non ricordo se Jasmine ha già soddisfatto i requisiti dei WTA 500, forse le tocca partecipare comunque a Tokyo per evitare di scartare un risultato

 16
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Salvo (Guest) 18-10-2025 13:25

Scritto da Francesco
@ Salvo (#4500345)
Io nn so se quello che dici è giusto perché nn conosco il regolamento… ma mi viene difficile credere che la Paolini extra stanca potrebbe andare un torneo già sicura delle finals

100% Paolini si ritirerà da Tokyo.
😉

 15
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Francesco (Guest) 18-10-2025 13:18

@ Salvo (#4500345)

Io nn so se quello che dici è giusto perché nn conosco il regolamento… ma mi viene difficile credere che la Paolini extra stanca potrebbe andare un torneo già sicura delle finals

 14
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Salvo (Guest) 18-10-2025 13:05

Scritto da andreandre
Quindi il 18esimo risultato di Jasmine sono 10 punti e 108 la Rybakina giusto? E la Andreeva? (Che sono convinto avrà una wild card a Hong Kong)

I tornei della settimana immediatamente precedente alle WTA Finals non contano per la Race to Riyad, a differenza dell’ATP.
Andreeva non giocherà nè Tokyo nè Guangzhou, a meno che qualche WC dia forfait e Mirra decida di prendere il suo posto.
Ergo, Paolini è qualificata anche in caso Rybakina domani vincesse il torneo.

 13
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
stefano2 18-10-2025 13:01

@ JOA20 (#4500333)

Paolini 10 Andreeva 1 Rybakina 150. Gli ultimi 2 tornei non contano. Le finals iniziano sabato

 12
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
JOA20 (Guest) 18-10-2025 12:50

Scritto da andreandre
Quindi il 18esimo risultato di Jasmine sono 10 punti e 108 la Rybakina giusto? E la Andreeva? (Che sono convinto avrà una wild card a Hong Kong)

Non so nemmeno se contano i tornei dell’ultima settimana prima di Riyadh. Andreeva scarterebbe 1 punto comunque

 11
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Fabio (Guest) 18-10-2025 12:37

@ andreandre (#4500324)

Hong Kong non dovrebbe dare punti per le Finals

 10
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
andreandre 18-10-2025 12:27

Quindi il 18esimo risultato di Jasmine sono 10 punti e 108 la Rybakina giusto? E la Andreeva? (Che sono convinto avrà una wild card a Hong Kong)

 9
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
stefano2 18-10-2025 12:08

@ JOA20 (#4500304)

Meglio

 8
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Gaz (Guest) 18-10-2025 12:07

@ tomax (#4500296)

Certo che contano uguale, di conseguenza quello che vuole dire Gaz è altro,ti pare?
Le finals hanno più probabilità di vincerle chi ci arriva meglio,non chi ha fatto benissimo nella prima metà della stagione ma a ottobre potrebbe valere la numero 28 del mondo.
Nella race che dura 10 mesi non ci sono scarti,che cominciano dopo i 12 mesi, cioè nel ranking ininterrotto.
La race il primo a gennaio riparte da 0.
La Alvisi e alla pari con Sabalenka.

 7
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
JOA20 (Guest) 18-10-2025 11:52

Scritto da stefano2
@ tomax (#4500296)
Paolini scarta 10 Rybakina 108

150 della United Cup, 108 questa settimana

 6
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
stefano2 18-10-2025 11:32

@ tomax (#4500296)

Paolini scarta 10 Rybakina 108

 5
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Taxi Driver 18-10-2025 11:27

Keys alle Finals è uno scherzo proprio

 4
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
tomax (Guest) 18-10-2025 11:26

@ Gaz (#4500291)

veramente ne sono passati 9 ma non è che fare punti a ottobre conta piu che a gennaio.importante invece sapere quanto scarta rybakina tra i migliori risultati perche non credo sommi tutti i turni di tokyo.paolini che riposi piu possibile ,poi ha un primo turno agevole ma il quarto con una delle 2 ceche è veramente tosto.rybakina magari arriva stanca arrivando un giorno dopo e ha un turno di esordio complicato e potrebbe rischiare tanto

 3
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
MAURO (Guest) 18-10-2025 11:23

Scritto da Gaz
C’è solo il rammarico del treno perso da Alexandrova, perché per come sta giocando sono certo che avrebbe dato calci ..
Comunque a parte l’incognita Keys,che ha costruito il suo posto nella prima parte di stagione e con quel AO dal quale sono passati 13 mesi,devo dire che, a
differenza di altre stagioni, tutte si
presentano bene,con buoni risultati
recenti.

13 mesi????

 2
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Gaz (Guest) 18-10-2025 11:12

C’è solo il rammarico del treno perso da Alexandrova, perché per come sta giocando sono certo che avrebbe dato calci ..
Comunque a parte l’incognita Keys,che ha costruito il suo posto nella prima parte di stagione e con quel AO dal quale sono passati 13 mesi,devo dire che, a
differenza di altre stagioni, tutte si
presentano bene,con buoni risultati
recenti.

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!